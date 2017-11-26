Такой супчик можно готовить, хоть каждый день. Быстро готовится, доступные продукты и очень вкусный. С пикантным вкусом копченых колбасок и соевого соуса.
- 26 ноября 2017, 21:12
- 14166
Суп с зеленой фасолью и колбасками
Ингредиенты для «Суп с зеленой фасолью и колбасками»:
- Картофель (средних) — 5 шт
- Колбаски (охотничьи) — 3 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Фасоль стручковая (замороженная) — 100 г
- Помидор — 2 шт
- Яйцо куриное (для подачи) — 2 шт
- Соевый соус (ТМ Киккоман) — 40 мл
- Лист лавровый — 1 шт
- Зелень (лук зеленый, петрушка) — по вкусу
- Перец черный (свежемолотый) — по вкусу
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Вода — 2 л
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1627.4 ккал
|
белки
56.1 г
|
жиры
83.1 г
|
углеводы
164.2 г
|Порции
|ккал
406.9 ккал
|белки
14 г
|жиры
20.8 г
|углеводы
41.1 г
|100 г блюда
|ккал
46.5 ккал
|белки
1.6 г
|жиры
2.4 г
|углеводы
4.7 г
Рецепт «Суп с зеленой фасолью и колбасками»:
Почистить картофель, нарезать кубиками, залить холодной водой и поставить на огонь. Как закипит, огонь убавить, немного подсолить, добавить лавровый лист и варить до готовности.
Тем временем копченые колбаски нарезать колечками и обжарить. Сразу выложить к картофелю и пусть вместе варятся.
Замороженную фасоль, промыть под краном, чтоб убрать лед и выложить в кастрюлю, минут за 7-8 до конца варки супа.
На разогретой сковороде с маслом обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности, затем добавить тертую морковь. Через минуты две добавить нарезанные помидоры без шкурки и соевый соус ТМ Киккоман. Перемешать, пару минут протушить.
Добавить содержимое сковороды в кастрюлю, добавить мелко нарезанную зелень, специи, попробовать на соль. Вынуть лавровый лист. Накрыть крышкой и дать настояться минут 5-10.
Разлить по тарелкам, добавить нарезанное яйцо и мелко нарезанный зеленый лук. По желанию добавить сметану или майонез..
Приятного аппетита!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6862
Комментарии и отзывы
22 марта dfh ocean #
3 апреля 2021 года Катерина32 #
Помидоры были желтые, для цвета добавила 1ст л томатной пасты.
Колбасок было маловато, дополнила сосиками .
Быстро, вкусно , сытно
11 мая 2021 года Гали-28 # (автор рецепта)
11 февраля 2020 года Наталья Щучкина #
Готовила строго по рецепту. Быстро, нехлопотно. Очень понравился суп. Строго не суди за фото. Освещения было мало.
Рекомендую!
16 января 2020 года Tanushechka-2017 #
16 января 2020 года Гали-28 # (автор рецепта)
16 января 2020 года Евгения 1976 # (модератор)
Прекрасный, ароматный, сытный и вкусный суп!
Спасибо ещё раз, нам очень понравился!
16 января 2020 года Гали-28 # (автор рецепта)
16 января 2020 года Евгения 1976 # (модератор)
16 января 2020 года Гали-28 # (автор рецепта)
11 января 2020 года Наталья Щучкина #
12 января 2020 года Гали-28 # (автор рецепта)
11 января 2020 года Т-пушка #
12 января 2020 года Гали-28 # (автор рецепта)
12 января 2020 года Т-пушка #
12 января 2020 года Гали-28 # (автор рецепта)
12 января 2020 года Т-пушка #
12 января 2020 года Гали-28 # (автор рецепта)
10 декабря 2019 года lakshmi-777 #
Не использовала соевый соус, а вместо помидоров домашний томатный сок.
Большое спасибо за вкуснейший рецепт! Нам очень понравился!
10 декабря 2019 года Гали-28 # (автор рецепта)
10 декабря 2019 года lakshmi-777 #
10 декабря 2019 года Гали-28 # (автор рецепта)
10 декабря 2019 года lakshmi-777 #
12 мая 2018 года ksyhapypsik #
13 мая 2018 года Гали-28 # (автор рецепта)
13 мая 2018 года ksyhapypsik #
29 марта 2018 года Old_14 #
Хорошо, что успела сфотографировать в кастрюле, потому что в тарелке осталась уже половина)))
Суп готовила вечером, ночь и следующий день он настоялся, и - вуаля! почему-то быстро закончился)))
Автору большое спасибо!!!
29 марта 2018 года Гали-28 # (автор рецепта)
6 февраля 2018 года ms olya1226 #
6 февраля 2018 года Гали-28 # (автор рецепта)
21 января 2018 года nnutty #
21 января 2018 года Просто Мэри #
21 января 2018 года nnutty #
21 января 2018 года Просто Мэри #
21 января 2018 года nnutty #
21 января 2018 года jannasimf #
21 января 2018 года nnutty #
21 января 2018 года Гали-28 # (автор рецепта)
15 января 2018 года zolotami #
15 января 2018 года Гали-28 # (автор рецепта)
12 января 2018 года Людмила Козеева #
14 января 2018 года Гали-28 # (автор рецепта)
11 января 2018 года Akira Shinrei #
11 января 2018 года Гали-28 # (автор рецепта)
17 декабря 2017 года Кукл-шка #
18 декабря 2017 года Гали-28 # (автор рецепта)
12 декабря 2017 года Ксения40 #
12 декабря 2017 года Гали-28 # (автор рецепта)
12 декабря 2017 года Ксения40 #
12 декабря 2017 года Гали-28 # (автор рецепта)
7 декабря 2017 года Волкова Алла #
8 декабря 2017 года Гали-28 # (автор рецепта)
7 декабря 2017 года 999282 #
7 декабря 2017 года Гали-28 # (автор рецепта)
7 декабря 2017 года veronika1910 #
7 декабря 2017 года Гали-28 # (автор рецепта)
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