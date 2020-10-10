Пирог яблочный

Яблоки отделила от сока и смешала с кубиками тыквы. Выложила в полученное тесто, всё смешала лопаточкой.

Форму для выпечки диаметром 22 см застелила пергаментом (у меня силиконизированный, маслом не смазывала), вылила туда тесто, разровняла верх лопаточкой. Форма такого диаметра оказалась оптимальной. Взять диаметр меньше, есть риск не пропечь пирог, взять большего диаметра - будет тонкий, хотя думаю, что на вкусе не сильно отразится, но надо уменьшить время выпечки.