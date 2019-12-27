Я очень много готовлю разных блюд из куриных желудочков. Предлагаю очень простой, бюджетный вариант. Может и вам захочется приготовить этот деликатес. Очень получается вкусно. Он красиво смотрится на праздничном столе в нарезке, хорошо смотрится в бутербродах, его можно взять с собой на работу или на пикник. Время приготовления даю без учета замачивания и охлаждения.
- 27 декабря 2019, 16:03
- 8206
Сальтисон из куриных желудочков
Ингредиенты для «Сальтисон из куриных желудочков»:
- Субпродукты (куриные желудочки) — 2 кг
- Бульон — 150 мл
- Желатин — 10 г
- Соль (у меня адыгейская) — по вкусу
- Перец душистый — 10 шт
- Перец черный (горошек и молотый 1 ч.л.) — 10 шт
- Паприка сладкая — 0,5 ч. л.
- Орегано — 1 ч. л.
- Лист лавровый — 2 шт
- Горчица (в зернах, для подачи) — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 10
Рецепт «Сальтисон из куриных желудочков»:
Куриные желудочки хорошо промыть, убрать все жировые пленочки. Замочить в воде с добавлением уксуса на час ( на 1 л воды 1 ст. л.). Промыть, сложить в кастрюлю для варки.
Я буду варить в мультиварке на программе - скороварка в течение 40 мин. В обычной кастрюле варим, как холодец до полной готовности, на медленном огне, чтоб были очень мягкие, разваристые. Добавить к желудочкам соль, душистый перец горошек и черный перец горошек, лавровый лист, добавить вровень воды.
После сигнала мультиварки, отключить от сети и оставить, пока не опустится клапан. Открыть крышку, отцедить желудочки в другую кастрюлю на дуршлаг.
Переложить в миску, попробовать на соль, добавить специи: паприку, орегано, молотый перец, а так же по желанию, чеснок давленный или нарезанный мелко. Я подаю его отдельно ( для желающих).
Отлить 150мл бульона, остудить и залить желатин. Смотрите рекомендацию на упаковке. Затем его распустить в микро или другим удобным способом для вас, не доводя до кипения, влить к куриным желудочкам, все перемешать.
Дальнейшее приготовление буду делать в ветчиннице. Если у кого нет -свободно можно взять форму любую, выстелить пленкой, уложить плотно, поставить сверху небольшой груз и в холодильник. Или же уложить плотно утрамбовывая в тетрапак от сока, ставим в холодильник для застывания на ночь.
Нарезается очень тонко, не распадается и очень вкусно. Подавать можно с горчицей (субпродукты очень с ней дружат) или с любым соусом на ваш вкус. У меня острый чесночно-томатный соус.
Приятного аппетита и всех с Наступающим Новым годом!!! Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим родным!!!
Комментарии и отзывы
13 часов назад 19820318 #
вчера в 19:41 tanyska60 #
вчера в 20:39 Гали-28 # (автор рецепта)
вчера в 17:43 wise1288 #
вчера в 19:00 Гали-28 # (автор рецепта)
вчера в 15:33 Юрий Живов #
вчера в 19:00 Гали-28 # (автор рецепта)
вчера в 10:40 Антонюк Ирина #
вчера в 13:03 Гали-28 # (автор рецепта)
вчера в 13:49 Антонюк Ирина #
вчера в 19:05 Гали-28 # (автор рецепта)
позавчера Инночка07 #
позавчера Гали-28 # (автор рецепта)
позавчера galsys #
Но вот по ходу мне тоже идея пришла, чтоб этот рулет не напоминал наличием желе, холодец или зельц, можно сделать вот что!
Взять небольшое количество готовых желудков, например, 1\4 - 1\5 часть от общего количества и пробить их блендером или на мясорубке. Потом смешать с желатиновым бульоном. И уже этой смесью заправить остальные желудки, и хорошо перемешать. Тогда и связка будет и желе не видно.
позавчера Гали-28 # (автор рецепта)
С Наступающим Новым годом Счастья и здоровья вам и вашим родным
вчера в 11:57 carica53 #
позавчера Kuss #
позавчера Гали-28 # (автор рецепта)
позавчера Данилова Елена #
позавчера Гали-28 # (автор рецепта)
позавчера korztat #
позавчера Гали-28 # (автор рецепта)
Спасибо за внимание. С наступающим Новым годом! Всего самого хорошего и здоровья, и счастья
позавчера korztat #
позавчера Гали-28 # (автор рецепта)
позавчера kolesnikov 1983 #
позавчера Гали-28 # (автор рецепта)
позавчера мисс #
позавчера Гали-28 # (автор рецепта)
27 декабря Ирушенька #
позавчера Гали-28 # (автор рецепта)
27 декабря Wera13 #
позавчера Гали-28 # (автор рецепта)
27 декабря черемшинка #
Спасибо тебе огромное за предоставленную идею, Галочка!
В прошлом году по подобию делала свиные уши, но их-то сложнее найти.
Забираю! Буду своих радовать.
позавчера Гали-28 # (автор рецепта)
позавчера черемшинка #
? тебя, Галочка с наступающим Новым годом!
позавчера Гали-28 # (автор рецепта)
позавчера Данилова Елена #
позавчера черемшинка #
позавчера Гали-28 # (автор рецепта)
позавчера черемшинка #
позавчера Гали-28 # (автор рецепта)
6 часов назад Данилова Елена #
позавчера Гали-28 # (автор рецепта)
27 декабря Dama-Lorik #
позавчера Гали-28 # (автор рецепта)
позавчера Dama-Lorik #
27 декабря Tanushechka-2017 #
Такой аппетитный разрезик
Удачи тебе в конкурсе
позавчера Гали-28 # (автор рецепта)
позавчера Tanushechka-2017 #
И Вас с Наступающим!! Пусть новый год будет самым удачным, счастливым и добрым! И самое главное, здоровья тебе и твоим близким
позавчера Гали-28 # (автор рецепта)
27 декабря virgola71 #
27 декабря Гали-28 # (автор рецепта)
27 декабря virgola71 #
И тебя, и всю твою замечательную семью я тоже хочу поздравить с Наступающим Новым Годом и пожелать вам крепкого здоровья, счастья, удачи и благополучия!
позавчера Гали-28 # (автор рецепта)
27 декабря mariana82 #
27 декабря Гали-28 # (автор рецепта)
позавчера mariana82 #
27 декабря Okoolina #
27 декабря Гали-28 # (автор рецепта)
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