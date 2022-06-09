В морозилке обнаружился пакетик с замороженной вишней. А творог в доме есть всегда. И мы фанаты творожной выпечки, а это значит быть пирогу! Вкуснейшее рассыпчатое творожное тесто, сочная, сладкая, с легкой кислинкой вишневая начинка в творожной заливке и ореховый вкус - пробуем? Начинку всегда можно изменить по своему вкусу!
- 9 июня 2022, 13:49
- 2792
Вишневый пирог с творогом и орехами
Ингредиенты для «Вишневый пирог с творогом и орехами»:
Основа
- Мука пшеничная / Мука — 150 г
- Творог (ТМ Искренне Ваш 5%) — 90 г
- Масло сливочное — 90 г
- Соль (щепотка)
Начинка
- Вишня (у меня свежемороженая, без косточек) — 150 г
Заливка
- Творог (ТМ Искренне Ваш 5%) — 180 г
- Яйцо куриное (С1) — 3 шт
- Сметана — 100 г
- Сахар — 50 г
- Орехи грецкие — 20 г
- Миндаль (у меня миндальные лепестки) — по вкусу
- Джем абрикосовый — 3 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2584.1 ккал
|
белки
91.3 г
|
жиры
132.6 г
|
углеводы
256.8 г
|100 г блюда
|ккал
234.9 ккал
|белки
8.3 г
|жиры
12.1 г
|углеводы
23.3 г
Рецепт «Вишневый пирог с творогом и орехами»:
Выкладываем тесто в форму для тарта, формируя бортики.
У меня форма диаметром 20 см и высотой 3.5 см
Убираем форму в морозилку на 30 минут - это важно!
Достаем форму и на дно выливаем половину заливки.
На нее выкладываем начинку - я не размораживала.
Присыпаем грецкими орехами.
Через 20 минут достаем, смазываем верх теплым абрикосовым джемом, посыпаем миндальными лепестками и грецким орехом.
Отправляем еще на 20 минут в духовку.
Готовый пирог остудить и поставить в холодильник на несколько часов.
Комментарии и отзывы
14 июня inulia68 #
14 июня alarm clock # (автор рецепта)
10 июня tatabilga-2015 #
10 июня alarm clock # (автор рецепта)
10 июня Ирушенька #
10 июня alarm clock # (автор рецепта)
9 июня nelliundco #
9 июня alarm clock # (автор рецепта)
9 июня nelliundco #
9 июня ИРепка #
9 июня alarm clock # (автор рецепта)
9 июня julika1108 #
9 июня alarm clock # (автор рецепта)
9 июня мисс #
9 июня alarm clock # (автор рецепта)
9 июня alarm clock # (автор рецепта)
9 июня Kuss #
9 июня alarm clock # (автор рецепта)
9 июня tatabilga-2015 #
9 июня alarm clock # (автор рецепта)
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