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  • 1 декабря 2023, 0:04
  • 5545

Баварский десерт "Баваруа"

Рецепт: Баварский десерт Баваруа

Сказать, что это вкусно - это ничего не сказать. Но, это не только вкусно, это ещё и красиво. А готовить просто.

Категория: Десерты Другие десерты Пудинги

Ингредиенты для «Баварский десерт "Баваруа"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1256.8 ккал 		белки
49.9 г 		жиры
95.5 г 		углеводы
118.9 г
100 г блюда
ккал
147.9 ккал		 белки
5.9 г		 жиры
11.2 г		 углеводы
14 г

Рецепт «Баварский десерт "Баваруа"»:

Желатин залить 100 мл молока, размешать и отставить.
В ковшик всыпать сахар, добавить желтки, хорошо перемешать. Влить оставшиеся 200 мл молока, тщательно перемешать и поставить на огонь. Непрерывно помешивая, нагреть смесь до закипания, НЕ КИПЯТИТЬ! Масса должна немного загустеть. Снять с огня, добавить разбухший желатин, тщательно перемешать до его полного растворения. Отставить.
В миску выложить сметану, добавить ванилин. Соединить обе массы, аккуратно и тщательно перемешать.
Вылить в форму (обычно это делают в литровом тетрапакете из-под молока), затянуть плёнкой и поставить в холодильник до полного застывания. Это происходит довольно быстро, за пару часов.
Перед подачей выложить десерт на блюдо, посыпать измельчённым шоколадом, миндальными лепестками или какой-нибудь другой декоративной посыпкой. Нарезать на порции и подать к столу.


Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На ужин : На горячее / На десерт

Теги: обед ужин десерт

Вкусы: сливочный сладкий

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Баварский десерт "Баваруа"
Рецепт: Баварский десерт Баваруа

Сказать, что это вкусно - это ничего не сказать. Но, это не только вкусно, это ещё и красиво. А готовить просто.

Ингредиенты для «Баварский десерт "Баваруа"»:

Другие варианты рецепта

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Фотографии «Баварский десерт "Баваруа"» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Не знаю, как насчет Баварского. Получилось наше сметанное желе. В меру сладкое. Кто любит послаще, можно побольше сахарку. Посыпала шоколадом. С чаем за милую душу. Немного кислинки бы туда.
Отличный десерт, но не оригинальный рецепт. Баварский крем делают на сливках, а не на сметане, и в тетра пакетах точно не делают (если только какие то домохозяйки), также заливается в формочки или в стаканчики.
Спасибо!
А почему он баварский? Реально там такой делают?
Рецепт блюда уходит корнями от баварской принцессы Елизаветы с французским королем Карлом VI, прибыл во Францию в конце 14 века.
Нежность и красота!
Взяла в кк, но если решусь приготовить, возьму сливки. Мне кажется, будет более яркий вкус.
Оригинал готовится со сливками, а не на сметане.
Вот прям прочувствовала. Значит точно возьму сливки.
очень нежно
Очень эффектно смотрится, празднично! Жаль, конечно, что угостить некого, а какая красота…
Нина Григорьевна, рада Вас видеть, люблю такие десерты.
Обалденно. Люблю такое, утащила.
Спасибо, Лариса готовь на здоровье.
Нежный десерт, мне понравилось оформление.
Это блюдо будет украшением праздничного застолья несомненно! Подумалось, что и с разноцветными цукатами можно будет приготовить.
Спасибо Вообще-то его делают в литровом пакете из-под молока. Заливают в тетрапакет, а, когда застынет, разрезают его и достаюсь десерт. Потом нарезают его на прямоугольные ломтики. Тоже красиво получается. У меня просто пакета не оказалось
Очень нежно и очень красиво!!!
Людочка, спасибо тебе
Красиво и нежно!
Благодарю Я старалась, но, на самом деле, ничего сложного в приготовлении нет.
Смотрится очень торжественно, я бы сказала кто-то зачем-то минусует все отзывы
Спасибо. Да, салат тоже минусовали. Не знаю, кто это "резвится". Злой человек, не добрый. Вроде, на сайте таких мало, но, видимо, все таки есть.
Спасибо. Да, салат тоже минусовали. Не знаю, кто это "резвится". Злой человек, не добрый. Вроде, на сайте таких мало, но, видимо, все таки есть.
Как смогла, убрала минусы
Зимний красивый десерт!!!!
Точно, он просто снежно белый. Спасибо.
Нина, очень красивый у Вас десерт!!!
спасибо большое Я сейчас очень мало готовлю, не для кого. Для себя одной наготовлю, потом выкидываю: не съедаю и портится. А тут, чего-то захотелось поколдовать на кухне, вот и наколдовала
Нина, а если понемногу готовить. Уменьшить рецепт в 2 раза. У меня такая же ситуация, готовлю маленькие порции.
Очень красиво и нежно
Благодарю вас
Баварский крем готовила, представляю, какой вкусный десерт!
Я думаю, что по вкусу они похожи, но консистенция, конечно, совершенно разная.
Не только вкусно, но ещё и красиво!
Совершенно верно
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