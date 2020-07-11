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  • 11 июля 2020, 13:49
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Печенье творожное с миндалем

Рецепт: Печенье творожное с миндалем Рецепт: Печенье творожное с миндалем

Мягкое творожное печенье для семейного чаепития.

Категория: Десерты Печенье Творожное печенье

Ингредиенты для «Печенье творожное с миндалем»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2763.2 ккал 		белки
103.5 г 		жиры
140.5 г 		углеводы
274.1 г
100 г блюда
ккал
294 ккал		 белки
11 г		 жиры
14.9 г		 углеводы
29.2 г

Рецепт «Печенье творожное с миндалем»:

В митску добавить творог (400 гр.). Сливочное масло (150 гр.) растопить, остудить и добавить в творог. Далее добавить ванильный сахар (1 пак.), добавить разрыхлитель (1 пак.)

При помощи блендерной ножки пюрировать творожную массу в однородную, гладкую структуру.

Затем добавить общее количество муки (250 гр.) Хочу обратить внимание, муки, возможно потребуется чуть больше. При замесе у вас должно получиться мягкое, удобное в работе тесто.

Тесто поместить в холодильник на 30-40 мин. Затем тесто раскатать в пласт толщиной 0,5 - 0,7 см. Формочкой для вырубки печенья вырезать кружочки.

Яйцо (1 шт.) взбить, смазать поверхность каждого печенья и присыпать сахаром, свернуть пополам. Далее вновь смазать взбитым яйцом.

Поверхность печенья присыпать дробленым и обжаренным миндалем. Противень с печеньем отправить в разогретую до t190С духовку, выпекать до золотистого цвета.

Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На обед / На полдник / На ужин Конкурсные рецепты : Конкурс "Готовь с вдохновением" - духовка На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : Пасха / Рождество На ужин : На десерт Специальное питание : Для беременных и кормящих

Теги: выпечка десерт детям духовка завтрак обед сладкое ужин чаепитие

Вкусы: ванильный миндальный молочный нежный ореховый сладкий творожный

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Комментарии и отзывы

Испекла ваше печенье. Полный восторг! Мягкое, приятное в работе тесто, быстро готовится, а само печенье очень нежное. Спасибо! Семья оценила.
Доброго времени суток, отличный рецепт, хочу попробовать. Единственное, что не ясно, сколько грамм разрыхлителя требуется. Могли бы уточнить, сколько грамм в том пакете, что вы использовали?
Благодарю.
Красота! Спасибо за рецепт
А если заменить миндаль на грецкий орех? Будет ли вкусно?
Лучше на фундук.
У меня есть только грецкий)))))
Заменяйте на те орехи какие вам нравятся и какие вы любите, это вообще без проблем
очень понравились сегодня же испеку спасибо за рецепт полезный.
Разрыхлителя сколько грамм? Пакетики разные по весу.
Танечка, шикарное печенье! Бесподобные фотографии!
Легко ,быстро и очень Вкусно !!! Танечка , Спасибо за рецепт !!
восхитительная выпечка
Какие красивые фотографии, так и хочется попробовать печенье!
Вкусные печенюшки.
Загляденье!!!! 💥💮
Как всегда, всё великолепно
а сколько штук получается из такого количества ингредиентов?

Красиво! Прямо такое слоеное вышло...
Прелесть какая! рука так и тянется
восхитительная выпечка
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