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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из овощей, грибов, сыра Салаты из овощей
  • 10 декабря 2023, 15:41
  • 1714

Салат с хурмой и авокадо

Рецепт: Салат с хурмой и авокадо

Сочная хурма придает нотки сладости, авокадо добавляет мягкость и богатый вкус. Нежные листья свежего зеленого салата и легкий медовый дрессинг обрамляют эту композицию, создавая идеальное сочетание и сладковатый привкус.

Категория: Салаты Салаты из овощей, грибов, сыра Салаты из овощей

Ингредиенты для «Салат с хурмой и авокадо»:

Время приготовления:

Количество порций: 1

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
424.7 ккал 		белки
6.3 г 		жиры
28.9 г 		углеводы
41.4 г
100 г блюда
ккал
96.5 ккал		 белки
1.4 г		 жиры
6.6 г		 углеводы
9.4 г

Рецепт «Салат с хурмой и авокадо»:

  • Подготавливаем все ингредиенты.

  • Хурму моем, снимаем кожицу и нарезаем дольками.

  • Авокадо чистим, удаляем косточку и нарезаем слайсом.

  • Листья салатов тщательно промываем, рвём и замешиваем все листья вместе.

  • Подготовим дрессинг для салата. Мёд, оливковое масло, лимонный сок и соль соединяем вместе в отдельной таре.
    Собираем салат.
    выложить на тарелку микс салатов, сверху красиво выкладываем хурму и авокадо, поливаем салат медовой заправкой и украшаем грецким орехом.
    Салат готов!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед : Легкий / На закуску На полдник На праздничный стол : День влюбленных / День рождения / Новый год На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску Специальное питание : Для диеты

Теги: салат закуска ужин

Вкусы: сладкий медовый

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Салат с хурмой и авокадо
Рецепт: Салат с хурмой и авокадо

Сочная хурма придает нотки сладости, авокадо добавляет мягкость и богатый вкус. Нежные листья свежего зеленого салата и легкий медовый дрессинг обрамляют эту композицию, создавая идеальное сочетание и сладковатый привкус.

Ингредиенты для «Салат с хурмой и авокадо»:

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Комментарии и отзывы

Очень интересная идея. Обязательно приготовлю. Действительно, очень полезно и витаминно Автору спасибо
спасите русский язык
Классный салат , обязательно воспользуюсь !
Аппетитный, вкусный и полезный салат! С дебютом!
"Ну, вы, блин, даёте...." (вспоминая известного персонажа Михалыча), пошла в сеть искать ,что за зверь такой этот "дрессинг", чем наше русское слово "заправка" не угодило, так и не поняла....
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