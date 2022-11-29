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  • 29 ноября 2022, 10:26
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Пончики куриные с сыром

Рецепт: Пончики куриные с сыром

Увидела это рецепт на просторах Интернета. Удивило, что пончики могут быть мясными) Решила приготовить это необычное блюдо. Очень похожи на наггетсы с хрустящей корочкой.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Пончики куриные с сыром»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4670.8 ккал 		белки
194.4 г 		жиры
350.2 г 		углеводы
190 г
100 г блюда
ккал
348.6 ккал		 белки
14.5 г		 жиры
26.1 г		 углеводы
14.2 г

Рецепт «Пончики куриные с сыром»:

  • Мясо птицы пробейте в блендере или пропустите через мясорубку.

  • Оба вида сыра натрите на мелкой тёрке.

  • Сливочное масло растопите и остудите.

  • В мясо добавьте сыр, сухое молоко, сливочное масло, соль и чёрный перец. Влейте сливки. Всё хорошо перемешайте до однородности фарша.

  • Мокрыми руками сформуйте котлеты. В центре каждой проделайте отверстие.

  • В глубокой миске слегка взбейте яйца.

  • Каждый пончик обваляйте в крахмале.

  • Затем окуните их в яйца. И выложите в миску с панировочными сухарями.

  • Со всех сторон обваляйте пончики в сухарях (у меня "Панко").

  • В сковороде ТМ "Kukmara" разогрейте растительное масло. Обжаривайте пончики небольшими порциями, аккуратно опуская их масло.

  • Жарьте пончики до равномерного зарумянивания, примерно 5-6 минут.

  • Готовые пончики выловите шумовкой и выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

  • Готовые пончики можно подавать с любым гарниром. Особенно хороши они с овощами.
    Приятного аппетита!

Надеюсь, что вам пригодится эта идея, и такие котлетки разнообразят ваш рацион!








Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Мастер-классы "Kukmara – посуда на все времена" На обед На праздничный стол На ужин

Теги: второе жарить необычно обед ужин

Вкусы: жареный куриный необычный сырный

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Пончики куриные с сыром
Рецепт: Пончики куриные с сыром

Увидела это рецепт на просторах Интернета. Удивило, что пончики могут быть мясными) Решила приготовить это необычное блюдо. Очень похожи на наггетсы с хрустящей корочкой.

Ингредиенты для «Пончики куриные с сыром»:
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Комментарии и отзывы

Рецепт отличный! Забрала в КК) спасибо.
Готовьте на здоровье! спасибо!
Немного посвоевольничала и добавила мелконарезанный сырокапченый бекон. Вкусно! Спасибо за идею! И форма баранками - прикольная
Людмила, благодарю за отзыв и доверие к рецепту! Ваше мелкое хулиганство мне по душе , в следующий раз буду пробовать с беконом спасибо за идею!
Вкусно как выглядят!
Катя, большое спасибо!
Какие пончики шикарные! Красота и вкуснота!
Наташенька, благодарю!
Леночка, просто необыкновенные пончики! Красотища!
Ирочка, дорогая, благодарю!
Леночка, спасибо за рецепт , очень понравился !
Марина, большое спасибо! готовьте на здоровье!
Спасибо, интересный рецепт. Обязательно буду готовить.
Готовьте на здоровье! Буду только рада! спасибо!
Оригинальный рецепт! Удачи Вам, в конкурсе!
Ксения, большое спасибо за внимание к рецепту! благодарю за пожелание удачи, надеюсь, на неё
Леночка, я тоже представить не могла про мясные пончики, а оно вон как заманчиво
Людочка, вот и меня заманило Муж доволен, а это главное мне они больше понравились холодными
Спасибочки, дорогая!
Супер! Какие классные пончики! Красивые, румяные! Идея просто отличная!
Катя, благодарю! Готовьте на здоровье, рада, что идея понравилась!
Как же аппетитно! Красивые фотографии!
Валечка, благодарю!
Очень интересно! Спасибо, забрала!
Раиса, спасибо! буду рада, если всё понравится
Лена! Ух ,ты, какие прелестные и аппетитные пухлячки!
Ирочка! Благодарю!
Очень аппетитные фото
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