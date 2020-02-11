Заливное из куриных желудков

Фасоль - это растительный аналог мяса. Она близка к рыбе и мясу по количеству легкоусвояемых белков. Оригинальный плов можно приготовить, соединив готовую фасоль и отварной рис с зеленью, луком и восточными пряностями.

Родина кукурузы - Мексика. Она обогатила мировую кулинарию такими блюдами как кукурузные лепешки и чипсы.

Христофор Колумб, добравшись до Америки, назвал ананас «огромной шишкой» и был очень доволен его нежным сладковатым вкусом и приятным ароматом. С тех пор испанцы, например, так и зовут его «шишкой», а на английском языке ананас звучит как «хвойное яблоко».

Горошек был первым овощем, закрытым в консервную банку! Русское название "горох" означает "тертый", когда-то его терли, чтобы получить муку.

Бобы занимают немаловажное место в немецкой кулинарии. До завоза в Старый Свет картофеля именно бобы составляли основу пищевого рациона простого немца. В традиционной немецкой кухне очень популярно блюдо под названием Айнтопф - густой суп, в составе которого есть фасоль, овощи и копчености.