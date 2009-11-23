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Версия для печати Рецепты Десерты Мороженое
  • 23 ноября 2009, 15:41
  • 130001

Мороженое из простокваши

Рецепт: Мороженое из простокваши

Это молочное мороженое очень легко приготовить. Очень вкусное, с привкусом лимона, прекрасно освежает в жару (будем ждать лета!). Мороженое натуральное, безо всякой "химии", идет на "ура"! Попробуйте, и вы не пожалеете!

Категория: Десерты Мороженое

Ингредиенты для «Мороженое из простокваши»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2461.2 ккал 		белки
29.9 г 		жиры
31.3 г 		углеводы
547.8 г
100 г блюда
ккал
139.1 ккал		 белки
1.7 г		 жиры
1.8 г		 углеводы
30.9 г

Рецепт «Мороженое из простокваши»:

Приготовить ингредиенты для рецепта.

Простоквашу размешать с сахарной пудрой.

Взбить миксером на малых оборотах.
Лимонную цедру и сок добавить в массу и снова взбить.
Готовую смесь положить в морозильную камеру до застывания (примерно 2-3 часа).

Мороженое (почти 1 кг) готово!
Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт Неожиданные гости

Теги: десерт мороженое

Вкусы: лимонный

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Мороженое из простокваши
Рецепт: Мороженое из простокваши

Это молочное мороженое очень легко приготовить. Очень вкусное, с привкусом лимона, прекрасно освежает в жару (будем ждать лета!). Мороженое натуральное, безо всякой "химии", идет на "ура"! Попробуйте, и вы не пожалеете!

Ингредиенты для «Мороженое из простокваши»:

Другие варианты рецепта

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Фотографии «Мороженое из простокваши» от приготовивших (7)

