Это молочное мороженое очень легко приготовить. Очень вкусное, с привкусом лимона, прекрасно освежает в жару (будем ждать лета!). Мороженое натуральное, безо всякой "химии", идет на "ура"! Попробуйте, и вы не пожалеете!
- 23 ноября 2009, 15:41
- 130001
Мороженое из простокваши
Ингредиенты для «Мороженое из простокваши»:
- Простокваша (3,2% жирности) — 1 л
- Сахарная пудра — 500 г
- Лимон — 2 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2461.2 ккал
|
белки
29.9 г
|
жиры
31.3 г
|
углеводы
547.8 г
|100 г блюда
|ккал
139.1 ккал
|белки
1.7 г
|жиры
1.8 г
|углеводы
30.9 г
Рецепт «Мороженое из простокваши»:
Взбить миксером на малых оборотах.
Лимонную цедру и сок добавить в массу и снова взбить.
Готовую смесь положить в морозильную камеру до застывания (примерно 2-3 часа).
Комментарии и отзывы
22 сентября 2016 года Елена Превкусная #
25 августа 2016 года владаша #
4 июля 2016 года Аллочка-уралочка #
4 июля 2016 года Светлана Владимировн #
4 июля 2016 года КИС-КИСС #
4 июля 2016 года Светлана Владимировн #
4 июля 2016 года Аллочка-уралочка #
4 июля 2016 года Z Olga #
6 августа 2016 года Светлицкая75 #
25 февраля 2016 года Молодая Жена #
1 декабря 2015 года Гука Алдабай #
10 июня 2015 года anastasiya potiha #
12 августа 2016 года Светлицкая75 #
4 июня 2015 года olgav0311 #
28 января 2015 года annetflower #
20 августа 2014 года Роксоланка #
6 августа 2016 года Светлицкая75 #
12 августа 2016 года Светлицкая75 #
12 августа 2016 года Светлицкая75 #
4 июля 2014 года fish803 #
8 июня 2014 года CraftyFox #
20 мая 2014 года manirka #
22 декабря 2013 года Maniga #
На этот раз делала из 1 л. молока 3,7% жирности + какао + сахар.
Взбивала 4 раза через каждые 2 часа. На ночь оставила в морозильнике. На утро достала и оставила на минут 15 при комнатной температуре.
Текстура мороженого осталась нежная, однородная. От магазинного не отличить ))
О том, каааак это вкусно - и говорить не стОит! ))
6 августа 2016 года Светлицкая75 #
8 августа 2016 года Maniga #
Последний раз делала совсем не диетическое мороженое: молоко + сахар + ваниль + растит. масло без запаха . Все ингредиенты добавляю уже "на глаз". Мороженое получилось однородным, без кристаллов (за счет жира и сахара), взбивала 2 раза (в начале застывания и в конце, когда масса почти застыла).
Делала мороженое на молоке 1,5% и немного сахара, очень часто взбивала - всё равно много кристаллов.
Делала мороженое 1) из сливок с сахаразам. в таблетках и 2) со сметаной со стевией - тоже ощущались кристаллы.
Если лень заморачиваться, просто беру 1)очищенный банан разрезаю на половину и втыкаю в середину палочку от мороженного; 2) покупаю йогурт любой жирности (небольшую баночку 125 гр)) и тоже в середину втыкаю палочку от мороженного. В последний раз палочек не было. втыкнула чайную ложку (узкой ручкой вниз).
Магазинное более воздушное засчет эмульгаторов, загустителей, стабилизаторов, домашнее всё же потяжелее будет, но по вкусу не уступает.
Ах да, делала и по этому рецепту - лимоном придает свежесть и легкость десерту, вкуууусно.
