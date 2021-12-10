Уважаемые поварята, сегодня я презентую простое в приготовлении блюдо, которое будет хорошим дополнением к вашему праздничному новогоднему столу. Приготовить ее не состовит большого труда.
- 10 декабря 2021, 17:46
- 6468
Холодная закуска "Курочка под снегом"
Ингредиенты для «Холодная закуска "Курочка под снегом"»:
- Филе куриное — 100 г
- Авокадо — 1 шт
- Кунжут — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Сок лимонный — 2 ст. л.
- Огурец — 1 шт
- Помидор (для украшения)
- Сыр творожный (ТМ Hochland) — 2 ст. л.
- Кукуруза — по вкусу
- Чеснок — 2 зуб.
- Печенье (Готовые корзиночки для порционных салатов)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
711.5 ккал
|
белки
35.7 г
|
жиры
47.6 г
|
углеводы
39.6 г
|100 г блюда
|ккал
109.5 ккал
|белки
5.5 г
|жиры
7.3 г
|углеводы
6.1 г
Рецепт «Холодная закуска "Курочка под снегом"»:
Авокадо (1 шт.) почистить, удалить внутреннюю косточку, нарезать кубиками. Чеснок (2 зуб.) нарезать кусочками, добавить в миску авокадо, творожный сливочный сыр ТМ "Hochland" (2 ст. ложки без горки), чеснок, 2 ст. ложки лимонного сока, соль и черный молотый перец добавить по вкусу. При помощи блендерной ножки пюрировать добавленные ингредиенты.
В готовые формочки для порционных салатов добавить кусочки куриного филе, при помощи кондитерского мешка с насадкой, сверху добавить крем из авокадо и творожного сыра ТМ "Hochland". Свежий огурчик нарезать ломтиками, выложить на крем из авокадо, сверху конструкцию присыпать кунжутом, украсить сладкой кукурузой.
Начало календарной зимы у нас ознаменовалось плюсовой температурой и дождем. И это в Сибири!! Самое удивительное, за утренним кофе в новостях увидела, что в далекой тропической стране выпал самый настоящий снег. Наверное, дедушка Мороз или возможно Санта Клаус сбились с пути или находились под «мухой». Возникла тревога, а как же Новый год? Как быть с нарядными елками, подарками, веселым катанием с горки, игрой в снежки? И какое счастье, когда на следующее утро на мягких пушистых снежных лапах пришла зима, снег шел большими, бархатистыми хлопьями, укрывая землю белым ковром, а наступившие морозы окончательно вернули предновогоднее настроение. Все встало на свои места. Наша, родная, сибирская морозная зима. И замечательное празднование Нового года, с семейным застольем, вкусными блюдами и подарками. А самое главное - это праздничное настроение, которое принесет с собой наступающий Новый год.
Комментарии и отзывы
16 декабря Иржка #
вчера в 13:06 obukhov11 # (автор рецепта)
15 декабря AneleRu #
15 декабря garaninavalya #
15 декабря obukhov11 # (автор рецепта)
15 декабря dlatehktopishet #
15 декабря obukhov11 # (автор рецепта)
14 декабря nordon87 #
При приготовлении пюре из авокадо и творожного крема любители бананов могут добавить кусочек ароматного и спелого фрукта. Цвет останется зеленым, но будет запах и чуть-чуть вкус банана.
Впервые попробовали такую закуску ( с бананом) в одном из кафе Петербурга
15 декабря obukhov11 # (автор рецепта)
12 декабря GabiZ #
12 декабря Мария По #
15 декабря tati007 #
11 декабря МурКатеринка #
11 декабря obukhov11 # (автор рецепта)
11 декабря sibir77 #
11 декабря obukhov11 # (автор рецепта)
11 декабря ИРепка #
11 декабря obukhov11 # (автор рецепта)
12 декабря ИРепка #
11 декабря мисс #
11 декабря obukhov11 # (автор рецепта)
11 декабря мисс #
10 декабря nadin0930 #
Курочка под снегом не залежится!
И рассказанная история звучит романтично!
11 декабря obukhov11 # (автор рецепта)
10 декабря nelliundco #
11 декабря obukhov11 # (автор рецепта)
11 декабря nelliundco #
10 декабря Ирушенька #
11 декабря obukhov11 # (автор рецепта)
10 декабря golubga #
11 декабря obukhov11 # (автор рецепта)
10 декабря qwerrty121 #
любоваться
11 декабря obukhov11 # (автор рецепта)
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