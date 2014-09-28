Скажу, не кривя душой, что к морковной выпечке я весьма и весьма равнодушна. Но тут увидела я интересный рецепт - необычное сочетание моркови и ржаной муки, да еще и в сладкой выпечке. И решила я-таки попробовать. Результат меня не просто порадовал, он сразил наповал! Снаружи хрустящая корочка, а внутри - очень вкусная начинка, напоминающая мармелад и нисколько не выдающая в себе морковь! За рецепт огромнейшее спасибо Любе Ildiko!!!
- 28 сентября 2014, 23:37
- 182639
Морковное печенье на ржаной муке
Ингредиенты для «Морковное печенье на ржаной муке»:
- Морковь — 350 г
- Сахар — 150 г
- Ванильный сахар — 1 ст. л.
- Соль (щепотка)
- Сметана — 50 г
- Масло растительное — 150 мл
- Мука ржаная — 170 г
- Орехи — 80 г
- Какао-порошок — 2 ст. л.
- Корица — 1 ч. л.
- Гвоздика — 1/4 ч. л.
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3146.6 ккал
|
белки
39 г
|
жиры
168.3 г
|
углеводы
370.1 г
|100 г блюда
|ккал
311.5 ккал
|белки
3.9 г
|жиры
16.7 г
|углеводы
36.6 г
Рецепт «Морковное печенье на ржаной муке»:
К моркови добавить обычный и ванильный сахар, соль, сметану и растительное масло. Все тщательно перемешать ложкой.
Орехи измельчить. Я сложила орехи в прочный полиэтиленовый пакет и прошлась по ним скалкой. В любом случае не следует растирать орехи в пыль! (Орехи можно брать любые, я использовала смесь миндаля и фундука)
Потихоньку добавлять орехово-мучную смесь к морковке, помешивая. Тесто получается достаточно густым. Чайной ложкой выложить печенье на застеленный силиконовым ковриком (или пергаментом) противень.
Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут. По желанию готовые печенья присыпать сахарной пудрой после полного охлаждения (я не посыпала).
Комментарии и отзывы
17 октября Armida-1 #
15 октября natali kin2009 #
11 октября Вася Рогов #
12 февраля Долька2 #
Не дружу с тестом, выпечкой и т.п., но сегодня, пока мужа нет дома, всё же решилась на эксперимент по вашему рецепту, прочитав все-все комментарии и вынашивая эту мысль целую неделю Учитывая отзывы, уменьшила сахар(80г) и масло(75мл). Добавила орехи(грецкие, арахис и миндаль-остаточков как раз на рецепт и хватило, правда они у меня получились неоднородными, некоторые. особенно арахис, чуть ли не целиковые) и немного мелконарезанных цукатов. Морковка у меня давненько лежала, была не сочная и тесто получилось очень густое, но т.к. муки(ржаная цельнозерновая) я отмерила по рецепту и соединила уже с орехами и какао, мне ничего не оставалось, как отправить её в тесто всю)))) Зато у меня очень хорошо катались руками шарики, я их, приплюснув, клала на тефлоновый коврик и ещё пальцами разравнивала, чтоб были потоньше. Выпекала по рекомендации-30 мин при 180 градусах. Поставила таймер и ушла из кухни, чтоб не переживать и не заглядывать. Сработал таймер-достала противень и, о чудо!, вот они отличнейшие печеньки!!! Один съела прям сразу, горячим. Ещё пару- подостывшие с молочком!Не почувствовала ни морковки, ни вкуса ржаной муки-сплошные какао и орехи, это просто здорово Может на вид и не очень презентабельны, но на вкус-выше всех похвал!!!
30 ноября 2020 года Осина Алевтина #
2 октября 2020 года mila berezka #
24 августа 2020 года Людмила Козеева #
16 июня 2020 года Татьяна Хрусталёва #
Всё по рецепту, только орешек не было, положила семечки - тыквенные и подсолнечные. Ещё раз спасибо! Ну, очень вкусно!
17 июня 2020 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
18 июня 2020 года Татьяна Хрусталёва #
16 марта 2020 года putaniza #
Делала с грецкими орешками. Сверху некоторые печеньки посыпала льняными семечками.
В дальнейшем можно будет добавить изюм, курагу и тд. Спасибо за рецепт!
13 апреля 2020 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
24 ноября 2019 года a myznikova #
13 апреля 2020 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
6 ноября 2018 года Настеныш 85 #
13 апреля 2020 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
9 октября 2018 года molotok_natalia #
13 апреля 2020 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
31 марта 2018 года МашаМашаМаша #
31 марта 2018 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
31 марта 2018 года МашаМашаМаша #
11 февраля 2018 года shanar #
Спасибо за рецепт!
12 февраля 2018 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
5 февраля 2018 года anatolijivanov166 #
11 февраля 2018 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
1 марта 2018 года Наточкаа #
25 августа 2018 года Татьяна стс #
5 февраля 2018 года laletinakaterina #
11 февраля 2018 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
28 января 2018 года malika 0386 #
28 января 2018 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
28 января 2018 года malika 0386 #
28 января 2018 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
6 января 2018 года taisia uf #
6 января 2018 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
11 октября irnika05 #
11 октября taisia uf #
4 декабря 2017 года tigra179 #
Очень вкусное, спасибо автору!
18 декабря 2017 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
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