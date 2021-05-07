Язык отварной маринованный

По истечению указанного времени достать язык из чаши МВ и слить воду. Язык и чашу хорошенько промыть от пенки, затем снова положить язык в чашу МВ и залить холодной чистой водой, добавить все специи, соль, промытый лук в шелухе и очищенную морковь.



