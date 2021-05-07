Пикантная и очень вкусная закуска, которую можно приготовить из любого отварного языка.
- 7 мая 2021, 15:35
- 1721
Язык отварной маринованный
Ингредиенты для «Язык отварной маринованный»:
Язык отварной:
- Язык говяжий (любой) — 1 кг
- Лук репчатый — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Лист лавровый — 3 шт
- Перец душистый (горошком) — 7 шт
- Перец черный (горошком)
- Соль (с горкой) — 1 ст. л.
- Вода — 3 л
Язык маринованный:
- Язык говяжий (отварной) — 1 кг
- Лимон (средний, цедра+сок)
- Уксус (столовый 9%) — 1 ч. л.
- Масло растительное — 50 мл
- Чеснок (натереть) — 3 зуб.
- Зелень (укроп + петрушка) — 50 г
- Сахар — по вкусу
- Соль — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3482.5 ккал
|
белки
253.4 г
|
жиры
258.9 г
|
углеводы
42.4 г
|100 г блюда
|ккал
63.2 ккал
|белки
4.6 г
|жиры
4.7 г
|углеводы
0.8 г
Рецепт «Язык отварной маринованный»:
По истечению указанного времени достать язык из чаши МВ и слить воду. Язык и чашу хорошенько промыть от пенки, затем снова положить язык в чашу МВ и залить холодной чистой водой, добавить все специи, соль, промытый лук в шелухе и очищенную морковь.
Варить язык на режиме – тушение 2 часа (готовность проверять ножом, если нож входит легко, значит язык готов, обычно варится около 2,5 - 3 ч).
Чтобы язык легко чистился, его сразу после варки необходимо опустить в холодную воду и подержать минут 5-7.
Бульон тоже получается очень вкусным, его необходимо процедить и можно использовать вместе с морковью для приготовления заливного или для первых блюд, а вареную луковицу стоит выбросить.
Далее готовим маринад: С чистого лимона снимаем цедру и выжимаем сок, зелень моем и нарезаем мелко. Затем к лимону и зелени добавляем оставшиеся ингредиенты, перемешиваем.
В маринад опускаем по кусочку нарезанного отварного языка и "купаем" его с двух сторон. Маринованные кусочки языка складываем рядочками-стопочками в подходящую посуду. Сверху заливаем оставшимся маринадом.
Мариновать язык следует в холодильнике в закрытой посуде от 3 до 5 часов, но я обычно оставляю на ночь.
Комментарии и отзывы
вчера в 20:37 Himbeeren #
Молодец, Наташенька!!!
4 часа назад nattela v # (автор рецепта)
вчера в 19:32 Kuss #
вчера в 19:48 nattela v # (автор рецепта)
вчера в 19:19 Tatanj #
вчера в 19:30 nattela v # (автор рецепта)
вчера в 13:28 vlada ta #
вчера в 15:46 nattela v # (автор рецепта)
вчера в 12:48 ma-ma sveta #
вчера в 15:40 nattela v # (автор рецепта)
вчера в 7:17 ирпенчанка #
вчера в 8:18 nattela v # (автор рецепта)
позавчера Ирушенька #
вчера в 8:09 nattela v # (автор рецепта)
позавчера nelliundco #
вчера в 8:03 nattela v # (автор рецепта)
вчера в 9:19 nelliundco #
позавчера virgola71 #
вчера в 8:14 nattela v # (автор рецепта)
позавчера ИРепка #
вчера в 8:06 nattela v # (автор рецепта)
позавчера Okoolina #
позавчера nattela v # (автор рецепта)
позавчера inulia68 #
позавчера nattela v # (автор рецепта)
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