Первый раз готовила кекс в микроволновке. Результат превзошел все ожидания - получился очень нежным, с сочной вишней! Готовится очень просто.
- 2 февраля 2013, 21:13
- 30018
Кекс с вишней из микроволновки
Ингредиенты для «Кекс с вишней из микроволновки»:
- Мука пшеничная / Мука — 250 г
- Сахар — 110 г
- Ванильный сахар (10 г) — 1 пакет.
- Разрыхлитель теста (полные ложки) — 2 ч. л.
- Яйцо куриное (крупные) — 2 шт
- Молоко — 130 мл
- Соль (щепотка!) — 0.25 ч. л.
- Масло растительное (без запаха) — 100 мл
- Вишня (свежезамороженная) — 150 г
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2403.6 ккал
|
белки
41.8 г
|
жиры
96.4 г
|
углеводы
345 г
|Порции
|ккал
300.5 ккал
|белки
5.2 г
|жиры
12.1 г
|углеводы
43.1 г
|100 г блюда
|ккал
276.3 ккал
|белки
4.8 г
|жиры
11.1 г
|углеводы
39.7 г
Рецепт «Кекс с вишней из микроволновки»:
Тесто вылить в форму (силиконовую я предварительно смазала слив. маслом), или любую пригодную для СВЧ с высокими бортиками. Тесто поднимается при выпекании.
Через 10 мин после начала выпекания проверяйте готовность кекса деревян. палочкой, она должна оставаться ПОЛНОСТЬЮ сухой, кекс хорошо отходит от краев формы. Я сначала ставила на 10 мин, а затем добавляла по 2 мин - каждый раз открывала микроволновку и проверяла на готовность.
Кекс получается очень бледненьким, но очень вкусным и нежным. При желании сверху посыпать сахарной пудрой или украсить его как вам нравится.
Вишню в кекс можно положить больше - она получилась очень сочной. В духовке так никогда не получается.
Этот кекс можно приготовить в духовке при темп.180 град. примерно 35-45 мин.
Рецепт кекса был напечатан на отрывном календаре для обычной духовки, но моя духовка была занята мясом, поэтому решила попробовать испечь его в микро. Даже и не ожидала, что получится так вкусно! Вишню положила грамм 100 (потом очень пожалела!!- очень сочная, тесто от нее не стало мокрым, так что можно больше, но без "фанатизма"...) Надеюсь, у вас получится такой же вкусный кекс.
Комментарии и отзывы
вчера в 11:25 bobrishka #
У меня было две цели: избавиться от невкусных абрикос и пристроить лишнюю закваску. Желательно быстро. Ваш рецепт сразу понравился. Решила сделать половину нормы, т.к. нас тут всего 2 девочки ) Всё поделили на 2, а молоко забыла! Влила полную норму и не могла понять почему тесто жидковато. Но в итоге подсыпала немного муки и всё отлично получилось. Кекс очень мягкий, и даже на третий день не менее вкусный. Однозначно забираю рецепт в копилку, спасибо вам большое.
13 февраля 2017 года lenapetrea-2 #
17 ноября 2015 года Екатерина Шеховцова #
16 октября 2015 года Новичок Татьяна #
30 сентября 2015 года Марина ням #
23 февраля 2015 года АленкаВ #
16 февраля 2015 года Екатерина Шеховцова #
30 октября 2014 года lenakovalen #
6 июня 2014 года Валентина Шеенко #
21 мая 2014 года МАРКиСАША #
9 мая 2014 года Крошка Рита #
18 марта 2014 года Elif 2013 #
18 марта 2014 года Elif 2013 #
12 декабря 2013 года красючка #
12 декабря 2013 года Диана Б # (автор рецепта)
14 декабря 2013 года красючка #
14 декабря 2013 года Диана Б # (автор рецепта)
6 июня 2014 года Валентина Шеенко #
26 ноября 2013 года Katerina007 #
27 ноября 2013 года Диана Б # (автор рецепта)
Спасибо за доверие к рецепту
26 ноября 2013 года elyk #
27 ноября 2013 года Диана Б # (автор рецепта)
Спасибо за одобрение кекса и подробный отчет
28 ноября 2013 года elyk #
28 ноября 2013 года Диана Б # (автор рецепта)
73 месяца назад Alisa2033 #
5 июля 2014 года elyk #
27 сентября 2013 года katinca #
4 октября 2013 года Диана Б # (автор рецепта)
18 сентября 2013 года katinca #
18 сентября 2013 года Диана Б # (автор рецепта)
12 сентября 2013 года chudo #
13 сентября 2013 года Диана Б # (автор рецепта)
18 августа 2013 года Navely #
18 августа 2013 года Диана Б # (автор рецепта)
12 июня 2013 года ALadda #
Даже кекс в микро! ++++
13 июня 2013 года Диана Б # (автор рецепта)
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