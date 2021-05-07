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Версия для печати Рецепты Закуски Закуски из субпродуктов
  • 7 мая 2021, 15:35
  • 1721

Язык отварной маринованный

Рецепт: Язык отварной маринованный

Пикантная и очень вкусная закуска, которую можно приготовить из любого отварного языка.

Категория: Закуски Закуски из субпродуктов

Ингредиенты для «Язык отварной маринованный»:

Язык отварной:

Язык маринованный:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3482.5 ккал 		белки
253.4 г 		жиры
258.9 г 		углеводы
42.4 г
100 г блюда
ккал
63.2 ккал		 белки
4.6 г		 жиры
4.7 г		 углеводы
0.8 г


Рецепт «Язык отварной маринованный»:

Язык хорошо промыть, положить в чашу мультиварки и залить холодной водой.

Варить на режиме – тушение 1 час, без соли и специй.

По истечению указанного времени достать язык из чаши МВ и слить воду. Язык и чашу хорошенько промыть от пенки, затем снова положить язык в чашу МВ и залить холодной чистой водой, добавить все специи, соль, промытый лук в шелухе и очищенную морковь.

Варить язык на режиме – тушение 2 часа (готовность проверять ножом, если нож входит легко, значит язык готов, обычно варится около 2,5 - 3 ч).

Чтобы язык легко чистился, его сразу после варки необходимо опустить в холодную воду и подержать минут 5-7.

Кожицу следует снимать от кончика языка.

Бульон тоже получается очень вкусным, его необходимо процедить и можно использовать вместе с морковью для приготовления заливного или для первых блюд, а вареную луковицу стоит выбросить.

Далее готовим маринад: С чистого лимона снимаем цедру и выжимаем сок, зелень моем и нарезаем мелко. Затем к лимону и зелени добавляем оставшиеся ингредиенты, перемешиваем.

В маринад опускаем по кусочку нарезанного отварного языка и "купаем" его с двух сторон. Маринованные кусочки языка складываем рядочками-стопочками в подходящую посуду. Сверху заливаем оставшимся маринадом.

Мариновать язык следует в холодильнике в закрытой посуде от 3 до 5 часов, но я обычно оставляю на ночь.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: закуска

Вкусы: соленый пикантный мясной

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Язык отварной маринованный
Рецепт: Язык отварной маринованный

Пикантная и очень вкусная закуска, которую можно приготовить из любого отварного языка.

Ингредиенты для «Язык отварной маринованный»:

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Комментарии и отзывы

Замечательный рецепт!!! Сто лет не ела язык, как только... так сразу!
Молодец, Наташенька!!!
Жанночка, приготовь обязательно! Это очень вкусно! Спасибо, что заглянула!
Улетный язык! Наверняка моментально улетает с тарелок!
Улетный язык! Наверняка моментально улетает с тарелок!
Точно подмечено... Благодарю, Наташа! Очень приятно!
Наташенька, чудесная закуска, очень аппетитный язык!
Танечка, спасибо, милая, за внимание, очень приятно!
Да,уж, так вкусно описано! Вчера хотела купить язык,покрутила в руках и положила на место ( цена была хорошая,промоцьённая).До сих пор как то в семье нет любителей языка,поэтому не готовлю.Попробую теперь по твоему рецепту.(Да и повод есть,гостей много будет).Наташенька,спасибо за интересный рецепт!
Спасибо, Владушка! Я очень рада, что рецептик тебе приглянулся! Это, действительно очень вкусно.
Наташенька, очень аппетитный язык! Чудесные фото!
Спасибо, Светочка! Очень рада твоему вниманию!
Ммм! Смакота! Натулечка! Замечательный рецепт!
Спасибо, Наташенька, за поддержку! Очень приятно твое внимание!
Наташенька, как соблазнительно! Шикарный мастер-класс!
Ирочка, спасибо, что заглянула и оставила свой теплый комментарий!
Ах, как языка захотелось ! Никогда не мариновала язык, очень понравился рецепт , Наташенька !
Нелличка, спасибо, дорогая! Буду очень рада, если рецепт пригодится и понравится!
Уже представляю, что будет очень вкусно !
Наташулька! Прекрасный рецепт! Как же вкусно и ароматно получается!
Юленька, большое спасибо за оценку! Мне очень приятно, что рецепт привлек твое внимание!
Наташа, спасибо, взяла в свою копилочку!
Спасибо, Ирочка, за проявленный интерес и поддержку! Надеюсь, что рецепт не разочарует!
Вкуснота!
Угощайся, Наташенька! Спасибо большое за внимание к рецепту!
Натуля,я сто лет пользуюсь подобной заправкой к рыбке итд,без сахара,правда,и укскуса,но применить ее к языку не додумалась!!Вот спасибочки!!!!!
Спасибо, Инночка, что заглянула! Мне очень приятно!
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