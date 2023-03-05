Невероятно вкусный и ароматный пирог с сухофруктами и яблоками. Структура просто нежнейшая.
- 5 марта 2023, 15:16
- 3681
Пирог с сухофруктами и яблоками
Ингредиенты для «Пирог с сухофруктами и яблоками»:
Тесто
- Яйцо куриное — 4 шт
- Сахар — 80 г
- Ванильный сахар — 1 пакет.
- Масло растительное — 80 мл
- Мука пшеничная / Мука — 200 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Соль
Начинка
- Курага — 150 г
- Изюм — 80 г
- Орехи грецкие — 250 г
- Яблоко — 2 шт
- Крахмал кукурузный — 3 ст. л.
- Коньяк — 50 мл
- Сахар — 80 г
- Корица — 1 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5188.8 ккал
|
белки
94.3 г
|
жиры
245.1 г
|
углеводы
629.4 г
|Порции
|ккал
864.8 ккал
|белки
15.7 г
|жиры
40.9 г
|углеводы
104.9 г
|100 г блюда
|ккал
312.6 ккал
|белки
5.7 г
|жиры
14.8 г
|углеводы
37.9 г
Рецепт «Пирог с сухофруктами и яблоками»:
2. Нарезаю курагу не мелко, в курагу добавляю изюм, заливаю коньяком и оставляю на 20 минут.
3. Измельчаю грецкий орех, в орех добавляю сахар и корицу, перемешиваю.
4. Яблоки очищаю, нарезаю на пластины, кладу по частям в миску и засыпаю крахмалом, перемешиваю.
5. Форму ( диаметр 20 см.)выстилаю дно и бока пергаментом, выливаю часть теста, разравниваю лопаточкой, присыпаю орехами, на орехи кладу часть яблок, сверху кладу сухофрукты и все заливаю оставшимся тестом, сверху кладу оставшиеся яблоки, присыпаю орехами и отправляю в духовку на 60 минут, температура 170С.
6. Готовый и остывший пирог, присыпаю сверху сахарной пудрой.
Комментарии и отзывы
вчера в 11:36 Ксения Бандровская #
вчера в 10:06 hfrif #
вчера в 12:55 ludmilamostova # (автор рецепта)
вчера в 13:13 hfrif #
позавчера Покусаева Ольга #
позавчера акчуч #
позавчера ludmilamostova # (автор рецепта)
позавчера акчуч #
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