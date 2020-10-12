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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 12 октября 2020, 8:01
  • 1785

Грибной пирог

Рецепт: Грибной пирог

Простой в приготовлении пирог, в котором много сочной грибной начинки с сыром и зеленью и совсем немного теста! Хорош и как самостоятельное, сытное блюдо и как дополнение к основным на обед или ужин!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Грибной пирог»:

Начинка

Тесто

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1881.8 ккал 		белки
113.1 г 		жиры
63.6 г 		углеводы
217.9 г
100 г блюда
ккал
128 ккал		 белки
7.7 г		 жиры
4.3 г		 углеводы
14.8 г


Рецепт «Грибной пирог»:

Для начинки: небольшими кубиками нарезать лук, разогреть на сковороде растительное масло и обжарить лук до золотистого цвета на среднем огне, не забывая помешивать.

Нарезать шампиньоны пластинами.

Добавить их в сковороду к луку и обжаривать все вместе 8-10 минут, периодически перемешивая. Затем снять с огня, дать остыть.

Мелко нарезать зелень петрушки и зеленый лук.

Добавить к остывшим грибам нарезанную зелень, натертый на крупной стороне терки сыр. Приправить солью и черным перцем по вкусу, аккуратно перемешать.

Для теста: в кефир добавить соду, перемешать и оставить на 10 минут.

Затем добавить растительное масло, яйца, соль и сахар. Тщательно перемешать.

В несколько приемов добавить муку, перемешивая тесто до однородного состояния. Тесто густое, с ложки не стекает.

Подготовить форму для выпечки (диаметр 20 см, дно застелить пергаментом, бортики смазать растительным маслом), выложить половину теста.

Аккуратно выложить грибную начинку.

Сверху распределить вторую часть теста. Отправить пирог выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут (ориентируемся на особенности своей духовки и румяный верх пирог, готовность проверяем деревянной шпажкой).

Готовый пирог вынимаем из духовки и даем ему остыть.







Всем приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На ужин : На закуску

Теги: выпечка пирог завтрак обед ужин закуска

Вкусы: грибной сырный насыщенный

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Грибной пирог
Рецепт: Грибной пирог

Простой в приготовлении пирог, в котором много сочной грибной начинки с сыром и зеленью и совсем немного теста! Хорош и как самостоятельное, сытное блюдо и как дополнение к основным на обед или ужин!

Ингредиенты для «Грибной пирог»:

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Комментарии и отзывы

спасибо!
Олечка, красота-то какая! Шикарный пирог!
спасибо большое!
Ммм! Как вкусненько! Прекрасный пирог!
большое спасибо, Наташенька!
Обожаю такие пироги!!!!
спасибо!
Олечка! Пирог отличный грибочки в сочетании с сыром - сплошное великолепие
Светочка, благодарю!
пирог на славу!
спасибо, Людочка!
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