Пирог рыбный с семгой

Филе семги (450 гр) нарезать мелкими кусочками. Добавить в сковороду с тушеным луком нарезанное филе семги.

При необходимости добавить еще немного растительного масла, если начинка, на ваш взгляд, будет суховатой.

Сковороду вернуть на медленный огонь и слегка протушить рыбно-луковый фарш. При необходимости отрегулировать по вкусу соль и молотый белый перец.