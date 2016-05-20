Уже размещала рецепт одного цыпленка-тапака с моим любимым маринадом. Единственный его минус - мариновать такого цыпа нужно около 12 часов. Но если нет времени, то предлагаю еще один вариант маринада на основе лимонного сока. Ну и, конечно, в этом рецепте я повторюсь с вариантом разделки цыпленка, благодаря которому цыпленок быстро и хорошо прожаривается.
- 20 мая 2016, 19:48
- 11205
Цыпленок тапака №2 с зеленым соусом
Ингредиенты для «Цыпленок тапака №2 с зеленым соусом»:
Цыпленок
- Курица (цыпленок около 1 кг) — 1 шт
- Масло топленое — 2 ст. л.
- Чеснок — 2 зуб.
Маринад
- Сок лимонный (сок одного лимона) — 1 шт
- Чеснок — 4 зуб.
- Перец черный (свежемолотый) — по вкусу
- Соль — 2/3 ч. л.
- Хмели-сунели — 1 ст. л.
Соус
- Кинза — 0,5 пуч.
- Соль — 1 ч. л.
- Чеснок — 4 зуб.
- Вода — 4 ст. л.
- Масло растительное — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2562 ккал
|
белки
277.1 г
|
жиры
110 г
|
углеводы
119.2 г
|Порции
|ккал
640.5 ккал
|белки
69.3 г
|жиры
27.5 г
|углеводы
29.8 г
|100 г блюда
|ккал
133.4 ккал
|белки
14.4 г
|жиры
5.7 г
|углеводы
6.2 г
Рецепт «Цыпленок тапака №2 с зеленым соусом»:
Как я уже писала, для цыпленка-тапака идеально брать цыплят весом около 700 г, но я таких, по крайней мере у нас в Днепре, никогда не встречала.
Я покупаю курочек весом около 1,1 кг. И так, цыпленка выбрали, приступаем к разделке.
Традиционно цыплят для тапака разрезают по грудке, но лично я предпочитаю другой способ.
Я отрезаю хребет, оставляя гузку на одной стороне курочки (яичники над гузкой я, естественно срезаю).
Вот так можно распластать цыпленка.
Из хребта и костей, что мы извлечем из курочки позднее, можно сварить отличный бульон, а из него – суп или борщ.
Курочку переворачиваем, накрываем пленкой и отбиваем грудку плоской стороной молотка, чтобы она по толщине не отличалась от других частей.
Готовим маринад.
Соединяем сок одного лимона, соль, давленый чеснок, свежемолотый черный перец и хмели-сунели.
Опускаем в маринад подготовленного цыпленка и хорошо его купаем, стараясь сделать так, чтобы маринад максимально попал под кожу.
Оставляем мариноваться на 30-40 минут.
Лимонный маринад достаточно агрессивный, поэтому такого времени для маринования вполне хватит.
Замаринованного цыпленка обсушиваем бумажными полотенцами.
Причем стараемся максимально вытереть кожу.
На сковороде на топленом масле (2 ст. л.) поджариваем два, предварительно почищенных и раздавленных ножом зубчика чеснока.
Чеснок убираем, а на сковороду выкладываем цыпленка сначала кожей вверх (хотя некоторый повара советуют положить цыпленка сначала кожей вниз, но мне больше нравится другой вариант, так корочка получается хрустящей).
Ставим груз. Я для приготовления цыпленка-тапака использую блинную чугунную сковороду, а для пресса я использую другую чугунную сковороду с хорошо вымытым дном и кастрюлю с водой.
Вы можете придумать свой пресс из подручных средств.
Жарим на среднем огне 9 минут.
Переворачиваем и жарим под прессом еще 9 минут
Рубим их мелко таким же способом, как и чеснок (проходимся несколько раз ножом, собираем в кучку, снова проходимся ножом и так до тех пор, пока листочки не станут достаточно мелкими).
Соединяем кинзу, чесночно-солевую кашицу и черный перец.
Добавляем растительное масло и сбиваем все в эмульсию с помощью вилки или силиконовой кисточки.
Соус готов!
