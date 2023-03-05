ludmilamostovaПоваренок 4 уровня 5 марта 2023, 15:16

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Пирог с сухофруктами и яблоками

Невероятно вкусный и ароматный пирог с сухофруктами и яблоками. Структура просто нежнейшая.

Ингредиенты для «Пирог с сухофруктами и яблоками»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

5188.8 ккал белки

94.3 г жиры

245.1 г углеводы

629.4 г Порции ккал

864.8 ккал белки

15.7 г жиры

40.9 г углеводы

104.9 г 100 г блюда ккал

312.6 ккал белки

5.7 г жиры

14.8 г углеводы

37.9 г

Рецепт «Пирог с сухофруктами и яблоками»:

1. Для теста: в глубокую миску вбиваю яйца, добавляю щепотку соли, сахар и ванильный сахар, взбиваю миксером, чтобы масса побелела, добавляю растительное масло, просеянную муку в муку предварительно добавила разрыхлитель, перемешиваю все миксером.

2. Нарезаю курагу не мелко, в курагу добавляю изюм, заливаю коньяком и оставляю на 20 минут.

3. Измельчаю грецкий орех, в орех добавляю сахар и корицу, перемешиваю.

4. Яблоки очищаю, нарезаю на пластины, кладу по частям в миску и засыпаю крахмалом, перемешиваю.

5. Форму ( диаметр 20 см.)выстилаю дно и бока пергаментом, выливаю часть теста, разравниваю лопаточкой, присыпаю орехами, на орехи кладу часть яблок, сверху кладу сухофрукты и все заливаю оставшимся тестом, сверху кладу оставшиеся яблоки, присыпаю орехами и отправляю в духовку на 60 минут, температура 170С.

6. Готовый и остывший пирог, присыпаю сверху сахарной пудрой.