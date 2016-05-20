Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы
  • 20 мая 2016, 19:48
  • 11205

Цыпленок тапака №2 с зеленым соусом

Рецепт: Цыпленок тапака №2 с зеленым соусом

Уже размещала рецепт одного цыпленка-тапака с моим любимым маринадом. Единственный его минус - мариновать такого цыпа нужно около 12 часов. Но если нет времени, то предлагаю еще один вариант маринада на основе лимонного сока. Ну и, конечно, в этом рецепте я повторюсь с вариантом разделки цыпленка, благодаря которому цыпленок быстро и хорошо прожаривается.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Кухня: Кавказская

Ингредиенты для «Цыпленок тапака №2 с зеленым соусом»:

Цыпленок

Маринад

Соус

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2562 ккал 		белки
277.1 г 		жиры
110 г 		углеводы
119.2 г
Порции
ккал
640.5 ккал		 белки
69.3 г		 жиры
27.5 г		 углеводы
29.8 г
100 г блюда
ккал
133.4 ккал		 белки
14.4 г		 жиры
5.7 г		 углеводы
6.2 г


Рецепт «Цыпленок тапака №2 с зеленым соусом»:

Как я уже писала, для цыпленка-тапака идеально брать цыплят весом около 700 г, но я таких, по крайней мере у нас в Днепре, никогда не встречала.
Я покупаю курочек весом около 1,1 кг. И так, цыпленка выбрали, приступаем к разделке.
Традиционно цыплят для тапака разрезают по грудке, но лично я предпочитаю другой способ.
Я отрезаю хребет, оставляя гузку на одной стороне курочки (яичники над гузкой я, естественно срезаю).

Вот так можно распластать цыпленка.
Из хребта и костей, что мы извлечем из курочки позднее, можно сварить отличный бульон, а из него – суп или борщ.

Курочку переворачиваем кожей вниз и начинаем срезать ребра, а затем и косточку на грудке.

По суставам отделяем крылышко от грудных косточек.
Делаем это на обоих крылышках.

Наконец окончательно отделяем кости с грудки.

Вот что получается.
Кости остались только в лапках и в крылышках.

Курочку переворачиваем, накрываем пленкой и отбиваем грудку плоской стороной молотка, чтобы она по толщине не отличалась от других частей.

Готовим маринад.
Соединяем сок одного лимона, соль, давленый чеснок, свежемолотый черный перец и хмели-сунели.

Опускаем в маринад подготовленного цыпленка и хорошо его купаем, стараясь сделать так, чтобы маринад максимально попал под кожу.
Оставляем мариноваться на 30-40 минут.
Лимонный маринад достаточно агрессивный, поэтому такого времени для маринования вполне хватит.

Замаринованного цыпленка обсушиваем бумажными полотенцами.
Причем стараемся максимально вытереть кожу.

На сковороде на топленом масле (2 ст. л.) поджариваем два, предварительно почищенных и раздавленных ножом зубчика чеснока.
Чеснок убираем, а на сковороду выкладываем цыпленка сначала кожей вверх (хотя некоторый повара советуют положить цыпленка сначала кожей вниз, но мне больше нравится другой вариант, так корочка получается хрустящей).

Ставим груз. Я для приготовления цыпленка-тапака использую блинную чугунную сковороду, а для пресса я использую другую чугунную сковороду с хорошо вымытым дном и кастрюлю с водой.
Вы можете придумать свой пресс из подручных средств.
Жарим на среднем огне 9 минут.
Переворачиваем и жарим под прессом еще 9 минут

Пока жарится наш цып, готовим соус.
Чеснок чистим, придавливаем ножом и засыпаем солью.

Рубим ножом.

Собираем все в кучу и снова рубим.
Повторяем так несколько раз.

Когда чеснок будет достаточно измельчен, давим его ножом.

Потом снова измельчаем вышеописанным способом.