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Комментарии и отзывы

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Получился приторно сладкий лед.
Сделала, ждём с нетерпением, когда замерзает. Два раза уже взбили, пробовали! Вкусно!спасибо!
Натуральный домашний продукт! И просто, и прохладно!
Состав: кефир + сахар 200г. + абрикосы (пюре). Готовлю не первый и не последний раз. Детям очень нравится! Спасибо за рецепт!
А-а-а-а-а Светик, так низзя ! Так и тянет облизать весь экран Какой цвет , какой абрикос .....
Абрикосы в этом году рулят! 3 года их не было!
Ответ для Светлана Владимировн
Какой красивый теплый цвет !
Ответ для Светлана Владимировн
Светочкааааа! Какая аппетитная красота!
Ответ для Светлана Владимировн
делаете по рецепту и нет кристаллов льда-а в чем секрет? хочу попробовать приготовить.
Подскажите, а лимон - обязательное составляющее?
А можна вместо молоко проСтаквакши использовать простую молоку
А у меня ничего не получилось((( Взбивала-взбивала, ничего не взбивается, все равно "вода". Никакой пены не получается. Заморозила так, получился лед, сладко-кисленький лед(( Обидно. Обьясните, что я делаю не так? Сколько времени нужно взбивать? Какая должна получиться консистенция?
Когда готовится смесь, для мороженого она должна напоминать мороженое, которое растаяло, не воду, все зависит от продуктов и миксера,а взбивать нужно еще несколько раз, доставая смесь из морозилки, обычно так поступают, когда нет мороженицы. Если в продуктах много жидкости, а не жира, то взбивать нужно чаще, а потом снова в морозилку. У меня на даче старенький холодильник, доставая смесь и взбивая, мы ее размораживаем немного, поэтому я, например жду готовый продукт часов 18...Дома жарко сейчас 36 градусов. Мороженное потом слегка хрустит, но получается всегда очень вкусное. Я готовила по этому рецепту и мне понравилось мороженое )) Еще можно для густоты добавить немного творога, конечно предварительно превратив его в пасту!
Утаскиваю в КК. Скоро будет простокваша деревенская. Будем делать. Дочь мороженое обожает а магазинное не всегда вкусное.
Спасибо большое за чудесный рецептик!!! И цедра завалялась в баночке, и клубника замороженная пришлась кстати, с ванильным ароматом получилось вкуснейшее лимонно-ванильное лакомство. И с бананом-какао вкусно. И с сиропами объедение. Магазинное мороженое я теперь вообще не хочу. Пробовала смешивать простоквашу, кефир, йогурт, когда оставалось всего понемногу, все равно получается шикарно. Нам больше нравится, помимо периодического взбивания, после окончательной заморозки, взбить крайний раз миксером и оставить этакую рыхлую, нежную-снежную массу и употреблять в таком виде.
Спасибо за рецепт. Готовлю уже второй раз, в первый раз сделала все по рецепту, только простоквашу заменила кефиром. А на фото - моя вторая версия: 1 литр кефира, 300 граммов сахара, ванильный сахар, немного лимонного сока и три тертых на терке банана. Получилось тоже отлично. Я уверенна, что с любыми другими фруктами будет вкусно. Так что спасибо Вам большое за идею и за приятные моменты при поедании такого вкусного и полезного мороженого!
скажите а получается снег или привычное мороженное, кристаллики льда есть?
Ответ для Роксоланка
Я читала что бананы можно замораживать, для мороженого, как и другие фрукты, потом перемалывать в блендере, например со сгущенкой, чтобы кисло сильно не было, Это будет еще один источник холода ! Я со смородиной готовила, только писали что блендер сломался, есть риск, поэтому я замороженным ягодам дала чуть оттаять. Вилкой перемешивала фруктовое пюре с готовым мороженым, получились яркие разводы. Мне кажется что замороженные ягоды, охлажденная заранее посуда ( у меня керамическая кастрюлька с крышкой) для охлаждения мороженого в морозилке , которое потом перекладываю в мороженицу или просто посуда для приготовления мороженого в морозилке, без мороженицы , заморозка ее (любой посуды)ускоряет дело. Когда жарко, даже чашечки из которых кушать будите, лучше предварительно охладить. У нас 36 град. дома )) А мороженицу можно в холодильник ставить, выводить шнур наружу и подключать через переноску. Так за 10 минут мороженое получится ))
Ответ для Роксоланка
я переписала себе рецепт ваш с бананами ))
Спасибо за рецепт . Приготовление простое, без хлопот, мороженое получилось с кислинкой и сладкое, очень понравилось
