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  • 10 октября 2020, 11:09
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Пирог яблочный

Рецепт: Пирог яблочный Рецепт: Пирог яблочный

Пирог приготовлен из всесезонных продуктов. Но осенью, когда яблоки на прилавок попадают прямо с дерева, а не из хранилища, он особенно хорош. Ароматный, воздушный - дышит, в меру сладкий, сочный, сплошное удовольствие! Надо готовить! p.s. кроме того, пирог СОВСЕМ не содержит молочных продуктов, для кого-то это очень актуально.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог яблочный»:

Тесто

Верх

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3371.6 ккал 		белки
57.6 г 		жиры
151.2 г 		углеводы
445.5 г
Порции
ккал
421.5 ккал		 белки
7.2 г		 жиры
18.9 г		 углеводы
55.7 г
100 г блюда
ккал
177.5 ккал		 белки
3 г		 жиры
8 г		 углеводы
23.4 г

Рецепт «Пирог яблочный»:

Подготовила яблоки и тыкву. Помыла, обсушила. Яблоки для теста очистила от кожуры и семечек, нарезала на четвертинки, затем пластинами 5- 7 мм. Тыкву взяла тонкокорую, от кожуры не очищала, нарезала на полоски, затем кубиком, примерно 1 см х 1 см

Выдавила сок из лимона, полила яблоки, добавила 3 ст. л. сахара от общего количества, аккуратно и тщательно перемешала. Отставила, пусть пропитываются.

Яйца соединила с сахаром и щепоткой соли, взбила миксером до устойчивой пены.

Взбивая на малых оборотах, добавляла постепенно растительное масло, до равномерного соединения.
Яблоки у меня были очень душистые, корица перебила бы их аромат, я добавила щепотку ванилина, это лишь подчеркнуло яблочный аромат.
Муку, смешанную с ванилином и разрыхлителем, добавила в яично-сахарную смесь в три приёма, аккуратно перемешивая до однородности.
Включила духовку на разогрев до t 200°С.

Яблоки отделила от сока и смешала с кубиками тыквы. Выложила в полученное тесто, всё смешала лопаточкой.
Форму для выпечки диаметром 22 см застелила пергаментом (у меня силиконизированный, маслом не смазывала), вылила туда тесто, разровняла верх лопаточкой. Форма такого диаметра оказалась оптимальной. Взять диаметр меньше, есть риск не пропечь пирог, взять большего диаметра - будет тонкий, хотя думаю, что на вкусе не сильно отразится, но надо уменьшить время выпечки.

Яблоки для верха оставила в кожуре, очистила только от семенной коробочки, разрезала на половинки, затем на пластины толщиной 3 мм, если яблоки рыхлые - 5мм. Разложила яблочные пластины по верху теста (раскладывать можно в произвольном порядке).
Отправила выпекаться в разогретую духовку. Через 20 минут убавила нагрев духовки до t 160°, и выпекала ещё 30 минут (температурный режим зависит от мощности духовки).

Готовый пирог охладила на решетке. Присыпала верх сахарной пудрой. А можно горячий пирог полить соком, ранее слитого от яблок, тоже очень вкусно.
Мне же хватило влажности в пироге от яблок и тыквы.
Нарезаем на КРУПНЫЕ куски и наслаждаемся вкусом и ароматом осеннего пирога, запивая чаем или кофе. Ляпота!!!


Дары осени






Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "ХарвестФест" от GEFEST - духовка На завтрак На обед На полдник На праздничный стол На ужин Неожиданные гости

Теги: завтрак обед полдник ужин горячее чаепитие десерт

Вкусы: сладкий яблочный нежный

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Пирог яблочный
Рецепт: Пирог яблочный

Пирог приготовлен из всесезонных продуктов. Но осенью, когда яблоки на прилавок попадают прямо с дерева, а не из хранилища, он особенно хорош. Ароматный, воздушный - дышит, в меру сладкий, сочный, сплошное удовольствие! Надо готовить! p.s. кроме того, пирог СОВСЕМ не содержит молочных продуктов, для кого-то это очень актуально.

