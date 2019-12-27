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  • 27 декабря 2019, 16:03
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Сальтисон из куриных желудочков

Рецепт: Сальтисон из куриных желудочков

Я очень много готовлю разных блюд из куриных желудочков. Предлагаю очень простой, бюджетный вариант. Может и вам захочется приготовить этот деликатес. Очень получается вкусно. Он красиво смотрится на праздничном столе в нарезке, хорошо смотрится в бутербродах, его можно взять с собой на работу или на пикник. Время приготовления даю без учета замачивания и охлаждения.

Категория: Закуски Закуски из субпродуктов

Ингредиенты для «Сальтисон из куриных желудочков»:

Время приготовления:

Количество порций: 10


Рецепт «Сальтисон из куриных желудочков»:

Куриные желудочки хорошо промыть, убрать все жировые пленочки. Замочить в воде с добавлением уксуса на час ( на 1 л воды 1 ст. л.). Промыть, сложить в кастрюлю для варки.

Я буду варить в мультиварке на программе - скороварка в течение 40 мин. В обычной кастрюле варим, как холодец до полной готовности, на медленном огне, чтоб были очень мягкие, разваристые. Добавить к желудочкам соль, душистый перец горошек и черный перец горошек, лавровый лист, добавить вровень воды.

После сигнала мультиварки, отключить от сети и оставить, пока не опустится клапан. Открыть крышку, отцедить желудочки в другую кастрюлю на дуршлаг.

Переложить в миску, попробовать на соль, добавить специи: паприку, орегано, молотый перец, а так же по желанию, чеснок давленный или нарезанный мелко. Я подаю его отдельно ( для желающих).
Отлить 150мл бульона, остудить и залить желатин. Смотрите рекомендацию на упаковке. Затем его распустить в микро или другим удобным способом для вас, не доводя до кипения, влить к куриным желудочкам, все перемешать.

Дальнейшее приготовление буду делать в ветчиннице. Если у кого нет -свободно можно взять форму любую, выстелить пленкой, уложить плотно, поставить сверху небольшой груз и в холодильник. Или же уложить плотно утрамбовывая в тетрапак от сока, ставим в холодильник для застывания на ночь.

Вот такой получился красавец.

Это в разрезе.

Нарезается очень тонко, не распадается и очень вкусно. Подавать можно с горчицей (субпродукты очень с ней дружат) или с любым соусом на ваш вкус. У меня острый чесночно-томатный соус.
Приятного аппетита и всех с Наступающим Новым годом!!! Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим родным!!!









Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Новогодний фейерверк" На завтрак На обед На праздничный стол На природу На ужин Неожиданные гости Специальное питание

Теги: обед ужин гости праздник пикник закуска

Вкусы: бесподобный приятный куриный

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Сальтисон из куриных желудочков
Описание: Я очень много готовлю разных блюд из куриных желудочков. Предлагаю очень простой, бюджетный вариант. Может и вам захочется приготовить этот деликатес. Очень получается вкусно. Он красиво смотрится на праздничном столе в нарезке, хорошо смотрится в бутербродах, его можно взять с собой на работу или на пикник. Время приготовления даю без учета замачивания и охлаждения.


