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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из мяса Салаты из ветчины
  • 12 января 2009, 19:34
  • 2331163

Салат "Изумрудный"

Рецепт: Салат Изумрудный

Такой салатик достойно займет свое место на праздничном столе. Несложно готовится, в итоге красиво и вкусно.

Категория: Салаты Салаты из мяса Салаты из ветчины

Ингредиенты для «Салат "Изумрудный"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1429.8 ккал 		белки
90.5 г 		жиры
109.2 г 		углеводы
19 г
100 г блюда
ккал
148.9 ккал		 белки
9.4 г		 жиры
11.4 г		 углеводы
2 г


Рецепт «Салат "Изумрудный"»:

Белые грибы отварить (можно заменить на шампиньоны).

Ветчину нарезать кубиком.

Отварить яйца, почистить и нарезать мелким кубиком.

Лук нарезать и обжарить на небольшом количестве растительного масла.

Отваренные грибы нарезать и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.

Сыр натереть на терке.

Все ингредиенты смешать (кроме огурцов), посолить, заправить майонезом или сметаной, перемешать.
На плоской тарелке сформировать салат горкой.

Нарезать тоненькие полоски огурца и, начиная с макушки, по часовой стрелке наискось начинаем их поочередно вдавливать в салат, и до самого низа. Думаю, по картинке все понятно.
Все, салатик готов, приятного аппетита!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: салат

Вкусы: нежный

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Салат "Изумрудный"
Рецепт: Салат Изумрудный

Такой салатик достойно займет свое место на праздничном столе. Несложно готовится, в итоге красиво и вкусно.

Ингредиенты для «Салат "Изумрудный"»:

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Фотографии «Салат "Изумрудный"» от приготовивших (23)

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Комментарии и отзывы

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Зашла в яндекс. Там этих изумрудных салатов десятки. Какой рецепт не возьму - всё есть в интернете. Я не понимаю, это всё оттуда??? Объясните мне, может я чего-то не догоняю??
А вы дату публикаций сравните и вопросы исчезнут
У меня, честно говоря, появились сомнения относительно пармезана поэтому в салат натерла гауду, а пармезаном присыпала сверху
Спасибо за рецепт! Хорошее сочетание продуктов.А за украшение- отдельный +
Вкусный и сочный салатик.Спасибо большое за рецепт!
Отличный салат ))
Вроде ничего , вкусно. Но я не положила огурца ( мне не понравилось с ним) и я добавила немного риса. С рисом сплошной белок салата разбавился углеводами и стало его приятнее есть В место пармезана использовала Грана падано, а вместо белых грибов подосиновики. Тоже вкусно)
Сыр в натёртом виде не похож на Пармезан. Как получилась такая крупная стружка?
Сыр в натёртом виде не похож на Пармезан. Как получилась такая крупная стружка?
Спасибо за рецепт, очень вкусный салатик! Правда я его сделала слоями и огурцы добавила "внутрь ", а не сверху! Съели с удовольствием!
Вкусно, просто и красиво!
Готовила на свой ДР. Вкусно, красиво. Спасибо за рецепт!
Красивый салатик получился, Аллочка!!
Наташенька, спасибо большое!
Ответ для Alefniunia
Аллуся, какой красивый, очень эффектный салат!
Делала этот салат на новогодний стол.Единственное немного нахулиганила с луком,пожарила я его,поставила остужать на подоконник и вспомнила о нем только тогда,когда салат уже украсила.. Но и без лука салат очень всем понравился!! И украсила я его по-своему,по-новогоднему.Спасибо за рецепт
Очень симпатичная елочка!
Спасибо!Я старалась
Ответ для Татьяшечка
Ой! Какая елочка прикольная получилась!!!
Спасибо!
Спасибо большое за рецепт. Всем очень понравился!
Забираю в КК)
Использовала замороженные резаные шампиньоны и куриную колбаску вместо ветчины, огурцы выложила колечками, некогда было, салат очень понравился всем! Большое спасибо за рецепт!
Нам понравился салатик! Буду готовить его и в дальнейшем. Наташенька, огромное спасибо за рецепт!
И правда-изумрудный! Замечательно смотрится!
Спасибо, Танюша!
Ответ для lina0710
Красота какая!!!
Огромное спасибо, Наталочка!
Не получилось как у вас выложить огурчики, а так все вкусно.Спасибо.
Салат вкусный, спасибо за рецепт. Но нам показалось что огурцы его портят. Салат ( без огурцов) забираю!
Очень вкусный салатик! Всем гостям понравился, необычный, сочный и сытный!!! Приготовила с шампиньонами, вкус не испортило !!! Спасибо душевное за рецепт!!! Счастья и удачи Вам во всех начинаниях!!!
Вкусо, красиво и незатратно!!!
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