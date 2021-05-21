Сегодня делаю квас из цикория, пересмотрела много видео-рецептов, попробовала несколько вариантов приготовления... добавляла и меньшее количество цикория и пробовала ставить бутылку не на солнце, а просто в тепло, вода также была ниже, градусов 35, чем в данном рецепте - и как-то было всё не то) Рецепт я доработала, и такой вариант предлагаю Вам! несколько советов перед приготовлением: 1. Насыщенность кваса (цвет, вкус) зависит от количества цикория! Чем больше, тем цвет и вкус более выраженный. Добавляйте не менее 1 ст. л. 2. Перед добавлением дрожжей обязательно проверьте температуру воды, она должна быть 38-39 градусов, теплее температуры тела. В горячей воде дрожжи погибнут, в более прохладной просто не подействуют как надо... Также используйте хорошие проверенные быстродействующие дрожжи! 3. Обязательно ставьте бутылку или банку с будущим квасом на солнечное место, так процесс брожения будет эффективнее! Ну вот пожалуй и всё!
- 21 мая 2021, 12:46
- 5372
Домашний газированный квас
Ингредиенты для «Домашний газированный квас»:
- Вода (тёплая кипячёная + 150 мл кипятка для заваривания цикория) — 1,4 л
- Цикорий (с горкой) — 1 ст. л.
- Кислота лимонная — 0,5 ч. л.
- Дрожжи (быстродействующие) — 0,5 ч. л.
- Сахар — 5 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
536.4 ккал
|
белки
0.8 г
|
жиры
0 г
|
углеводы
132.5 г
|100 г блюда
|ккал
47.1 ккал
|белки
0.1 г
|жиры
0 г
|углеводы
11.6 г
Рецепт «Домашний газированный квас»:
2. Для основы нам потребуется цикорий, самый обычный, лимонная кислота и сахар.
3. Соединяем все ингредиенты и завариваем кипятком, чтобы они растворились.
Оставляем остывать.
4. После того как основа подстыла градусов до 50, заливаем её в чистую бутылку (у меня 1,5 литра), доливаем кипяченную воду (не холодную).
5. Общая температура жидкости должна быть около 38-39 градусов, теперь берём быстродействующие дрожжи и добавляем в бутылку поверх жидкости.
6. Закрываем крышкой и хорошо взбалтываем.
7. Ставим на тёплое солнечное место часов на 8-10, затем убираем в холодильник охлаждаться.
И всё, наш бодрящий напиток готов!
Освежающий с множеством пузырьков)
Комментарии и отзывы
25 мая dlatehktopishet #
28 мая anastasia 86-2016 # (автор рецепта)
25 мая alenanat #
28 мая anastasia 86-2016 # (автор рецепта)
22 мая акчуч #
24 мая anastasia 86-2016 # (автор рецепта)
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