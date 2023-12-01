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  • 1 декабря 2023, 0:00
  • 4615

Овощной салат с курицей

Рецепт: Овощной салат с курицей

Последние годы мы с мужем как-то отошли от тяжёлых майонезных салатов. Всё больше готовила я лёгкие овощные салатики, иногда с добавлением курочки, но с правильной заправкой. Вот один из вариантов.

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы

Ингредиенты для «Овощной салат с курицей»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1066.9 ккал 		белки
85.6 г 		жиры
57.9 г 		углеводы
41.8 г
100 г блюда
ккал
80.2 ккал		 белки
6.4 г		 жиры
4.4 г		 углеводы
3.1 г

Рецепт «Овощной салат с курицей»:

  • Салат вымыть, стряхнуть воду, слегка обсушить листья и нарвать руками на кусочки в глубокую миску.

  • Добавить красный и жёлтый болгарский перец, нарезанный кусочками.

  • Лук нарезать тонкими четверть колечками и положить в маринад (вода, уксус, сахар), он должен быть кисло-сладким на вкус.

  • Минут через 15 маринад слить, лук отжать и добавить в миску.

  • Отваренное и остужённое филе разделить на волокна и добавить к овощам.

  • Всё аккуратно и легко перемешать и выложить на плоское блюдо рыхлой горочкой. Украсить четвертинками варёных яиц и помидорками черри.
    Сметану, горчицу, растительное масло, соевый соус, немного соли и черного перца положить в небольшую баночку, плотно закрыть и хорошо потрясти, чтобы получилась эмульсия. Полить салат сверху.


Посыпать нарезанным зелёным луком.


Перед подачей поставить ненадолго в холодильник.


Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День рождения / Новый год На ужин : На закуску

Теги: закуска салат завтрак обед ужин праздник

Вкусы: овощной куриный

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Овощной салат с курицей
Рецепт: Овощной салат с курицей

Последние годы мы с мужем как-то отошли от тяжёлых майонезных салатов. Всё больше готовила я лёгкие овощные салатики, иногда с добавлением курочки, но с правильной заправкой. Вот один из вариантов.

Ингредиенты для «Овощной салат с курицей»:

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Комментарии и отзывы

Извините, может я что неправильно поняла, но по-итогу в салате получился все тот же майонез: сметана, горчица, растительное масло и т.д. + уксус из маринованного лука. Т.е. домашний майонез. Разве не так?
Ниночка, я тоже стала замечать, что с возрастом тянет на уменьшение в салатах майонеза и замену на более легкую заправку. Да и все составляющие рецепта мы любим. Так что рецепт прихватила, обязательно буду готовить.
Вкусный, насыщенный салатик!
Очень вкусный салат, часто готовлю такой, причем не как легкий салат, а как полноценный ужин. Только заправка у меня немного отличается: вместо сметаны у меня мед с лимонным соком. Но обязательно попробую Ваш вариант со сметаной.
Отличный салатик! Вкусный, лёгенький, заправка шикарная!!!! У Вас всегда блюда замечательные, а супы просто бомба!!! Спасибо Вам!!!!!!!
Благодарю вас Да, супы - мой конёк. Обожаю их готовить. И по чужим рецептам и сама придумывать. А, салатик очень вкусный. Приготовьте на Новый год, хотя бы для себя, любимой.
Чудесный салатик: лëгкий и аппетитно выглядящий! Спасибо за рецепт!
На здоровье, Наташа, берите на вооружение.
Ниночка, великолепный салатик! Очень аппетитный!!!
Людочка, опять кто-то гадит из спортивного интереса. Твоему комментарию поставили минус. Я его погасила, но мне просто интересно, ведь это н в первый раз. У кого так руки чешутся.
Я тоже уже исправила минус на плюс у СкарлеттО и вот теперь здесь в твоём ответе мне. Ну не могут люди жить спокойно и мирно! Надо обязательно гадость сделать, хоть какую-нибудь! А мы не будем обращать на них внимание!
Ответ для Нина-супербабушка
На данный момент поставила всем комментариям плюсики, чтобы компенсировать минусы от "у кого так руки чешутся"!!!
Очень аппетитный салат!
Спасибо, Оля. Я так полюбила такие лёгкие салаты, что теперь с майонезом, практически,и не делаю.
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