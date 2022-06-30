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  • 30 июня 2022, 13:31
  • 3886

Грибы, запеченные с сыром

Рецепт: Грибы, запеченные с сыром

Я очень люблю запеченные шампиньоны – и шашлык, который здесь выкладывала, и фаршированные чем придется. Сегодня хочу поделиться еще одним вариантом, на этот раз с сырной начинкой. Получается сочно, нежно, вкусно и очень сырно!

Категория: Закуски Закуски с грибами

Ингредиенты для «Грибы, запеченные с сыром»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1124.3 ккал 		белки
48 г 		жиры
86.2 г 		углеводы
44.4 г
100 г блюда
ккал
151.9 ккал		 белки
6.5 г		 жиры
11.6 г		 углеводы
6 г

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Рецепт «Грибы, запеченные с сыром»:

  • Если вам достались не самые свежие и красивые шампиньоны, есть простой способ сделать их беленькими и симпатичными. Для этого нужно лишь слегка поддеть ножом кожицу внизу шляпки и снять ее. Несколько быстрых движений и вот уже у вас хорошенький чистенький гриб.

  • Аккуратно отделить у шампиньонов ножки и нарезать их на мелкие кубики.
    В сковороде разогреть растительное масло и обжарить ножки до готовности.
    В конце приготовления приправить их соль, перцем и измельченным чесноком.

  • Приготовить начинку.
    В глубокую миску выложить сливочный сыр.
    Твердый сыр натереть на мелкой терке и половину добавить в миску.
    Туда же положить обжаренные грибы и панировочные сухари.

  • Хорошо все перемешать.
    Заполнить шляпки шампиньонов начинкой, посыпать сверху оставшимся тертым сыром.
    Поставить форму с шампиньонами в духовку, разогретую до 200°С, и запекать до готовности, ~20-25 минут, до золотистого цвета.

Горячие грибы можно переложить в фольгу, хорошо запечатать и взять с собой на природу. Подавать их желательно в теплом виде, хотя и холодными они тоже вполне хороши.

Приятного аппетита!



А это в разрезе (на следующий день, в холодном виде).

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Рецепты к пикнику На обед : На закуску На праздничный стол : День рождения На природу На ужин : На закуску

Теги: обед ужин закуска праздник пикник

Вкусы: сырный грибной

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Грибы, запеченные с сыром
Рецепт: Грибы, запеченные с сыром

Я очень люблю запеченные шампиньоны – и шашлык, который здесь выкладывала, и фаршированные чем придется. Сегодня хочу поделиться еще одним вариантом, на этот раз с сырной начинкой. Получается сочно, нежно, вкусно и очень сырно!

Ингредиенты для «Грибы, запеченные с сыром»:
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Рулеты с вишней и творожным сыром
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Комментарии и отзывы

А сами грибы не маринуете, не солите и не перчите?
Нет, мариную только для шашлыка, а запекаю как есть.
Вкусняшка))) Только по сыру не понятно творожный или сливочный,в рецепте один - на картинке другой,для меня например это разные виды сыра,поясните))
На фото можно увидеть, что на упаковке написано творожный сыр
Ответ для aleksandra tarasova 1982
Спасибо!
Готовила конкретно с этим сыром, он творожный, но сливочный Для чизов вполне подходит, например. В качестве аналога можно взять Буко, Каймак, Виолетт, кремчиз...
Вкусно-о!!! Отличная закуска, с благодарностью забираю в КК
как же захотелось!
Я бы сама сейчас не отказалась бы))
отличные грибочки вкусно и красиво
Спасибо на добром слове!
Леночка, чудесная,ароматная закуска!
Большое спасибо, Ириша!
Нежная и вкусная закуска
Спасибо, Катя!
Вкусненькие! Отлично на пикнике.
Спасибо, Люда!
Леночка, отличные грибочки , сыыыырные !
Спасибо, Нелличка Очень сырные, ага
Очень вкусно и аппетитно!
Большое спасибо!
вкусно и красиво очень!
Благодарю от души!
Любим грибочки с сыром!
И нам они по вкусу
Ух, ты, какие симпатичные грибочки , Леночка ! Любою шампиньоны.
Спасибо большущее, Аллочка!
Леночка! Запечённые грибы с сыром - это вкусно! И на пикнике взять удобно, и на работу
Спасибо большое, Ириша!
Леночка! Грибочки- это хорошо! С сыром- супер!
Согласна, Светик
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