Огромное спасибо за идею! Благодаря отзывам кулинаров semsvet и Maniga немного изменила рецепт под свои предпочтения За основу выбрала обезжиренный кефир, 0,5л, добавила 6 ст.л. обычного сахара и 2 ст.л. какао. Для меня в меру сладко и, что самое важное - очень порадовала текстура, кристаллы образуются, но при этом мороженое остается мягким! Благодарю
Очень вкусно! Но в следующий раз количество сахара сокращу.
Заранее извиняюсь за фото, только и успела сфоткать то, что осталось.
На этот раз делала из 1 л. молока 3,7% жирности + какао + сахар.
Взбивала 4 раза через каждые 2 часа. На ночь оставила в морозильнике. На утро достала и оставила на минут 15 при комнатной температуре.
Текстура мороженого осталась нежная, однородная. От магазинного не отличить ))
О том, каааак это вкусно - и говорить не стОит! ))
без кристалликов льда получилось и без сливок, то есть не очень жирное мороженое? в чем секрет? сильный миксер или холодильник особенный? или рецепт удачный..хочу попробовать ))
Ооох, мороженое каждое лето делаю килограммами по разным-разным рецептам. Исходя из опыта, так сказать, пришла к выводу, что жиры (масло, сметана, яичные желтки) и сухие смеси (сахар, какао, сухое молоко, крахмал) придают десерту бархатистую кремовую структуру. В данном рецепте не припомню, чтобы были какие-либо ощутимые кристаллики (давно это было, в 2013 г.). Ниже пару моих экспериментов для сравнения...
Последний раз делала совсем не диетическое мороженое: молоко + сахар + ваниль + растит. масло без запаха . Все ингредиенты добавляю уже "на глаз". Мороженое получилось однородным, без кристаллов (за счет жира и сахара), взбивала 2 раза (в начале застывания и в конце, когда масса почти застыла).
Делала мороженое на молоке 1,5% и немного сахара, очень часто взбивала - всё равно много кристаллов.
Делала мороженое 1) из сливок с сахаразам. в таблетках и 2) со сметаной со стевией - тоже ощущались кристаллы.
Если лень заморачиваться, просто беру 1)очищенный банан разрезаю на половину и втыкаю в середину палочку от мороженного; 2) покупаю йогурт любой жирности (небольшую баночку 125 гр)) и тоже в середину втыкаю палочку от мороженного. В последний раз палочек не было. втыкнула чайную ложку (узкой ручкой вниз).
Магазинное более воздушное засчет эмульгаторов, загустителей, стабилизаторов, домашнее всё же потяжелее будет, но по вкусу не уступает.
Ах да, делала и по этому рецепту - лимоном придает свежесть и легкость десерту, вкуууусно.
А холодильник, миксер - самые обычные, просто наша семья ооочень любит мороженое, готовим и кушаем с удовольствием ))
Ооой, много написала - задели за живое ))
спасибо большое, я начинающий кондитер, не хочется переводить зря продукты, 3 раз делала по разным рецептам, хочется чтобы мороженко было не жирное, с фруктами и мало яиц и чтобы без кристалов...сливки и сгущенка..очень понравилось..но там жирность..варила с крахмалом, сухими сливками, 5 желтками..в общем как маная каша, с творогом и смородиной, нормально, но это не мороженое..вот хочу пробовать дальше )) вы меня успокоили что все получится!
Попробуйте половину порции.
С ягодами и сочными фруктами не делаю, т.к. они содержат много воды/сока, нужно добавлять больше сахара, чтобы не было кристаллов. Банан или авокадо с лимоном и медом - идеальный вариант для фруктового однородного мороженого.
Вкусного Вам десерта
наверное не только из за воды ...мне подсказали что с кислыми ягодами)может молоко свернуться...поэтому я уже в готовое мороженое добавила пюре из замороженной смородины перемолотой в блендере со сгущенкой, вилкой перемешала, получились разводы на белом фоне.....поэтому не слишком приторно получилось и не чего не свернулось...попробую с вашими начинками тоже )) спасибо за совет. Я купила мороженицу, а вот на даче ее нет, хочется мороженного..я как то 9 часов каждые 40 минут взбивала, и получился все равно вкусный снежок..буду готовить по вашему!!!
Ого, 9 часов по 40 минут... это подвиг.
Успехов в кулинарных экспериментах
спасибо..вот как раз по поводу эксперементов ))поэтому вот удивляюсь что здесь такой простой рецепт и все получается...а можно памелу вместо лимона..как вы думаете?
С помелой не пробовала, но полагаю, что с лимоном вкус будет поярче, насыщеннее.
