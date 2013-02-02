Кекс с вишней из микроволновки

Этот кекс можно приготовить в духовке при темп.180 град. примерно 35-45 мин.

Рецепт кекса был напечатан на отрывном календаре для обычной духовки, но моя духовка была занята мясом, поэтому решила попробовать испечь его в микро. Даже и не ожидала, что получится так вкусно! Вишню положила грамм 100 (потом очень пожалела!!- очень сочная, тесто от нее не стало мокрым, так что можно больше, но без "фанатизма"...) Надеюсь, у вас получится такой же вкусный кекс.