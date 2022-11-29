Увидела это рецепт на просторах Интернета. Удивило, что пончики могут быть мясными) Решила приготовить это необычное блюдо. Очень похожи на наггетсы с хрустящей корочкой.
- 29 ноября 2022, 10:26
- 2927
Пончики куриные с сыром
Ингредиенты для «Пончики куриные с сыром»:
- Бедро куриное — 400 г
- Филе куриное — 200 г
- Молоко сухое — 50 г
- Моцарелла — 30 г
- Пармезан — 30 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Крахмал кукурузный — 50 г
- Масло сливочное — 10 г
- Сухари панировочные / Панировка — 150 г
- Соль — по вкусу
- Перец черный (свежемолотый) — по вкусу
- Сливки (жирностью 33%) — 70 г
- Масло растительное — 300 мл
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4670.8 ккал
|
белки
194.4 г
|
жиры
350.2 г
|
углеводы
190 г
|100 г блюда
|ккал
348.6 ккал
|белки
14.5 г
|жиры
26.1 г
|углеводы
14.2 г
Рецепт «Пончики куриные с сыром»:
-
Мясо птицы пробейте в блендере или пропустите через мясорубку.
-
Оба вида сыра натрите на мелкой тёрке.
-
Сливочное масло растопите и остудите.
-
В мясо добавьте сыр, сухое молоко, сливочное масло, соль и чёрный перец. Влейте сливки. Всё хорошо перемешайте до однородности фарша.
-
Мокрыми руками сформуйте котлеты. В центре каждой проделайте отверстие.
-
В глубокой миске слегка взбейте яйца.
-
Каждый пончик обваляйте в крахмале.
-
Затем окуните их в яйца. И выложите в миску с панировочными сухарями.
-
Со всех сторон обваляйте пончики в сухарях (у меня "Панко").
-
В сковороде ТМ "Kukmara" разогрейте растительное масло. Обжаривайте пончики небольшими порциями, аккуратно опуская их масло.
-
Жарьте пончики до равномерного зарумянивания, примерно 5-6 минут.
-
Готовые пончики выловите шумовкой и выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.
-
Готовые пончики можно подавать с любым гарниром. Особенно хороши они с овощами.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
вчера в 12:43 leonovama #
вчера в 12:51 гошлена # (автор рецепта)
30 ноября coffee29 #
30 ноября coffee29 #
30 ноября гошлена # (автор рецепта)
29 ноября МурКатеринка #
30 ноября гошлена # (автор рецепта)
29 ноября Kuss #
29 ноября гошлена # (автор рецепта)
29 ноября Ирушенька #
29 ноября гошлена # (автор рецепта)
29 ноября Марина Indus #
29 ноября гошлена # (автор рецепта)
29 ноября bozkovainna777 #
29 ноября гошлена # (автор рецепта)
29 ноября Ксения026 #
29 ноября гошлена # (автор рецепта)
29 ноября Людмила НК #
29 ноября гошлена # (автор рецепта)
Спасибочки, дорогая!
29 ноября koshevaya katya #
29 ноября гошлена # (автор рецепта)
29 ноября Valushka2003 #
29 ноября гошлена # (автор рецепта)
29 ноября Раиса Морогова #
29 ноября гошлена # (автор рецепта)
29 ноября ИРепка #
29 ноября гошлена # (автор рецепта)
29 ноября мисс #
29 ноября гошлена # (автор рецепта)
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