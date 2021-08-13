Оджахури с курицей

Кавказ- колоритный и разнообразный. Путешествуя по Кавказу, можно увидеть и живописные горные пейзажи, и монастыри и церкви, прогуляться по старинным городским улочкам со своей историей и культурой. И конечно же, нельзя оставить без внимания богатую и разнообразную кухню народов Кавказа и конечно же посетить винные погреба. Оджахури - одно из многочисленных национальных блюд Грузии. Сытное, ароматное и вкусное. А в сочетании с домашним грузинским вином - это незабываемое гастрономическое удовольствие.

Оджахури - национальное блюдо грузинской кухни.В переводе с грузинского означает "семейное". Оно по праву так называется, так как его можно приготовить в любом количестве, быстро и вкусно накормить всю семью.Об истории появления оджахури ходит легенда. В одной из горных грузинских деревень в обычной семье столкнулись с проблемой: семья большая, а мяса осталось совсем немного. Чтобы всех накормить, мать решила добавить в кастрюлю к мясу вдвое больше картофеля и заправила традиционными специями. Детям так понравилось кушанье, что они просили готовить его чаще. С годами это блюдо начало свое путешествие по городам и деревням. Каждая хозяйка при его приготовлении добавляла свои ингредиенты. Таким образом оджахури стало одним из главных блюд национальной грузинской кухни.Готовят оджахури из разных видов мяса (говядины, свинины и курицы), картофеля, специй. А подают к столу в национальной посуде – кеци.Кеци - это глиняная сковорода, предназначенная для приготовления блюд на мангале или в печи. Она долго держит тепло, благодаря этому блюдо долго остается горячим.Однажды, посетив грузинский ресторанчик и последовав совету друзей, мы попробовали это блюдо, которое настолько понравилось, что захотелось приготовить его дома. С тех пор, устраиваем семейные ужины "по - грузински".