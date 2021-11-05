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<div style="margin-bottom:3px;font-size:28px;color:#303030;font:bold 26px 'Source Sans Pro',sans-serif;line-height:116.66%;padding:5px 0 18px 0;"> <a href="https://www.povarenok.ru/"><img src="https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.png" style="margin:-8px 5px 1px 0;border:none;float:left;"/></a> Лепешки с сыром "Проще простого" </div> <div style="margin:0 15px 17px 0;max-width:100%;min-height:200px;float:none;display:block;"> <img style="max-width:100%;vertical-align:top;width:auto;height:auto;" src="https://www.povarenok.ru/data/cache/2021nov/04/49/2913288_26056-710x550x.jpg" alt="Рецепт: Лепешки с сыром Проще простого" title="Рецепт: Лепешки с сыром Проще простого"/> </div> <div style="padding:0 0 23px;"> <p style="color:#303030;font:16px 'Source Sans Pro',sans-serif;line-height:22px;">Хочу представить сегодня еще один рецепт из серии быстро, просто, минимум продуктов. Готовить эти лепешки одно удовольствие. Получаются ароматными, сытными, выглядят аппетитно. Дети любят их за сладковатый вкус, который дает тыква, но они об этом не догадываются, принимая эту лепешку за вкусный блинец, для взрослых предлагаю к лепешке соус из сметаны с укропно-чесночной приправой.</p> </div> <div style="font:16px 'Source Sans Pro',sans-serif;line-height:24px;padding:3px 0 9px;color:#666;overflow:hidden;letter-spacing:-.3px;"> <p style="padding-bottom:8px;"> Категория: <span> <a style="color:#666;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/25/"> Выпечка </a> </span> <span style="display:inline-block;vertical-align:top;margin:0 5px 0 2px;">›</span> <span> <a style="color:#666;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/29/"> Изделия из теста </a> </span> <span style="display:inline-block;vertical-align:top;margin:0 5px 0 2px;">›</span> <span> <a style="color:#666;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/389/"> Лепешки </a> </span> </p> </div> <div style="margin-bottom:0;font-size:20px;line-height:120%;padding-bottom:11px;color:#303030;font:bold 26px 'Source Sans Pro',sans-serif;">Ингредиенты для «Лепешки с сыром "Проще простого"»:</div> <div style="padding:0;font:16px 'Source Sans Pro',sans-serif;line-height:22px;"> <a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1827">Тыква</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2273">Сыр твердый</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/789">Кефир</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3562">Яйцо куриное</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1067">Масло растительное</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1068">Масло сливочное</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2339">Мука пшеничная</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3446">Разрыхлитель теста</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1681">Соль</a> <div style="margin-top:20px;color:#303030;padding-bottom:0;"> <strong>Тэги:</strong> <a style="color: #666" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/109/">жарить</a>, <a style="color: #666" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/15208/">перекус</a>, <a style="color: #666" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/2/">завтрак</a>, <a style="color: #666" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/198/">пикник</a> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <a style="color:#303030;font:16px 'Source Sans Pro',sans-serif;line-height:22px;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/173661/">Читать рецепт полностью >></a> </div>