Последние годы мы с мужем как-то отошли от тяжёлых майонезных салатов. Всё больше готовила я лёгкие овощные салатики, иногда с добавлением курочки, но с правильной заправкой. Вот один из вариантов.
- 1 декабря 2023, 0:00
- 4615
Овощной салат с курицей
Ингредиенты для «Овощной салат с курицей»:
- Листья салата / Салат — 1/2 пуч.
- Перец сладкий красный — 1/2 шт
- Перец сладкий желтый — 1/2 шт
- Лук белый — 1/2 шт
- Помидоры черри (некрупные) — 12 шт
- Филе куриное — 1 шт
- Лук зеленый (несколько пёрышек)
- Сметана — 50 г
- Горчица (французская, зернёная) — 1 ст. л.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Яйцо куриное — 2 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1066.9 ккал
|
белки
85.6 г
|
жиры
57.9 г
|
углеводы
41.8 г
|100 г блюда
|ккал
80.2 ккал
|белки
6.4 г
|жиры
4.4 г
|углеводы
3.1 г
Рецепт «Овощной салат с курицей»:
-
Салат вымыть, стряхнуть воду, слегка обсушить листья и нарвать руками на кусочки в глубокую миску.
-
Добавить красный и жёлтый болгарский перец, нарезанный кусочками.
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Лук нарезать тонкими четверть колечками и положить в маринад (вода, уксус, сахар), он должен быть кисло-сладким на вкус.
-
Минут через 15 маринад слить, лук отжать и добавить в миску.
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Отваренное и остужённое филе разделить на волокна и добавить к овощам.
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Всё аккуратно и легко перемешать и выложить на плоское блюдо рыхлой горочкой. Украсить четвертинками варёных яиц и помидорками черри.
Сметану, горчицу, растительное масло, соевый соус, немного соли и черного перца положить в небольшую баночку, плотно закрыть и хорошо потрясти, чтобы получилась эмульсия. Полить салат сверху.
Посыпать нарезанным зелёным луком.
Перед подачей поставить ненадолго в холодильник.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
вчера в 12:52 linksma #
вчера в 10:56 акчуч #
2 декабря МурКатеринка #
1 декабря subsidii66 #
1 декабря 19820318 #
1 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
1 декабря Novikova_Natashechka #
1 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
1 декабря Сурик #
1 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
1 декабря Сурик #
вчера в 10:58 акчуч #
1 декабря СкарлеттО #
1 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
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