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  • 28 сентября 2014, 23:37
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Морковное печенье на ржаной муке

Рецепт: Морковное печенье на ржаной муке

Скажу, не кривя душой, что к морковной выпечке я весьма и весьма равнодушна. Но тут увидела я интересный рецепт - необычное сочетание моркови и ржаной муки, да еще и в сладкой выпечке. И решила я-таки попробовать. Результат меня не просто порадовал, он сразил наповал! Снаружи хрустящая корочка, а внутри - очень вкусная начинка, напоминающая мармелад и нисколько не выдающая в себе морковь! За рецепт огромнейшее спасибо Любе Ildiko!!!

Категория: Десерты Печенье Песочное печенье

Ингредиенты для «Морковное печенье на ржаной муке»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3146.6 ккал 		белки
39 г 		жиры
168.3 г 		углеводы
370.1 г
100 г блюда
ккал
311.5 ккал		 белки
3.9 г		 жиры
16.7 г		 углеводы
36.6 г



Рецепт «Морковное печенье на ржаной муке»:

Морковь почистить и натереть на мелкой терке.

К моркови добавить обычный и ванильный сахар, соль, сметану и растительное масло. Все тщательно перемешать ложкой.

Орехи измельчить. Я сложила орехи в прочный полиэтиленовый пакет и прошлась по ним скалкой. В любом случае не следует растирать орехи в пыль! (Орехи можно брать любые, я использовала смесь миндаля и фундука)

К орехам добавить ржаную муку, какао, пряности. Перемешать.

Потихоньку добавлять орехово-мучную смесь к морковке, помешивая. Тесто получается достаточно густым. Чайной ложкой выложить печенье на застеленный силиконовым ковриком (или пергаментом) противень.

Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут. По желанию готовые печенья присыпать сахарной пудрой после полного охлаждения (я не посыпала).









Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Идеальное осеннее сочетание" На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: десерт ужин обед

Вкусы: сладкий

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Морковное печенье на ржаной муке
Рецепт: Морковное печенье на ржаной муке

Скажу, не кривя душой, что к морковной выпечке я весьма и весьма равнодушна. Но тут увидела я интересный рецепт - необычное сочетание моркови и ржаной муки, да еще и в сладкой выпечке. И решила я-таки попробовать. Результат меня не просто порадовал, он сразил наповал! Снаружи хрустящая корочка, а внутри - очень вкусная начинка, напоминающая мармелад и нисколько не выдающая в себе морковь! За рецепт огромнейшее спасибо Любе Ildiko!!!

Ингредиенты для «Морковное печенье на ржаной муке»:

