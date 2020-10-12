Простой в приготовлении пирог, в котором много сочной грибной начинки с сыром и зеленью и совсем немного теста! Хорош и как самостоятельное, сытное блюдо и как дополнение к основным на обед или ужин!
- 12 октября 2020, 8:01
- 1785
Грибной пирог
Ингредиенты для «Грибной пирог»:
Начинка
- Лук репчатый (180 г) — 1 шт
- Шампиньоны — 380 г
- Масло растительное (для обжаривания)
- Петрушка — 0.5 пуч.
- Лук зеленый (20 г) — 5 веточ.
- Сыр твердый — 180 г
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Тесто
- Кефир — 350 мл
- Сода — 0.5 ч. л.
- Масло растительное — 25 мл
- Яйцо куриное — 3 шт
- Соль — 1/3 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука — 220 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1881.8 ккал
|
белки
113.1 г
|
жиры
63.6 г
|
углеводы
217.9 г
|100 г блюда
|ккал
128 ккал
|белки
7.7 г
|жиры
4.3 г
|углеводы
14.8 г
Рецепт «Грибной пирог»:
Для начинки: небольшими кубиками нарезать лук, разогреть на сковороде растительное масло и обжарить лук до золотистого цвета на среднем огне, не забывая помешивать.
Добавить их в сковороду к луку и обжаривать все вместе 8-10 минут, периодически перемешивая. Затем снять с огня, дать остыть.
Добавить к остывшим грибам нарезанную зелень, натертый на крупной стороне терки сыр. Приправить солью и черным перцем по вкусу, аккуратно перемешать.
В несколько приемов добавить муку, перемешивая тесто до однородного состояния. Тесто густое, с ложки не стекает.
Подготовить форму для выпечки (диаметр 20 см, дно застелить пергаментом, бортики смазать растительным маслом), выложить половину теста.
Сверху распределить вторую часть теста. Отправить пирог выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут (ориентируемся на особенности своей духовки и румяный верх пирог, готовность проверяем деревянной шпажкой).
Готовый пирог вынимаем из духовки и даем ему остыть.
Всем приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
13 октября Демурия #
13 октября Z Olga # (автор рецепта)
12 октября Ирушенька #
13 октября Z Olga # (автор рецепта)
12 октября ирпенчанка #
12 октября Z Olga # (автор рецепта)
12 октября lamer #
12 октября Z Olga # (автор рецепта)
12 октября wise1288 #
12 октября Z Olga # (автор рецепта)
12 октября yugai ludmila65 #
12 октября Z Olga # (автор рецепта)
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