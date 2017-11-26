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Версия для печати Рецепты Бульоны и супы Горячие супы Другие супы
  • 26 ноября 2017, 21:12
  • 14166

Суп с зеленой фасолью и колбасками

Рецепт: Суп с зеленой фасолью и колбасками

Такой супчик можно готовить, хоть каждый день. Быстро готовится, доступные продукты и очень вкусный. С пикантным вкусом копченых колбасок и соевого соуса.

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Другие супы

Ингредиенты для «Суп с зеленой фасолью и колбасками»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1627.4 ккал 		белки
56.1 г 		жиры
83.1 г 		углеводы
164.2 г
Порции
ккал
406.9 ккал		 белки
14 г		 жиры
20.8 г		 углеводы
41.1 г
100 г блюда
ккал
46.5 ккал		 белки
1.6 г		 жиры
2.4 г		 углеводы
4.7 г


Рецепт «Суп с зеленой фасолью и колбасками»:

Почистить картофель, нарезать кубиками, залить холодной водой и поставить на огонь. Как закипит, огонь убавить, немного подсолить, добавить лавровый лист и варить до готовности.

Тем временем копченые колбаски нарезать колечками и обжарить. Сразу выложить к картофелю и пусть вместе варятся.

Замороженную фасоль, промыть под краном, чтоб убрать лед и выложить в кастрюлю, минут за 7-8 до конца варки супа.

На разогретой сковороде с маслом обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности, затем добавить тертую морковь. Через минуты две добавить нарезанные помидоры без шкурки и соевый соус ТМ Киккоман. Перемешать, пару минут протушить.

Добавить содержимое сковороды в кастрюлю, добавить мелко нарезанную зелень, специи, попробовать на соль. Вынуть лавровый лист. Накрыть крышкой и дать настояться минут 5-10.

Разлить по тарелкам, добавить нарезанное яйцо и мелко нарезанный зеленый лук. По желанию добавить сметану или майонез..
Приятного аппетита!





Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6862
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Первым делом + К" На обед : На первое На ужин : На горячее Специальное питание : Для беременных и кормящих

Теги: варить горячее первое обед ужин

Вкусы: колбасный копченый овощной пикантный насыщенный

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Суп с зеленой фасолью и колбасками
Рецепт: Суп с зеленой фасолью и колбасками

Такой супчик можно готовить, хоть каждый день. Быстро готовится, доступные продукты и очень вкусный. С пикантным вкусом копченых колбасок и соевого соуса.

Ингредиенты для «Суп с зеленой фасолью и колбасками»:

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Фотографии «Суп с зеленой фасолью и колбасками» от приготовивших (11)

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Комментарии и отзывы

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Суп-восторг! Очень быстро, сытно, насыщенный вкус Разнообразит меню! Еще одно блюдо в копилку вкусных рецептов.
Вкусный, сытный суп

Помидоры были желтые, для цвета добавила 1ст л томатной пасты.

Колбасок было маловато, дополнила сосиками .

