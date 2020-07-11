Мягкое творожное печенье для семейного чаепития.
- 11 июля 2020, 13:49
- 5000
Печенье творожное с миндалем
Ингредиенты для «Печенье творожное с миндалем»:
- Мука пшеничная / Мука (Муки, возможно потребуется чуть больше. Мука бывает разная) — 250 г
- Масло сливочное — 150 г
- Творог (жирностью 5%) — 400 г
- Ванильный сахар — 1 пакет.
- Сахар (Дополнительно потребуется небольшое количество сахара для посыпки печенья) — 2 ст. л.
- Миндаль — по вкусу
- Яйцо куриное (Для смазывания печенья перед выпеканием) — 1 шт
- Разрыхлитель теста — 1 пакет.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2763.2 ккал
|
белки
103.5 г
|
жиры
140.5 г
|
углеводы
274.1 г
|100 г блюда
|ккал
294 ккал
|белки
11 г
|жиры
14.9 г
|углеводы
29.2 г
Рецепт «Печенье творожное с миндалем»:
В митску добавить творог (400 гр.). Сливочное масло (150 гр.) растопить, остудить и добавить в творог. Далее добавить ванильный сахар (1 пак.), добавить разрыхлитель (1 пак.)
Затем добавить общее количество муки (250 гр.) Хочу обратить внимание, муки, возможно потребуется чуть больше. При замесе у вас должно получиться мягкое, удобное в работе тесто.
Тесто поместить в холодильник на 30-40 мин. Затем тесто раскатать в пласт толщиной 0,5 - 0,7 см. Формочкой для вырубки печенья вырезать кружочки.
Яйцо (1 шт.) взбить, смазать поверхность каждого печенья и присыпать сахаром, свернуть пополам. Далее вновь смазать взбитым яйцом.
Поверхность печенья присыпать дробленым и обжаренным миндалем. Противень с печеньем отправить в разогретую до t190С духовку, выпекать до золотистого цвета.
Комментарии и отзывы
вчера в 19:33 2014natasite #
вчера в 17:57 lenok6662006 #
Благодарю.
вчера в 15:32 emmageorge #
вчера в 15:04 selena3152 #
вчера в 10:55 Galiya74 #
вчера в 16:43 obukhov11 # (автор рецепта)
вчера в 17:04 Galiya74 #
45 минут назад schmidt irina #
позавчера signach-2017 #
12 июля mv27 #
12 июля Ирушенька #
12 июля tatabilga-2015 #
12 июля мисс #
11 июля Valushka2003 #
11 июля Himbeeren #
11 июля Любовь Раменская #
11 июля nelliundco #
11 июля Рыжая Лиса77 #
11 июля Наталья Шилова #
Красиво! Прямо такое слоеное вышло...
11 июля alarm clock #
11 июля ГАЛИНА8 #
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