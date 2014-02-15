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  • 15 февраля 2014, 18:40
  • 36483

Конфеты "Сказка по-итальянски"

Рецепт: Конфеты Сказка по-итальянски

Имбирь, корица, мускатный орех, гвоздика... от этого букета пряностей уже хочется танцевать и петь, потому что он напоминает нам праздник, сказку... Панфорте - итальянская рождественская сказка! Не просто десерт. Это лакомство! А коричневый сахар придаст этому лакомству медово-карамельную нотку.

Категория: Десерты Конфеты

Кухня: Итальянская

Ингредиенты для «Конфеты "Сказка по-итальянски"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4873.1 ккал 		белки
97.9 г 		жиры
184.4 г 		углеводы
718.5 г
100 г блюда
ккал
369.2 ккал		 белки
7.4 г		 жиры
14 г		 углеводы
54.4 г

Рецепт «Конфеты "Сказка по-итальянски"»:

Первое, чем мы займемся - это сделаем сахарный сироп. В кастрюлю кладем сахар и вливаем воду (можно добавлять мед, но тогда меньше сахара). Будем использовать коричневый сахар, он придаст нам медово-карамельную нотку. Ставим на медленный огонь и даем закипеть, кипятим пару минут. Убираем с плиты и даем немного остыть.

Далее берем все сухофрукты и орехи, которые есть дома (я перечислили в ингредиентах те, которые нашла у себя). Моем, убираем все лишнее и обдаем кипятком.
У меня на фото еще миндаля не хватает, забыла сфотографировать.

Нарезаем сухофрукты небольшими кубиками, орехи и изюм можно класть целиком.

Успеваем делать все быстро, иначе помощники действительно помогают... исчезать фруктово-ореховой массе, причем быстро.

Добавляем все специи: корицу, мускатный орех, кориандр, гвоздику, перец, затем какао-порошок, муку и все хорошо перемешиваем.

Вливаем сироп и мокрой ложкой все слегка перемешиваем (ведь сироп-то лишь немного остыл и по-прежнему достаточно горячий).

А дальше начинаем руками формировать один шар. Но смотрите, не обожгитесь. Если тесто не хочет быть единым целым, просто добавьте ложку теплой воды. Тесто получается очень красивое - шоколадное с разноцветными фруктово-ореховыми вкраплениями.

Берем форму, застилаем бумагой для выпечки (говорят, что лучше всего использовать рисовую, но у меня и обычная прекрасно потом отошла), смазываем сливочным маслом. Выкладываем на нее наше тесто и мокрыми руками утрамбовываем и разравниваем его до толщины 1,5-2 см. Печем 30 минут при температуре 150 градусов. Только не передержите пирог в духовом шкафу, как мы в первый раз (немного отвлеклись), а то получите гномий хлеб, как у Терри Пратчетта ("Предмет был неопределенно-округлой формы, фактурой напоминал дерево, а при постукивании издавал звук, подобный тому, какой издает линейка, если ею постучать по краю стола.")

Вынимаем из духовки, сразу переворачиваем на блюдо, только очень аккуратно, чтобы не сломать панфорте, убираем бумагу и оставляем на несколько часов остывать.
А потом обсыпаем сахар пудрой и нарезаем любой формы, как Вам нравится.
Хранить в холодном месте в пергаменте и полиэтиленовом пакете.

Вы можете использовать любые сухофрукты, орехи и специи, те, которые нравятся именно Вам, чтобы создать свой уникальный и любимый панфорте.
Это не просто десерт - это лакомство, аромат и вкус которого не оставят Вас в покое, пока в доме есть панфорте. От моего панфорте мы не могли оторваться всей семьей, а от панфорте моего мужа (гномий хлеб) не смогли оторвать и кусочка.





Лакомьтесь! Лакомьтесь! И еще раз лакомьтесь!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Сладкий хит-парад". Конфеты На обед : На десерт На праздничный стол : Рождество На ужин : На десерт

Теги: десерт

Вкусы: пряный сладкий

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Конфеты "Сказка по-итальянски"
Рецепт: Конфеты Сказка по-итальянски

Имбирь, корица, мускатный орех, гвоздика... от этого букета пряностей уже хочется танцевать и петь, потому что он напоминает нам праздник, сказку... Панфорте - итальянская рождественская сказка! Не просто десерт. Это лакомство! А коричневый сахар придаст этому лакомству медово-карамельную нотку.

