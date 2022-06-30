Грибы, запеченные с сыром

Если вам достались не самые свежие и красивые шампиньоны, есть простой способ сделать их беленькими и симпатичными. Для этого нужно лишь слегка поддеть ножом кожицу внизу шляпки и снять ее. Несколько быстрых движений и вот уже у вас хорошенький чистенький гриб.