Треугольники из лаваша с индейкой и сыром замечательная закуска, которую легко и просто приготовить. Аппетитные, золотистые и вкусные треугольники из лаваша с сочной начинкой из индейки болгарского перца и сыра — очень удачное блюдо, которое можно делать как дома, так и на природе, разогревая на мангале или костре.
- 2 сентября 2020, 9:12
- 5379
Треугольники из лаваша с индейкой и сыром
Ингредиенты для «Треугольники из лаваша с индейкой и сыром»:
- Индейка (стейк грудки) — 250 г
- Перец болгарский — 1 шт
- Соль — 1/4 ч. л.
- Перец черный — 1/4 ч. л.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Масло оливковое — 5 ст. л.
- Петрушка — 1/2 пуч.
- Сыр твердый — 80 г
- Лаваш — 4 шт
- Яйцо куриное — 2 шт
- Чеснок — 1 зуб.
- Масло сливочное — 40 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4314.1 ккал
|
белки
166.6 г
|
жиры
174.6 г
|
углеводы
545.7 г
|100 г блюда
|ккал
241 ккал
|белки
9.3 г
|жиры
9.8 г
|углеводы
30.5 г
Рецепт «Треугольники из лаваша с индейкой и сыром»:
В сковороду поместить порезанную индейку и болгарский перец. Добавить оливковое масло (2 ст. л.), соль, молотый перец, соевый соус и чеснок, выдавленный через пресс. Обжаривать минут 7 на среднем огне.
Переложить обжаренную индейку и перец в миску, дать немного остыть. Затем добавить нарезанную петрушку и сыр, натертый на крупной тёрке. Хорошо перемешать.
На край каждой полоски выложить начинку, примерно 1.5 ст л. Свернуть в треугольники по образцу (смотреть фото по часовой стрелке).
В миске взбить яйца венчиком или миксером. Обмакнуть каждый треугольник с двух сторон и обжарить на сковороде в оливковом или растительном масле (3 ст. л) до золотистого цвета.
Готовые треугольники можно подавать
Очень удобно взять такую закуску на пикник
Разломчик
❤️Приятного аппетита!!!❤️
Очень удобно взять такую закуску на пикник
Разломчик
❤️Приятного аппетита!!!❤️
Комментарии и отзывы
2 часа назад lenusikpusik2016 #
позавчера gapcalova #
позавчера МурКатеринка # (автор рецепта)
5 сентября F-M #
У меня из-за нестандартной формы лаваша (бесконечно длинный прямоугольник) получилось 9 пирожков, сворачивала как бог на душу положит. Петрушки не было, порезала кинзу, в остальном без изменений.
Ещё раз спасибо!
8 сентября МурКатеринка # (автор рецепта)
получились Я очень рада, что рецепт пригодился и понравился Спасибо большое за внимание
5 сентября Ludmila R-N #
5 сентября МурКатеринка # (автор рецепта)
4 сентября solnce 0606 #
4 сентября МурКатеринка # (автор рецепта)
3 сентября ИРепка #
4 сентября МурКатеринка # (автор рецепта)
3 сентября Демурия #
4 сентября МурКатеринка # (автор рецепта)
3 сентября Ксения026 #
4 сентября МурКатеринка # (автор рецепта)
2 сентября Ирушенька #
2 сентября красавица киса #
2 сентября nelliundco #
2 сентября Himbeeren #
2 сентября Sladkoejca #
2 сентября ирпенчанка #
2 сентября ma-ma sveta #
2 сентября МурКатеринка # (автор рецепта)
2 сентября lavrysha #
P.S. Фото как всегда просто очаровательные
2 сентября МурКатеринка # (автор рецепта)
2 сентября Людмила НК #
2 сентября МурКатеринка # (автор рецепта)
2 сентября yugai ludmila65 #
2 сентября МурКатеринка # (автор рецепта)
2 сентября мисс #
2 сентября МурКатеринка # (автор рецепта)
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