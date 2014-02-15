Имбирь, корица, мускатный орех, гвоздика... от этого букета пряностей уже хочется танцевать и петь, потому что он напоминает нам праздник, сказку... Панфорте - итальянская рождественская сказка! Не просто десерт. Это лакомство! А коричневый сахар придаст этому лакомству медово-карамельную нотку.
- 15 февраля 2014, 18:40
- 36483
Конфеты "Сказка по-итальянски"
Ингредиенты для «Конфеты "Сказка по-итальянски"»:
- Орехи грецкие — 1/2 стак.
- Миндаль — 1/2 стак.
- Курага — 1/2 стак.
- Финик — 1/2 стак.
- Изюм — 1/2 стак.
- Какао-порошок — 3 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука — 1/2 стак.
- Сахар коричневый — 1 стак.
- Корица (молотая) — 1/2 ч. л.
- Орех мускатный (молотый) — 1/2 ч. л.
- Кориандр (молотый) — 1/2 ч. л.
- Гвоздика (молотая) — 1/3 ч. л.
- Перец черный (молотый) — 1/5 ч. л.
- Вода — 3 ст. л.
- Сахарная пудра (для обсыпки)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4873.1 ккал
|
белки
97.9 г
|
жиры
184.4 г
|
углеводы
718.5 г
|100 г блюда
|ккал
369.2 ккал
|белки
7.4 г
|жиры
14 г
|углеводы
54.4 г
Рецепт «Конфеты "Сказка по-итальянски"»:
Первое, чем мы займемся - это сделаем сахарный сироп. В кастрюлю кладем сахар и вливаем воду (можно добавлять мед, но тогда меньше сахара). Будем использовать коричневый сахар, он придаст нам медово-карамельную нотку. Ставим на медленный огонь и даем закипеть, кипятим пару минут. Убираем с плиты и даем немного остыть.
Далее берем все сухофрукты и орехи, которые есть дома (я перечислили в ингредиентах те, которые нашла у себя). Моем, убираем все лишнее и обдаем кипятком.
У меня на фото еще миндаля не хватает, забыла сфотографировать.
Успеваем делать все быстро, иначе помощники действительно помогают... исчезать фруктово-ореховой массе, причем быстро.
Добавляем все специи: корицу, мускатный орех, кориандр, гвоздику, перец, затем какао-порошок, муку и все хорошо перемешиваем.
Вливаем сироп и мокрой ложкой все слегка перемешиваем (ведь сироп-то лишь немного остыл и по-прежнему достаточно горячий).
А дальше начинаем руками формировать один шар. Но смотрите, не обожгитесь. Если тесто не хочет быть единым целым, просто добавьте ложку теплой воды. Тесто получается очень красивое - шоколадное с разноцветными фруктово-ореховыми вкраплениями.
Берем форму, застилаем бумагой для выпечки (говорят, что лучше всего использовать рисовую, но у меня и обычная прекрасно потом отошла), смазываем сливочным маслом. Выкладываем на нее наше тесто и мокрыми руками утрамбовываем и разравниваем его до толщины 1,5-2 см. Печем 30 минут при температуре 150 градусов. Только не передержите пирог в духовом шкафу, как мы в первый раз (немного отвлеклись), а то получите гномий хлеб, как у Терри Пратчетта ("Предмет был неопределенно-округлой формы, фактурой напоминал дерево, а при постукивании издавал звук, подобный тому, какой издает линейка, если ею постучать по краю стола.")
Вынимаем из духовки, сразу переворачиваем на блюдо, только очень аккуратно, чтобы не сломать панфорте, убираем бумагу и оставляем на несколько часов остывать.
А потом обсыпаем сахар пудрой и нарезаем любой формы, как Вам нравится.
Хранить в холодном месте в пергаменте и полиэтиленовом пакете.
Это не просто десерт - это лакомство, аромат и вкус которого не оставят Вас в покое, пока в доме есть панфорте. От моего панфорте мы не могли оторваться всей семьей, а от панфорте моего мужа (гномий хлеб) не смогли оторвать и кусочка.
Лакомьтесь! Лакомьтесь! И еще раз лакомьтесь!
Комментарии и отзывы
2 минуты назад Milochka2009 #
2 часа назад Святочка #
17 июля 2019 года вишенкаЮ #
8 января 2018 года ГалаАля #
9 января 2018 года Валерия Насыпова # (автор рецепта)
С Новым годом и Рождеством! Пусть также вкусно будет весь год!)))
16 января 2018 года ГалаАля #
Вас тоже с прошедшими праздниками!
Ярких и вкусных рецептов!
21 октября 2015 года куропаточка #
3 ноября 2015 года Валерия Насыпова # (автор рецепта)
А итог, Вам понравилось лакомство?
