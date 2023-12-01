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- 1 декабря 2023, 0:04
- 5545
Баварский десерт "Баваруа"
Ингредиенты для «Баварский десерт "Баваруа"»:
- Молоко (3,25 %) — 300 мл
- Желток яичный — 3 шт
- Сахар (или по вкусу) — 70 г
- Ванильный сахар (10-12 г) — 1 пакет.
- Сметана (20%) — 350 г
- Желатин — 20 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1256.8 ккал
|
белки
49.9 г
|
жиры
95.5 г
|
углеводы
118.9 г
|100 г блюда
|ккал
147.9 ккал
|белки
5.9 г
|жиры
11.2 г
|углеводы
14 г
Рецепт «Баварский десерт "Баваруа"»:
В ковшик всыпать сахар, добавить желтки, хорошо перемешать. Влить оставшиеся 200 мл молока, тщательно перемешать и поставить на огонь. Непрерывно помешивая, нагреть смесь до закипания, НЕ КИПЯТИТЬ! Масса должна немного загустеть. Снять с огня, добавить разбухший желатин, тщательно перемешать до его полного растворения. Отставить.
В миску выложить сметану, добавить ванилин. Соединить обе массы, аккуратно и тщательно перемешать.
Вылить в форму (обычно это делают в литровом тетрапакете из-под молока), затянуть плёнкой и поставить в холодильник до полного застывания. Это происходит довольно быстро, за пару часов.
Перед подачей выложить десерт на блюдо, посыпать измельчённым шоколадом, миндальными лепестками или какой-нибудь другой декоративной посыпкой. Нарезать на порции и подать к столу.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
вчера в 12:47 Zanoza_ya #
позавчера nelliundco #
позавчера ssnegireva44 #
позавчера z e 2018 #
позавчера nelliundco #
позавчера МурКатеринка #
позавчера leonovama #
позавчера nelliundco #
2 часа назад leonovama #
позавчера Cita #
позавчера ariel7777 #
1 декабря subsidii66 #
1 декабря yugai ludmila65 #
1 декабря лялич #
1 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
1 декабря Novikova_Natashechka #
Это блюдо будет украшением праздничного застолья несомненно! Подумалось, что и с разноцветными цукатами можно будет приготовить.
1 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
1 декабря Сурик #
1 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
1 декабря Бархатные ручки #
1 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
1 декабря Ксения40 #
1 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
позавчера nega2002 #
1 декабря lamer #
1 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
1 декабря golubga #
1 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
1 декабря golubga #
1 декабря leontina-2014 #
1 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
1 декабря СкарлеттО #
1 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
1 декабря Himbeeren #
1 декабря Нина-супербабушка # (автор рецепта)
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