Категория: Десерты Конфеты

Ингредиенты для «Конфеты "Сказка по-итальянски"»:

Комментарии и отзывы

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Нет предела совершенству! Спасибо!!!! Потрясло до глубины души, хотя "при кухне" уже больше 60 лет и все-всяко-гурманско-простецко-вкууусненькое.
А что делать, если на духовке минимум - 180 градусов?
Каждое рождество готовлю панфорте. Семья полюбила этот десерт. Гости всегда в восторге! Спасибо!
Я очень рада, что Вам и Вашей семье нравится!)
С Новым годом и Рождеством! Пусть также вкусно будет весь год!)))
Валерия, спасибо!
Вас тоже с прошедшими праздниками!
Ярких и вкусных рецептов!
стоит в духовке.е-мое ну и запах.сделала сразу двойную порцию.и конечно подкорректировала.гвоздика для меня уж слишком агрессивна.зато цедра лимона и апельсина хорошо её заменила.а все остальное строго по рецепту.
Я сначала тоже боялась гвоздики, но, если честно, ничего страшного не произошло, я добавляю ее всегда очень мало. Потому как, я с Вами полностью согласна, она обладает очень яркими вкусовыми качествами.
А итог, Вам понравилось лакомство?
ооочень!вкусно необыкновенно!спасибо за рецепт!
Ой, так здорово, что Вам понравилось! Мне безумно приятно!
Скажите,пожалуйста, это лакомство не тает? Просто я хочу сделать на подарок учительнице
Вообще, его лучше хранить в холодильнике, но таить вне этого вгрегата оно не должно, остужаем мы ведь его просто так. Поэтому смело можете дарить его, все будет в порядке. Удачи!
Вчера готовила панфорте. Что это будет так вкусно, я даже не предполагала. Вкусно, ароматно, просто класс!!!! Сейчас в духовке двойная порция.
О, спасибо за доверие, аж даже сразу к двойной норме! Надеюсь, что и результат Вас не разочаровал?!
Валерия, здравствуйте! Меня зовут Оля.
Я вот скромненько к Вам... Делала сие лакомство по Вашему рецепту. Дополнительно добавляла ИНЖИР, его мелкие семечки интересно похрустывали...
Ну вос-хи-ти-те-льно! Вкуснятина необыкновенная!!!
Обожаю такие вещи, обожаю специи.
Никто из гостей не угадал всего состава!
Извините, пожалуйста, за качество фотографии (это кусочек общего фото, отдельно сфотографировать, шляпа, забыла. Простите меня!)
Спасибо Вам огромное за рецепт!
Взяла на вооружение. На НГ обязательно буду готовить.
Оленька, как же я рада, что Вам пригодился мой рецепт! И особенно радует, что Вы смогли удивить им своих гостей! Всегда приятно, когда готовят по твоим рецептам и все получается. Вы, Оленька, большая молодец!
Лерочка, добрый вечер! Очень рада Вашему ответу! Спасибо!
Вы знаете, лакомство и впрямь удивительное! Очень вкусно! Спасибо Вам за оригинальный рецептик.
Пользуясь случаем, поздравляю с 8 марта! Будьте здоровы, любимы, счастливы и окружены заботой каждый день!!!!
А я тоже воспользуюсь случаем и предложу перейти на "ты". Как Вы на это смотрите?
Спасибо за такие прекрасные пожелания! Я Вас, Оленька, тоже поздравляю с нашим праздником и желаю быть всегда женственной и желанной, всегда цветущей и гармоничной во всем! Говорят, женщина должна быть источником энергии и жизни, чтобы к ней хотелось возвращаться снова и снова. Вот и я Вам желаю, чтобы Ваше внутреннее тепло всегда дарило уют родным и близким!
Поддерживаю! На "ты", так на "ты"!
Спасибо, спасибо, спасибо за пожелание! Это правда!
Только сегодня днем думала, что женщина (и только она!) - это источник созидания, тепла, красоты, гармонии... Все идет от нас!!!
Мы должны стать источником радости и спокойствия для всех окружающих нас людей!!!!
Приятного вечера, Лерочка!
скажите, а сколько этот панфорте может храниться?
В принципе достаточно долго. В некоторых источниках указываются сроки до полугода. У меня столько не хранился, максимум полторы недели, потому как это вкусно и очень быстро съедается (а тогда просто очень хотелось угостить одного человека, поэтому так "надолго" задержался).
спасибо!
Добрый день! Представила Ваше блюдо вчера гостям на столе в честь крестин сына Все оценили пряно-остро-кисловатый вкус "конфет". Гости соревновались в определении ингридиентов)) буду делать в дальнейшем на день ангела сына спасибо огромное за рецепт это очень необычно и вкусно!
Ой, ну какая же Вы молодец! И вкусняшку приготовили и гостей повеселили!
