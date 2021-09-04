IrinaLiss_LifeПоваренок 4 уровня 4 сентября 2021, 11:25

5800

Простой морковный пирог

Это рецепт самого простого домашнего морковного пирога. Он такой вкусный и рассыпчатый, а, главное, из простых ингредиентов. Все измеряется в стакана, а не в граммах.

Ингредиенты для «Простой морковный пирог»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

2032.8 ккал белки

32 г жиры

44.2 г углеводы

379.1 г Порции ккал

338.8 ккал белки

5.3 г жиры

7.4 г углеводы

63.2 г 100 г блюда ккал

251 ккал белки

4 г жиры

5.5 г углеводы

46.8 г

Рецепт «Простой морковный пирог»:

Морковь нужно натереть на мелкой терке.

Для теста яйца взбиваем с сахаром в пышную пену. Добавляем мед, растительное масло и все перемешиваем.

Затем, просеиваем муку с разрыхлителем и ванилином и замешиваем тесто. Оно должно получиться консистенции густой сметаны.

Кроме того, для аромата в тесто можно добавлять цедру лимона или апельсина.

Последней добавляем натертую морковь, и все хорошо перемешиваем ложкой или лопаткой.

Выкладываем тесто в смазанную маслом форму. У меня – диаметром 18 см.

Отправляем в разогретую духовку до 170 градусов примерно на 40-50 минут.

Готовому пирогу даем немного остыть. Затем посыпаем сахарной пудрой и украшаем ягодами по желанию.

Приятного аппетита!