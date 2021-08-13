Кавказ- колоритный и разнообразный. Путешествуя по Кавказу, можно увидеть и живописные горные пейзажи, и монастыри и церкви, прогуляться по старинным городским улочкам со своей историей и культурой. И конечно же, нельзя оставить без внимания богатую и разнообразную кухню народов Кавказа и конечно же посетить винные погреба. Оджахури - одно из многочисленных национальных блюд Грузии. Сытное, ароматное и вкусное. А в сочетании с домашним грузинским вином - это незабываемое гастрономическое удовольствие.
- 13 августа 2021, 11:57
- 18861
Оджахури с курицей
Ингредиенты для «Оджахури с курицей»:
- Филе куриное — 1 кг
- Картофель — 2 кг
- Лук репчатый — 3 шт
- Кинза — 1 пуч.
- Базилик — 2 веточ.
- Паприка сладкая (копченая) — 1 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Хмели-сунели — 1 ч. л.
- Перец черный — 1 щепот.
- Кориандр (молотый) — 1 ч. л.
- Вино белое сухое — 100 мл
- Масло растительное — 6 ст. л.
- Чеснок — 5 зуб.
Время приготовления:
Количество порций: 5
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3927.2 ккал
|
белки
285.8 г
|
жиры
95.6 г
|
углеводы
456.6 г
|Порции
|ккал
785.4 ккал
|белки
57.2 г
|жиры
19.1 г
|углеводы
91.3 г
|100 г блюда
|ккал
108.8 ккал
|белки
7.9 г
|жиры
2.6 г
|углеводы
12.6 г
Рецепт «Оджахури с курицей»:
Картофель очистите и нарежьте крупным ломтиком. В миске смешайте картофель, специи, 1 ч. л. соли и 2-3 ст. л. растительного масла. Выложите на противень и поставьте в разогретую до 170-180* духовку примерно на 20 минут, до румяной корочки.
В этой же сковороде обжарьте до легкого золотистого цвета нашинкованный репчатый лук. Затем добавьтеь измельченный чеснок и слегка обжарьте вместе с луком.
В сковороде смешайте куриное филе, картофель, обжаренный с чесноком и луком. Добавьте нашинкованную зелень кинзы и базилика, влейте белое сухое вино и потушите под крышкой минут 5-10.
Готовое оджахури традиционно подают в кеци, в сочетании домашнего красного грузинского вина.
В переводе с грузинского означает "семейное". Оно по праву так называется, так как его можно приготовить в любом количестве, быстро и вкусно накормить всю семью.
Об истории появления оджахури ходит легенда. В одной из горных грузинских деревень в обычной семье столкнулись с проблемой: семья большая, а мяса осталось совсем немного. Чтобы всех накормить, мать решила добавить в кастрюлю к мясу вдвое больше картофеля и заправила традиционными специями. Детям так понравилось кушанье, что они просили готовить его чаще. С годами это блюдо начало свое путешествие по городам и деревням. Каждая хозяйка при его приготовлении добавляла свои ингредиенты. Таким образом оджахури стало одним из главных блюд национальной грузинской кухни.
Готовят оджахури из разных видов мяса (говядины, свинины и курицы), картофеля, специй. А подают к столу в национальной посуде – кеци.
Кеци - это глиняная сковорода, предназначенная для приготовления блюд на мангале или в печи. Она долго держит тепло, благодаря этому блюдо долго остается горячим.
Однажды, посетив грузинский ресторанчик и последовав совету друзей, мы попробовали это блюдо, которое настолько понравилось, что захотелось приготовить его дома. С тех пор, устраиваем семейные ужины "по - грузински".
Комментарии и отзывы
16 сентября 2022 года Ал-нка 39 #
17 сентября 2022 года ariel7777 # (автор рецепта)
7 ноября 2021 года sabresforeva #
(Думаю немного обжаренных шампиньонов было бы тоже очень в тему)
24 ноября 2021 года ariel7777 # (автор рецепта)
1 сентября 2021 года TMM73 #
5 сентября 2021 года ariel7777 # (автор рецепта)
Согласна с вами , со свининой или с говядиной- он будет иметь другой вкус
28 августа 2021 года svet-m-2016 #
28 августа 2021 года ariel7777 # (автор рецепта)
В итоге все равно получится все очень вкусно мне кажется, его невозможно ничем испортить
Спасибо вам за доверие рецепту и за отзыв!
22 августа 2021 года Ася09 #
22 августа 2021 года Ася09 #
23 августа 2021 года ariel7777 # (автор рецепта)
Каждая хозяйка готовит по-своему, как и борщ, у каждой он свой.
Картошка в этом блюде готовится в двух вариантах - или жарится на плите или запекается в духовке.
Мне больше понравился вариант с духовкой. Там картофель остается целым и красивым, чего не могу сказать о жаренной на плите... сорта разные и при жарке, слишком разваристый картофель превратится в месиво.
Оджахури можно готовить часто , добавляя и меняя ингредиенты и блюдо будет разнообразным
22 августа 2021 года Ася09 #
22 августа 2021 года regtosait #
22 августа 2021 года ariel7777 # (автор рецепта)
22 августа 2021 года Демурия #
22 августа 2021 года ariel7777 # (автор рецепта)
20 августа 2021 года akiv lev #
21 августа 2021 года ariel7777 # (автор рецепта)
21 августа 2021 года akiv lev #
21 августа 2021 года ariel7777 # (автор рецепта)
16 августа 2021 года sendukova #
Столкнулась с некоторыми трудностями при приготовлении: за 15 минут в духовке на 180 картофель остался сильно недоготовлен и тушение 10 минут в вине его также не доготовили, пришлось доливать немного воды и тушить ещё минут 20. Также проблема была с посудой. Два килограмма картофеля и кило курицы не вошли ни в одну мою сковородку, выручила толстостенная кастрюля, все смешивала и тушила в ней. Но хуже от этого не стало, вкусно, красиво, свежо!!! Спасибо!!!
21 августа 2021 года ariel7777 # (автор рецепта)
22 августа 2021 года tavolgas #
Очень понравились специи в вашем блюде. У меня все непросто : отец кроме чёрного перца ничего не признает, один сын вообще специи не любит, а другому - чем больше их, тем лучше. Не зря подругу себе выбрал, индийскую…..воспитала, однако…..
22 августа 2021 года ariel7777 # (автор рецепта)
15 августа 2021 года Wera13 #
15 августа 2021 года ariel7777 # (автор рецепта)
15 августа 2021 года sendukova #
15 августа 2021 года ariel7777 # (автор рецепта)
Но если боитесь, то конечно же можно и без вина... но вино придаст блюду свою изюминку
19 августа 2021 года Аня-1964 #
14 августа 2021 года obukhov11 #
15 августа 2021 года ariel7777 # (автор рецепта)
14 августа 2021 года Kuss #
14 августа 2021 года ariel7777 # (автор рецепта)
14 августа 2021 года Ирушенька #
14 августа 2021 года ariel7777 # (автор рецепта)
13 августа 2021 года Navigator #
14 августа 2021 года ariel7777 # (автор рецепта)
13 августа 2021 года ИРепка #
13 августа 2021 года ariel7777 # (автор рецепта)
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