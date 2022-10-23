Люблю этот рецепт за быстроту и потрясающий результат. Бедра получаются очень нежными, сочными и ароматными. Весь секрет в маринаде.
- 23 октября 2022, 11:09
- 4738
Куриные бедра
Ингредиенты для «Куриные бедра»:
- Бедро куриное — 4 шт
- Майонез — 100 г
- Чеснок — 1 зуб.
- Горчица — 1 ст. л.
- Соевый соус (терияки) — 2 ст. л.
- Яйцо куриное — 1 шт
- Соль — по вкусу
- Паприка сладкая — 1 ч. л.
- Кориандр — 1 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука — 3 ст. л.
- Масло растительное — 70 мл
- Мед — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2586.6 ккал
|
белки
113.8 г
|
жиры
184.3 г
|
углеводы
117.2 г
|Порции
|ккал
323.3 ккал
|белки
14.2 г
|жиры
23 г
|углеводы
14.7 г
|100 г блюда
|ккал
300.8 ккал
|белки
13.2 г
|жиры
21.4 г
|углеводы
13.6 г
Рецепт «Куриные бедра»:
2. Готовлю маринад: смешиваю яйцо, майонез, горчицу, терияки, соль, паприку, кориандр, мед.
3. Заливаю этим маринадом мясо, накрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник мариноваться на 3 часа.
4. К бедрам добавляю муку, хорошо перемешиваю и обжариваю на растительном масле до готовности с обеих сторон, на среднем огне, накрываю крышкой чтобы мясо немного потушилось.
Комментарии и отзывы
14 часов назад Stillet #
вчера в 11:27 Ал-нка 39 #
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