Холодная закуска "Курочка под снегом"

Начало календарной зимы у нас ознаменовалось плюсовой температурой и дождем. И это в Сибири!! Самое удивительное, за утренним кофе в новостях увидела, что в далекой тропической стране выпал самый настоящий снег. Наверное, дедушка Мороз или возможно Санта Клаус сбились с пути или находились под «мухой». Возникла тревога, а как же Новый год? Как быть с нарядными елками, подарками, веселым катанием с горки, игрой в снежки? И какое счастье, когда на следующее утро на мягких пушистых снежных лапах пришла зима, снег шел большими, бархатистыми хлопьями, укрывая землю белым ковром, а наступившие морозы окончательно вернули предновогоднее настроение. Все встало на свои места. Наша, родная, сибирская морозная зима. И замечательное празднование Нового года, с семейным застольем, вкусными блюдами и подарками. А самое главное - это праздничное настроение, которое принесет с собой наступающий Новый год.