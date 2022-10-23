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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы
  • 23 октября 2022, 11:09
  • 4738

Куриные бедра

Рецепт: Куриные бедра

Люблю этот рецепт за быстроту и потрясающий результат. Бедра получаются очень нежными, сочными и ароматными. Весь секрет в маринаде.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Куриные бедра»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2586.6 ккал 		белки
113.8 г 		жиры
184.3 г 		углеводы
117.2 г
Порции
ккал
323.3 ккал		 белки
14.2 г		 жиры
23 г		 углеводы
14.7 г
100 г блюда
ккал
300.8 ккал		 белки
13.2 г		 жиры
21.4 г		 углеводы
13.6 г


Рецепт «Куриные бедра»:

1. С куриных бедер срезаю косточки и кожицу. Нарезаю на средние куски, солю.
2. Готовлю маринад: смешиваю яйцо, майонез, горчицу, терияки, соль, паприку, кориандр, мед.
3. Заливаю этим маринадом мясо, накрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник мариноваться на 3 часа.
4. К бедрам добавляю муку, хорошо перемешиваю и обжариваю на растительном масле до готовности с обеих сторон, на среднем огне, накрываю крышкой чтобы мясо немного потушилось.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: обед

Вкусы: нежный

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Куриные бедра
Рецепт: Куриные бедра

Люблю этот рецепт за быстроту и потрясающий результат. Бедра получаются очень нежными, сочными и ароматными. Весь секрет в маринаде.

Ингредиенты для «Куриные бедра»:

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Комментарии и отзывы

Красиво выглядят. И наверняка вкусные.
Очень люблю такой маринад! Забрала в КК. Приготовлю, отчитаюсь ,большое спасибо за рецепт!
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