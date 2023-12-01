Баварский десерт "Баваруа"

Сказать, что это вкусно - это ничего не сказать. Но, это не только вкусно, это ещё и красиво. А готовить просто.

Желатин залить 100 мл молока, размешать и отставить.В ковшик всыпать сахар, добавить желтки, хорошо перемешать. Влить оставшиеся 200 мл молока, тщательно перемешать и поставить на огонь. Непрерывно помешивая, нагреть смесь до закипания, НЕ КИПЯТИТЬ! Масса должна немного загустеть. Снять с огня, добавить разбухший желатин, тщательно перемешать до его полного растворения. Отставить.В миску выложить сметану, добавить ванилин. Соединить обе массы, аккуратно и тщательно перемешать.Вылить в форму (обычно это делают в литровом тетрапакете из-под молока), затянуть плёнкой и поставить в холодильник до полного застывания. Это происходит довольно быстро, за пару часов.Перед подачей выложить десерт на блюдо, посыпать измельчённым шоколадом, миндальными лепестками или какой-нибудь другой декоративной посыпкой. Нарезать на порции и подать к столу.Приятного аппетита!