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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины
  • 15 ноября 2016, 0:10
  • 5103

Гуляш "Разноцветный перец"

Рецепт: Гуляш Разноцветный перец

Чтобы увидеть что-нибудь новое, интересное совсем не обязательно ехать за тридевять земель! А чтобы попробовать что-нибудь вкусное и новое надо просто попасть на Кулинарный фестиваль. В сентябре в Кошицах был такой фестиваль "Кухни Мира", хочу пригласить вас его посетить! Какие только блюда не варили! Все происходило на улице, на открытых столах! И где было больше всего народа? Правильно! Там где готовили мясо! И мы тоже встали в очередь за своей порцией. Время было и распросить о рецепте. А когда попробовали блюдо... Все было в норме... и соль, и перец! Гуляш! Конечно Словацкий гуляш! Предлагаю и вам сегодня попробовать!

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины

Ингредиенты для «Гуляш "Разноцветный перец"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1966.2 ккал 		белки
128.3 г 		жиры
136.7 г 		углеводы
42.9 г
100 г блюда
ккал
131.1 ккал		 белки
8.6 г		 жиры
9.1 г		 углеводы
2.9 г


Рецепт «Гуляш "Разноцветный перец"»:

Мясо нарезать на кусочки.
Сверху посыпать мукой и перемешать.

На сковороде разогреть 3 ст. л. подсолнечного масла.
Обжарить мясо до корочки, на сильном огне.
Обжаренное мясо выкладываем на отдельную тарелку.

Добавим к подсолнечному маслу сливочное масло, нарезанный полосочками перец.

Добавить вино. Подождать, пока выпарится алкоголь.
Добавить соевый соус "Киккоман".
Обжариваем 5 минут.

Добавить мясо, тмин, молотый красный перец, перемешать.
Добавить бульон, перемешать, довести до кипения, прикрыть крышкой.
Убавить огонь, тушить около часа, мясо должно быть мягкое.

Столько людей! Все хотят узнать и попробовать что-то новенькое!



Вот такие большие кастрюли!



А это мой гуляш!



Думаю, что получился не хуже...



Угощайтесь!



Приятного аппетита!



Продолжение следует...
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед Конкурсные рецепты : Конкурс "Путешествие + К" На обед : На второе На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: второе обед ужин гости

Вкусы: пикантный овощной мясной

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Гуляш "Разноцветный перец"
Рецепт: Гуляш Разноцветный перец

Чтобы увидеть что-нибудь новое, интересное совсем не обязательно ехать за тридевять земель! А чтобы попробовать что-нибудь вкусное и новое надо просто попасть на Кулинарный фестиваль. В сентябре в Кошицах был такой фестиваль "Кухни Мира", хочу пригласить вас его посетить! Какие только блюда не варили! Все происходило на улице, на открытых столах! И где было больше всего народа? Правильно! Там где готовили мясо! И мы тоже встали в очередь за своей порцией. Время было и распросить о рецепте. А когда попробовали блюдо... Все было в норме... и соль, и перец! Гуляш! Конечно Словацкий гуляш! Предлагаю и вам сегодня попробовать!

Ингредиенты для «Гуляш "Разноцветный перец"»:

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Фотографии «Гуляш "Разноцветный перец"» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

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ну не будет перец разноцветным после часового тушения!да и зачем его столько времени тушить?бросить за мин 10-15 до готовности
А вы уже готовили? И не получилось?
и не один раз-перец сохраняет свой цвет разве что при 5 мин жарке на сильном огне,а при тушении ну никак
Вкусное мясо получилось ! Ароматное, сочное. И так пахнет, так пахнет.... И пловом и хлебом одновременно. )))) Люблю тмин я однако. Очень осталась довольна рецептом! Перец правда у меня только красный и мясо телятина.
Спасибо!!!
Елки как же красиво!
Оля! Мне так приятно от тебя получить высокую оценку
Спасибо большое! Ура!
Какая богатая палитра вкусов,ароматов,красок! И все в одном блюде. Это просто праздник! Не побоюсь такого определения,но блюдо божественное. А готовится очень просто. Спасибо огромное за восхитительный рецепт,Ириша.
Машенька! Как мне приятно... очень
Рада, что блюдо пришлось по вкусу!
А какой фото отчет! Какой стол....ах!
Муж уже оценил кувшинчик с маслом
Ответ для Mary Stone
Машуля, красиво и вкусно!
Не то слово,вкусно! Спасибо огромное,Мариша.
Ирочка, поздравляю с победой в конкурсе! А вот вопрос - перец за час тушения не становится совсем "никаким"?)))
вроде все целенькое было и вкусное...
ну всё, надо пробовать)))
Поздравляю с победой
большое спасибо
Поздравляю с победой в конкурсе!!!
спасибо
Поздравляю с победой!
Большое спасибо
Ирина! Поздравляю с победой в конкурсе! Прекрасное яркое и вкусное блюдо!
Большое спасибо
Ирочка! Поздравляю с победой!
Мне так приятно! Спасибо
Ирина! С победой в конкурсе! Хороший рецепт-красиво оформленный и несомненно вкусный
Спасибушки!
Ирина, от всей души поздравляю с победой в конкурсе!!! Отличный рецепт!!!
Большое спасибо
от Души поздравляю с победой в конкурсе!!
Большое спасибо!
А я и не знала!
Очень аппетитный гуляш!
Очень яркий гуляш! Подача супер
Спасибо большое!
Ириша, очень аппетитный гуляш! Красота!
Большое спасибо, Мариночка!
Какой красивый гуляш! А ароматный какой! Супер!
Спасибки
Ириша, отличный гуляш! Ярко, сочно и вкусно!
Большое спасибо
Очень аппетитно
Большое спасибо
Шикарный гуляш!!!
Благодарю
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