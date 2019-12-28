Рулет с огурчиками, луком и сыром получается сочным, нежным, с пикантным вкусом. Готовить одно удовольствие, когда мало времени, а хочется порадовать близких.
- 28 декабря 2019, 0:05
- 4860
Рулет из фарша "Домашний"
Ингредиенты для «Рулет из фарша "Домашний"»:
- Фарш мясной — 700 г
- Лук репчатый — 2 шт
- Яйцо куриное — 1 шт
- Корнишоны (Маринованные деликатесные "Закарпатские" 680 г. от ТМ ЕКО - 1/3 бан.)
- Сыр твердый — 100 г
- Сухари панировочные / Панировка — 4 ст. л.
- Вода — 0.5 стак.
- Майоран (1/3 ч.л.)
- Соль (По вкусу)
- Перец черный (По вкусу)
Время приготовления:
Количество порций: 4
Рецепт «Рулет из фарша "Домашний"»:
Панировочные сухари залить водой и оставить на 10 минут. За это время мелкими кубиками режем одну луковицу. Всё отправляем в миску к фаршу. Хорошо перемешать.
Вторую луковицу порезать кубиками и потушить в небольшом количестве растительного масла, если Вы не любите, чтобы лук хрустел. Остудить. Отступить от краев и выложить в ряд лук.
Корнишоны порезать полосками и выложить следующий ряд. Я использовала корнишоны маринованные деликатесные "Закарпатские" от ТМ ЕКО.
Поставить в заранее разогретую духовку до 180° на 45 минут. Через 30 минут рулет развернуть и дать подрумяниться. Ориентируйтесь на свою духовку. При подаче украсить по своему вкусу.
Приятного аппетита Вам и Вашим близким!
Комментарии и отзывы
10 часов назад Демурия #
8 часов назад Valushka2003 # (автор рецепта)
12 часов назад alenanat #
31 декабря 2019 года Елена Куковкина #
31 декабря 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
30 декабря 2019 года Bad Robot #
30 декабря 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
30 декабря 2019 года natali bonencko #
30 декабря 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
29 декабря 2019 года wise1288 #
30 декабря 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года Ирушенька #
29 декабря 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года jannasimf #
28 декабря 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года artusinamarina #
28 декабря 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года artusinamarina #
28 декабря 2019 года yugai ludmila65 #
28 декабря 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года gorschkovaov #
28 декабря 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года Tanushechka-2017 #
28 декабря 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года мисс #
28 декабря 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года Гали-28 #
28 декабря 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года Гали-28 #
28 декабря 2019 года Valushka2003 # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года Гали-28 #
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