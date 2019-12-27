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  • 27 декабря 2019, 14:29
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Пирог рыбный с семгой

Рецепт: Пирог рыбный с семгой

Сегодня я приглашаю вас, уважаемые поварята, приготовить вместе со мной этот вкусный, с нежной и сочной начинкой, пирог.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог рыбный с семгой»:

Для теста

Для начинки

Для смазывания пирога и посыпки

Время приготовления:


Рецепт «Пирог рыбный с семгой»:

Молоко (200 мл) подогреть, добавить 1 ст. ложку сахара,
добавить 7 гр гранулированных сухих дрожжей,
из общего количества муки взять 2 ст. ложки и добавить в смесь. Емкость поставить в теплое место для роспуска дрожжей.

Через определенное время на поверхности образуется пышная шапочка из мелких пузырьков. Опара готова.
Далее добавить 1 ч. ложку соли, 2 яичных желтка и 1 ст. ложку растительного масла. Смесь взбить вилочкой.

Далее добавить постепенно муку. Консистенцию отрегулировать самостоятельно. Примерное количество муки от 3 до 3,5 стаканов.

Лука в данном рецепте пирога потребуется чуть больше, 3-х шт. будет вполне достаточно. Чтобы облегчить процесс измельчения лука, будем использовать кухонный комбайн GALAXY GL2300.

1.

В сковороду добавить 2 ст. ложки растительного масла,
добавить 50 гр сливочного масла.

Лук слегка притушить, добавить соль и белый молотый перец по вкусу.

Филе семги (450 гр) нарезать мелкими кусочками. Добавить в сковороду с тушеным луком нарезанное филе семги.
При необходимости добавить еще немного растительного масла, если начинка, на ваш взгляд, будет суховатой.
Сковороду вернуть на медленный огонь и слегка протушить рыбно-луковый фарш. При необходимости отрегулировать по вкусу соль и молотый белый перец.

Тесто разделить на 2 части, раскатать в пласты толщиной 0,5-0,7 см. Пласт теста перенести в форму для выпекания пирога. Предварительно форму смазать тонким слоем сливочного масла, присыпать мукой, сделать "французскую рубашку".
На пласт теста выложить приготовленный рыбный фарш.

Яйца (2 шт.) отварить, натереть яйца на мелкой терке сверху на рыбный фарш.

Вторую раскатанную часть теста перенести на верхнюю часть пирога/начинки. Края скрепить. Украсить пирог по вкусу.
Пирог смазать взбитым яйцом, присыпать семенами кунжута.
В середине пирога сделать прокол деревянной лучиной для выхода пара при выпекании.

Пирог отправить в разогретый до 180-200*С духовой шкаф. Выпекать пирог до румяной корочки.

Приятного аппетита!

Измельчить репчатый лук мне помог кухонный комбайн GALAXY GL2300



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Новогодний марафон с GALAXY На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На закуску

Теги: второе выпечка духовка обед праздник ужин чаепитие

Вкусы: луковый насыщенный рыбный соленый яичный

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Пирог рыбный с семгой
Описание: Сегодня я приглашаю вас, уважаемые поварята, приготовить вместе со мной этот вкусный, с нежной и сочной начинкой, пирог.


Комментарии и отзывы

Пирог красивый. Не поняла зачем предварительно притушивать рыбу. Пирог выпекаться будет минут 30, за это время рыба вполне себе приготовится.
Вкус получается разным. Можно попробовать оба варианта. Мне иногда нравится больше прожаренный с луком лосось, а иногда сырой...в начинке.
Красивый очень пирог получился. Спасибо.
Я иногда на пост беру магазинское слоеное тесто. И по длине укладываю вареный рис, зеленый лук, соленый лосось и защипываю. Получается длинный пирог. А иногда к рису добавляю сырую рыбку, но тогда капаю растительного масла и побольше зелени. Оба варианта выиграют, если к начинке добавить немного кедровых орешков. В последнее время они дороговаты стали, так что обходимся без них.
Почему не помещаю сама рецепты? У меня выпечка не получается красивой. Она вкусная, но не очень красивая,
Такой пирог всегда палочка-выручалочка, нравится всем, Готовится быстро.
Чудесный, очень аппетитный пирожок!
Ваши превосходные фото мне кажется передают даже аромат пирога!!!
Ах, как вкусно. Жаль мне такое не дозволено
Танечка, просто шикарный пирог с очаровательной румяной корочкой! Красотища!
Как мне нравятся Ваши работы ) любуюсь всегда!
Какой красивый и аппетитный пирог
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