anastasia 86-2016Поваренок 4 уровня 21 мая 2021, 12:46

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Домашний газированный квас

Сегодня делаю квас из цикория, пересмотрела много видео-рецептов, попробовала несколько вариантов приготовления... добавляла и меньшее количество цикория и пробовала ставить бутылку не на солнце, а просто в тепло, вода также была ниже, градусов 35, чем в данном рецепте - и как-то было всё не то) Рецепт я доработала, и такой вариант предлагаю Вам! несколько советов перед приготовлением: 1. Насыщенность кваса (цвет, вкус) зависит от количества цикория! Чем больше, тем цвет и вкус более выраженный. Добавляйте не менее 1 ст. л. 2. Перед добавлением дрожжей обязательно проверьте температуру воды, она должна быть 38-39 градусов, теплее температуры тела. В горячей воде дрожжи погибнут, в более прохладной просто не подействуют как надо... Также используйте хорошие проверенные быстродействующие дрожжи! 3. Обязательно ставьте бутылку или банку с будущим квасом на солнечное место, так процесс брожения будет эффективнее! Ну вот пожалуй и всё!

Ингредиенты для «Домашний газированный квас»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

536.4 ккал белки

0.8 г жиры

0 г углеводы

132.5 г 100 г блюда ккал

47.1 ккал белки

0.1 г жиры

0 г углеводы

11.6 г

Рецепт «Домашний газированный квас»:

1. Заранее подготовьте кипячёную воду, чтобы заливать основу.

2. Для основы нам потребуется цикорий, самый обычный, лимонная кислота и сахар.

3. Соединяем все ингредиенты и завариваем кипятком, чтобы они растворились.

Оставляем остывать.

4. После того как основа подстыла градусов до 50, заливаем её в чистую бутылку (у меня 1,5 литра), доливаем кипяченную воду (не холодную).

5. Общая температура жидкости должна быть около 38-39 градусов, теперь берём быстродействующие дрожжи и добавляем в бутылку поверх жидкости.

6. Закрываем крышкой и хорошо взбалтываем.

7. Ставим на тёплое солнечное место часов на 8-10, затем убираем в холодильник охлаждаться.

И всё, наш бодрящий напиток готов!

Освежающий с множеством пузырьков)