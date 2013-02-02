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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Кексы
  • 2 февраля 2013, 21:13
  • 30018

Кекс с вишней из микроволновки

Рецепт: Кекс с вишней из микроволновки

Первый раз готовила кекс в микроволновке. Результат превзошел все ожидания - получился очень нежным, с сочной вишней! Готовится очень просто.

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Ингредиенты для «Кекс с вишней из микроволновки»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2403.6 ккал 		белки
41.8 г 		жиры
96.4 г 		углеводы
345 г
Порции
ккал
300.5 ккал		 белки
5.2 г		 жиры
12.1 г		 углеводы
43.1 г
100 г блюда
ккал
276.3 ккал		 белки
4.8 г		 жиры
11.1 г		 углеводы
39.7 г


Рецепт «Кекс с вишней из микроволновки»:

Муку просеять в миску, добавить разрыхлитель, сахар, ванильный сахар, щепотку соли - все размешать.

Добавить яйца, молоко, немного размешать ложкой или венчиком.

Добавить растительное масло.

Все размешать ложкой. Должно получиться довольно густое тесто - однородное, без комочков.

Тесто вылить в форму (силиконовую я предварительно смазала слив. маслом), или любую пригодную для СВЧ с высокими бортиками. Тесто поднимается при выпекании.

Сверху выложить вишню (ее НЕ нужно предварительно размораживать!) Вишню чуть притопить в тесто.

И поставить выпекаться в СВЧ при мощности 800. У меня кекс готовился 15 мин.

Через 10 мин после начала выпекания проверяйте готовность кекса деревян. палочкой, она должна оставаться ПОЛНОСТЬЮ сухой, кекс хорошо отходит от краев формы. Я сначала ставила на 10 мин, а затем добавляла по 2 мин - каждый раз открывала микроволновку и проверяла на готовность.

Кекс получается очень бледненьким, но очень вкусным и нежным. При желании сверху посыпать сахарной пудрой или украсить его как вам нравится.

Вишню в кекс можно положить больше - она получилась очень сочной. В духовке так никогда не получается.

Этот кекс можно приготовить в духовке при темп.180 град. примерно 35-45 мин.
Рецепт кекса был напечатан на отрывном календаре для обычной духовки, но моя духовка была занята мясом, поэтому решила попробовать испечь его в микро. Даже и не ожидала, что получится так вкусно! Вишню положила грамм 100 (потом очень пожалела!!- очень сочная, тесто от нее не стало мокрым, так что можно больше, но без "фанатизма"...) Надеюсь, у вас получится такой же вкусный кекс.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: десерт

Вкусы: нежный сладкий

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Кекс с вишней из микроволновки
Описание: Первый раз готовила кекс в микроволновке. Результат превзошел все ожидания - получился очень нежным, с сочной вишней! Готовится очень просто.
Тэги: десерт.


