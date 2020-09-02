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  • 2 сентября 2020, 9:12
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Треугольники из лаваша с индейкой и сыром

Рецепт: Треугольники из лаваша с индейкой и сыром

Треугольники из лаваша с индейкой и сыром замечательная закуска, которую легко и просто приготовить. Аппетитные, золотистые и вкусные треугольники из лаваша с сочной начинкой из индейки болгарского перца и сыра — очень удачное блюдо, которое можно делать как дома, так и на природе, разогревая на мангале или костре.

Категория: Блюда из лаваша Выпечка из лаваша

Ингредиенты для «Треугольники из лаваша с индейкой и сыром»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4314.1 ккал 		белки
166.6 г 		жиры
174.6 г 		углеводы
545.7 г
100 г блюда
ккал
241 ккал		 белки
9.3 г		 жиры
9.8 г		 углеводы
30.5 г

Рецепт «Треугольники из лаваша с индейкой и сыром»:

Для приготовления треугольников из лаваша, я использовала стейк грудки ТМ Индилайт.

Стейк индейки нарезать полосками.

Перец помыть очистить от семян и нарезать полосками.

В сковороду поместить порезанную индейку и болгарский перец. Добавить оливковое масло (2 ст. л.), соль, молотый перец, соевый соус и чеснок, выдавленный через пресс. Обжаривать минут 7 на среднем огне.

Переложить обжаренную индейку и перец в миску, дать немного остыть. Затем добавить нарезанную петрушку и сыр, натертый на крупной тёрке. Хорошо перемешать.

Каждый лист лаваша разрезать на 3 полоски. Каждую полоску я смазала размягченным сливочным маслом.

На край каждой полоски выложить начинку, примерно 1.5 ст л. Свернуть в треугольники по образцу (смотреть фото по часовой стрелке).

Продолжение.

В миске взбить яйца венчиком или миксером. Обмакнуть каждый треугольник с двух сторон и обжарить на сковороде в оливковом или растительном масле (3 ст. л) до золотистого цвета.

Готовые треугольники можно подавать



Очень удобно взять такую закуску на пикник



Разломчик



❤️Приятного аппетита!!!❤️

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Готовим с Индилайт" На обед : На закуску На полдник На природу На ужин : На закуску

Теги: закуска обед ужин пикник

Вкусы: мясной перечный чесночный сырный

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Треугольники из лаваша с индейкой и сыром
Описание: Треугольники из лаваша с индейкой и сыром замечательная закуска, которую легко и просто приготовить. Аппетитные, золотистые и вкусные треугольники из лаваша с сочной начинкой из индейки болгарского перца и сыра — очень удачное блюдо, которое можно делать как дома, так и на природе, разогревая на мангале или костре.


Комментарии и отзывы

А я делала такие треугольнички с таорогом и клубникой. И даже в кляр не обмакивала. И посыпала сахарной пудрой. ВКУСНЯТИНА!Ну вот, напомнили.. Сегодня приготовлю, только с изюмом. Спасибо.
Ух ты, кокой вкусный натюрморт . Шикарные фото
Спасибо большое Очень приятно
Не удержалась и сделала эти великолепные пирожки! Большое спасибо автору, рецепт не подвёл, получилась вкуснота. Никогда не ела индейку, мясо понравилось.
У меня из-за нестандартной формы лаваша (бесконечно длинный прямоугольник) получилось 9 пирожков, сворачивала как бог на душу положит. Петрушки не было, порезала кинзу, в остальном без изменений.
Ещё раз спасибо!
Какие у вас аппетитные треугольники
получились Я очень рада, что рецепт пригодился и понравился Спасибо большое за внимание
У нас делают похожие - называются почему-то "бендерики". Спасибо за идею использовать лаваш, а не тесто - и быстрее и можно пофантазировать.
И вам спасибо большое за внимание к рецепту
Катя, очень нежные и красивые треугольники!!! На пикник очень удобно брать такие
Эльза, спасибо большое Да, очень удобно
Катюша, прекрасный перекус в дорогу или на природу!
Ирочка, спасибо большое
Оля, спасибо
Катюша, классные треугольнички!!!
Ксюшенька, спасибо большое
Катюша, очаровательные треугольнички! Красота!
Катюша,отличные треугольнички! Я делаю подобные с плавленным сыром и ветчиной,тоже вкусно получается.Ну а с индейкой и овощами - вообще супер! Удачи тебе!
Это не может быть не вкусно !
Катюша, аппетитные треугольники!
Отличная закуска для пикника!
Катюша! Безумно красиво и аппетитно! Удачи тебе!
Катя, прекрасный рецепт! Браво!
Светочка, спасибо большое
Катюша, очень красивые и вкусные треугольнички! Забрала в КК и в ближайшее время обязательно опробую!
P.S. Фото как всегда просто очаровательные
Олечка, мне очень приятно Спасибо большое за внимание
Вкусно!
Людмила, благодарю
Фото супер! Катенька, вкусные уголочки.
Людмила, спасибо большое
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