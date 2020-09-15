Вырастить хороший урожай - это ещё полдела, а вот весь использовать и сохранить его, это не всегда легко. Как вариант, это варенье. Яблоки и груши с киви - красиво и вкусно! Это варенье я варю очень давно, так его назвали мои дети. Сварите его и подайте к чашечке чая, Ваши гости будут в восторге. Рекомендую.
- 15 сентября 2020, 11:35
- 2002
Варенье "Иностранка в России"
Ингредиенты для «Варенье "Иностранка в России"»:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4790 ккал
|
белки
9 г
|
жиры
8.5 г
|
углеводы
1175.5 г
|100 г блюда
|ккал
191.6 ккал
|белки
0.4 г
|жиры
0.3 г
|углеводы
47 г
Рецепт «Варенье "Иностранка в России"»:
Вымыть яблоки и груши.
Порезать на дольки, добавить гвоздику, засыпать 0,5 кг. сахара, оставить на час - два.
Нагреть вновь, огонь средний, дать покипеть 5 минут, вновь остудить. В третий раз добавить киви (чищенное и резанное) и оставшийся сахар.
Зима врасплох нас не застанет...
Комментарии и отзывы
16 сентября ирпенчанка #
Все в маму! Ароматное, и, несомненно, очень вкусное варенье! Забрала! Спасибо большое!
16 сентября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
16 сентября solnce 0606 #
16 сентября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
16 сентября мисс #
16 сентября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
15 сентября Ал-нка 39 #
15 сентября Ирушенька #
15 сентября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
15 сентября МурКатеринка #
15 сентября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
15 сентября jannasimf #
15 сентября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
15 сентября nadin0930 #
Думаю, очень вкусное варенье !
Помню, в моём детстве бабушка готовила варенье яблоки с крыжовником, сейчас он забыт, т.ч. с киви вполне похожий вкус получится.
15 сентября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Спасибо, Надя. Да , с крыжовником тоже будет вкусно, он же как маленький киви.
15 сентября ma-ma sveta #
15 сентября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
15 сентября Покусаева Ольга #
15 сентября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
15 сентября golubga #
15 сентября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
15 сентября Демурия #
15 сентября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
15 сентября virgola71 #
15 сентября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
15 сентября Okoolina #
15 сентября yugai ludmila65 # (автор рецепта)
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