3 ноября 2015 года куропаточка #
3 ноября 2015 года Валерия Насыпова # (автор рецепта)
17 июня 2015 года kris melnickova2000 #
19 июня 2015 года Валерия Насыпова # (автор рецепта)
17 июня 2015 года Elena Sergeevna 1 #
19 июня 2015 года Валерия Насыпова # (автор рецепта)
25 февраля 2015 года o roma #
Я вот скромненько к Вам... Делала сие лакомство по Вашему рецепту. Дополнительно добавляла ИНЖИР, его мелкие семечки интересно похрустывали...
Ну вос-хи-ти-те-льно! Вкуснятина необыкновенная!!!
Обожаю такие вещи, обожаю специи.
Никто из гостей не угадал всего состава!
Извините, пожалуйста, за качество фотографии (это кусочек общего фото, отдельно сфотографировать, шляпа, забыла. Простите меня!)
Спасибо Вам огромное за рецепт!
Взяла на вооружение. На НГ обязательно буду готовить.
6 марта 2015 года Валерия Насыпова # (автор рецепта)
6 марта 2015 года o roma #
Вы знаете, лакомство и впрямь удивительное! Очень вкусно! Спасибо Вам за оригинальный рецептик.
Пользуясь случаем, поздравляю с 8 марта! Будьте здоровы, любимы, счастливы и окружены заботой каждый день!!!!
6 марта 2015 года Валерия Насыпова # (автор рецепта)
Спасибо за такие прекрасные пожелания! Я Вас, Оленька, тоже поздравляю с нашим праздником и желаю быть всегда женственной и желанной, всегда цветущей и гармоничной во всем! Говорят, женщина должна быть источником энергии и жизни, чтобы к ней хотелось возвращаться снова и снова. Вот и я Вам желаю, чтобы Ваше внутреннее тепло всегда дарило уют родным и близким!
6 марта 2015 года o roma #
Спасибо, спасибо, спасибо за пожелание! Это правда!
Только сегодня днем думала, что женщина (и только она!) - это источник созидания, тепла, красоты, гармонии... Все идет от нас!!!
Мы должны стать источником радости и спокойствия для всех окружающих нас людей!!!!
Приятного вечера, Лерочка!
17 ноября 2014 года alatiely #
18 ноября 2014 года Валерия Насыпова # (автор рецепта)
4 декабря 2014 года alatiely #
4 августа 2014 года ГалаАля #
21 августа 2014 года Валерия Насыпова # (автор рецепта)
1 августа 2014 года ГалаАля #
4 мая 2014 года Шококошка #
Классное описание рецепта. Здорово, что у автора все в порядке с чувством юмора!
6 мая 2014 года Валерия Насыпова # (автор рецепта)
1 марта 2014 года тома кира #
27 февраля 2014 года Yevgueny #
27 февраля 2014 года Валерия Насыпова # (автор рецепта)
Каких-то дополнительных признаков нет. Особо не стоит проверять готовность лучиной, зубочисткой и т.п., так как палочка может выйти влажная, но это совсем не значит, что панфорте не готов. Да и чему в сущности там быть сырым? Духовые шкафы могут печь по-разному, но ориентироваться нужно на температура в 150 градусов на Вашей плите.
У меня палочка вышла влажноватая по прошествии 30 минут, однако после остывания панфорте все равно стал хорошей консистенции.
21 февраля 2014 года Mary-anne #
21 февраля 2014 года Валерия Насыпова # (автор рецепта)
20 февраля 2014 года ля-ля-фамм #
А всё же какой он по консистенции, ваш панфорте - не тот, что гномий хлеб, а другой, от которого невозможно оторваться)?
Помадка? Пирог? Ириска?
Хочется знать заранее, к чему стоит стремиться (к чему - не стОит - описано очень понятно
20 февраля 2014 года Валерия Насыпова # (автор рецепта)
Приятного чтения и угощения!
19 февраля 2014 года солопова #
20 февраля 2014 года Валерия Насыпова # (автор рецепта)
19 февраля 2014 года Сэр Джек #
20 февраля 2014 года Валерия Насыпова # (автор рецепта)
19 февраля 2014 года nata67-67 #
20 февраля 2014 года Валерия Насыпова # (автор рецепта)
Рада, что Вам понравилось! Экспериментируйте еще!
20 февраля 2014 года nata67-67 #
20 февраля 2014 года Валерия Насыпова # (автор рецепта)
Рада, что Вы нашли вкусняшку для своего привереды. Пускай ему и дальше будет всегда вкусно!
21 февраля 2014 года nata67-67 #
27 февраля 2014 года Валерия Насыпова # (автор рецепта)
19 февраля 2014 года татьяна мажуга #
19 февраля 2014 года Валерия Насыпова # (автор рецепта)
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