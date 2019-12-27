Сегодня я приглашаю вас, уважаемые поварята, приготовить вместе со мной этот вкусный, с нежной и сочной начинкой, пирог.
- 27 декабря 2019, 14:29
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Пирог рыбный с семгой
Ингредиенты для «Пирог рыбный с семгой»:
Для теста
- Мука пшеничная / Мука (возможно, потребуется чуть меньше. Мука бывает разная. Стакан 200 мл. Дополнительно потребуется небольшое количество муки для "французской рубашки") — 3,5 стак.
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Желток яичный — 2 шт
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Молоко — 200 мл
- Дрожжи (сухие гранулированные) — 7 г
Для начинки
- Семга (филе без кожи и костей) — 450 г
- Лук репчатый (крупные) — 3 шт
- Соль — по вкусу
- Перец белый — по вкусу
- Яйцо куриное (отварные) — 2 шт
- Масло растительное (для пассеровки лука и тушения кусочков филе семги) — 5 ст. л.
- Масло сливочное (для тушения лука, дополнительно потребуется небольшое количество для смазывания формы для выпекания) — 50 г
Для смазывания пирога и посыпки
- Яйцо куриное (для смазывания пирога перед отправкой в духовку) — 1 шт
- Кунжут (черный и белый) — по вкусу
Время приготовления:
Рецепт «Пирог рыбный с семгой»:
Молоко (200 мл) подогреть, добавить 1 ст. ложку сахара,
добавить 7 гр гранулированных сухих дрожжей,
из общего количества муки взять 2 ст. ложки и добавить в смесь. Емкость поставить в теплое место для роспуска дрожжей.
Через определенное время на поверхности образуется пышная шапочка из мелких пузырьков. Опара готова.
Далее добавить 1 ч. ложку соли, 2 яичных желтка и 1 ст. ложку растительного масла. Смесь взбить вилочкой.
Далее добавить постепенно муку. Консистенцию отрегулировать самостоятельно. Примерное количество муки от 3 до 3,5 стаканов.
Лука в данном рецепте пирога потребуется чуть больше, 3-х шт. будет вполне достаточно. Чтобы облегчить процесс измельчения лука, будем использовать кухонный комбайн GALAXY GL2300.
Филе семги (450 гр) нарезать мелкими кусочками. Добавить в сковороду с тушеным луком нарезанное филе семги.
При необходимости добавить еще немного растительного масла, если начинка, на ваш взгляд, будет суховатой.
Сковороду вернуть на медленный огонь и слегка протушить рыбно-луковый фарш. При необходимости отрегулировать по вкусу соль и молотый белый перец.
Тесто разделить на 2 части, раскатать в пласты толщиной 0,5-0,7 см. Пласт теста перенести в форму для выпекания пирога. Предварительно форму смазать тонким слоем сливочного масла, присыпать мукой, сделать "французскую рубашку".
На пласт теста выложить приготовленный рыбный фарш.
Вторую раскатанную часть теста перенести на верхнюю часть пирога/начинки. Края скрепить. Украсить пирог по вкусу.
Пирог смазать взбитым яйцом, присыпать семенами кунжута.
В середине пирога сделать прокол деревянной лучиной для выхода пара при выпекании.
Пирог отправить в разогретый до 180-200*С духовой шкаф. Выпекать пирог до румяной корочки.
Комментарии и отзывы
14 часов назад Альвина Кара #
7 часов назад tavolgas #
Красивый очень пирог получился. Спасибо.
Я иногда на пост беру магазинское слоеное тесто. И по длине укладываю вареный рис, зеленый лук, соленый лосось и защипываю. Получается длинный пирог. А иногда к рису добавляю сырую рыбку, но тогда капаю растительного масла и побольше зелени. Оба варианта выиграют, если к начинке добавить немного кедровых орешков. В последнее время они дороговаты стали, так что обходимся без них.
Почему не помещаю сама рецепты? У меня выпечка не получается красивой. Она вкусная, но не очень красивая,
Такой пирог всегда палочка-выручалочка, нравится всем, Готовится быстро.
позавчера Kuss #
позавчера kolesnikov 1983 #
позавчера мисс #
27 декабря Ирушенька #
27 декабря mawyxa-2018 #
27 декабря Sea-green #
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