А холодильник, миксер - самые обычные, просто наша семья ооочень любит мороженое, готовим и кушаем с удовольствием ))
Ооой, много написала - задели за живое ))
8 августа 2016 года Светлицкая75 #
8 августа 2016 года Maniga #
С ягодами и сочными фруктами не делаю, т.к. они содержат много воды/сока, нужно добавлять больше сахара, чтобы не было кристаллов. Банан или авокадо с лимоном и медом - идеальный вариант для фруктового однородного мороженого.
Вкусного Вам десерта
8 августа 2016 года Светлицкая75 #
8 августа 2016 года Maniga #
Успехов в кулинарных экспериментах
8 августа 2016 года Светлицкая75 #
12 августа 2016 года Maniga #
12 августа 2016 года Светлицкая75 #
А недавно нашла рецепт, там белки и желтки отдельно взбивают, для пышности, очень понравился результат тем, что мороженое не сразу тает во рту, а как "ириска" слегка жуется, не так холодно и смакуешь мороженное с каждой ложкой. Готовила так же без мороженицы, но смесь взбивала не часто! Возможно эту идею можно использовать во многих рецептах!? Кстате меня выручила ваша идея с простоквашей, в новом рецепте нужны были сливки и молоко, а на даче этих продуктов не было, но я уже готовила по вашему рецепту и знаю что вкусно с простоквашей и рискнула, получилось очень замечательно!!! Спасибо за рецепт и идею вам огромное !!!
12 августа 2016 года Maniga #
Вы мне адресовали вопрос http://prntscr.com/c4scpm и у нас завязалась переписка. А за рецепт кулинару begi действительно спасибо
12 августа 2016 года Светлицкая75 #
20 декабря 2013 года Maniga #
Пока готовила - половину , сейчас смакую вторую часть и восхищаюсь: нежное, легкое, манящее мороженое .
Завтра доверю готовить эту вкусняшку мужу. У него силы воли побольше Только на этот раз увеличу норму продуктов в 2 раза!
С меня фотоотчет
21 ноября 2013 года Ирина Даупарас #
5 ноября 2013 года AnyutaSem #
П.С. Готовила в мороженице
17 сентября 2013 года Zhanna58 #
На этот раз приготовила точно по рецепту. Кто пробовал, удивлялись, что из простокваши получилось так вкусно!
Спасибо!!!
8 сентября 2013 года JhaGon #
8 августа 2016 года Светлицкая75 #
6 сентября 2013 года Zhanna58 #
Напишу о своих ошибках.
Измельчить лимон в пюре, как рекомендует semsvet, в моем блендере не получилось, чувствовались кусочки (очень-очень мелкие), но они не мешали. Возможно, в лимонах кожура была толстоватая. И в центре лимона жёсткую часть мне следовало убрать. Она мне мешала, видна в готовом мороженом, серого цвета, как косточка измельченная. В следующий раз сделаю по рецепту автора, без упрощения, посмотрю и сравню. Далее. Мороженое я взбивала не погружным блендером, как советует поваренок semsvet, а вилкой. Наверное, поэтому гладким мое мороженое не было.
Но всё равно было очень вкусно! Мои домашние сказали сделать ещё!
Забыла написать! Сахара всыпала грамм 300 - 350, не взвешивала, дала настояться 5 минут, потом взбила миксером, всё прекрасно растворилось. Простокваша - из скисшего магазинного молока 3,6%. Отличная! В продаже у нас нет простокваши, давно искала, сказали, не бывает.
Когда взбила, проверила на сладость. Мне показалось кисловато. Но сахара не добавила.
Когда заморозила, подавала с мёдом, иначе было кисловато и немного чувствовалась горечь. Надо было лимон подержать в кипятке до готовки, тогда бы горечь немного ушла. В общем, всем, как я написала, понравилось. Никто не просил что-то менять. Это я сама хочу приготовить точно по рецепту автора без упрощения!
Для меня - отличный рецепт, хотя по жизни я мороженое практически не ем, но семейство любит и это мороженое мне тоже очень понравилось, действительно вкусное!
Автору рецепта огромная благодарность!!!
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