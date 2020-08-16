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Версия для печати Рецепты Заготовки Соус на зиму
  • 16 августа 2020, 16:09
  • 8163

Аджика от Волохи

Рецепт: Аджика от Волохи

Сегодня готовим вкусную домашнюю аджику по рецепту Волохи. Это кулинарный канал на ютубе. Володя, спасибо за супер аджику. Домашняя аджика с острым перцем добавит вашим любимым мясным блюдам остроты и пикантности. Любители острых приправ обязательно оценят аджику, приготовленную по этому рецепту.  Я делала двойную порцию!

Категория: Заготовки Соус на зиму

Ингредиенты для «Аджика от Волохи»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3607.2 ккал 		белки
83.1 г 		жиры
110.3 г 		углеводы
582.5 г
100 г блюда
ккал
65.5 ккал		 белки
1.5 г		 жиры
2 г		 углеводы
10.6 г


Рецепт «Аджика от Волохи»:

Все овощи хорошо промываем и даем просохнуть. У помидор отрезаем попки и разрезаем на пополам.

У острого красного перца отрезаем хвостики.

Болгарский перец очищаем от семян и разрезаем на дольки.

Все овощи и кинзу пропускаем через мясорубку.

Кориандр и черный перец перемалываем в кофемолке, не очень мелко.

Добавляем все специи, уксус и растительное масло. Хорошо перемешиваем и оставляем при комнатной температуре на 6 часов.

Разливаем аджику по стерилизованным баночкам.

Закрываем крышками.

Храним в холодильнике.

Приятного аппетита.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На ужин : На закуску

Теги: заготовка

Вкусы: острый томатный

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Аджика от Волохи
Описание: Сегодня готовим вкусную домашнюю аджику по рецепту Волохи. Это кулинарный канал на ютубе. Володя, спасибо за супер аджику. Домашняя аджика с острым перцем добавит вашим любимым мясным блюдам остроты и пикантности. Любители острых приправ обязательно оценят аджику, приготовленную по этому рецепту.  Я делала двойную порцию!
Тэги: заготовка.


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Комментарии и отзывы

Обязательно попробую приготовить, у меня все любят остренькое. А добавлять сухую аджику это бред!!!
а я сырую аджику просто замораживаю в пакетиках и никаких банок
Я даже читать не стал. Прочёл только состав этого блюда и опупел. При приготовлении аджики нужно добавлять сухую аджику. Люди, и это блюдо называется аджикой, вы что, народ? Зачем обижать гордый абхазский народ такими вот названиями? Ну назовите это блюдо, соусом каким то, я не знаю. Но назвать аджикой, то что аджикой совсем не является, просто не красиво, если не сказать больше. Я прошу меня простить великодушно, но меня начинает просто бесить такое отношение к названиям блюд. Ещё раз прошу прощения. Может это и вкусно, но это не аджика. Что угодно но не аджика.
Поддерживаю. А вообще тут много бредового пишут.
Спасибо! Вот его то я искала весь вечер в интернете, а все остальные рецепты с варкой, кто 2 часа, кто 1 час, кто 40 мин, и что там остается, все вываривается, единственный плюс- это то, что можно его хранить при комнатной температуре, а Ваш Огонек только в холодильнике... ну и что же, буду в холодильнике хранить, зато помидорами и перцем пахнет и все витамины сохранены!!!
ММм, отличный рецептик. Дочка любит аджику, надо будет приготовить. Норму и тем более больше хранить будет не где, но уж сколько-нибудь да попробую приготовить. А уж если понравится, буду думать, где хранить. Кстати, сколько надо, чтобы аджика постояла и полностью раскрылся вкус?
Спасибо большое. Примерно недельку. Очень вкусная аджика получается.
Отличная аджичка!!!
Марьям, спасибо большое!!!
Красота! Мы тоже любим сырую аджику без варки, делаем в промышленных объемах, чтобы хватило до нового урожая.
Спасибо большое. Да, аджика получается действительно очень вкусная!!!
Галиночка! Как же это вкусно - ярко, ароматно
Светочка, спасибо большое!!!
Понравился рецепт! Но места нет в холодильнике
Спасибо большое!!!
Острая штучка! Как раз на мой вкус.
Спасибо большое!!!
Галина, ох, и хороша аджика! Шикарный мастер-класс!
Ирочка, спасибо большое!!!
Галя! Аджика из серии "вырви глаз"!
Наташа, я тоже сначала думала, что будет ну очень острая. А она постояла, настоялась и получилась, конечно острая но в меру. Очень вкусная!!!
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