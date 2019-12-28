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  • 28 декабря 2019, 0:05
  • 4860

Рулет из фарша "Домашний"

Рецепт: Рулет из фарша Домашний

Рулет с огурчиками, луком и сыром получается сочным, нежным, с пикантным вкусом. Готовить одно удовольствие, когда мало времени, а хочется порадовать близких.

Категория: Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из мясного фарша

Ингредиенты для «Рулет из фарша "Домашний"»:

Время приготовления:

Количество порций: 4


Рецепт «Рулет из фарша "Домашний"»:

В глубокой миске смешать фарш с яйцом, майораном, солью и перцем.

Панировочные сухари залить водой и оставить на 10 минут. За это время мелкими кубиками режем одну луковицу. Всё отправляем в миску к фаршу. Хорошо перемешать.

На листе пергамента делаем из фарша прямоугольник, у меня 25×30 см.

Вторую луковицу порезать кубиками и потушить в небольшом количестве растительного масла, если Вы не любите, чтобы лук хрустел. Остудить. Отступить от краев и выложить в ряд лук.

Корнишоны порезать полосками и выложить следующий ряд. Я использовала корнишоны маринованные деликатесные "Закарпатские" от ТМ ЕКО.

Сыр нарезать брусками и выложить в третий ряд.

С помощью пергамента свернуть рулет и защипнуть края.

Завернуть хорошо в пергаментную бумагу. Я делаю в двойной слой. И завязать шпагатом.

Поставить в заранее разогретую духовку до 180° на 45 минут. Через 30 минут рулет развернуть и дать подрумяниться. Ориентируйтесь на свою духовку. При подаче украсить по своему вкусу.

Приятного аппетита Вам и Вашим близким!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Мистерия вкуса" На обед : На второе На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На горячее

Теги: обед рулет ужин полдник праздник

Вкусы: соленый огуречный мясной луковый сырный

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Рулет из фарша Домашний
Описание: Рулет с огурчиками, луком и сыром получается сочным, нежным, с пикантным вкусом. Готовить одно удовольствие, когда мало времени, а хочется порадовать близких.


Комментарии и отзывы

Спасибо!
ух ты, какая большая котлета
Отличный рецепт , спасибо , берём С наступающем Вас ! Всех благ
Елена, спасибо за оказанное доверие, надеюсь, будет вкусно! Взаимно, с наступающим Новым годом! Хорошего настроения!
Алексей, спасибо! С наступающим Новым Годом!
Супер,спасибо за рецепт!!!!С Новым годом!!!!!
Спасибо! Надеюсь, рецепт когда-нибудь пригодится и будет вкусно! Взаимно, с наступающим Новым Годом!
Валюшенька! Аппетитно, красиво, оригинально
Светочка, спасибо! Это действительно быстро, просто и вкусно!
Валечка, эффектный какой рулет!
Ирушенька, мне очень нравится как смотрятся фаршированные рулеты, особенно в разрезах
Валечка, аппетитный рулет!!!
Жанночка, благодарю!
Отличный рулет ! И просто, и вкусно
Спасибо! Буду рада, если рецепт когда-нибудь пригодится и будет вкусно! С наступающими праздниками!
Спасибо! Буду рада, если рецепт когда-нибудь пригодится и будет вкусно! С наступающими праздниками!
И Вас с наступающим !!!
Вкусно и красиво! Валя, отличный рецепт.
Спасибо, Людочка! И готовить не хлопотно, что радует, когда праздничная суета
Замечательный рулет.
Ольга, спасибо!
Валюша, прекрасный рулетик!
Танечка, спасибо за внимание!
аппетитный рулетик
Светлана, большое спасибо!
Валечка, отличный, аппетитный рулетик
Благодарю, Галочка! Усилий минимум, а результат отличный!
С Наступающим Новым годом Валюш Счастья и здоровья
С наступающим, Галочка! Вот ещё промчался один год! Рада нашему общению, поддержке, вниманию!
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