Комментарии и отзывы

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Здравствуйте, а с сердечками получится ветчина, а то не очень любим желудочки. Заранее спасибо за ответ! С наступающим Вас !!!
Когда я готовлю что-либо из желудочков,то первую воду,в которой они варились,(минут 5-7 после закипания)сливаю.Всё,не нужное нам, выходит в воду.Этому способу я доверяю больше,нежели чем замачиванию в уксусе.Так же варится и холодец и знаменитый хаш.А,если честно,то какое-бы мясо я не варила,например для супа,то первичный бульон всегда уходит в раковину.Зачем нам в организме всякие антибиотики,гормоны роста и т.д.Без этих добавок сейчас не выращивается ни скот,ни птица.Итак мы едим продукты сомнительного качества,поэтому нужно хоть в чём-то себя обезопасить.От всего,конечно,не спасёшься,но то,что в наших силах нужно делать.Всем "поварятам" успехов,удачи и с Наступающим!
Я тоже сливаю первую воду в мясе см. в заливном. Но в этом случае, еще нужно запах убрать. С Наступающим Новым годом!
Галина! Отличное решение для приготовления сальтисона - во -первых вкуснота неописуемая, во - вторых все доступно. А красота какая - прелесть
Светлана, спасибо огромное за теплые слова и внимание
зачем замачивать в уксусе? От кислоты белок сворачивается и продукт, в данном случае желудки, становится жёстким, резиновым.
Мясо свежим бывает только тогда, когда его только забили. А сколько оно прошло, пока попало на прилавок и сколько там пролежало? Я не уверена, что на нем нет никаких микробов. А уксус хоть как-то убивает и запах характерный так же. Вы себе как представляете, я что выставила блюдо с жесткими пупками или сами такие едим? Там ясно написано, что варить до разваривания. Мне некогда искать статью по этому поводу. С Наступающим! Здоровья и счастья!
Вкусно и смотрится здорово! Жаль, что мои гурманы совсем не едят субпродуктоы ни в каком виде. Вы - умничка, такая затейница!
?рочка, спасибо за теплые слова и внимание С Наступающим Новым годом Счастья и здоровья вам и всей вашей семье
Взаимно! И жду от Вас , Галочка, в 2020 году новых, бесподобных по исполнению и вкусу рецептов!
Спасибо огромное за душевную доброту и похвалу
Спасибо, забрала в КК
Инночка, спасибо за внимание. С Наступающим Новым годом Счастья и здоровья
Рецепт замечательный, не сомневаюсь, что безумно вкусный! Спасибо за идею, сама бы наверное, не додумалась.
Но вот по ходу мне тоже идея пришла, чтоб этот рулет не напоминал наличием желе, холодец или зельц, можно сделать вот что!
Взять небольшое количество готовых желудков, например, 1\4 - 1\5 часть от общего количества и пробить их блендером или на мясорубке. Потом смешать с желатиновым бульоном. И уже этой смесью заправить остальные желудки, и хорошо перемешать. Тогда и связка будет и желе не видно.
Спасибо огромное за внимание. Я делала и так, как вы пишете. Но тогда в разрезе одинаковая масса, а тут вроде, как ниточки желе между и я специально паприку добавила для цвета, чтоб разделяла. Она и так хорошо держится, не распадается. А вы если будете готовить, пожалуйста, сделайте по своему, я не против
С Наступающим Новым годом Счастья и здоровья вам и вашим родным
Ответ для galsys
спасибо! Класс!
Прекрасный рецепт, Галочка! Вкусно, просто и доступно!
Наташечка, спасибо солнышко за внимание
Отличный рецепт, и как я про желудки не подумала! Надо доставать с дальней полки ветчинницу. Спасибо и с наступающим!
Лена, спасибо огромное за внимание. Да, придется доставать, очень удобно. Готовьте в удовольствие С Наступающим Новым годом! Счастья и здоровья!!!
Это блюдо похоже, скорее, на зельц, но не на ветчину никак , возможно,те, кто здесь специализируется на приготовлении домашних колбас и прочего, меня поправят.Но, учитывая то, что большую часть кефирных пирогов на сайте упорно называют бисквитами , а лепешки с кетчупом , посыпанные сыром, обжаренные на сковородке под крышкой, именуют пиццей, наверно, можно называть, как больше нравится, я все же за соответствие названия- содержанию. Разумеется, это будет вкусно, в этом не сомневаюсь нисколько.
Тань, зашла я поздно, можно было и переименовать.
Спасибо за внимание. С наступающим Новым годом! Всего самого хорошего и здоровья, и счастья
Спасибо( за адекватную реакцию, кроме того)! С наступающими праздниками!
Да нормально все
Галочка какая красота!!! Разрез просто великолепный
Мариночка, спасибо огромное за внимание
Смотрится изумительно, конечно, очень вкусно. С наступающим!!!!!
Светочка, спасибо за внимание С Наступающим Новым годом Счастья и здоровья тебе и всем родным
Галочка, до чего интересная идея! Шикарная ветчина!
Ирочка, спасибо солнышко за внимание и похвалу
Замечательный рецепт! Отличная идея!
Верочка, спасибо огромное моя хорошая
Как же у нас в семье любят желудки, а рецептов-то и не так много знаю.
Спасибо тебе огромное за предоставленную идею, Галочка!
В прошлом году по подобию делала свиные уши, но их-то сложнее найти.
Забираю! Буду своих радовать.
Аллочка, это ж здорово. Приготовь своим, чудо -рулет. И всего то 200 руб. У нас по 100 руб/кг. Спасибо дорогая за внимание. С Наступающим Новым годом Счастья,здоровья тебе и твоим родным
Обязательно! Уже включен в список!
? тебя, Галочка с наступающим Новым годом!
Спасибо Аллочка
Ответ для черемшинка
А я по такому принципу как-то делала со свиной шкуркой, ее найти проще.
Я обожаю шкурку!!!! Видела такой рулетик. Но у нас не смогла найти. А мясника знакомого нет.
Аллочка, да можно к любому мяснику подойти и договорится, они все-рано их отдают.
Это, если мясник - мясник, а не перекупщик. У нас на городском рынке, в основном, перекупщики. Подумаю.
Да, конечно, надо попытать счастье. За спрос в нос не ударят
Ответ для черемшинка
У меня тоже нет знакомого мясника. А поискать шкурки можно на рынках, где торгуют частники, они занедорого их продают. Где-то слышала, что и даром отдают, но не у нас
Ответ для Данилова Елена
О! Я со шкурками тоже делала Мясник всегда их отдавал целыми пакетами, но переехали оттуда
Галочка, замечательная ветчина, красивая и очень аппетитная!
Ларисочка, спасибо моя хорошая С Наступающим Новым годом Счастья,здоровья тебе и твоим родным
Спасибо, дорогая Галочка! С наступающим Новым годом!
Галочка, ветчина улет
Такой аппетитный разрезик
Удачи тебе в конкурсе
Танечка, спасибо дорогая за пожелание и внимание С Наступающим Новым годом Счастья,здоровья тебе и твоим родным
Галочка, огромное спасибо за поздравление и пожелания
И Вас с Наступающим!! Пусть новый год будет самым удачным, счастливым и добрым! И самое главное, здоровья тебе и твоим близким
Спасибо Танечка
Галочка! У меня от такой красоты голодный обморок! Шикарная ветчина! До чего же красивые аппетитные фото! !
Юлечка, дорогая моя, спасибо тебе огромнейшее за похвалу С Наступающим Новым годом Счастья и здоровья всей семье
Спасибо огромное, Галочка, за поздравление и прекрасные пожелания!
И тебя, и всю твою замечательную семью я тоже хочу поздравить с Наступающим Новым Годом и пожелать вам крепкого здоровья, счастья, удачи и благополучия!
Спасибо солнышко
Мариночка, спасибо солнышко С Наступающим Новым годом!!! Счастья и здоровья всем!
С Наступающим Новым годом!!!
вкусно навернооооо! Очень нравится!
Наташечка, спасибо огромное дорогая вкусно Натуль
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