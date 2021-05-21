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Версия для печати Рецепты Напитки Квас
  • 21 мая 2021, 12:46
  • 5372

Домашний газированный квас

Рецепт: Домашний газированный квас

Сегодня делаю квас из цикория, пересмотрела много видео-рецептов, попробовала несколько вариантов приготовления... добавляла и меньшее количество цикория и пробовала ставить бутылку не на солнце, а просто в тепло, вода также была ниже, градусов 35, чем в данном рецепте - и как-то было всё не то) Рецепт я доработала, и такой вариант предлагаю Вам! несколько советов перед приготовлением: 1. Насыщенность кваса (цвет, вкус) зависит от количества цикория! Чем больше, тем цвет и вкус более выраженный. Добавляйте не менее 1 ст. л. 2. Перед добавлением дрожжей обязательно проверьте температуру воды, она должна быть 38-39 градусов, теплее температуры тела. В горячей воде дрожжи погибнут, в более прохладной просто не подействуют как надо... Также используйте хорошие проверенные быстродействующие дрожжи! 3. Обязательно ставьте бутылку или банку с будущим квасом на солнечное место, так процесс брожения будет эффективнее! Ну вот пожалуй и всё!

Категория: Напитки Квас

Ингредиенты для «Домашний газированный квас»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
536.4 ккал 		белки
0.8 г 		жиры
0 г 		углеводы
132.5 г
100 г блюда
ккал
47.1 ккал		 белки
0.1 г		 жиры
0 г		 углеводы
11.6 г


Рецепт «Домашний газированный квас»:

1. Заранее подготовьте кипячёную воду, чтобы заливать основу.
2. Для основы нам потребуется цикорий, самый обычный, лимонная кислота и сахар.
3. Соединяем все ингредиенты и завариваем кипятком, чтобы они растворились.
Оставляем остывать.
4. После того как основа подстыла градусов до 50, заливаем её в чистую бутылку (у меня 1,5 литра), доливаем кипяченную воду (не холодную).
5. Общая температура жидкости должна быть около 38-39 градусов, теперь берём быстродействующие дрожжи и добавляем в бутылку поверх жидкости.
6. Закрываем крышкой и хорошо взбалтываем.
7. Ставим на тёплое солнечное место часов на 8-10, затем убираем в холодильник охлаждаться.
И всё, наш бодрящий напиток готов!
Освежающий с множеством пузырьков)
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На природу

Теги: напиток

Вкусы: кисло-сладкий

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Домашний газированный квас
Рецепт: Домашний газированный квас

Сегодня делаю квас из цикория, пересмотрела много видео-рецептов, попробовала несколько вариантов приготовления... добавляла и меньшее количество цикория и пробовала ставить бутылку не на солнце, а просто в тепло, вода также была ниже, градусов 35, чем в данном рецепте - и как-то было всё не то) Рецепт я доработала, и такой вариант предлагаю Вам! несколько советов перед приготовлением: 1. Насыщенность кваса (цвет, вкус) зависит от количества цикория! Чем больше, тем цвет и вкус более выраженный. Добавляйте не менее 1 ст. л. 2. Перед добавлением дрожжей обязательно проверьте температуру воды, она должна быть 38-39 градусов, теплее температуры тела. В горячей воде дрожжи погибнут, в более прохладной просто не подействуют как надо... Также используйте хорошие проверенные быстродействующие дрожжи! 3. Обязательно ставьте бутылку или банку с будущим квасом на солнечное место, так процесс брожения будет эффективнее! Ну вот пожалуй и всё!

Категория: Напитки Квас

Ингредиенты для «Домашний газированный квас»:

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Комментарии и отзывы

Вот это мне по вкусу!!!! Благодарю, завтра поставлю!!!
Спасибо большое за комментарий! Пробуйте на здоровье!
ставлю квас всегда на 10 литровое ведро , с цикорием не пробовала, мои любят классический, рецепт интересный
Бабушка всегда классический хлебный готовила, у меня так не получается) а вот с цикорием тоже очень вкусно, жажду утоляет)
Интересный рецепт. Как-то делала квас с цикорием, понравилось. Попробую и ваш вариант.
Спасибо, попробуйте) нашей семье понравился
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