Комментарии и отзывы

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Испекла печеньки. Но передержала, аж подгорели. Потому что они никак не твердели. Я думала, должны хрустящими стать. В этом моя ошибка. Я ещё добавила овсяные хлопья. На вкус напоминают овсяное печенье. Понравилось. Думаю, тыкву вместо моркови тоже можно использовать. Спасибо за рецепт! В следующий раз попробую достать из духовки раньше.
Не мой рецепт...Печенье слишком жирное получается, хотя масла добавила чуть меньше 100 мл Дочь вообще отказалась кушать - слишком присутствует вкус масла...А добавлять что-то, уменьшать - не вижу смысла, когда хватает других более полезных и вкусных рецептов
Вдогонку и не в тему,через почти семь лет.А Вы знаете о том,что из моркови получается великолепное ВАРЕНЬЕ? И всего-то нужно-морковь,лимон,сахар и вода.Никто и никогда не догадается из чего оно приготовлено!
Уважаемая Катерина, примите мои стопятьсот +++++++ за потрясающий рецепт
Не дружу с тестом, выпечкой и т.п., но сегодня, пока мужа нет дома, всё же решилась на эксперимент по вашему рецепту, прочитав все-все комментарии и вынашивая эту мысль целую неделю Учитывая отзывы, уменьшила сахар(80г) и масло(75мл). Добавила орехи(грецкие, арахис и миндаль-остаточков как раз на рецепт и хватило, правда они у меня получились неоднородными, некоторые. особенно арахис, чуть ли не целиковые) и немного мелконарезанных цукатов. Морковка у меня давненько лежала, была не сочная и тесто получилось очень густое, но т.к. муки(ржаная цельнозерновая) я отмерила по рецепту и соединила уже с орехами и какао, мне ничего не оставалось, как отправить её в тесто всю)))) Зато у меня очень хорошо катались руками шарики, я их, приплюснув, клала на тефлоновый коврик и ещё пальцами разравнивала, чтоб были потоньше. Выпекала по рекомендации-30 мин при 180 градусах. Поставила таймер и ушла из кухни, чтоб не переживать и не заглядывать. Сработал таймер-достала противень и, о чудо!, вот они отличнейшие печеньки!!! Один съела прям сразу, горячим. Ещё пару- подостывшие с молочком!Не почувствовала ни морковки, ни вкуса ржаной муки-сплошные какао и орехи, это просто здорово Может на вид и не очень презентабельны, но на вкус-выше всех похвал!!!
Делаю третий раз. Очень понравился рецепт. Просто и полезно) Использую жмых от сока!!! Благодарю)
Испекла .Перевод продуктов,орехи жалко.Впервые выбросила все в ведро.
На переднем плане испекла в виде печенья,на заднем целым коржом,который потом разрезала.Больше понравилось печенье.На вид у меня страшненькие,но вкусные превкусные.Не было у меня корицы и вместо орехов добавила изюм.Сахар и масло уменьшила,учла комментарии и замечания поварят.Морковь измельчила в блендере,так как тереть на мелкой терке очень утомительно.Спасибо вам огромное за замечательный рецепт🌹🌹🌹
Большое спасибо за прекрасный рецепт этого морковно-ржаного печенья! Вкусно! Как и описано, хрустяще снаружи и мармеладно внутри!
Всё по рецепту, только орешек не было, положила семечки - тыквенные и подсолнечные. Ещё раз спасибо! Ну, очень вкусно!
Большое спасибо за чудесный фотоотчёт! Очень приятно, что рецепт пришелся по вкусу!
Вкусно. Быстро. Необычно. и выглядят прикольно
Делала с грецкими орешками. Сверху некоторые печеньки посыпала льняными семечками.
В дальнейшем можно будет добавить изюм, курагу и тд. Спасибо за рецепт!
Огромное спасибо за фотоотчёт и высокую оценку!
Спасибо за рецепт! Даже привередливые дети оценили (очень сомневалась, что они станут его есть). Все делала по рецепту, немного сахара меньше (все малосладкое едим).
Спасибо за доверие к рецепту и прекрасный фотоотчёт!
Готовила много раз ,очень интересный рецепт! Никто не угадал из чего оно,морковь не чувствуется вообще! Текстура интересная, люблю выпечку с ржаной мукой-привкус любимых ржаных коржиков. Не точно соблюдаю рецепт-никогда этим не заморачивалась и адаптирую под имеющееся в доме,но получалось всегда удачно!
Рада, что рецепт понравился!
Вот и мои печеньки. У меня с грецким орехом. Очень вкусные, спасибо!
Спасибо за фотоотчет!
вкусное, мягкое, полезное печенье! спасибо вам!!!
Вам спасибо за доверие к рецепту и прекрасный фотоотчёт!
обалденные печенки)
Спасибо за рецепт!
Вам спасибо за доверие!
Извините, но дрянь неимоверная: печенье не поймёшь когда готово, прилипает к бумаге, хоть и смазано маслом. На вкус - прилипает к зубам. Вообще никому не советую. Если не жаль продукты и время, то тогда можете печь. Похоже, что положительные отзывы - это от "засланных Казачков".
Ответ для anatolijivanov166
я бы не сказала, пару раз готовила, вот опять собралась делать. Очень интересное и вкусное печенье.
Извините, но дрянь неимоверная: печенье не поймёшь когда готово, прилипает к бумаге, хоть и смазано маслом. На вкус - прилипает к зубам. Вообще никому не советую. Если не жаль продукты и время, то тогда можете печь. Похоже, что положительные отзывы - это от "засланных Казачков".
Вот это бред!!!! Да, печенье на любителя. И , если вы к таким не относитесь, то хотя бы чушь не писали. Я вот лично поехав отдыхать на юг, специально испекла лист и взяла с собой. На мой вкус просто песня!
Спасибо за рецепт! Печенье понравилось, необычный вкус)) В процессе выпекания совсем не увеличивается, можно накладывать очень близко. Действительно вкус морковки не заметен в печенье, наверное из-за сочетания моркови и какао. Печенье нежное, вкус на следующий день не теряет, можно делать впрок ))
Спасибо за добрые слова! Рада, что понравилось!
Потрясающее печенье!!! Ребенок в восторге!!! Спасибо за рецепт! На 1/3 убавила количество сахара и масла, но все равно ооочень вкусно!!! До завтра оно у нас не доживет, я думаю!
Большое спасибо за фотоотчет! Очень приятно!
Никогда бы не подумала, что в составе этого печенья есть морковь!!!
Посоветуйте, чем заменить сметану в данном рецепте, чтобы не молочное было. У нас лактазная недостаточность.
Извините, не подскажу
Ответ для taisia uf
Если у вас лактазная недостаточность, то вы должны знать, что существует масса безлактозных продуктов молочных и йогурты и молоко и сметана.
Спасибо , что подсказали мне, что я должна знать. Смысл вашего любезного ответа? Три года прошло .. да, за это время и продукты появились и узнали…всего хорошего
Это печенье у нас делается также редко, как и творожные ракушки. Причина та же - невозможно остановиться его есть
Очень вкусное, спасибо автору!
Приятно слышать, что рецепт настолько вам нравится!
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