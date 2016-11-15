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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/134508/]Гуляш "Разноцветный перец"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/134508/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2016nov/14/24/1812466_31831-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Горячие блюда -> Блюда из мяса -> Горячие блюда из свинины Чтобы увидеть что-нибудь новое, интересное совсем не обязательно ехать за тридевять земель! А чтобы попробовать что-нибудь вкусное и новое надо просто попасть на Кулинарный фестиваль. В сентябре в Кошицах был такой фестиваль "Кухни Мира", хочу пригласить вас его посетить! Какие только блюда не варили! Все происходило на улице, на открытых столах! И где было больше всего народа? Правильно! Там где готовили мясо! И мы тоже встали в очередь за своей порцией. Время было и распросить о рецепте. А когда попробовали блюдо... Все было в норме... и соль, и перец! Гуляш! Конечно Словацкий гуляш! Предлагаю и вам сегодня попробовать! Ингредиенты: Свинина, Перец болгарский, Мука пшеничная, Вино красное сухое, Соевый соус, Перец красный жгучий, Бульон, Тмин, Масло сливочное. Тэги: второе, обед, ужин, гости.