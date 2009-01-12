Такой салатик достойно займет свое место на праздничном столе. Несложно готовится, в итоге красиво и вкусно.
- 12 января 2009, 19:34
- 2331163
Салат "Изумрудный"
Ингредиенты для «Салат "Изумрудный"»:
- Лук репчатый — 1 шт
- Пармезан — 100 г
- Грибы (белые, свежие или замороженные) — 150 г
- Яйцо куриное — 3 шт
- Ветчина — 200 г
- Майонез
- Соль
- Огурец (для украшения) — 2 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1429.8 ккал
|
белки
90.5 г
|
жиры
109.2 г
|
углеводы
19 г
|100 г блюда
|ккал
148.9 ккал
|белки
9.4 г
|жиры
11.4 г
|углеводы
2 г
Рецепт «Салат "Изумрудный"»:
Все ингредиенты смешать (кроме огурцов), посолить, заправить майонезом или сметаной, перемешать.
На плоской тарелке сформировать салат горкой.
Нарезать тоненькие полоски огурца и, начиная с макушки, по часовой стрелке наискось начинаем их поочередно вдавливать в салат, и до самого низа. Думаю, по картинке все понятно.
Все, салатик готов, приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
5 апреля dlatehktopishet #
24 апреля volia-2015 #
2 апреля fwiens #
18 ноября 2019 года TatianaL #
25 апреля 2019 года svetik5552 #
6 февраля 2019 года antonovaceraphima #
2 января 2019 года oliaolia91 #
20 октября 2018 года ingrida abraityte #
8 октября 2018 года statmag #
8 октября 2018 года statmag #
26 июня 2018 года denk939 #
17 марта 2018 года lillu_6 #
6 февраля 2018 года Alefniunia #
6 февраля 2018 года Natkati #
6 февраля 2018 года Alefniunia #
6 февраля 2018 года Ирушенька #
7 февраля 2018 года Alefniunia #
5 января 2018 года Татьяшечка #
5 января 2018 года Просто Мэри #
16 января 2018 года Татьяшечка #
6 февраля 2018 года Natkati #
18 февраля 2018 года Татьяшечка #
31 декабря 2017 года Lavandos #
Забираю в КК)
15 октября 2017 года mrrmyakmyak #
31 мая 2017 года lina0710 #
31 мая 2017 года korztat #
31 мая 2017 года lina0710 #
31 мая 2017 года Наталья Щучкина #
31 мая 2017 года lina0710 #
17 декабря 2016 года Ника Лето #
18 ноября 2016 года hardhearted #
11 ноября 2016 года Janet #
17 июля 2016 года Просто Мэри #
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