Благодаря соли, чеснок даст достаточно много сока и у нас в результате получится такая вот кашица.

С кинзы обрываем веточки.

Рубим их мелко таким же способом, как и чеснок (проходимся несколько раз ножом, собираем в кучку, снова проходимся ножом и так до тех пор, пока листочки не станут достаточно мелкими).
Соединяем кинзу, чесночно-солевую кашицу и черный перец.

Добавляем воду.

Добавляем растительное масло и сбиваем все в эмульсию с помощью вилки или силиконовой кисточки.
Соус готов!

И цыпленок подошел к готовности!

Приятного аппетита!




















Ну и для тех, кто пропустил моего первого цыпленка


Даю ссылку
https://www.povarenok.ru/recipes/show/126275/


Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6828
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Мое фирменное блюдо" На обед : На второе На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха На ужин : На горячее

Теги: обед ужин второе горячее праздник

Вкусы: куриный пряный чесночный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Цыпленок тапака №2 с зеленым соусом
Описание: Уже размещала рецепт одного цыпленка-тапака с моим любимым маринадом. Единственный его минус - мариновать такого цыпа нужно около 12 часов. Но если нет времени, то предлагаю еще один вариант маринада на основе лимонного сока. Ну и, конечно, в этом рецепте я повторюсь с вариантом разделки цыпленка, благодаря которому цыпленок быстро и хорошо прожаривается.


Другие варианты рецепта

Показать все варианты рецепта (7)

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Попробуйте приготовить вместе

