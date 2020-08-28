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Версия для печати Рецепты Заготовки Соус на зиму
  • 28 августа 2020, 7:30
  • 7833

Перечная паста

Рецепт: Перечная паста

Паста в меру острая, обладает превосходным вкусом и невероятным ароматом – это универсальное дополнение к различным блюдам, которые приобретут специфическую нотку лета.

Категория: Заготовки Соус на зиму

Ингредиенты для «Перечная паста»:

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
955.9 ккал 		белки
25.1 г 		жиры
41.5 г 		углеводы
114.6 г
Порции
ккал
95.6 ккал		 белки
2.5 г		 жиры
4.2 г		 углеводы
11.5 г
100 г блюда
ккал
61.3 ккал		 белки
1.6 г		 жиры
2.7 г		 углеводы
7.3 г


Рецепт «Перечная паста»:

Перцы смазать растительным маслом, запечь в духовке 40 минут при температуре 250 градусов. Духовку заранее не разогревала. Очистить от кожицы.

Приготовить чеснок, петрушку.

В чашу комбайна поместить перцы, чеснок, петрушку, соль, сахар, уксусную эссенцию, хмели - сунели, карри, перец черный молотый, перец красный жгучий. Количество остроты регулировать на свой вкус. Измельчить до однородного состояния.

Переложить в банку. Выход – 0,5 л. Приятного аппетита!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Звезда Яндекс.Дзен На обед На ужин

Теги: заготовка обед ужин

Вкусы: перечный чесночный пряный

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Перечная паста
Описание: Паста в меру острая, обладает превосходным вкусом и невероятным ароматом – это универсальное дополнение к различным блюдам, которые приобретут специфическую нотку лета.


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Фотографии «Перечная паста» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

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Вот только сижу и думаю куда пристроить перец, а тут такой рецепт.
До чего удачный рецепт! Спасибо огромное, Светочка!
Светик, обожаю все такое! Забрала!
И все -таки непонятно. Вы очищаете от кожицы. А от плодоножки и «внутренностей»? Очищаете или нет ? Как перемалывать?
Плодоножки и внутренности сами оторвутся после запекания. Конечно, они не нужны.
Спасибо за ответ?
Хочу, хочу, хочу!!!! Я правильно поняла, что вы у перца даже не чистите внутренности, а запекаете целиком, ножку у него тоже не убираете? Спасибо.
Пардон, влезу. А зачем убирать ножку? Вы ее чудно оторвете, а также мочалку из серединки, когда будете снимать кожицу уже с запеченного перца. А косточки даже украсят аджику, не парьтесь их убирать.
Света, подскажи, на зиму можно? Она храниться?
Ольга! Хранится в прохладном месте, там достаточно уксусной эссенции.
Очень вкусная, ароматная и пикантная паста вышла.
В моём случае больше икра, т.к. я через мясорубку пропустила с крупной решёткой, мне нравится когда кусочки попадаются. И зелени не оказалось.
Остальное всё по рецепту.
Вкусно!
Света, большое спасибо!
Евгения! Как оперативно Я в восторге от потрясающего фото! Очень красивое оформление! Бесподобная паста - икра получилась – яркая какая! Невероятно аппетитная! Огромное спасибо, за этот великолепный, прекрасный фотоотчет!!! Мне приятно, что рецепт приглянулся! На здоровье!!!
Светочка, поздравляю с Поваренком и Рецептом дня! Замечательная перечная паста! С благодарностью забираю в КК!
Инночка! Спасибо за внимание к рецепту
Спасибо за хороший рецепт! Выглядит очень аппетитно.
Мария! Спасибо большое
Отличная заготовка на зиму!!!
Ольга! Спасибо большое
Отличная паста,взяла на заметку.
Наталья! Спасибо за внимание к рецепту
Спасибо! Очень понравился ваш рецепт. Постараюсь приготовить.
Лина! Спасибо за внимание к рецепту
Спасибо ,наверно вкусно !
Итальянцы любят такие штучки .
И у них эти пасты всевозможные ,начиная с криветочной ,мясной ,оливковой и пр.
Перец ,уксус ,специи ,масла ...
Миллион вкусов !
Спасибо большое
Отличная паста, думаю её и в корейские салаты можно добавлять.
Людмила! Я ее много куда добавляю, на наш вкус везде хороша Спасибо большое
Правда, шикарная паста, Светочка! Восхитительные фотографии!
Ирина! Спасибо большое
Шикарная паста!
Жанна! Спасибо большое
классная штучка!
Наташа! Спасибо большое
Светочка! Замечательная, ароматная и вкусная паста!
Юлия! Спасибо большое
Светочка, яркая и ароматная паста!
Жанночка! Спасибо большое
Здравствуйте, скажите пожалуйста, как долго эта паста хранится? Спасибо заранее.
Вера! У меня подвал очень холодный - хранится до весны. Я думаю и в холодильнике долго будет хранится, там достаточно уксусной эссенции.
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