Ну и для тех, кто пропустил моего первого цыпленка
Даю ссылку
https://www.povarenok.ru/recipes/show/126275/
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6828
Комментарии и отзывы
10 часов назад uggi #
вчера в 17:13 kariot #
вчера в 19:20 Gal4oNek # (автор рецепта)
вчера в 14:40 alenanat #
вчера в 16:18 Gal4oNek # (автор рецепта)
19 июня 2019 года kolesnik juli #
20 июня 2019 года wise1288 #
29 июня 2019 года Gal4oNek # (автор рецепта)
3 июля 2019 года kolesnik juli #
22 мая 2019 года Евгения 1976 #
И, конечно же, огромная благодарность за рецепт!
22 мая 2019 года alsunchik #
22 мая 2019 года Евгения 1976 #
22 мая 2019 года Valushka2003 #
22 мая 2019 года Евгения 1976 #
23 мая 2019 года PYMA-2016 #
23 мая 2019 года Евгения 1976 #
23 мая 2019 года PYMA-2016 #
23 мая 2019 года Gal4oNek # (автор рецепта)
24 мая 2019 года Гали-28 #
26 мая 2019 года Евгения 1976 #
5 мая 2019 года MineyKa #
Большое спасибо!
5 мая 2019 года Dama-Lorik #
5 мая 2019 года MineyKa #
5 мая 2019 года Михеева76 #
5 мая 2019 года MineyKa #
5 мая 2019 года nelliundco #
5 мая 2019 года MineyKa #
5 мая 2019 года nelliundco #
6 мая 2019 года Gal4oNek # (автор рецепта)
23 мая 2019 года PYMA-2016 #
23 мая 2019 года MineyKa #
24 мая 2019 года Гали-28 #
25 мая 2019 года MineyKa #
29 апреля 2019 года Сурик #
29 апреля 2019 года wise1288 #
29 апреля 2019 года Сурик #
29 апреля 2019 года акчуч #
30 апреля 2019 года Сурик #
2 мая 2019 года Gal4oNek # (автор рецепта)
5 мая 2019 года Dama-Lorik #
6 мая 2019 года Сурик #
24 мая 2019 года Гали-28 #
27 мая 2019 года Сурик #
11 ноября 2018 года КузякаЯ #
Цена получилась просто объеденье.
15 октября 2017 года Posh1 #
16 сентября 2017 года lyniks #
Для маринада сколько соли и хмели синели пачку или ложку?
16 сентября 2017 года Gal4oNek # (автор рецепта)
Кинза 0,5 пучка
Соль 1 ч.л.
Чеснок 4 зуб.
Вода 4 ст.л.
Масло растительное 1 ст.л.
Ну а количество хмели-сунели в маринаде - 1 ст.л. Это четко указано. Соли я кладу примерно 2/3 ч.л., но это зависит от размера цыпленка. Поэтому и написала по вкусу
Сейчас попрошу модераторов подправить рецепт
16 сентября 2017 года lyniks #
27 ноября 2016 года duduka05 #
P.S. В процессе поиска еще раз глаз зацепился за выражение "в Днепре". Я думала, что у вас тут просто опечатка. Т.е. получается, что Днепр не только река, но и город такой есть?
27 ноября 2016 года Gal4oNek # (автор рецепта)
А город, да - Днепр. Переименовали еще в мае в рамках декоммунизации.
27 ноября 2016 года duduka05 #
13 октября 2016 года nadia #
13 октября 2016 года Gal4oNek # (автор рецепта)
24 сентября 2016 года Skolopendra2 #
Соус буду делать из цыпленка номер 1.
24 сентября 2016 года Gal4oNek # (автор рецепта)
12 августа 2016 года сергей петрозаводск #
13 августа 2016 года Gal4oNek # (автор рецепта)
6 августа 2016 года SvetikIv #
6 августа 2016 года Gal4oNek # (автор рецепта)
6 августа 2016 года SvetikIv #
7 августа 2016 года Gal4oNek # (автор рецепта)
7 августа 2016 года SvetikIv #
7 августа 2016 года SvetikIv #
7 августа 2016 года Gal4oNek # (автор рецепта)
30 июня 2016 года Беннито #
21 июня 2016 года inulia68 #
Огромное спасибо за такую вкусняшку!
Готовится быстро и просто,мои обжорки были в восторге,
Даже малявка!Фото сделать не успела,впервые!))))
Но заказали ещё!
6 июня 2016 года Pilligrimka #
6 июня 2016 года Gal4oNek # (автор рецепта)
6 июня 2016 года Pilligrimka #
27 мая 2016 года LanaSlavina #
27 мая 2016 года Gal4oNek # (автор рецепта)
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