Хочу представить сегодня еще один рецепт из серии быстро, просто, минимум продуктов. Готовить эти лепешки одно удовольствие. Получаются ароматными, сытными, выглядят аппетитно. Дети любят их за сладковатый вкус, который дает тыква, но они об этом не догадываются, принимая эту лепешку за вкусный блинец, для взрослых предлагаю к лепешке соус из сметаны с укропно-чесночной приправой.
- 5 ноября 2021, 0:04
- 4768
Лепешки с сыром "Проще простого"
Ингредиенты для «Лепешки с сыром "Проще простого"»:
- Тыква — 300 г
- Сыр твердый — 150 г
- Кефир — 150 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Масло растительное ("ОЛЕЙНА") — 1 ст. л.
- Масло сливочное (размягченного) — 4 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука — 150 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Соль (по вкусу)
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1288.8 ккал
|
белки
69.5 г
|
жиры
48.1 г
|
углеводы
152.7 г
|Порции
|ккал
161.1 ккал
|белки
8.7 г
|жиры
6 г
|углеводы
19.1 г
|100 г блюда
|ккал
141.6 ккал
|белки
7.6 г
|жиры
5.3 г
|углеводы
16.8 г
Рецепт «Лепешки с сыром "Проще простого"»:
Хорошо размешаем массу, добавим растительное масло, можно подсолить немного, я не солила, так как сыр соленый.
Возьмем сковороду, у меня блинная, нагреем ее и смажем кусочком сливочного масла. Так как сливочное масло дает при обжаривании свой нежный аромат, лучше жарить на нем. Выложим тесто, распределяя его по всей поверхности сковороды, помогаем ложкой, слегка придавливая его, толщиной около 5-7 мм.
Накрываем крышкой и обжариваем на маленьком огне в течении 3-4 минут, в зависимости от толщины, до румянной корочки.
Аккуратно переворачиваем двумя лопатками, не смазываем больше сковороду маслом и поджариваем лепешку с другой стороны.
Комментарии и отзывы
12 ноября allayarin #
12 ноября Valushok # (автор рецепта)
11 ноября maro d #
12 ноября Valushok # (автор рецепта)
12 ноября maro d #
5 ноября Демурия #
5 ноября Valushok # (автор рецепта)
5 ноября inna_2107 #
5 ноября Valushok # (автор рецепта)
5 ноября Ирушенька #
5 ноября Valushok # (автор рецепта)
5 ноября Okoolina #
Название укороть!
5 ноября Valushok # (автор рецепта)
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