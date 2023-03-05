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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 5 марта 2023, 15:16
  • 3681

Пирог с сухофруктами и яблоками

Рецепт: Пирог с сухофруктами и яблоками

Невероятно вкусный и ароматный пирог с сухофруктами и яблоками. Структура просто нежнейшая.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог с сухофруктами и яблоками»:

Тесто

Начинка

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5188.8 ккал 		белки
94.3 г 		жиры
245.1 г 		углеводы
629.4 г
Порции
ккал
864.8 ккал		 белки
15.7 г		 жиры
40.9 г		 углеводы
104.9 г
100 г блюда
ккал
312.6 ккал		 белки
5.7 г		 жиры
14.8 г		 углеводы
37.9 г


Рецепт «Пирог с сухофруктами и яблоками»:

1. Для теста: в глубокую миску вбиваю яйца, добавляю щепотку соли, сахар и ванильный сахар, взбиваю миксером, чтобы масса побелела, добавляю растительное масло, просеянную муку в муку предварительно добавила разрыхлитель, перемешиваю все миксером.
2. Нарезаю курагу не мелко, в курагу добавляю изюм, заливаю коньяком и оставляю на 20 минут.
3. Измельчаю грецкий орех, в орех добавляю сахар и корицу, перемешиваю.
4. Яблоки очищаю, нарезаю на пластины, кладу по частям в миску и засыпаю крахмалом, перемешиваю.
5. Форму ( диаметр 20 см.)выстилаю дно и бока пергаментом, выливаю часть теста, разравниваю лопаточкой, присыпаю орехами, на орехи кладу часть яблок, сверху кладу сухофрукты и все заливаю оставшимся тестом, сверху кладу оставшиеся яблоки, присыпаю орехами и отправляю в духовку на 60 минут, температура 170С.
6. Готовый и остывший пирог, присыпаю сверху сахарной пудрой.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На десерт На ужин : На десерт

Теги: десерт

Вкусы: нежный

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Пирог с сухофруктами и яблоками
Рецепт: Пирог с сухофруктами и яблоками

Невероятно вкусный и ароматный пирог с сухофруктами и яблоками. Структура просто нежнейшая.

Ингредиенты для «Пирог с сухофруктами и яблоками»:

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Комментарии и отзывы

Надо попробовать. Я делаю подобное из яблок, орехов и изюма, но все смешиваю с тестом, слоями не пробовала, спасибо
Добрый день. А Вы не подскажите, сколько по объему (не по весу) приблизительно получается кураги и изюма? Дело в том, что у меня от настойки остались проспиртованные сухофрукты (как раз изюм, курага, чернослив, финики...) Вот я и думала их как раз в этот пирог приспособить.) По-моему, самое то)
Если примерно, то чуть больше горсти кураги и изюма
Спасибо огромное!
Очень привлекательный пирог! Несомненно, вкусно!
Рецепт очень понравился, думаю, что будет вкусно. Есть вопрос: после замачивания сухофруктов остается коньяк (на видео). И куда его девать? В тесто?
Нет, в тесто коньяк не нужно выливать.
Спасибо за быстрый ответ!!!
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