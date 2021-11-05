Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 5 ноября 2021, 0:04
  • 4768

Лепешки с сыром "Проще простого"

Рецепт: Лепешки с сыром Проще простого

Хочу представить сегодня еще один рецепт из серии быстро, просто, минимум продуктов. Готовить эти лепешки одно удовольствие. Получаются ароматными, сытными, выглядят аппетитно. Дети любят их за сладковатый вкус, который дает тыква, но они об этом не догадываются, принимая эту лепешку за вкусный блинец, для взрослых предлагаю к лепешке соус из сметаны с укропно-чесночной приправой.

Категория: Выпечка Изделия из теста Лепешки

Ингредиенты для «Лепешки с сыром "Проще простого"»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1288.8 ккал 		белки
69.5 г 		жиры
48.1 г 		углеводы
152.7 г
Порции
ккал
161.1 ккал		 белки
8.7 г		 жиры
6 г		 углеводы
19.1 г
100 г блюда
ккал
141.6 ккал		 белки
7.6 г		 жиры
5.3 г		 углеводы
16.8 г

Рецепт «Лепешки с сыром "Проще простого"»:

Приготовим необходимые продукты.

Натрем тыкву на крупной терке.

Добавим к ней кефир.

Добавим яйца и перемешаем массу.

Добавим муку с разрыхлителем, перемешаем.

Натрем сыр на крупной терке и добавим в тесто.

Хорошо размешаем массу, добавим растительное масло, можно подсолить немного, я не солила, так как сыр соленый.

Возьмем сковороду, у меня блинная, нагреем ее и смажем кусочком сливочного масла. Так как сливочное масло дает при обжаривании свой нежный аромат, лучше жарить на нем. Выложим тесто, распределяя его по всей поверхности сковороды, помогаем ложкой, слегка придавливая его, толщиной около 5-7 мм.

Накрываем крышкой и обжариваем на маленьком огне в течении 3-4 минут, в зависимости от толщины, до румянной корочки.

Аккуратно переворачиваем двумя лопатками, не смазываем больше сковороду маслом и поджариваем лепешку с другой стороны.

Вот такая аппетитная лепешка получилась, очень ароматная.

У меня получилось 4 лепешки. Приглашаю к столу. Приятного аппетита!













Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На полдник Конкурсные рецепты : Конкурс "Олейна делает осень вкуснее" На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: жарить перекус завтрак пикник

Вкусы: сырный тыквенный необычный

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Лепешки с сыром "Проще простого"
Рецепт: Лепешки с сыром Проще простого

Хочу представить сегодня еще один рецепт из серии быстро, просто, минимум продуктов. Готовить эти лепешки одно удовольствие. Получаются ароматными, сытными, выглядят аппетитно. Дети любят их за сладковатый вкус, который дает тыква, но они об этом не догадываются, принимая эту лепешку за вкусный блинец, для взрослых предлагаю к лепешке соус из сметаны с укропно-чесночной приправой.

Ингредиенты для «Лепешки с сыром "Проще простого"»:

Комментарии и отзывы

как получить досшуп в свою кулинарную книгу?
на желтом поле вверху найдите слово ПОМОЩЬ, зайдите в раздел, "Персональный функционал пользователя найдите подраздел Кулинарная книга, там все с картинками объясняется
Опытные кулинарки, как думаете, из такого теста вафли получатся? Спасибо
К сожалению, не пользуюсь вафельницей, не могу сказать...
Спасибо
Спасибо
Яркие красивые лепешки!
Спасибо
Валечка, яркие какие лепешки!
Спасибо,Ирина
вкусные!
Название укороть!
Спасибо
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook