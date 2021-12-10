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  • 10 декабря 2021, 17:46
  • 6468

Холодная закуска "Курочка под снегом"

Рецепт: Холодная закуска Курочка под снегом

Уважаемые поварята, сегодня я презентую простое в приготовлении блюдо, которое будет хорошим дополнением к вашему праздничному новогоднему столу. Приготовить ее не состовит большого труда.

Категория: Закуски Закуски из сыра

Ингредиенты для «Холодная закуска "Курочка под снегом"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
711.5 ккал 		белки
35.7 г 		жиры
47.6 г 		углеводы
39.6 г
100 г блюда
ккал
109.5 ккал		 белки
5.5 г		 жиры
7.3 г		 углеводы
6.1 г

Рецепт «Холодная закуска "Курочка под снегом"»:

Куриное филе отварить в подсоленной воде, нарезать мелкими кубиками.

Авокадо (1 шт.) почистить, удалить внутреннюю косточку, нарезать кубиками. Чеснок (2 зуб.) нарезать кусочками, добавить в миску авокадо, творожный сливочный сыр ТМ "Hochland" (2 ст. ложки без горки), чеснок, 2 ст. ложки лимонного сока, соль и черный молотый перец добавить по вкусу. При помощи блендерной ножки пюрировать добавленные ингредиенты.

В готовые формочки для порционных салатов добавить кусочки куриного филе, при помощи кондитерского мешка с насадкой, сверху добавить крем из авокадо и творожного сыра ТМ "Hochland". Свежий огурчик нарезать ломтиками, выложить на крем из авокадо, сверху конструкцию присыпать кунжутом, украсить сладкой кукурузой.

При подаче на общее блюдо добавить нарезанные дольками помидоры и огурцы.

Приятного аппетита!







Начало календарной зимы у нас ознаменовалось плюсовой температурой и дождем. И это в Сибири!! Самое удивительное, за утренним кофе в новостях увидела, что в далекой тропической стране выпал самый настоящий снег. Наверное, дедушка Мороз или возможно Санта Клаус сбились с пути или находились под «мухой». Возникла тревога, а как же Новый год? Как быть с нарядными елками, подарками, веселым катанием с горки, игрой в снежки? И какое счастье, когда на следующее утро на мягких пушистых снежных лапах пришла зима, снег шел большими, бархатистыми хлопьями, укрывая землю белым ковром, а наступившие морозы окончательно вернули предновогоднее настроение. Все встало на свои места. Наша, родная, сибирская морозная зима. И замечательное празднование Нового года, с семейным застольем, вкусными блюдами и подарками. А самое главное - это праздничное настроение, которое принесет с собой наступающий Новый год.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Новогодние истории с Hochland" На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На закуску

Теги: авокадо закуска обед праздник ужин

Вкусы: изысканный куриный мягкий приятный соленый сырный творожный чесночный

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Холодная закуска "Курочка под снегом"
Рецепт: Холодная закуска Курочка под снегом

Уважаемые поварята, сегодня я презентую простое в приготовлении блюдо, которое будет хорошим дополнением к вашему праздничному новогоднему столу. Приготовить ее не состовит большого труда.

Ингредиенты для «Холодная закуска "Курочка под снегом"»:

Комментарии и отзывы

Все красиво, доступные продукты, а где снег?
Пусть в роли снега выступит кунжут
Рецепт отличный, спасибо большое! Вот только весенне-летне-зелёный вид блюда и название "...под снегом" вроде как-то не стыкуются. Даже не приходит в голову вариант, под чем ещё может быть та курочка
Отличный рецепт! Спасибо!
Автору браво!!!!!! Я вместо курицы положила нарезанные креветки)) Жду Ваших новых рецептов!!!! Благодарю!!!!!
Спасибо. Будут.
Очень нарядно выглядит закуска.
При приготовлении пюре из авокадо и творожного крема любители бананов могут добавить кусочек ароматного и спелого фрукта. Цвет останется зеленым, но будет запах и чуть-чуть вкус банана.
Впервые попробовали такую закуску ( с бананом) в одном из кафе Петербурга
Отличный вариант с бананом.
Спасибо за идею! Вместо курицы у меня будет слабосоленая форель, думаю, сочетание отличное получится
Смущает только зелёный снег .
Танюш, какая же красота
Спасибо, Катюша
Для фуршета просто класс! Таня, у тебя так много интересных закусок в тарталетках!
Изощряюсь
Танюша! Очень красиво! Мне так нравится как нарезаны огурцы . А я несколько раз пробовала, у меня не получается так сделать.
А это просто. Нужна терка или нож с высоким рифленым лезвием. Вначале шинкуешь в одну сторону, затем огурчик или морковку разворачиваешь на 90 градусов и шинкуешь в другую. Я тоже вначале не могла понять, а потом разобралась. В общем все методом тЫка.
Танюша, спасибо большое!
Очень, очень красиво и празднично, планирую подобное, ну не повтор, конечно.
Свет, у меня столько идей с закусками..мм Вот не знаю, истории к каждой сочинять или нет?
Я так думаю, конечно, это же условие конкурса.
Татьяна, какая прекрасная закуска!
Курочка под снегом не залежится!
И рассказанная история звучит романтично!
Спасибо.
Ооочень красиво , Танечка ! Добавь во втором шаге сливочный сыр, пропустила !
Спасибо. Добавила
Прелестная закуска,Танечка! Шикарные фотографии!
Спасибо.
Вкусная закуска и очень красиво оформлено!!!
Спасибо.
какая ж красота получилась, на нее только сидеть и
любоваться
Спасибо.
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