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  • 15 сентября 2020, 11:35
  • 2002

Варенье "Иностранка в России"

Рецепт: Варенье Иностранка в России Рецепт: Варенье Иностранка в России

Вырастить хороший урожай - это ещё полдела, а вот весь использовать и сохранить его, это не всегда легко. Как вариант, это варенье. Яблоки и груши с киви - красиво и вкусно! Это варенье я варю очень давно, так его назвали мои дети. Сварите его и подайте к чашечке чая, Ваши гости будут в восторге. Рекомендую.

Категория: Заготовки Варенье

Ингредиенты для «Варенье "Иностранка в России"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4790 ккал 		белки
9 г 		жиры
8.5 г 		углеводы
1175.5 г
100 г блюда
ккал
191.6 ккал		 белки
0.4 г		 жиры
0.3 г		 углеводы
47 г

Рецепт «Варенье "Иностранка в России"»:

Приготовить фрукты.

Вымыть яблоки и груши.
Порезать на дольки, добавить гвоздику, засыпать 0,5 кг. сахара, оставить на час - два.

Перемешать, нагреть до кипения, дать закипеть и выключить,
остудить, займет это 3 - 4 часа.

Нагреть вновь, огонь средний, дать покипеть 5 минут, вновь остудить. В третий раз добавить киви (чищенное и резанное) и оставшийся сахар.

Дать закипеть, снять пенку, варить 10 минут на минимальном нагреве.

Горячим разлить в стерильные банки.
Выход 1,5 -1,7 л..

Зима врасплох нас не застанет...










Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Конкурс "ХарвестФест" от GEFEST - плита На обед : На десерт На ужин : На десерт Специальное питание : Вегетарианское питание / Для беременных и кормящих

Теги: варить варенье десерт

Вкусы: кисло-сладкий фруктовый яблочный грушевый

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Варенье Иностранка в России
Описание: Вырастить хороший урожай - это ещё полдела, а вот весь использовать и сохранить его, это не всегда легко. Как вариант, это варенье. Яблоки и груши с киви - красиво и вкусно! Это варенье я варю очень давно, так его назвали мои дети. Сварите его и подайте к чашечке чая, Ваши гости будут в восторге. Рекомендую.
Рецепты: Заготовки -> Варенье


Комментарии и отзывы

О как - "Иностранка в России"! Выдумщица ты, Людок!
так его назвали мои дети.
Все в маму! Ароматное, и, несомненно, очень вкусное варенье! Забрала! Спасибо большое!
Наташенька, спасибо, родная моя.
Вкусное и нежное варенье!!!
Это точно вкусно, отвечаю. Эльза, спасибо огромное.
ароматное варенье! Красотища!
Света, спасибо. Варенье очень вкусное, эт точно.
Киви вТамбовской области выращивали?
Людочка, просто чудесное, ароматное варенье! Красотища!
Иришка, спасибо.
Аппетитные баночки вкусного варенья
Катюш, спасибо. Угощщайся, дорогая.
Вкусное и ароматное варенье, Люда!!!
Да, да, Жанна, вкусно , очень вкусно. Спасибо, дорогая.
Фото к шестому шагу, как с картины (Репина )!!!
Думаю, очень вкусное варенье !
Помню, в моём детстве бабушка готовила варенье яблоки с крыжовником, сейчас он забыт, т.ч. с киви вполне похожий вкус получится.
как с картины (Репина )
, ой, засмущала...
Спасибо, Надя. Да , с крыжовником тоже будет вкусно, он же как маленький киви.
Людочка! Восхитительный союз иностранки и граждан России! Мы за мир за дружбу!!!
Спасибо, Светлана, да, МИР во всём МИРЕ!
Людочка, очень интересное и соблазнительное варенье!
Спасибо, Олечка.
Очень интересное варенье с киви!
Спасибо, Оля. Вкусное , однозначно.
Оля, спасибо большое.
Людочка! Восхитительное, ароматное, витаминное варенье! И несомненно, очень вкусное!
Спасибо, Юля. Мы его любим, варю с малых лет детей.
конечно вкусное!
Наташа, спасибо . Да, да, вкуснотень.
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