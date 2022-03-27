Простой в приготовлении, мягкий, нежный, сочный и очень ароматный яблочный пирог. Пробуя его, никогда не скажешь, что он постный.
- 27 марта 2022, 10:41
- 8454
Постная шарлотка с яблоками
Ингредиенты для «Постная шарлотка с яблоками»:
- Мука пшеничная / Мука — 250 г
- Сок апельсиновый (любой другой либо морс) — 200 мл
- Сахар — 130 г
- Яблоко (средние) — 3 шт
- Масло растительное — 70 мл
- Разрыхлитель теста — 2 ч. л.
- Цедра апельсина (лимона)
- Соль — 1/2 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2225.2 ккал
|
белки
26.7 г
|
жиры
65.2 г
|
углеводы
384 г
|100 г блюда
|ккал
193.5 ккал
|белки
2.3 г
|жиры
5.7 г
|углеводы
33.4 г
Рецепт «Постная шарлотка с яблоками»:
2. Яблоки очищаем от кожуры, сердцевины и нарезаем средними кусочками. Цедру апельсина (лимона) натираем на мелкой терке.
3. Тесто соединяем с яблоками и цедрой. Перекладываем в смазанную маслом форму (у меня 22x22 см) и разравниваем. Выпекаем пирог в разогретой до 180 град. духовке в среднем 60 мин (плюс/минус 10 мин. в зависимости от духовки и слоя теста), до сухой зубочистки.
4. Даем пирогу полностью остыть и нарезаем на кусочки. Если планируете пирог доставать из формы целиком, то дно рекомендую застелить пергаментом. Всем приятного чаепития!
Комментарии и отзывы
14 апреля Angel_lip #
14 апреля ekaterina-lav # (автор рецепта)
29 марта OLGA-LADIZENSKY #
4 апреля ekaterina-lav # (автор рецепта)
29 марта vlada ta #
4 апреля ekaterina-lav # (автор рецепта)
29 марта Olga_Alexandrovna_B #
4 апреля ekaterina-lav # (автор рецепта)
28 марта inna_2107 #
4 апреля ekaterina-lav # (автор рецепта)
28 марта ИРепка #
4 апреля ekaterina-lav # (автор рецепта)
27 марта Ирушенька #
4 апреля ekaterina-lav # (автор рецепта)
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