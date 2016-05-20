Цыпленок тапака №2 с зеленым соусом

Как я уже писала, для цыпленка-тапака идеально брать цыплят весом около 700 г, но я таких, по крайней мере у нас в Днепре, никогда не встречала.

Я покупаю курочек весом около 1,1 кг. И так, цыпленка выбрали, приступаем к разделке.

Традиционно цыплят для тапака разрезают по грудке, но лично я предпочитаю другой способ.

Я отрезаю хребет, оставляя гузку на одной стороне курочки (яичники над гузкой я, естественно срезаю).