Сегодня готовим вкусную домашнюю аджику по рецепту Волохи. Это кулинарный канал на ютубе. Володя, спасибо за супер аджику. Домашняя аджика с острым перцем добавит вашим любимым мясным блюдам остроты и пикантности. Любители острых приправ обязательно оценят аджику, приготовленную по этому рецепту. Я делала двойную порцию!
- 16 августа 2020, 16:09
- 8163
Аджика от Волохи
Ингредиенты для «Аджика от Волохи»:
- Помидор — 2 кг
- Перец болгарский (красный) — 2 кг
- Перец красный жгучий — 16-20 шт
- Чеснок — 600 г
- Уксус (виноградный красный) — 200 г
- Масло растительное — 8 ст. л.
- Аджика (сухая Абхазская) — 4 ст. л.
- Кориандр (в зернах) — 2 ч. л.
- Перец черный (горошком) — 2 ч. л.
- Соль — 4-6 ст. л.
- Сахар — 8-11 ст. л.
- Кинза — 2 пуч.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3607.2 ккал
|
белки
83.1 г
|
жиры
110.3 г
|
углеводы
582.5 г
|100 г блюда
|ккал
65.5 ккал
|белки
1.5 г
|жиры
2 г
|углеводы
10.6 г
Рецепт «Аджика от Волохи»:
Добавляем все специи, уксус и растительное масло. Хорошо перемешиваем и оставляем при комнатной температуре на 6 часов.
Комментарии и отзывы
позавчера Анжелка-2017 #
23 августа alenanat #
22 августа nivikor #
23 августа rybalkin igor #
22 августа venera ivanova 48 #
18 августа акчуч #
18 августа Липач Галина # (автор рецепта)
17 августа Алиева2012 #
17 августа Липач Галина # (автор рецепта)
17 августа helenkay #
17 августа Липач Галина # (автор рецепта)
17 августа wise1288 #
17 августа Липач Галина # (автор рецепта)
17 августа Ветер Степной #
17 августа Липач Галина # (автор рецепта)
16 августа semsvet #
17 августа Липач Галина # (автор рецепта)
16 августа Ирушенька #
16 августа Липач Галина # (автор рецепта)
16 августа ирпенчанка #
16 августа Липач Галина # (автор рецепта)
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