Быстро, вкусно , сытно
Спасибо Катенька за стол шикарную тарелочку с супом. Очень рада, что понравился супчик. Готовь в удовольствие
Галиночка, спешу с большой радостью и массой благодарностей к тебя со своим фото-отчётом! Принимай. Огромное спасибо за рецепт, которым с нами поделилась. Очень аппетитный, вкусный, сытный, красивый и ароматный суп. Благоухали запахом этого супа не только в кухне, но все комнаты. Заливалась слюной, не успевала сглатывать, пока варила.
Готовила строго по рецепту. Быстро, нехлопотно. Очень понравился суп. Строго не суди за фото. Освещения было мало.
Рекомендую!
Галочка, чудесный, наваристый, ароматный, очень аппетитный супчик
Спасибо Танечка огромное за внимание и теплый отзыв
Галочка, спасибо большое за отличную идею!
Прекрасный, ароматный, сытный и вкусный суп!
Спасибо ещё раз, нам очень понравился!
Женечка, дорогая моя, какой же чудесный, красивый, очень аппетитный супчик получился Как я рада солнышко, что не разочаровал и пришелся по вкусу Спасибо тебе огромное моя хорошая за внимание и доверие к рецепту Очень порадовала
Галиночка, солнышко, с огромной благодарностью забираю рецепт! Понравился!!!!!
Наташечка, дорогая моя, готовь в удовольствие, буду только рада солнышко
И снова здрасте! Галиночка,я опять к тебе и не с пустыми руками ,а с миллионом благодарностей за вкусный суп по твоему рецепту!Нет слов,как хорош! Сытный,вкусный и для холодной погоды-самое тО! Небольшое отступление от рецепта допустила.Копчёной колбасы не было на тот момент,так под рукой оказались сосиски... схитрила,обжарила их и вуаля-обалденно-вкусный суп готов! Спасибо!
Виолушка, моя ты девочка золотая Спасибо тебе солнышко за прекраснейший, аппетитный и очень красивый супчик Очень меня порадовала дорогая и принесла массу удовольствия. Спасибо тебе огромное
Взаимно,дорогая!
Галочка, готовила твой замечательный супчик! Очень вкусный и сытный!
Не использовала соевый соус, а вместо помидоров домашний томатный сок.
Большое спасибо за вкуснейший рецепт! Нам очень понравился!
Анжелочка, дорогая моя, очень красивый и нежный супчик получился очень аппетитная тарелочка спасибо тебе моя хорошая за прекраснейший супчик и за украшение моего рецептика. Очень порадовала солнышко
Галочка, солнышко моё! Мне всегда безумно приятно тебя радовать, потому что твои рецепты все фантастические! Спасибо тебе тысячу раз!
Анжелочка, спасибо солнышко на добром слове Спасибо за внимание и доверие к рецепту. Мне очень приятно дорогая!
Очень вкусный супчик. Однозначно буду готовить его и в дальнейшем. Спасибо большое!
Какая красота!!! Спасибо Вам огромное за чудесную подачу, замечательного супчика Спасибо огромное за внимание и доверие к рецепту Очень и очень рада, что супчик пришелся по вкусу
Спасибо за приятные слова!
Отличный супчик!!!
Хорошо, что успела сфотографировать в кастрюле, потому что в тарелке осталась уже половина)))
Суп готовила вечером, ночь и следующий день он настоялся, и - вуаля! почему-то быстро закончился)))
Автору большое спасибо!!!
Спасибо, спасибо Вам огромнейшее за кастрюльку вкусного супчика. Очень радует, что понравился. Да, он такой, почему-то быстро заканчивается Спасибо огромное за внимание к рецепту.
ароматный суп из любимых ингредиентов
Олечка, спасибо за внимание
Галочка, очень понравился супчик! Славный такой, душевный! Спасибо большое! С удовольствием поели. Яйцо не стала класть в тарелку по своим соображениям.
Натусь, шикарный супчик! Аппетииииииитный!
да? думаешь, не обидится Галя на мой отчет? В тарелке был такого красивого красноватого цвета, что я без композиции - одну тарелку. И думаю, зря я поторопилась... Даже подумываю удалить... ах, я такая противоречивая... Спасибо за поддержку, Мариночка!
Не нужно удалять.... Натусь, ты что? Фото настоящее, домашнее, душевное!
Спасибо!
Ответ для nnutty
Наташа, очень аппетитный супчик!!!
Спасибо, Жанночка!
Ответ для nnutty
Наташечка, дорогая моя, какой замечательный супчик, спасибо тебе огромное за внимание к блюду. Спасибо, спасибо, спасибо. Как это удалить, никаких удалений, ишь чего удумала. Очень красивый супчик и наваристый. Помидоры -то не летние. Все очень хорошо, правильно Машенька сказа: - по-домашнему и вкусненько.
очень вкусный суп и очень быстро готовится, а еще быстрее съедается. большое спасибо за рецепт, обязательно буду готовить еще!!!!
Я очень вам благодарна за внимание к рецепту. Спасибо огромное Очень рада, что рецепт пришелся по вкусу. Готовьте в удовольствие и радуйте своих родных
Эх,так спешила,что забыла и про яйцо и про зелень и про сметану.Представляю какая вкуснотища будет.Но я поела с удовольствием и просто так.Спасибо за рецепт.Вкусно!!
Людочка, ну если вкусно, то вкусно Так что еще попробуете со всеми добавками, мои просто обожают этот суп. Спасибо огромное за внимание к рецепту, за вкусную тарелочку супчика. Очень порадовала
Что-то новое и интересное. Такая демо версия солянки
Спасибо за внимание. Сейчас что только не придумают, только готовь,не ленись
Спасибо за хороший супчик!
На доброе здоровье.Спасибо за внимание
Галочка, дорогая! От всего сердца поздравляю тебя с заслуженной победой в конкурсе!
Ксюшенька, милая моя, спасибо огромное за поздравление, мне очень приятно получить его от тебя
Галочка, а я то как рада за тебя!
Спасибо моя хорошая. Мне очень сумочка пригодится. Буду уезжать -на границе сутки можно простоять. Вот она-то и выручит. Спасибо спонсорам и админам нашего сайта.
Забрала
На доброе здоровье. Спасибо за внимание
Очень вкусный суп получился, спасибо за такой замечательный, сытный, зимний рецепт.
Спасибо огромное за внимание к рецепту. Очень рада, что супчик понравился.
Очень вкусно
Вероничка, спасибо моя хорошая за внимание
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