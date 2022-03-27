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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 27 марта 2022, 10:41
  • 8454

Постная шарлотка с яблоками

Рецепт: Постная шарлотка с яблоками

Простой в приготовлении, мягкий, нежный, сочный и очень ароматный яблочный пирог. Пробуя его, никогда не скажешь, что он постный.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Постная шарлотка с яблоками»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2225.2 ккал 		белки
26.7 г 		жиры
65.2 г 		углеводы
384 г
100 г блюда
ккал
193.5 ккал		 белки
2.3 г		 жиры
5.7 г		 углеводы
33.4 г


Рецепт «Постная шарлотка с яблоками»:

1. Смешиваем сок, растительное масло, сахар и соль. Просеиваем муку вместе с разрыхлителем и замешиваем однородное, гладкое тесто.
2. Яблоки очищаем от кожуры, сердцевины и нарезаем средними кусочками. Цедру апельсина (лимона) натираем на мелкой терке.
3. Тесто соединяем с яблоками и цедрой. Перекладываем в смазанную маслом форму (у меня 22x22 см) и разравниваем. Выпекаем пирог в разогретой до 180 град. духовке в среднем 60 мин (плюс/минус 10 мин. в зависимости от духовки и слоя теста), до сухой зубочистки.
4. Даем пирогу полностью остыть и нарезаем на кусочки. Если планируете пирог доставать из формы целиком, то дно рекомендую застелить пергаментом. Всем приятного чаепития!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт Специальное питание : Вегетарианское питание / Постное питание

Теги: вегетарианство выпечка духовка пирог пост сладкое чаепитие

Вкусы: апельсиновый мягкий нежный приятный сладкий яблочный

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Постная шарлотка с яблоками
Рецепт: Постная шарлотка с яблоками

Простой в приготовлении, мягкий, нежный, сочный и очень ароматный яблочный пирог. Пробуя его, никогда не скажешь, что он постный.

Ингредиенты для «Постная шарлотка с яблоками»:

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Фотографии «Постная шарлотка с яблоками» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Великолепная шарлотка получилась. Апельсин добавила для украшения. Выпекала 70 минут. Единственный минус - чувствуется привкус разрыхлителя, всё-таки 2 чайные ложки многовато, но иначе блюдо бы не удалось
Большое спасибо за добрые слова и аппетитный фото-отчет! Да, роль разрыхлителя в данном пироге велика)
Красивый пирожок ! С такой аппетитной корочкой! Спасибо
Большое спасибо!)
Интересный рецепт Раньше думала, что шарлотка должна содержать обязательно яйца
Благодарю Вас!)
Очень аппетитный пирог!
Большое спасибо!
Катюша, очень аппетитная шарлотка! Спасибо за рецепт
Ирочка,сердечно благодарю!)
Катя, какой интересный, ароматный пирог!
Большое спасибо, Ирочка!
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