ludmilamostovaПоваренок 4 уровня 23 октября 2022, 11:09

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Куриные бедра

Люблю этот рецепт за быстроту и потрясающий результат. Бедра получаются очень нежными, сочными и ароматными. Весь секрет в маринаде.

Ингредиенты для «Куриные бедра»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

2586.6 ккал белки

113.8 г жиры

184.3 г углеводы

117.2 г Порции ккал

323.3 ккал белки

14.2 г жиры

23 г углеводы

14.7 г 100 г блюда ккал

300.8 ккал белки

13.2 г жиры

21.4 г углеводы

13.6 г

Рецепт «Куриные бедра»:

1. С куриных бедер срезаю косточки и кожицу. Нарезаю на средние куски, солю.

2. Готовлю маринад: смешиваю яйцо, майонез, горчицу, терияки, соль, паприку, кориандр, мед.

3. Заливаю этим маринадом мясо, накрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник мариноваться на 3 часа.

4. К бедрам добавляю муку, хорошо перемешиваю и обжариваю на растительном масле до готовности с обеих сторон, на среднем огне, накрываю крышкой чтобы мясо немного потушилось.