Я очень люблю запеченные шампиньоны – и шашлык, который здесь выкладывала, и фаршированные чем придется. Сегодня хочу поделиться еще одним вариантом, на этот раз с сырной начинкой. Получается сочно, нежно, вкусно и очень сырно!
- 30 июня 2022, 13:31
- 3886
Грибы, запеченные с сыром
Ингредиенты для «Грибы, запеченные с сыром»:
- Шампиньоны — 400 г
- Сыр сливочный (комнатной температуры) — 200 г
- Сыр твердый — 80 г
- Сухари панировочные / Панировка — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Чеснок — 1 зуб.
- Масло растительное — 1 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1124.3 ккал
|
белки
48 г
|
жиры
86.2 г
|
углеводы
44.4 г
|100 г блюда
|ккал
151.9 ккал
|белки
6.5 г
|жиры
11.6 г
|углеводы
6 г
Рецепт «Грибы, запеченные с сыром»:
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Если вам достались не самые свежие и красивые шампиньоны, есть простой способ сделать их беленькими и симпатичными. Для этого нужно лишь слегка поддеть ножом кожицу внизу шляпки и снять ее. Несколько быстрых движений и вот уже у вас хорошенький чистенький гриб.
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Аккуратно отделить у шампиньонов ножки и нарезать их на мелкие кубики.
В сковороде разогреть растительное масло и обжарить ножки до готовности.
В конце приготовления приправить их соль, перцем и измельченным чесноком.
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Приготовить начинку.
В глубокую миску выложить сливочный сыр.
Твердый сыр натереть на мелкой терке и половину добавить в миску.
Туда же положить обжаренные грибы и панировочные сухари.
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Хорошо все перемешать.
Заполнить шляпки шампиньонов начинкой, посыпать сверху оставшимся тертым сыром.
Поставить форму с шампиньонами в духовку, разогретую до 200°С, и запекать до готовности, ~20-25 минут, до золотистого цвета.
Приятного аппетита!
А это в разрезе (на следующий день, в холодном виде).
Комментарии и отзывы
4 июля Левкина #
4 июля Silverina1 # (автор рецепта)
2 июля aleksandra tarasova 1982 #
4 июля katrin9777 #
4 июля Silverina1 # (автор рецепта)
Готовила конкретно с этим сыром, он творожный, но сливочный Для чизов вполне подходит, например. В качестве аналога можно взять Буко, Каймак, Виолетт, кремчиз...
1 июля Sladkoejca #
1 июля sibir77 #
1 июля Silverina1 # (автор рецепта)
1 июля мисс #
1 июля Silverina1 # (автор рецепта)
1 июля Ирушенька #
1 июля Silverina1 # (автор рецепта)
30 июня МурКатеринка #
1 июля Silverina1 # (автор рецепта)
30 июня yugai ludmila65 #
1 июля Silverina1 # (автор рецепта)
30 июня nelliundco #
1 июля Silverina1 # (автор рецепта)
30 июня jannasimf #
1 июля Silverina1 # (автор рецепта)
30 июня Okoolina #
1 июля Silverina1 # (автор рецепта)
30 июня alarm clock #
1 июля Silverina1 # (автор рецепта)
30 июня Аллочка-уралочка #
1 июля Silverina1 # (автор рецепта)
30 июня ИРепка #
30 июня Silverina1 # (автор рецепта)
30 июня ma-ma sveta #
30 июня Silverina1 # (автор рецепта)
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