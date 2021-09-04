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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 4 сентября 2021, 11:25
  • 5800

Простой морковный пирог

Рецепт: Простой морковный пирог

Это рецепт самого простого домашнего морковного пирога. Он такой вкусный и рассыпчатый, а, главное, из простых ингредиентов. Все измеряется в стакана, а не в граммах.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Простой морковный пирог»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2032.8 ккал 		белки
32 г 		жиры
44.2 г 		углеводы
379.1 г
Порции
ккал
338.8 ккал		 белки
5.3 г		 жиры
7.4 г		 углеводы
63.2 г
100 г блюда
ккал
251 ккал		 белки
4 г		 жиры
5.5 г		 углеводы
46.8 г


Рецепт «Простой морковный пирог»:

Морковь нужно натереть на мелкой терке.
Для теста яйца взбиваем с сахаром в пышную пену. Добавляем мед, растительное масло и все перемешиваем.
Затем, просеиваем муку с разрыхлителем и ванилином и замешиваем тесто. Оно должно получиться консистенции густой сметаны.
Кроме того, для аромата в тесто можно добавлять цедру лимона или апельсина.
Последней добавляем натертую морковь, и все хорошо перемешиваем ложкой или лопаткой.
Выкладываем тесто в смазанную маслом форму. У меня – диаметром 18 см.
Отправляем в разогретую духовку до 170 градусов примерно на 40-50 минут.
Готовому пирогу даем немного остыть. Затем посыпаем сахарной пудрой и украшаем ягодами по желанию.
Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На ужин : На десерт Неожиданные гости

Теги: пирог десерт выпечка духовка быстро быстрый чаепитие гости

Вкусы: сладкий морковный нежный медовый

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Простой морковный пирог
Рецепт: Простой морковный пирог

Это рецепт самого простого домашнего морковного пирога. Он такой вкусный и рассыпчатый, а, главное, из простых ингредиентов. Все измеряется в стакана, а не в граммах.

Ингредиенты для «Простой морковный пирог»:

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Комментарии и отзывы

рецепт должен быть в граммах . В стаканах???
Этот рецепт у меня в стаканах
а если нет стакана 250мл??
Благодарю, на днях обязательно попробую!
Спасибо за рецепт! Подскажите пожалуйста какого размера стакан вы используете для муки?
250 мл
Спасибо!
Хотела скинуть рецепт в КК, но есть вопрос: где по рецепту яйца? Я когда готовлю, распечатываю рецепт, мне так удобно. А в рецепте не хватает именно яиц. Так и получится, что приготовлю без них
2 яйца) Сегодня их добавлю)
Уточните количество яиц, их нет в перечне продуктов
2 яйца. Сегодня исправлю) Спасибо за уточнение)
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