Фотографии «Цыпленок тапака №2 с зеленым соусом» от приготовивших (5)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Я бы чеснок в цыпленка для жарки порезала пластинками и затолкала под шкурку, так цыпленок лучше пропитается изнутри и не будет гореть при жарении. Тем более, что ваш способ разделки это хорошо позволяет. Спасибо за рецепт!
Спасибо за интересный способ приготовления цыплячьей тушки. Лимон не могу использовать - у дочери аллергия на цитрусовые, вместо него возьму бальзамический уксус, а все остальное - замечательный рецепт!
Есть второй вариант рецепта. Без лимона, но с маринованием в течение ночи: https://www.povarenok.ru/recipes/show/126275/
делала по первому рецепту, очень понравился цыпленочек. первый раз просто разрезала по грудке, по этому рецепту разрезала как вы. Вывод с косточками вышло вкуснее, намного сочнее, чем без косточек. В соус еще добавила томатную пасту. Замечательные у вас рецепты, спасибо
Не за что, пользуйтесь. Ну а про косточки то таке. Моим нравится без косточек
Это очень вкусно! Я долго ходила вокруг рецепта, давно хотелось приготовить , но все не решалась- и вот сегодня настал этот день. Рецепт подробный, с Вашей инструкцией как разделать птиц- вообще все получилось быстро! Благодарю что поделились рецептом и своими секретами по разделке птички! Буду готовить и не раз! Планирую в ближайшие выходные освоить Ваш более длительный рецепт!
Юля! Прекрасный результат
Ответ для kolesnik juli
Отлично вьішло! Обязательно поробуйте и второй вариант. Смачного!
обязательно, тем более если это рецепты землячки!
Конечно же это супер вкусно! По другому и быть не могло. Благодаря фото, очень быстро разделала цыплёнка. Отдельное спасибо.
И, конечно же, огромная благодарность за рецепт!
Женечка , очень аппетитный цыплёнок у тебя получился... ммм !
Спасибо большое, Алсунчик!
Ответ для Евгения 1976
Женечка, вот это ароматы, чувствую через экран!
Валюша,спасибо большое за внимание!
Ответ для Евгения 1976
Женечка, что ж ты со мной делаешь, ну таааак аппетитно, такая корочка, я влюблена в твою курочку!!!
Настенька, не стесняйся, угощайся! Для хорошего человека, ничего не жалко
Спасибо огромное, Женечка, за такие добрые слова и за угощение! Таааак приятно...
Ответ для Евгения 1976
Отличный цып вышел! Смачного!
Ответ для Евгения 1976
Какой же шикарный и аппетитный цыпленочек у тебя Женечка
Галочка,дорогая,спасибо огромное!
Галя, курочка получилась выше всех похвал! Вкуснейшая, ароматная и очень сочная! Шикарная, по вкусу как будто на гриле! У меня половина птички, но я все же косточки удалила. Жарила чуть дольше, полностью готова была. Всего два отступления от рецепта - убавила количество лимон. сока и мариновала ночь, использовала для соуса петрушку, кинзу мы не очень любим.
Большое спасибо!
Катенька, замечательная курочка, румяная, очень аппетитная и вкусная!
Лариса, большое-большое спасибо! Птичка отменная вышла!
Ответ для MineyKa
Катюша,спасибо за адресок.Фото-просто шикардос!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Лена, всегда пожалуйста! Приятной и вкусной готовки! Большое спасибо за внимание!
Ответ для MineyKa
Катюша, а курочка то позирует , очень аппетитно
Спасибо большое, Нелли! А курочка уже все, того, отпозировалась, ни кусочка не осталось!
Ответ для MineyKa
Класная курочка вышла!
Ответ для MineyKa
Катюша, замечательная, загорелая, аппетитная птичка!
Настюша, большое спасибо! Зачетная птичка! Особенно хорошо, что косточек нет!
Ответ для MineyKa
Катюш, ну очень аппетитная птичка, золотистая
Сердечно благодарю тебя, Галя! Вкусно!
Это необыкновенно вкусно! Шикарный цыпленок. У меня была курочка 1,5 кг, хребет вырезала. Именно так делала первый раз. Но, такой способ мне понравился. А какой аромат… слов нет! Соус, не оторваться! Кинза с чесноком! Очень вкусно! Да с курочкой!!! Немного моя курочка пострадала. Стала двумя лопатками перекладывать на блюдо. И тут… два окорочка… отвалились, остались на сковороде. Но я и не расстроилась, переложила их, соединила с остальной частью курицы. А вот так и было!!! Обжаривала по времени дольше. Сверху положила обычную крышку от кастрюли (меньше диаметром сотейника, в котором жарила), перевернув её. А уже на неё кастрюлю с водой. Вот такой был мой груз! Галочка, спасибо большое за великолепный рецепт!!! Мы в восторге!!!
Людмила! Какой прекрасный цыпленок получился
Светлана, спасибо большое! Очень и очень вкусно!!!
Ответ для Сурик
Людочка, великолепный результат!
Спасибо, Олечка! Это ооочень вкусно!!!
Ответ для Сурик
Здороово получилось! Смачного!
Ответ для Сурик
Людочка, чудесная, очень аппетитная курочка!
Спасибо большое, Лариса, за внимание и похвалу!!!
Ответ для Сурик
Людочка, очень аппетитный цыпленочек, так и просится съесть его
Спасибо большое, Галочка, за добрые слова!!!
То что находится у кур над гузкой( как и у всех пернатых)-это жировая железа для смазки перьев. А яичники внутри. Но это так предисловие.
Цена получилась просто объеденье.
Обожаю такую курочку! Кости раньше тоже не удаляла... Спасибо большое за подробный рецепт и всякие секреты-нюансы в комментариях
Простите, кинзы сколько ? Пучек класть класть? Свежую кинзу все-таки. На 4 зубчика чеснока сколько воды и сколько соли. ??????
Для маринада сколько соли и хмели синели пачку или ложку?
Очень странно. Ингредиенты для соуса раньше были. А теперь почему-то исчезли Вот ингредиенты для соуса:
Кинза 0,5 пучка
Соль 1 ч.л.
Чеснок 4 зуб.
Вода 4 ст.л.
Масло растительное 1 ст.л.

