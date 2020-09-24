Очень простой в приготовлении рецепт вкусных, полезных, ароматных запечённых овощей. Можно есть, как гарнир или самостоятельное блюдо, вкусно, как горячим, так и холодным.
- 24 сентября 2020, 4:15
- 12500
Овощи, запечённые в чесночном маринаде
Ингредиенты для «Овощи, запечённые в чесночном маринаде»:
- Баклажан — 1 шт
- Кабачок (небольшой) — 1 шт
- Перец сладкий красный — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Перец красный жгучий — 1/2 шт
- Помидор — 2 шт
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Уксус (яблочный) — 2 ст. л.
- Укроп — 1 пуч.
- Чеснок — 4 зуб.
- Смесь перцев (молотая) — 1/2 ч. л.
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
732.2 ккал
|
белки
17.5 г
|
жиры
32.9 г
|
углеводы
236.1 г
|Порции
|ккал
183.1 ккал
|белки
4.4 г
|жиры
8.2 г
|углеводы
59 г
|100 г блюда
|ккал
56.8 ккал
|белки
1.4 г
|жиры
2.6 г
|углеводы
18.3 г
Рецепт «Овощи, запечённые в чесночном маринаде»:
Количество овощей, конечно, произвольное и на ваш вкус. Берём: баклажан, кабачок или цуккини, болгарский перец, лук, помидоры. Моем, чистим и режем крупными кусочками.
Готовим маринад. Смешиваем соевый соус, растительное масло, яблочный уксус, добавляем рубленный укроп и измельчённый чеснок. Я предпочитаю чеснок мелкими кусочками, а не выдавливать. Добавляем немного соли и смесь перцев.
Овощи заливаем маринадом. Перемешиваем. Кладём овощи на противень или в форму, в которой будете запекать, закрываем крышкой или затягиваем плёнкой и оставляем мариноваться на 1 час.
Комментарии и отзывы
вчера в 22:06 александра-анна #
16 часов назад мисс # (автор рецепта)
вчера в 16:48 kostnataxa #
16 часов назад мисс # (автор рецепта)
позавчера Анастасия АГ #
вчера в 8:59 мисс # (автор рецепта)
позавчера Катерина32 #
Интересный вкус придает маринад овощам . Готовила в горшочках. Получилось вкусно, но в холодном виде понравились больше, чем горячие из духовки.
Так как люблю овощи больше альденте, то время приготовления у меня 25 минут.
вчера в 8:57 мисс # (автор рецепта)
позавчера brechko irina #
вчера в 8:57 мисс # (автор рецепта)
позавчера Ирушенька #
позавчера мисс # (автор рецепта)
25 сентября МурКатеринка #
25 сентября мисс # (автор рецепта)
24 сентября Демурия #
25 сентября мисс # (автор рецепта)
24 сентября ma-ma sveta #
25 сентября мисс # (автор рецепта)
24 сентября Voronenok75 #
25 сентября мисс # (автор рецепта)
24 сентября yugai ludmila65 #
25 сентября мисс # (автор рецепта)
24 сентября Людмила НК #
25 сентября мисс # (автор рецепта)
24 сентября natstanv #
25 сентября мисс # (автор рецепта)
24 сентября ирпенчанка #
25 сентября мисс # (автор рецепта)
24 сентября Ал-нка 39 #
25 сентября мисс # (автор рецепта)
24 сентября virgola71 #
24 сентября мисс # (автор рецепта)
24 сентября sibir77 #
24 сентября мисс # (автор рецепта)
24 сентября Okoolina #
24 сентября мисс # (автор рецепта)
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