Делала вчера. Сегодня с утра сняли пробу. Это очень вкусно! Спасибо Вам за рецепт!
Кто сказал, что вкусное полезным не бывает?
Классное описание рецепта. Здорово, что у автора все в порядке с чувством юмора!
Спасибо! А чувство юмора оно иногда должно быть, а иногда и хорошее быть должно ну или как-то так (а то я тут пока Вам ответ писала, написала что-то такое, что сама прочитать не смогла про это чувство юмора ).
очень заманчиво! слюнки текут.
Не хотелось в итоге бы получить так разрекламированный Вами гномий хлеб, поэтому вопрос: если какие-то дополнительные признаки, кроме временного отрезка, по которым можно идентифицировать высшую степень готовности продукта? А то у всех печки жарят по-разному, мощность разная, цифры разные и т.д.
Хороший вопрос!
Каких-то дополнительных признаков нет. Особо не стоит проверять готовность лучиной, зубочисткой и т.п., так как палочка может выйти влажная, но это совсем не значит, что панфорте не готов. Да и чему в сущности там быть сырым? Духовые шкафы могут печь по-разному, но ориентироваться нужно на температура в 150 градусов на Вашей плите.
У меня палочка вышла влажноватая по прошествии 30 минут, однако после остывания панфорте все равно стал хорошей консистенции.
Замечательный рецепт! Просто в восторге от пряной выпечки, уже представила себе вкус ваших конфет
Спасибо! Обязательно сделайте, Вам должно понравиться, раз Вы любитель пряностей!
Благодаря вашему рецепту теперь сижу и читаю Пратчетта
А всё же какой он по консистенции, ваш панфорте - не тот, что гномий хлеб, а другой, от которого невозможно оторваться)?
Помадка? Пирог? Ириска?
Хочется знать заранее, к чему стоит стремиться (к чему - не стОит - описано очень понятно
Тот, который получился скорее похож на ирис, но не тягучку. Он мягкий, очень плотный.
Приятного чтения и угощения!
Красиво как!!!Налюбоваться не могу!!!В ближайший выходной-попробую!
Обязательно сделайте! У Вас тоже такая красота будет! Потом отпишитесь, хорошо?
Спасибо! Первый рецепт на этом сайте, кот. буду повторять! В предвкушении удовольствия... Жена и дочь и Вам, и мне спасибо скажут!!!
Я очень рада, что этот первый рецепт именно мой. Надеюсь, что не ударю в грязь лицом, разместив этот рецепт, и Вам и Вашей семье очень понравится! Приятно полакомиться!
прочитала- и решила приготовить. вроде бы ничего сложного--люблю экспериментировать. хорошо что хоть фрукты есть под рукой---немного изменила , гвоздику что то побоялась положить-да и в семье её не очень любят. готовится быстро. не успел ещё остыть а мы попробовали---оказался вкусным. взяла чернослив, яблоко, изюм, фундук, зёрнышки тыквы и подсолнечника---обжарила и немного перемолола в блендере . инжир забыла положить--ну его и так съем--я его просто обожаю. сфоткала--но выложить не получается
Эх, жаль, что не получается вставить фото, но зато очень рада, что получилось у Вас все приготовить. Не знаю, не пробовала теплый панфорте. А холодный то удалось попробовать? С черносливом тоже хочу сделать, все никак не могу купить, еще думаю с медом попробовать (когда мне его можно будет). А с яблоками - это идея! Вы сушеные или прямо свежие брали?
Рада, что Вам понравилось! Экспериментируйте еще!
яблоко взяла свежее, половину сахара взяла и 2ст. л. мёда,очень сладкий получился из-за чернослива--его надо было брать совсем немного.конечно---и холодным попробовали--дали ночь чтобы остыл.тоже вкусненько---главное что сыну очень понравилось---он большой привереда
Я делала ночью, а утром первым делом побежала пробовать, так интересно было.
Рада, что Вы нашли вкусняшку для своего привереды. Пускай ему и дальше будет всегда вкусно!
когда остыл, не такой сладкий на вкус, как в начале показалось, прощай фигура---сегодня только и таскаю по кусочку.по консистенции получился как обычный бисквит--но поплотнее. воды брала в 2.5раза больше.
А я добавила всего одну дополнительную ложку воды. Скорее поэтому он и не был у нас похож на бисквит. Ближе к нетягучему ирису.
Как раз кстати!Вот вот пост начнётся,а иногда во время поста хочется чего нибудь вкусненько сладенького,а ваш рецепт-в тему!!!
А Я про это даже и не подумала. Спасибо за подсказку, действительно будет чем в пост полакомиться самой и побаловать других!
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