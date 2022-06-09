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  • 9 июня 2022, 13:49
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Вишневый пирог с творогом и орехами

Рецепт: Вишневый пирог с творогом и орехами

В морозилке обнаружился пакетик с замороженной вишней. А творог в доме есть всегда. И мы фанаты творожной выпечки, а это значит быть пирогу! Вкуснейшее рассыпчатое творожное тесто, сочная, сладкая, с легкой кислинкой вишневая начинка в творожной заливке и ореховый вкус - пробуем? Начинку всегда можно изменить по своему вкусу!

Категория: Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт

Ингредиенты для «Вишневый пирог с творогом и орехами»:

Основа

Начинка

  • Вишня (у меня свежемороженая, без косточек) — 150 г

Заливка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2584.1 ккал 		белки
91.3 г 		жиры
132.6 г 		углеводы
256.8 г
100 г блюда
ккал
234.9 ккал		 белки
8.3 г		 жиры
12.1 г		 углеводы
23.3 г

Рецепт «Вишневый пирог с творогом и орехами»:

Я использую творог ТМ Искренне Ваш 5%

В чашу все ингредиенты для основы и быстро замешиваем тесто.

Тесто мягкое и поддатливое.

Выкладываем тесто в форму для тарта, формируя бортики.
У меня форма диаметром 20 см и высотой 3.5 см
Убираем форму в морозилку на 30 минут - это важно!

Выкладываем в чашу творог, яйца, сметану и сахар.

Пробиваем блендером в однородную массу.

Достаем форму и на дно выливаем половину заливки.
На нее выкладываем начинку - я не размораживала.
Присыпаем грецкими орехами.

Выливаем оставшуюся заливку.
Духовка разогрета на 200.
Ставим на 20 минут.

Через 20 минут достаем, смазываем верх теплым абрикосовым джемом, посыпаем миндальными лепестками и грецким орехом.
Отправляем еще на 20 минут в духовку.
Готовый пирог остудить и поставить в холодильник на несколько часов.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Искренне мой..." На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: десерт выпечка детям

Вкусы: творожный сливочный кисло-сладкий вишневый ореховый

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Вишневый пирог с творогом и орехами
Рецепт: Вишневый пирог с творогом и орехами

В морозилке обнаружился пакетик с замороженной вишней. А творог в доме есть всегда. И мы фанаты творожной выпечки, а это значит быть пирогу! Вкуснейшее рассыпчатое творожное тесто, сочная, сладкая, с легкой кислинкой вишневая начинка в творожной заливке и ореховый вкус - пробуем? Начинку всегда можно изменить по своему вкусу!

Ингредиенты для «Вишневый пирог с творогом и орехами»:

Комментарии и отзывы

Аллочка , отчитываюсь ! Утром поехала специально за вишней , творог был дома , смазала джемом малиново-черничный , орехи грецкие . Очень вкусно ! Спасибо за рецепт !
Танюша ,ты супер!!! Спасибо тебе за доверие к рецептам Шикарный пирог у тебя
Аллочка, восхитительный пирог! Очень красивый и ароматный!
Аллочка, что ж ты делаешь , так и хочется бежать на кухню, отличный пирог ,всё в моём вкусе ! Но, надо сдерживаться с выпечкой , и всё равно рецепт в КК, может будет повод, испеку !
ой,как я тебя понимаю,Нелличка!Я все же укусила,а остальное муж отобрал
!
Аллочка, чудесный пирог! Люблю пироги с вишней!
Ирочка ,спасибо!
Вкусняшка фото очень аппетитное
Заманиваю фото
Очень аппетитные фото. Вкусная выпечка.
Шикарный пирог, Аллочка!
Натуль, спасибо!
Как вкуснооо Аллочка ,я первая к пирогу спать ночь не буду , надо печь
Танюш ,поспи и к духовке Я так неравнодушна к творожной выпечке- просто страшно самой
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