Не знаю какой это был фрукт, возможно грейпфрукт, но начинка из него была мягко ужасно говоря горьковатой , я даже побоялась ее положить в мороженое, хотя этот фрукт, я разобрала на части, использовала только цедру и мякоть, без пленок, в чашу блендера добавила сгущенку и ванильный сахар. Блендер у нас сильный, сделал сок-пюре. Но в результате мороженое понравилось очень. Легкая горькая нотка , как бы пикантная горчинка, на сладком сливочном фоне. Фрукт был очень спелым и красно-оранжевым внутри ))) Готовила без мороженицы.
А недавно нашла рецепт, там белки и желтки отдельно взбивают, для пышности, очень понравился результат тем, что мороженое не сразу тает во рту, а как "ириска" слегка жуется, не так холодно и смакуешь мороженное с каждой ложкой. Готовила так же без мороженицы, но смесь взбивала не часто! Возможно эту идею можно использовать во многих рецептах!? Кстате меня выручила ваша идея с простоквашей, в новом рецепте нужны были сливки и молоко, а на даче этих продуктов не было, но я уже готовила по вашему рецепту и знаю что вкусно с простоквашей и рискнула, получилось очень замечательно!!! Спасибо за рецепт и идею вам огромное !!!
На здоровье, только я не автор рецепта
Вы мне адресовали вопрос http://prntscr.com/c4scpm и у нас завязалась переписка. А за рецепт кулинару begi действительно спасибо
я сразу с почты ответила, там только последнее сообщение было, но хозяйка рецепта скорее всего нас тоже читает ))) главное что мы тут по интересам и обмену опытом собрались
Делала сегодня этот десерт (только в 2 раза меньше ингредиентов взяла). Хотела вечером приятно мужа удивить, но явно не получиться
Пока готовила - половину , сейчас смакую вторую часть и восхищаюсь: нежное, легкое, манящее мороженое .
Завтра доверю готовить эту вкусняшку мужу. У него силы воли побольше Только на этот раз увеличу норму продуктов в 2 раза!
С меня фотоотчет
Падскажите сколько по времени нужно всбивать мароженное?
Вот такое мороженое получилось у меня. Правда простоквашу заменила ряженкой 4%, потому что по вкусу она мне предпочтительней. Не ожидала, что при таком маленьком количестве жира в конечном продукте мороженое будет такой хорошей консистенции, думала глыбой схватится. )))
П.С. Готовила в мороженице
Отличное мороженое!
На этот раз приготовила точно по рецепту. Кто пробовал, удивлялись, что из простокваши получилось так вкусно!
Спасибо!!!
Сделал из простокваши из домашнего молока. И замораживал в самодельной мороженице. Попробовать практически не успел))) Сказали что вкусно, и удивлялись как это я не попробовал)))
самодельная мороженица это как? вы просто каждые 30 минут взбивали ?
Приготовила пару дней назад, в тот же день ничего не осталось! Понравилось всем! Сегодня, возможно, приготовлю снова.
Напишу о своих ошибках.
Измельчить лимон в пюре, как рекомендует semsvet, в моем блендере не получилось, чувствовались кусочки (очень-очень мелкие), но они не мешали. Возможно, в лимонах кожура была толстоватая. И в центре лимона жёсткую часть мне следовало убрать. Она мне мешала, видна в готовом мороженом, серого цвета, как косточка измельченная. В следующий раз сделаю по рецепту автора, без упрощения, посмотрю и сравню. Далее. Мороженое я взбивала не погружным блендером, как советует поваренок semsvet, а вилкой. Наверное, поэтому гладким мое мороженое не было.
Но всё равно было очень вкусно! Мои домашние сказали сделать ещё!
Забыла написать! Сахара всыпала грамм 300 - 350, не взвешивала, дала настояться 5 минут, потом взбила миксером, всё прекрасно растворилось. Простокваша - из скисшего магазинного молока 3,6%. Отличная! В продаже у нас нет простокваши, давно искала, сказали, не бывает.
Когда взбила, проверила на сладость. Мне показалось кисловато. Но сахара не добавила.
Когда заморозила, подавала с мёдом, иначе было кисловато и немного чувствовалась горечь. Надо было лимон подержать в кипятке до готовки, тогда бы горечь немного ушла. В общем, всем, как я написала, понравилось. Никто не просил что-то менять. Это я сама хочу приготовить точно по рецепту автора без упрощения!
Для меня - отличный рецепт, хотя по жизни я мороженое практически не ем, но семейство любит и это мороженое мне тоже очень понравилось, действительно вкусное!
Автору рецепта огромная благодарность!!!
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