Ну а количество хмели-сунели в маринаде - 1 ст.л. Это четко указано. Соли я кладу примерно 2/3 ч.л., но это зависит от размера цыпленка. Поэтому и написала по вкусу

Сейчас попрошу модераторов подправить рецепт
Спасибо большое!
Галина, я полазила у вас в профиле, но рецепт цыпы № 1 не нашла Киньте ссылочкой, пожалуйста.
P.S. В процессе поиска еще раз глаз зацепился за выражение "в Днепре". Я думала, что у вас тут просто опечатка. Т.е. получается, что Днепр не только река, но и город такой есть?
Вот ловите: https://www.povarenok.ru/recipes/show/126275/ Они, кстати, рядышком располагаются
А город, да - Днепр. Переименовали еще в мае в рамках декоммунизации.
Спасибочки!
Муж любитель курицы, готовила нечто подобное,но про кости как -то не подумала. Взяла себе,спасибо!
Та нема за що!
Замариновала. Побоялась, что свежий чеснок будет гореть, добавила сушеного.
Соус буду делать из цыпленка номер 1.
Удачи!
Полезная и нф.Примерно делаю также,единственная моя гордость,перешедшая по наследству сковорода с прессом,такие выпускались в 70-е годы...
Вкусно- вкусно- очень вкусно сегодня готовила 18 минут , а съела минут за 7 сбегала уже за вторым цыпочкой завтра буду повторять , автору ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Пожалуйста!
А где вы покупаете топленое масло? ??? Сегодня жарила на сливочном - жарила всё по рецепту- когда прошло 9 последних минут и я сняла цыпу со сковороды, то кожица с одной ножки прилипла к сковородке на вкус это не повлияло , а вот для фото вышло не очень красиво
Нигде не покупаю. Сама вытаскиваю по мере необходимости. Берете кусочек масла грамм 50. Топите, например, в микроволнухе. Снимаете белую пену. Далее масло нужно отстоять минут 10. Сыворотка опуститься на дно, а сверху остается желтый молочный жир. Около 4 ст. л. Его нужно собрать. Половину использовать сразу. Половину со следующим цыпой
спасибо за ответ. Сегодня второго приговлю- хотя по квартире стоит запах от вчерашнего цыпы
Ответ для Gal4oNek
Приготовила сегодня второй раз - воспользовалась вашим советом как добыть топленое масло , сегодня и соус сделала по вашему рецепту- много соуса часть съели с цыпленком, а вторая часть ушла с помидорами . Супер вкусно- ещё раз благодарю вас за вкусный рецепт - рестораны отдыхают
забрала!
Приготовила цыпочку!
Огромное спасибо за такую вкусняшку!
Готовится быстро и просто,мои обжорки были в восторге,
Даже малявка!Фото сделать не успела,впервые!))))
Но заказали ещё!
И еще. Огромнейшее спасибо за урок по разделке цыпленка! Найти маленького, до 1,5 кг мне не удалось,все какие-то громадные уже не цыплята,похоже... Но я обязательно найду и попробую уже на ЦЕЛОЙ цыпе.
Удачи!
Совершенно потрясающий, ароматнейший и безумно вкусный цыпленок, вкус которого раскрывается полностью только в дуэте с соусом! Однозначно быть повторам и исполнению рецепта N1! Спасибо за рецепты!!!
Вот и номер 2! Ждали, ждали вас с нетерпением, уважаемый Цып, вы оказались еще аппетитнее своего предыдущего собратца и, что немаловажно - гораздо оперативнее - раз=два, и под пресс!!!!)) А соус....истинная грузинская песня...с бархатными, глубокими, пряными и манящими нотами!!!!!)) Спасибо!!))
Пожалуйста!
Страницы: 1 2
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

ВКонтакте
Facebook
Опрос
Что для вас лучшее начало дня?


Уже 473 ответа Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки