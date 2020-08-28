Паста в меру острая, обладает превосходным вкусом и невероятным ароматом – это универсальное дополнение к различным блюдам, которые приобретут специфическую нотку лета.
- 28 августа 2020, 7:30
- 7833
Перечная паста
Ингредиенты для «Перечная паста»:
- Перец сладкий — 1250 г
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль — 1.5 ч. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Уксусная эссенция — 1 ч. л.
- Чеснок — 8 зуб.
- Хмели-сунели — 1.5 ст. л.
- Карри — 1 ч. л.
- Перец черный (молотый) — 1 ч. л.
- Перец красный жгучий — 1 ч. л.
- Петрушка — 30 г
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
955.9 ккал
|
белки
25.1 г
|
жиры
41.5 г
|
углеводы
114.6 г
|Порции
|ккал
95.6 ккал
|белки
2.5 г
|жиры
4.2 г
|углеводы
11.5 г
|100 г блюда
|ккал
61.3 ккал
|белки
1.6 г
|жиры
2.7 г
|углеводы
7.3 г
Рецепт «Перечная паста»:
Перцы смазать растительным маслом, запечь в духовке 40 минут при температуре 250 градусов. Духовку заранее не разогревала. Очистить от кожицы.
В чашу комбайна поместить перцы, чеснок, петрушку, соль, сахар, уксусную эссенцию, хмели - сунели, карри, перец черный молотый, перец красный жгучий. Количество остроты регулировать на свой вкус. Измельчить до однородного состояния.
Комментарии и отзывы
6 часов назад helenkay #
11 часов назад beautiful woman #
вчера в 18:23 Демоника #
вчера в 17:29 m3153308 #
вчера в 18:22 Демоника #
вчера в 21:56 m3153308 #
вчера в 17:11 zerro #
вчера в 18:21 Демоника #
вчера в 18:41 zerro #
позавчера Lisyonokk #
вчера в 6:26 wise1288 # (автор рецепта)
позавчера Евгения 1976 #
В моём случае больше икра, т.к. я через мясорубку пропустила с крупной решёткой, мне нравится когда кусочки попадаются. И зелени не оказалось.
Остальное всё по рецепту.
Вкусно!
Света, большое спасибо!
вчера в 6:29 wise1288 # (автор рецепта)
позавчера Sladkoejca #
вчера в 6:30 wise1288 # (автор рецепта)
позавчера whitefox2020 #
вчера в 6:31 wise1288 # (автор рецепта)
позавчера golubga #
вчера в 6:31 wise1288 # (автор рецепта)
позавчера Ната 69 #
вчера в 6:32 wise1288 # (автор рецепта)
позавчера АкуЛИНА2 #
позавчера wise1288 # (автор рецепта)
28 августа Moshkin #
Итальянцы любят такие штучки .
И у них эти пасты всевозможные ,начиная с криветочной ,мясной ,оливковой и пр.
Перец ,уксус ,специи ,масла ...
Миллион вкусов !
позавчера wise1288 # (автор рецепта)
28 августа yugai ludmila65 #
позавчера wise1288 # (автор рецепта)
28 августа Ирушенька #
позавчера wise1288 # (автор рецепта)
28 августа Himbeeren #
позавчера wise1288 # (автор рецепта)
28 августа Okoolina #
позавчера wise1288 # (автор рецепта)
28 августа virgola71 #
позавчера wise1288 # (автор рецепта)
28 августа jannasimf #
позавчера wise1288 # (автор рецепта)
28 августа vava36 #
позавчера wise1288 # (автор рецепта)
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