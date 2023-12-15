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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы
  • 15 декабря 2023, 18:02
  • 1914

Курица с апельсинами из 90-х

Рецепт: Курица с апельсинами из 90-х

Новый год у всех ассоциируется с детством... Папа ушел за ёлкой, мама готовит вкусности, в доме пахнет мандаринами и волшебством) Я по сей день в эту пору считаю себя ребенком 90-х, а не женщиной за 30))) Сейчас в нашу жизнь плотно вошли "забугорные" продукты, а тогда меню было проще, про ПП никто и не думал, готовили из того, что было. Почему-то в этом году особенно захотелось вернуться в детство, благодаря вкусу и запаху, пусть не очень полезного, но очень вкусного блюда. Итак, вашему вниманию-новогодняя курица с апельсинами

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Курица с апельсинами из 90-х»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2876.3 ккал 		белки
356.5 г 		жиры
108.7 г 		углеводы
118.9 г
Порции
ккал
479.4 ккал		 белки
59.4 г		 жиры
18.1 г		 углеводы
19.8 г
100 г блюда
ккал
114.1 ккал		 белки
14.1 г		 жиры
4.3 г		 углеводы
4.7 г

Рецепт «Курица с апельсинами из 90-х»:

  • Курочку хорошо промыть внутри и снаружи, оставить стекать. Пока курица "отдыхает", сделаем маринад для обмазывания. Смешиваем майонез, чеснок, соль и сладкий перец. Моем и режем апельсины на кружочки прямо с кожурой

  • Обмазываем курочку внутри и снаружи смесью из майонеза и специй, мажем щедро. Оставляем минут на 30, можно больше, чтобы пропиталась

  • Внутрь вкладываем апельсины, при необходимости, без стеснения мнем их от души, пусть выделяют сок-вкуснее будет. Зашиваем курочку, чтобы сок оставался внутри и ставим в духовку на 180 градусов на 1 час 40 минут (смотрите по своей духовке и размеру курицы).

  • Курочка готова) Получается очень сочная, с приятным ароматом цитрусовых, приятной пряностью чеснока и шикарного цвета, благодаря паприке
    Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На праздничный стол : Новый год На ужин : На горячее

Теги: горячее праздничный

Вкусы: кисло-сладкий

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Курица с апельсинами из 90-х
Рецепт: Курица с апельсинами из 90-х

Новый год у всех ассоциируется с детством... Папа ушел за ёлкой, мама готовит вкусности, в доме пахнет мандаринами и волшебством) Я по сей день в эту пору считаю себя ребенком 90-х, а не женщиной за 30))) Сейчас в нашу жизнь плотно вошли "забугорные" продукты, а тогда меню было проще, про ПП никто и не думал, готовили из того, что было. Почему-то в этом году особенно захотелось вернуться в детство, благодаря вкусу и запаху, пусть не очень полезного, но очень вкусного блюда. Итак, вашему вниманию-новогодняя курица с апельсинами

Ингредиенты для «Курица с апельсинами из 90-х»:

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Комментарии и отзывы

Моя мама часто готовила, точнее на праздники, курицу в банке или на соли. Поэтому с апельсинами я не пробовала. Много сока в форме ? Я прочла, что зашить нужно, чтоб сок остался. Я не пробовала зашивать. У меня всегда много сока.
А майонез я этот помню. Мы всегда искали и покупали «Правонсаль в баночке.
Сока в форме много, поэтому готовлю в посуде с бортиками, но и внутри тоже много остается
Да, я понимаю вашу позицию. Но майонез в 90-х был совсем другой, без пресловутого пальмового масла
Да, я понимаю вашу позицию. Но майонез в 90-х был совсем другой, без пресловутого пальмового масла
Так сделайте с домашним майонезом,никакой пальмы и химии. Я делаю давно все салаты и другие блюда с домашним майонезом. Вкусно и уверенность в безопасности
Делаю, и даже из фасолевого отвара соус похожий на майонез
А почему не очень полезная? Из-за майонеза? Так заменить его на йогурт. Представляю какя ароматная курочка. То, что вкусная, даже не сомневаюсь.
Да, вся проблема в нём, родимом))) Сама всем кричу, что это-холодный соус и мариновать в нем мясо не правильно Но, из родительского рецепта его не выкинешь
А если заменить его на оливковое масло?
Мне кажется, что заменить его можно на сметану или йогурт с горчицей. Я и назвала-то рецепт "из 90-х" именно потому, что тогда этим не морочились и мазали майонезом
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