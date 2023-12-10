Сочная хурма придает нотки сладости, авокадо добавляет мягкость и богатый вкус. Нежные листья свежего зеленого салата и легкий медовый дрессинг обрамляют эту композицию, создавая идеальное сочетание и сладковатый привкус.
- 10 декабря 2023, 15:41
- 1714
Салат с хурмой и авокадо
Ингредиенты для «Салат с хурмой и авокадо»:
- Листья салата / Салат (Салат Латук) — 40 г
- Кресс-салат (Салат Руккола) — 30 г
- Романо (Салат Романо) — 40 г
- Хурма — 80 г
- Авокадо — 60 г
- Орехи грецкие — 10 г
- Мед — 15 г
- Масло оливковое — 10 г
- Лимон — 1 шт
- Соль — 1 г
Время приготовления:
Количество порций: 1
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
424.7 ккал
|
белки
6.3 г
|
жиры
28.9 г
|
углеводы
41.4 г
|100 г блюда
|ккал
96.5 ккал
|белки
1.4 г
|жиры
6.6 г
|углеводы
9.4 г
Рецепт «Салат с хурмой и авокадо»:
-
Подготавливаем все ингредиенты.
-
Хурму моем, снимаем кожицу и нарезаем дольками.
-
Авокадо чистим, удаляем косточку и нарезаем слайсом.
-
Листья салатов тщательно промываем, рвём и замешиваем все листья вместе.
-
Подготовим дрессинг для салата. Мёд, оливковое масло, лимонный сок и соль соединяем вместе в отдельной таре.
Собираем салат.
выложить на тарелку микс салатов, сверху красиво выкладываем хурму и авокадо, поливаем салат медовой заправкой и украшаем грецким орехом.
Салат готов!
Комментарии и отзывы
9 часов назад volga2107 #
11 часов назад Ольга1950 #
позавчера nelliundco #
10 декабря СкарлеттО #
10 декабря korztat #
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: