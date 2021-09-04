Это рецепт самого простого домашнего морковного пирога. Он такой вкусный и рассыпчатый, а, главное, из простых ингредиентов. Все измеряется в стакана, а не в граммах.
- 4 сентября 2021, 11:25
- 5800
Простой морковный пирог
Ингредиенты для «Простой морковный пирог»:
- Морковь — 250 г
- Сахар (можно чуть меньше) — 1/2 стак.
- Мед — 1 ч. л.
- Масло растительное (рафинированное) — 2 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука — 1/2 стак.
- Разрыхлитель теста (10 грамм) — 2 ч. л.
- Ванилин (по желанию)
- Цедра лимона (по желанию)
- Яйцо куриное — 2 шт
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2032.8 ккал
|
белки
32 г
|
жиры
44.2 г
|
углеводы
379.1 г
|Порции
|ккал
338.8 ккал
|белки
5.3 г
|жиры
7.4 г
|углеводы
63.2 г
|100 г блюда
|ккал
251 ккал
|белки
4 г
|жиры
5.5 г
|углеводы
46.8 г
Рецепт «Простой морковный пирог»:
Для теста яйца взбиваем с сахаром в пышную пену. Добавляем мед, растительное масло и все перемешиваем.
Затем, просеиваем муку с разрыхлителем и ванилином и замешиваем тесто. Оно должно получиться консистенции густой сметаны.
Кроме того, для аромата в тесто можно добавлять цедру лимона или апельсина.
Последней добавляем натертую морковь, и все хорошо перемешиваем ложкой или лопаткой.
Выкладываем тесто в смазанную маслом форму. У меня – диаметром 18 см.
Отправляем в разогретую духовку до 170 градусов примерно на 40-50 минут.
Готовому пирогу даем немного остыть. Затем посыпаем сахарной пудрой и украшаем ягодами по желанию.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
9 сентября galinasuprun #
9 сентября IrinaLiss_Life # (автор рецепта)
позавчера galinasuprun #
7 сентября лена661 #
7 сентября IrinaLiss_Life # (автор рецепта)
6 сентября nellino4 #
6 сентября IrinaLiss_Life # (автор рецепта)
7 сентября nellino4 #
7 сентября IrinaLiss_Life # (автор рецепта)
5 сентября акчуч #
6 сентября IrinaLiss_Life # (автор рецепта)
4 сентября Winterfell-W #
6 сентября IrinaLiss_Life # (автор рецепта)
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