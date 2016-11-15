Чтобы увидеть что-нибудь новое, интересное совсем не обязательно ехать за тридевять земель! А чтобы попробовать что-нибудь вкусное и новое надо просто попасть на Кулинарный фестиваль. В сентябре в Кошицах был такой фестиваль "Кухни Мира", хочу пригласить вас его посетить! Какие только блюда не варили! Все происходило на улице, на открытых столах! И где было больше всего народа? Правильно! Там где готовили мясо! И мы тоже встали в очередь за своей порцией. Время было и распросить о рецепте. А когда попробовали блюдо... Все было в норме... и соль, и перец! Гуляш! Конечно Словацкий гуляш! Предлагаю и вам сегодня попробовать!
- 15 ноября 2016, 0:10
- 5103
Гуляш "Разноцветный перец"
Ингредиенты для «Гуляш "Разноцветный перец"»:
- Свинина — 500 г
- Перец болгарский (красный, желтый, зеленый) — 3 шт
- Мука пшеничная / Мука — 20 г
- Вино красное сухое — 100 мл
- Соевый соус ( "Киккоман") — 3 ст. л.
- Перец красный жгучий — 1 ч. л.
- Бульон — 500 мл
- Тмин — 1/2 ч. л.
- Масло сливочное — 20 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1966.2 ккал
|
белки
128.3 г
|
жиры
136.7 г
|
углеводы
42.9 г
|100 г блюда
|ккал
131.1 ккал
|белки
8.6 г
|жиры
9.1 г
|углеводы
2.9 г
Рецепт «Гуляш "Разноцветный перец"»:
На сковороде разогреть 3 ст. л. подсолнечного масла.
Обжарить мясо до корочки, на сильном огне.
Обжаренное мясо выкладываем на отдельную тарелку.
Добавить вино. Подождать, пока выпарится алкоголь.
Добавить соевый соус "Киккоман".
Обжариваем 5 минут.
Добавить мясо, тмин, молотый красный перец, перемешать.
Добавить бульон, перемешать, довести до кипения, прикрыть крышкой.
Убавить огонь, тушить около часа, мясо должно быть мягкое.
Вот такие большие кастрюли!
А это мой гуляш!
Думаю, что получился не хуже...
Угощайтесь!
Приятного аппетита!
Продолжение следует...
Комментарии и отзывы
5 апреля 2017 года mila berezka #
5 апреля 2017 года Беннито # (автор рецепта)
6 апреля 2017 года mila berezka #
20 марта 2017 года Демурия #
Спасибо!!!
20 марта 2017 года Беннито # (автор рецепта)
Оля! Мне так приятно от тебя получить высокую оценку
Спасибо большое! Ура!
17 февраля 2017 года Mary Stone #
17 февраля 2017 года Беннито # (автор рецепта)
Рада, что блюдо пришлось по вкусу!
А какой фото отчет! Какой стол....ах!
Муж уже оценил кувшинчик с маслом
17 февраля 2017 года ved-marina #
17 февраля 2017 года Mary Stone #
25 декабря 2016 года Rencha1 #
26 декабря 2016 года Беннито # (автор рецепта)
26 декабря 2016 года Rencha1 #
22 декабря 2016 года mariana82 #
26 декабря 2016 года Беннито # (автор рецепта)
19 декабря 2016 года lubashka55 #
26 декабря 2016 года Беннито # (автор рецепта)
18 декабря 2016 года Ксения40 #
18 декабря 2016 года Беннито # (автор рецепта)
15 декабря 2016 года subsidii66 #
15 декабря 2016 года Беннито # (автор рецепта)
15 декабря 2016 года veronika1910 #
15 декабря 2016 года Беннито # (автор рецепта)
15 декабря 2016 года НАНЯ 02 #
15 декабря 2016 года Беннито # (автор рецепта)
14 декабря 2016 года Леночка 53 #
15 декабря 2016 года Беннито # (автор рецепта)
14 декабря 2016 года Nadezhdochka #
14 декабря 2016 года Беннито # (автор рецепта)
А я и не знала!
3 декабря 2016 года Vishnja #
18 ноября 2016 года Wera13 #
18 ноября 2016 года Беннито # (автор рецепта)
18 ноября 2016 года JeSeKi # (модератор)
18 ноября 2016 года Беннито # (автор рецепта)
16 ноября 2016 года Суслик Маринка #
16 ноября 2016 года Беннито # (автор рецепта)
16 ноября 2016 года maraki84 #
16 ноября 2016 года Беннито # (автор рецепта)
16 ноября 2016 года victoria ms #
16 ноября 2016 года Беннито # (автор рецепта)
15 ноября 2016 года asesia2007 #
16 ноября 2016 года Беннито # (автор рецепта)
15 ноября 2016 года Юта-2015 #
16 ноября 2016 года Беннито # (автор рецепта)
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