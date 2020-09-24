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  • 24 сентября 2020, 4:15
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Овощи, запечённые в чесночном маринаде

Рецепт: Овощи, запечённые в чесночном маринаде Рецепт: Овощи, запечённые в чесночном маринаде

Очень простой в приготовлении рецепт вкусных, полезных, ароматных запечённых овощей. Можно есть, как гарнир или самостоятельное блюдо, вкусно, как горячим, так и холодным.

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Ингредиенты для «Овощи, запечённые в чесночном маринаде»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
732.2 ккал 		белки
17.5 г 		жиры
32.9 г 		углеводы
236.1 г
Порции
ккал
183.1 ккал		 белки
4.4 г		 жиры
8.2 г		 углеводы
59 г
100 г блюда
ккал
56.8 ккал		 белки
1.4 г		 жиры
2.6 г		 углеводы
18.3 г

Рецепт «Овощи, запечённые в чесночном маринаде»:

Количество овощей, конечно, произвольное и на ваш вкус. Берём: баклажан, кабачок или цуккини, болгарский перец, лук, помидоры. Моем, чистим и режем крупными кусочками.

Готовим маринад. Смешиваем соевый соус, растительное масло, яблочный уксус, добавляем рубленный укроп и измельчённый чеснок. Я предпочитаю чеснок мелкими кусочками, а не выдавливать. Добавляем немного соли и смесь перцев.

Овощи заливаем маринадом. Перемешиваем. Кладём овощи на противень или в форму, в которой будете запекать, закрываем крышкой или затягиваем плёнкой и оставляем мариноваться на 1 час.

Далее ставим овощи в нагретую до 200 градусов духовку и запекаем 40 минут.
Приятного аппетита!!!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "ХарвестФест" от GEFEST - духовка На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее Специальное питание : Вегетарианское питание / Постное питание

Теги: обед ужин горячее закуска второе

Вкусы: овощной чесночный насыщенный

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Овощи, запечённые в чесночном маринаде
Описание: Очень простой в приготовлении рецепт вкусных, полезных, ароматных запечённых овощей. Можно есть, как гарнир или самостоятельное блюдо, вкусно, как горячим, так и холодным.


Комментарии и отзывы

За рецепт спасибо! Но смущает уксус. Вы пробовали без него?
я уксусная фанатка, везде добавляю, и мне всё мало, можете, конечно, без него.
Автор, откуда столько углеводов???
не поняла, о чём речь. У меня диабет, слежу за ХЕ, тут вообще минимум, сахар три раза в день контролирую.
Вкусное ароматное осеннее блюдо!
Люблю эксперименты с овощами в сезон....

Интересный вкус придает маринад овощам . Готовила в горшочках. Получилось вкусно, но в холодном виде понравились больше, чем горячие из духовки.
Так как люблю овощи больше альденте, то время приготовления у меня 25 минут.
Это очень вкусно! В моей семье любят запеченные овощи. Только я их выкладываю на противень в один слой, получаются как овощи гриль, они немного " альденте")). Чеснок вообще кладу целый и вместо укропа присыпаю орегано. Иногда добавляю 1/2шляпок шампиньонов. Готовьте, пока сезон овощей, это и вкусно и полезно!!!
Светочка, аппетитные какие, ароматные овощи!
Здорово Попробую в тандыре так запечь
Прекрасные, ароматные, аппетитные овощи!
Похоже на ..цатую версию рататуя на этом сайте. 2 варианта делала недавно
Пикантный горшочек!
Во еда !Осенняя песня!
Горшочек с витаминами, вкуснятина ароматная!
Светочка! Замечательные, ароматные, аппетитные и очень вкусные овощи!
очень аппетитный горшочек
я такое люблю! Отлично!
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