Новый год у всех ассоциируется с детством... Папа ушел за ёлкой, мама готовит вкусности, в доме пахнет мандаринами и волшебством) Я по сей день в эту пору считаю себя ребенком 90-х, а не женщиной за 30))) Сейчас в нашу жизнь плотно вошли "забугорные" продукты, а тогда меню было проще, про ПП никто и не думал, готовили из того, что было. Почему-то в этом году особенно захотелось вернуться в детство, благодаря вкусу и запаху, пусть не очень полезного, но очень вкусного блюда. Итак, вашему вниманию-новогодняя курица с апельсинами
- 15 декабря 2023, 18:02
- 1914
Курица с апельсинами из 90-х
Ингредиенты для «Курица с апельсинами из 90-х»:
- Курица — 2 кг
- Апельсин — 2 шт
- Майонез — 3 ст. л.
- Чеснок — 3 зуб.
- Перец сладкий красный — 1 щепот.
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2876.3 ккал
|
белки
356.5 г
|
жиры
108.7 г
|
углеводы
118.9 г
|Порции
|ккал
479.4 ккал
|белки
59.4 г
|жиры
18.1 г
|углеводы
19.8 г
|100 г блюда
|ккал
114.1 ккал
|белки
14.1 г
|жиры
4.3 г
|углеводы
4.7 г
Рецепт «Курица с апельсинами из 90-х»:
-
Курочку хорошо промыть внутри и снаружи, оставить стекать. Пока курица "отдыхает", сделаем маринад для обмазывания. Смешиваем майонез, чеснок, соль и сладкий перец. Моем и режем апельсины на кружочки прямо с кожурой
-
Обмазываем курочку внутри и снаружи смесью из майонеза и специй, мажем щедро. Оставляем минут на 30, можно больше, чтобы пропиталась
-
Внутрь вкладываем апельсины, при необходимости, без стеснения мнем их от души, пусть выделяют сок-вкуснее будет. Зашиваем курочку, чтобы сок оставался внутри и ставим в духовку на 180 градусов на 1 час 40 минут (смотрите по своей духовке и размеру курицы).
-
Курочка готова) Получается очень сочная, с приятным ароматом цитрусовых, приятной пряностью чеснока и шикарного цвета, благодаря паприке
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
6 часов назад syaba #
А майонез я этот помню. Мы всегда искали и покупали «Правонсаль в баночке.
2 часа назад sans7562 # (автор рецепта)
10 часов назад priz-2018 #
8 часов назад alelechka baby #
42 минуты назад priz-2018 #
позавчера nataliats8048 #
позавчера sans7562 # (автор рецепта)
вчера в 11:39 priz-2018 #
вчера в 17:38 sans7562 # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: