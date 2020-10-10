Пирог приготовлен из всесезонных продуктов. Но осенью, когда яблоки на прилавок попадают прямо с дерева, а не из хранилища, он особенно хорош. Ароматный, воздушный - дышит, в меру сладкий, сочный, сплошное удовольствие! Надо готовить! p.s. кроме того, пирог СОВСЕМ не содержит молочных продуктов, для кого-то это очень актуально.
- 10 октября 2020, 11:09
- 12317
Пирог яблочный
Ингредиенты для «Пирог яблочный»:
Тесто
- Яблоко (очищенное от кожицы и семян) — 700 г
- Тыква (очищенная от семян) — 200 г
- Сок лимонный (свежевыжатый) — 3 ст. л.
- Сахар — 150 г
- Яйцо куриное — 4 шт
- Масло растительное — 120 г
- Мука пшеничная / Мука — 250 г
- Разрыхлитель теста — 10 г
- Ванилин — 1 щепот.
- Соль (1/4 ч.л.) — по вкусу
Верх
- Яблоко — 200 г
- Сахарная пудра — по вкусу
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3371.6 ккал
|
белки
57.6 г
|
жиры
151.2 г
|
углеводы
445.5 г
|Порции
|ккал
421.5 ккал
|белки
7.2 г
|жиры
18.9 г
|углеводы
55.7 г
|100 г блюда
|ккал
177.5 ккал
|белки
3 г
|жиры
8 г
|углеводы
23.4 г
Рецепт «Пирог яблочный»:
Подготовила яблоки и тыкву. Помыла, обсушила. Яблоки для теста очистила от кожуры и семечек, нарезала на четвертинки, затем пластинами 5- 7 мм. Тыкву взяла тонкокорую, от кожуры не очищала, нарезала на полоски, затем кубиком, примерно 1 см х 1 см
Выдавила сок из лимона, полила яблоки, добавила 3 ст. л. сахара от общего количества, аккуратно и тщательно перемешала. Отставила, пусть пропитываются.
Взбивая на малых оборотах, добавляла постепенно растительное масло, до равномерного соединения.
Яблоки у меня были очень душистые, корица перебила бы их аромат, я добавила щепотку ванилина, это лишь подчеркнуло яблочный аромат.
Муку, смешанную с ванилином и разрыхлителем, добавила в яично-сахарную смесь в три приёма, аккуратно перемешивая до однородности.
Включила духовку на разогрев до t 200°С.
Яблоки отделила от сока и смешала с кубиками тыквы. Выложила в полученное тесто, всё смешала лопаточкой.
Форму для выпечки диаметром 22 см застелила пергаментом (у меня силиконизированный, маслом не смазывала), вылила туда тесто, разровняла верх лопаточкой. Форма такого диаметра оказалась оптимальной. Взять диаметр меньше, есть риск не пропечь пирог, взять большего диаметра - будет тонкий, хотя думаю, что на вкусе не сильно отразится, но надо уменьшить время выпечки.
Яблоки для верха оставила в кожуре, очистила только от семенной коробочки, разрезала на половинки, затем на пластины толщиной 3 мм, если яблоки рыхлые - 5мм. Разложила яблочные пластины по верху теста (раскладывать можно в произвольном порядке).
Отправила выпекаться в разогретую духовку. Через 20 минут убавила нагрев духовки до t 160°, и выпекала ещё 30 минут (температурный режим зависит от мощности духовки).
Готовый пирог охладила на решетке. Присыпала верх сахарной пудрой. А можно горячий пирог полить соком, ранее слитого от яблок, тоже очень вкусно.
Мне же хватило влажности в пироге от яблок и тыквы.
Нарезаем на КРУПНЫЕ куски и наслаждаемся вкусом и ароматом осеннего пирога, запивая чаем или кофе. Ляпота!!!
Дары осени
Комментарии и отзывы
1 час назад Лиса Петровна #
13 октября svetlana sp p #
13 октября nadin0930 # (автор рецепта)
1. ингредиентах указано, что тыква идет в тесто
2. в пятом шаге указано, что делать с тыквой...
12 октября kuasheva01 #
А аромат какой!
12 октября nadin0930 # (автор рецепта)
12 октября Sonflowers #
12 октября nadin0930 # (автор рецепта)
11 октября красавица киса #
11 октября nadin0930 # (автор рецепта)
Очень благодарна за добрые слова!!!
11 октября МурКатеринка #
11 октября nadin0930 # (автор рецепта)
Очень вкусный получается
11 октября Дорожкина Татьяна #
11 октября nadin0930 # (автор рецепта)
Спасибо за внимание к рецепту.
11 октября koshka koshka 96 #
11 октября nadin0930 # (автор рецепта)
Но рецепт - то всё же пригодился
11 октября wise1288 #
11 октября nadin0930 # (автор рецепта)
Спасибо за твою похвалу!!!
10 октября Алиева2012 #
11 октября nadin0930 # (автор рецепта)
Рада тебя видеть!!!
11 октября Алиева2012 #
11 октября nadin0930 # (автор рецепта)
А ты мои вяленые помидорчики видела?
12 октября Алиева2012 #
10 октября Ирушенька #
11 октября nadin0930 # (автор рецепта)
Рада, что тебе понравилось!!!
10 октября nelliundco #
10 октября nadin0930 # (автор рецепта)
Нелличка, спасибо огромное!
Ты правильно меня поняла!
10 октября nelliundco #
10 октября virgola71 #
10 октября nadin0930 # (автор рецепта)
10 октября ma-ma sveta #
10 октября nadin0930 # (автор рецепта)
10 октября jannasimf #
10 октября nadin0930 # (автор рецепта)
спасибо, Жанночка!!!
10 октября tatabilga-2015 #
10 октября nadin0930 # (автор рецепта)
10 октября tatabilga-2015 #
10 октября qwerrty121 #
10 октября nadin0930 # (автор рецепта)
Пышный и при этом не сухой.... вкуснооо!
10 октября yugai ludmila65 #
10 октября nadin0930 # (автор рецепта)
Я старалась!!!
10 октября yugai ludmila65 #
10 октября ирпенчанка #
10 октября nadin0930 # (автор рецепта)
Очень я рада, что тебе понравилось!!!
10 октября ирпенчанка #
10 октября nadin0930 # (автор рецепта)
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