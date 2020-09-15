HTML-код для вставки:

HTML код используется в блогах, например LiveJournal

<div style="background-color:#FFFBF0;border:2px dashed #FFF3D2;font-family:Tahoma,Verdana,Arial;font-size:12px;clear:both; padding: 17px 10px 10px 10px;"> <a href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/167375/"><img border="0" align="left" style="border:1px solid #FFD14E; margin:0px 10px 10px;" height="150" width="150" alt="Варенье Иностранка в России" src="https://www.povarenok.ru/data/cache/2020sep/15/32/2766533_89384-150x150x.jpg"/></a> <a href="https://www.povarenok.ru/"><img src="https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.png" style="margin:-8px 5px 1px 0;border:none;float:left;"/></a> <div style="padding-top:6px"> <a style="color:#D59C01;font-size:19px;font-weight:bold;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/167375/">Варенье "Иностранка в России"</a> </div> <br> <div style="padding:5px 0 3px"><strong>Описание:</strong> Вырастить хороший урожай - это ещё полдела, а вот весь использовать и сохранить его, это не всегда легко. Как вариант, это варенье. Яблоки и груши с киви - красиво и вкусно! Это варенье я варю очень давно, так его назвали мои дети. Сварите его и подайте к чашечке чая, Ваши гости будут в восторге. Рекомендую.</div> <div style="padding:3px 0"> <strong>Рецепты:</strong> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/35">Заготовки</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/118">Варенье</a> </nobr> <br> </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Ингредиенты:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2192">Яблоко</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/478">Груша</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/792">Киви</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1601">Сахар</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/405">Гвоздика</a>. </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Тэги:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/988/">варить</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/128/">варенье</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/46/">десерт</a>. </div> <br> <br> <div> <a style="color:#D59C01; margin:10px 0;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/167375/">Читать рецепт полностью >></a> </div> </div>