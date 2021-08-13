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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы
  • 13 августа 2021, 11:57
  • 18861

Оджахури с курицей

Рецепт: Оджахури с курицей Рецепт: Оджахури с курицей

Кавказ- колоритный и разнообразный. Путешествуя по Кавказу, можно увидеть и живописные горные пейзажи, и монастыри и церкви, прогуляться по старинным городским улочкам со своей историей и культурой. И конечно же, нельзя оставить без внимания богатую и разнообразную кухню народов Кавказа и конечно же посетить винные погреба. Оджахури - одно из многочисленных национальных блюд Грузии. Сытное, ароматное и вкусное. А в сочетании с домашним грузинским вином - это незабываемое гастрономическое удовольствие.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Кухня: Грузинская

Ингредиенты для «Оджахури с курицей»:

Время приготовления:

Количество порций: 5

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3927.2 ккал 		белки
285.8 г 		жиры
95.6 г 		углеводы
456.6 г
Порции
ккал
785.4 ккал		 белки
57.2 г		 жиры
19.1 г		 углеводы
91.3 г
100 г блюда
ккал
108.8 ккал		 белки
7.9 г		 жиры
2.6 г		 углеводы
12.6 г


Рецепт «Оджахури с курицей»:

Для приготовления оджахури подготовьте все необходимые ингредиенты.

Картофель очистите и нарежьте крупным ломтиком. В миске смешайте картофель, специи, 1 ч. л. соли и 2-3 ст. л. растительного масла. Выложите на противень и поставьте в разогретую до 170-180* духовку примерно на 20 минут, до румяной корочки.

Куриное филе нарежьте на крупные кусочки и обжарьте до готовности.

Переложите готовое куриное филе в отдельную миску.

В этой же сковороде обжарьте до легкого золотистого цвета нашинкованный репчатый лук. Затем добавьтеь измельченный чеснок и слегка обжарьте вместе с луком.

К этому времени румяный и ароматный картофель будет готов.

В сковороде смешайте куриное филе, картофель, обжаренный с чесноком и луком. Добавьте нашинкованную зелень кинзы и базилика, влейте белое сухое вино и потушите под крышкой минут 5-10.
Готовое оджахури традиционно подают в кеци, в сочетании домашнего красного грузинского вина.

Оджахури - национальное блюдо грузинской кухни.
В переводе с грузинского означает "семейное". Оно по праву так называется, так как его можно приготовить в любом количестве, быстро и вкусно накормить всю семью.
Об истории появления оджахури ходит легенда. В одной из горных грузинских деревень в обычной семье столкнулись с проблемой: семья большая, а мяса осталось совсем немного. Чтобы всех накормить, мать решила добавить в кастрюлю к мясу вдвое больше картофеля и заправила традиционными специями. Детям так понравилось кушанье, что они просили готовить его чаще. С годами это блюдо начало свое путешествие по городам и деревням. Каждая хозяйка при его приготовлении добавляла свои ингредиенты. Таким образом оджахури стало одним из главных блюд национальной грузинской кухни.

Готовят оджахури из разных видов мяса (говядины, свинины и курицы), картофеля, специй. А подают к столу в национальной посуде – кеци.
Кеци - это глиняная сковорода, предназначенная для приготовления блюд на мангале или в печи. Она долго держит тепло, благодаря этому блюдо долго остается горячим.
Однажды, посетив грузинский ресторанчик и последовав совету друзей, мы попробовали это блюдо, которое настолько понравилось, что захотелось приготовить его дома. С тех пор, устраиваем семейные ужины "по - грузински".




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Вокруг света за 60 дней" - плита На обед На праздничный стол На ужин Неожиданные гости : На горячее

Теги: обед ужин горячее

Вкусы: мясной картофельный острый пикантный

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Оджахури с курицей
Рецепт: Оджахури с курицей

Кавказ- колоритный и разнообразный. Путешествуя по Кавказу, можно увидеть и живописные горные пейзажи, и монастыри и церкви, прогуляться по старинным городским улочкам со своей историей и культурой. И конечно же, нельзя оставить без внимания богатую и разнообразную кухню народов Кавказа и конечно же посетить винные погреба. Оджахури - одно из многочисленных национальных блюд Грузии. Сытное, ароматное и вкусное. А в сочетании с домашним грузинским вином - это незабываемое гастрономическое удовольствие.

Ингредиенты для «Оджахури с курицей»:

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Фотографии «Оджахури с курицей» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

