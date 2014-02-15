Конфеты "Сказка по-итальянски"

Берем форму, застилаем бумагой для выпечки (говорят, что лучше всего использовать рисовую, но у меня и обычная прекрасно потом отошла), смазываем сливочным маслом. Выкладываем на нее наше тесто и мокрыми руками утрамбовываем и разравниваем его до толщины 1,5-2 см. Печем 30 минут при температуре 150 градусов. Только не передержите пирог в духовом шкафу, как мы в первый раз (немного отвлеклись), а то получите гномий хлеб, как у Терри Пратчетта ("Предмет был неопределенно-округлой формы, фактурой напоминал дерево, а при постукивании издавал звук, подобный тому, какой издает линейка, если ею постучать по краю стола.")