Ингредиенты для «Пирог яблочный»:

Комментарии и отзывы

Яблочный пирог с кусочками тыквы . Очень вкусно,очень воздушно,в меру сладко .Тыква у меня была твердая,не очень сладкая -перестраховалась и потушила её на сковороде с ложкой сахара из общего количества минуток 5.Готовый пирог получился восхитительным,с нежными кусочками тыквы и сочными слайсами яблок ,отлично нарезается на порционные малые и Большие кусочки (раз автор рекомендует).С таким пирогом в гости пойти не стыдно -красивый,вообще не шарлотка и к любому напитку подойдет .Спасибо большущее,Надежда,за рецепт яблочного пирога!!!
А с тыквой что делаем? Ее в тесто или сверху? Не поняла.
Может стоит прочесть внимательно рецепт?
1. ингредиентах указано, что тыква идет в тесто
2. в пятом шаге указано, что делать с тыквой...
Бесподобный вкус!
А аромат какой!
Ах, как же я рада, что пирожок заслужил вашу похвалу!!!
Как же запах этот пирог!!! Бегу за тыквой! Благодарю за рецепт!
Буду рада, если рецепт пригодится и будет по вкусу!!!
Замечательный пирог! Оформление рецепта выше всяких похвал! Фотографии - супер. Взяла в КК.
Спасибо, Надюша, спасибо тёзка!!!
Очень благодарна за добрые слова!!!
Надюш, какие красивые фотографии Просто загляденье Пирог наивкуснейший
Катюша спасибо
Очень вкусный получается
Прямо сразу захотелось приготовить этот пирог! Интересно, как тыква будет «смотреться» по вкусу. Рецепт интересный. Попробую - расскажу.
Я беру тыкву тонкокорую, они обычно сладкие, отлично звучат в выпечке, в кашах, запеканка, салатах...
Спасибо за внимание к рецепту.
Первый пирог сделали с тыквой - красиво, но по вкусу не пришелся никому. Второй с курагой. Он даже остыть не успел
Первый пирог сделали с тыквой - красиво, но по вкусу не пришелся никому.
жаль...
Но рецепт - то всё же пригодился
Надежда! Какие лакомые кусочки в разрезе
Спасибо, Светочка!!!
Спасибо за твою похвалу!!!
Надюша, пирог шикарнейший!!! Разрез аппетитнейший!!! Натюрморт в корзинке смотрится потрясающе!!!
Марьяшенька, спасибо за твой чудесный комментарий!!!
Рада тебя видеть!!!
Рада была в гости заглянуть к тебе!!
А я-то как рада твоему визиту, Марьяшенька!
А ты мои вяленые помидорчики видела?
Неа... Сейчас исправлюсь
Наденька, просто восхитительный, красивый, высокий, ароматный пирог! От фотографий глаз не оторвать!
Спасибо, Солнышко!!!
Рада, что тебе понравилось!!!
Надюша, пирог великолепный ЛЯПОТА!!! И нарезать только большими кусками
ЛЯПОТА!!! И нарезать только большими кусками
только так, всенепременно!!!
Нелличка, спасибо огромное!
Ты правильно меня поняла!
Надюша! Шикарный, пышный, ароматный пирог!
Юлюшка, благодарю!!!
Надюша, классный, вкусный и аппетитный пирог!
Спасибо, Светик!!!
Надюша, пышный, вкусный и аппетитный пирог!
Да-да, вкусненько,
спасибо, Жанночка!!!
Надюша ,пирог у тебя красавец суперская выпечка молодец
Танюша, милая! Спасибо, что заглянула ко мне на пирожок, угощайся, вкусно!
какой же он пышный !
Спасибо, Женя!!!
Пышный и при этом не сухой.... вкуснооо!
Хорош пирог! Надюшка, молодец!
Спасибо, Людочек!!!
Я старалась!!!
Бесподобно, МОЛОДЕЦ!
Надюша! Пирог просто красавец! Умничка!
Спасибо, моя хорошая! Спасибо огромное!
Очень я рада, что тебе понравилось!!!
Мне нравятся все твои работы! Исполнение, всегда, на высшем уровне!
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