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Фотографии «Кекс с вишней из микроволновки» от приготовивших (12)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
Очень годный рецепт! Причем работает даже если пытаться его испортить )))
У меня было две цели: избавиться от невкусных абрикос и пристроить лишнюю закваску. Желательно быстро. Ваш рецепт сразу понравился. Решила сделать половину нормы, т.к. нас тут всего 2 девочки ) Всё поделили на 2, а молоко забыла! Влила полную норму и не могла понять почему тесто жидковато. Но в итоге подсыпала немного муки и всё отлично получилось. Кекс очень мягкий, и даже на третий день не менее вкусный. Однозначно забираю рецепт в копилку, спасибо вам большое.
А на кефира или на компота можно делать?у меня просто молока нету😁
Неоднократно делала этот кекс в микроволновке. А сегодня решила в духовке. Так это настоящий праздник вкуса! Ну ооочень вкусно!!! Всем советую, у кого есть время на духовку. А еще заменила растительное масло на сливочное. Сижу, ем и остановиться не могу!
Делала сегодня по вашему рецепту, только добавляла замороженную черную смородину. Довольно неплохо, и испеклось всего за 12 минут. Однако мне кажется, что на вкус "микроволновочные" кексы значительно уступают испеченным: хотя текстура кекса и пышная, но похожа на сладкую плотную губку, ну и отсутствие поджаренной корочки и запаха свежеиспеченной выпечки тоже огорчает. В целом рецепт хорош для тех моментов, когда хочется чего-то вкусного и быстро без особых усилий.
По мне очень даже не плохо. Сыну не очень понравилось(вчера делала другой кексик за 3 минуты),так тот ему понравился больше. У меня получилось так:10 минут (как у Вас в комментариях +2 раза по 2 минуты-проверяла спичкой). Вырос очень, в последующих 2×2 отстал от стенок(готовила в стекле), достала очень легко. Буду готовить еще,возможно будет лучше. (добавляла черную смородину). Спасибо за рецептик!
Дианочка, огромное спасибо за простой и быстрый рецепт! Очень вкусно.
Два раза делала кекс по Вашему рецепту, но с разными начинками. С консервированными персиками просто супер! Отлично пропекся, нежнейшее тесто! Хочу попробовать со сливочным маслом вместо растительного
кекс - делала уже два раза и буду делать еще, т.к. очень быстро и вкусно)
БОЖЕСТВЕННЫЙ КЕКС !!! БЛАГОДАРЮ!
Это просто чудо из чудес!!!!ОХ и АХ!!!!Спасибо и 10000++++++
Делала со смородиной!Вкуснющий получился!! Спасибо большое!!
Стоит уже в микроволновке! Посмотрим что за чудо-кекс )))
и сразу же даю отчет ))) здорово!!! очень нежный, главное не пересушить. у меня он пекся 11 минут и этого мне хватило! положила во внутрь вишневое варенье, но оно при выпечке все стекло вниз и когда я готовым переворачивала на блюдо оно получилось как помадка. сорри но я не успела сфоткать. В следующий раз хочу попробовать с орешками или изюмом, уверенна что будет супер.
Вечером забацаю!!!!!!! Спасибо, мой муж очень любит кексы!!!
Надеюсь кексик получится и понравится
Очень вкусный получился!!!я половину порезала на кругляши, обмакнула в шокол. глазурь и сразу обваляла в орехах.....Получилось два блюда, Потрясающе вкусных!! Спасибо!!!!
Леночка! очень рада, что кекс получился!!
Ответ для красючка
Вам тоже,спасибо за прекрасную идею - пирожные!!! Поэсперементирую и с другими кремами!
замечательный пушистый такой кекс, только я заменила растительное масло на сливочное))
Спасибо! да, очень нежный кекс получается! готовила только с растит.маслом.
Спасибо за доверие к рецепту
Вчера пекла этот кекс. Это же просто ЧУДО!!! Вкуснее и нежнее кекса я ещё не ела! Делала уже кексы по другому рецепту с этого сайта (там больше яиц и меньше масла и муки), но этот просто взорвал мой мозг! Никогда не думала, что может получится ТАК вкусно! И никакой пропитки не нужно. Добавляла какао, но и без него будет просто божествено. Единственное, что немного пересушила по краям, потому что никак середина не хотела пропекаться. При мощности 750, держала в микроволновке около 17 минут. Наверное, дейстительно здесь нужна силиконовая форма без середины, чтоб равномерно пропекалось. Ну или просто стакан воды посередине формы поставить. В следующий раз попробую в формочках для маленьких кексов. Будет и быстрее, и сразу порционно. Сегодня на работу принесла пару кусочков. Коллеги вообще не понимают, как это можно в микро что-то выпекать. Пусть оценят теперь!
Спасибо! так приятно читать такой отзыв!!! очень рада, что кекс понравился! По поводу мощности и времени выпекания- тут, к сожалению, как показывает практика- микро еще "хуже" духовки: у каждой свой характер, и еще они зависят от мощности в сети (а у нас она постоянно прыгает, если в это же время работает холодильник, то напруга тоже в ней понижается). В малых формах такой кекс не пекла, тут главное не пересушить его.
Спасибо за одобрение кекса и подробный отчет
Так было интересно наблюдать за коллегой, которая пробовала этот кекс!!! Сначала она его обнюхала, потом откусила малюсенький кусочек, потом побольше, потом опять принюхалась ( в глазах читалось изумление... подозреваю, что было вкусно). Съела половину, а остальное завернула в кулёчек. Говорит: мужу отнесу попробовать. Во как!!! Спасибо за рецепт еще раз!!!
Ответ для elyk
Спасибо за идею со стаканом воды))) Все гениальное просто!! Никогда бы не догадалась))
Вы ещё не пробовали эту идею воплотить в жизнь? Думаю, всё-таки, надо пустой стакан ставить (без воды). Вода при нагревании будет давать пар... кекс может получиться мокрый...
Снова пробовала! Долго со временем и мощностью играла, допекла. Муж съел за 10 мин. А теперь есть силиконовая форма без середины! Буду снова готовить!
на здоровье! спасибо за комент
у меня сухой получился. Еще с мощностью и временем поэкспериментирую. Разрезала, пропитала сиропом и смазала кремом. Спасибо!
Очень жаль, что сухой- однозначно, пересушили его в микро. Он и без пропитки очень нежный и приятный. Надеюсь, в след.раз получится как надо! Возможно, Ваша микро печет сильнее. Они как и плиты- у всех по-разному требуется время и темп. для выпекания. Рада, что Вы спасли положение и пропитали кекс. Спасибо за комент
Дианочка, спасибо за классный и очень быстрый рецепт! на маленькие у меня уходило 2 минуты, но у меня мощность больше. Нам понравилось. Вишни не было, но была клубника в морозилке, сделала из нее крем. Теперь детеныш просит каждое утро
Танечка! очень приятно, что ребенку понравился такой кекс! спасибо за доверие к рецепту и великолепное фото
Дианочка, я с отчетиком! Очень понравился кекс, носила на работу, коллеги поражены были что это из микро. Я добавила для цвета кэроб и 50 гр. муки заменила 2 ложками отрубей, вишни у меня было маловато, я добавила чуть-чуть цукатов цитрусовых, очень получился вкусный кекс, а главное просто и быстро!
Наденька! какой он у тебя красивый получился!!- прелесть!!! рада, что всем понравился! Спасибо за красивый отчет!!
Дианочка, я пропустила столько всего интересного!
Даже кекс в микро! ++++
Людочка, я тоже не успеваю просмотреть все рецепты
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