Очень вкусно получилось. Я нарезала мелко и курочку, и картошку, готовила для пожилых людей. Блюдо простое, сытное, ароматное. Всем очень понравилось! Примите нашу благодарность и фотоотчет.
оно действительно и сытное и вкусное спасибо вам за вкусный фотоотчет Очень рада, что рецепт понравился
Большое спасибо, добавил палочку сельдерея и паприку-очень понравился результат-когда смешал, всё думал-зачем еще вино? ))-но добавил )
(Думаю немного обжаренных шампиньонов было бы тоже очень в тему)
вино придает свою изюминку кавказскому блюду... думаю, что и сельдерей и паприка имеют место быть в этом блюде...так как его готовят в различных интерпретациях... у каждой хозяйки оно свое... спасибо вам за вкусный и аппетитный фотоотчет
Никогда не попадался вариант с вином. Мне кажется в жареный или запечённый картофель не нужно добавлять ни вино, ни тем более воду( зачем тогда запекать или жарить ?)Вкус оджахури даёт маринование мяса в винном уксусе с приправами, одна из которых- чабер ( не чабрец!!).И попробуйте со свининой, а не с курицей- вкус будет существенно богаче)
Оджахури -это блюдо не имеет единого рецепта...у каждой хозяйки он отличается от других...
Согласна с вами , со свининой или с говядиной- он будет иметь другой вкус
Спасибо за рецепт. Всем домашним очень понравилось! Филе было 700 гр., поэтому всё уменьшила пропорционально. И хорошо, т.к. получилась полная сковорода. Не было вина, свежей зелени, кориандра. Не стала заморачиваться с добычей недостающих ингредиентов. Вместо вина - куриный бульон, вместо свежей зелени - сушёная, кориандр проигнорировала ( не люблю его запах). В сковороде потушила подольше, чем в рецепте, чтобы всё вместе крепко подружилось. У кого получилось сухое блюдо, советую добавить побольше масла и воды во время тушения. Я так и сделала, результат потрясающий.
Светлана,я очень рада, что блюдо понравилось В нем действительно можно заменять ингредиенты ... и кинзу, если не нравится ее запах, можно заменить петрушкой.
В итоге все равно получится все очень вкусно мне кажется, его невозможно ничем испортить
Спасибо вам за доверие рецепту и за отзыв!
Вот что я ещё прочитала в третьем рецепте: "В каждой семье свой рецепт оджахури. Неизменным остается только соотношение мяса к картошке 1:1 и сам принцип приготовления". Значит, я правильно написала, что картошки многовато.
Сейчас посмотрела в интернете ещё один рецепт этого блюда. Без вина, с помидорами и с чесноком. И картошка жарится на плите в сковородке. Попробую сделать оба. Возможно, с вином будет более изысканным, "аристократичным". С помидорами более деревенским - для простолюдинов. А мы же аристократы.
Я пересмотрела несколько рецептов этого блюда и пришла к выводу, что нет точного рецепта и пропорций...
Каждая хозяйка готовит по-своему, как и борщ, у каждой он свой.
Картошка в этом блюде готовится в двух вариантах - или жарится на плите или запекается в духовке.
Мне больше понравился вариант с духовкой. Там картофель остается целым и красивым, чего не могу сказать о жаренной на плите... сорта разные и при жарке, слишком разваристый картофель превратится в месиво.
Оджахури можно готовить часто , добавляя и меняя ингредиенты и блюдо будет разнообразным
Картошки многовато.
Судя по фото все уже выпили, а к закуске не притронулись. Настораживает.
готовьте смело... не бойтесь, это вкусно...а вино еще не выпили -его только продегустировали
Спасибо! Вкусно, но суховато, муж все норовил кетчупом полить.
отдайте мужу кетчуп...пусть поливает... если получается суховато- добавьте немного воды...суховатой может быть грудка, в ней жира нет...если готовить из самой курицы, то там мясо посочнее
Согласна с Вами, нужно брать другие части курицы, будет посочнее, а кетчуп отобрала - вина налила, хорошо пошло!
ну еще бы......будет еще вкуснее
Получилось вкусно, спасибо большое!!!! Дитё-подросток свинину, говядину и прочее не признаёт, согласен только на курицу, вот теперь новое блюдо я нашей копилке!
Столкнулась с некоторыми трудностями при приготовлении: за 15 минут в духовке на 180 картофель остался сильно недоготовлен и тушение 10 минут в вине его также не доготовили, пришлось доливать немного воды и тушить ещё минут 20. Также проблема была с посудой. Два килограмма картофеля и кило курицы не вошли ни в одну мою сковородку, выручила толстостенная кастрюля, все смешивала и тушила в ней. Но хуже от этого не стало, вкусно, красиво, свежо!!! Спасибо!!!
очень рада, что рецепт понравился Что касается картофеля- есть разные сорта, которым необходимо разное время приготовления. У меня за 20 минут он был уже готов. А сковорода для этого блюда нужна конечно большая... это же блюдо для всей семьи честно сказать, мне тоже больше понравилось в кастрюле готовить...
Ответ для sendukova
Я готовлю тушеную картошку с мясом (в духовке не запекаю картошку). Если есть гусятница, то посуда подойдёт в самый раз! Сначала мясо с луком готовлю (или курицу), а потом картошку туда, немного воды или , наоборот, побольше. Тогда блюдо может сойти и за первое, и за второе.
Очень понравились специи в вашем блюде. У меня все непросто : отец кроме чёрного перца ничего не признает, один сын вообще специи не любит, а другому - чем больше их, тем лучше. Не зря подругу себе выбрал, индийскую…..воспитала, однако…..
Аппетитное, ароматное блюдо.
спасибо
Добрый день. А подскажите, пожалуйста, для ребёнка готовить если - вино же нельзя добавлять? Можно без вина?
Добрый день! Не бойтесь, смело добавляйте вино...за 10 минут томления, алкоголь выпарится... и останется аромат и вкус вина...
Но если боитесь, то конечно же можно и без вина... но вино придаст блюду свою изюминку
Ответ для sendukova
В рецепте 100 мл вина это максимум 13 г алкоголя на 3 с лишним кг продуктов. Прикиньте сколько его (алкоголя) окажется в одной порции даже если считать, что он не испарится. В стакане кефира или кваса точно больше алкоголя, но их всем детям дают безо всякмх опасений и плохих последствий.
Отличное блюдо. Изумительная подача.
спасибо Татьяна
Очень вкусно и красиво!
спасибо Наташенька
Чудесное, ароматное блюдо! Шикарные фотографии!
точно Иринка- это вкусно и ароматно спасибо
Забрала в КК, спасибо!
пожалуйста Виктория...готовьте с удовольствием
Очень аппетитное блюдо!
Иринка спасибо
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