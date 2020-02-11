Фасоль - это растительный аналог мяса. Она близка к рыбе и мясу по количеству легкоусвояемых белков. Оригинальный плов можно приготовить, соединив готовую фасоль и отварной рис с зеленью, луком и восточными пряностями.

Родина кукурузы - Мексика. Она обогатила мировую кулинарию такими блюдами как кукурузные лепешки и чипсы.

Христофор Колумб, добравшись до Америки, назвал ананас «огромной шишкой» и был очень доволен его нежным сладковатым вкусом и приятным ароматом. С тех пор испанцы, например, так и зовут его «шишкой», а на английском языке ананас звучит как «хвойное яблоко».

Горошек был первым овощем, закрытым в консервную банку! Русское название "горох" означает "тертый", когда-то его терли, чтобы получить муку.

Бобы занимают немаловажное место в немецкой кулинарии. До завоза в Старый Свет картофеля именно бобы составляли основу пищевого рациона простого немца. В традиционной немецкой кухне очень популярно блюдо под названием Айнтопф - густой суп, в составе которого есть фасоль, овощи и копчености.

Шампиньоны по праву можно назвать диетическим продуктом, в 100 г которого содержится 27 ккал. В состав грибов входят разнообразные полезные вещества: витамины (В, D, Е, РР), минералы (железо, фосфор, марганец: медь, калий, кальций, селен, цинк) и незаменимые аминокислоты. К слову, именно высокое содержание аминокислот и белков делают шампиньоны отличной альтернативой мясу, птице и другим белковым продуктам животного происхождения

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  • 11 февраля 2020, 6:58
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Заливное из куриных желудков

Рецепт: Заливное из куриных желудков

Если вы любитель куриных желудков, то такой вариант заливного вам непременного понравится, тем более, что он к тому же бюджетный. А в таком исполнении украсит и праздничный стол.

Категория: Закуски Заливное

Ингредиенты для «Заливное из куриных желудков»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1332.7 ккал		 белки
139.4 г		 жиры
41.8 г		 углеводы
103.7 г
Порции
ккал
222.1 ккал		 белки
23.2 г		 жиры
7 г		 углеводы
17.3 г
100 г блюда
ккал
66.3 ккал		 белки
6.9 г		 жиры
2.1 г		 углеводы
5.2 г

Рецепт «Заливное из куриных желудков»:

Куриные желудки по необходимости чистим, хорошо промываем, засыпаем содой. Оставляем на 1 час. Благодаря соде, желудки будут мягкие.

Промываем желудки от соды, заливаем водой, кладём соль, смесь перцев, лук, морковь, лавровый лист, доводим до кипения и варим на медленном огне около 1 часа. Морковь достаём через 20 минут, чтобы она не переварилась.

Готовые желудки достаём, бульон процеживаем.

Даём бульону слегка остыть, заливаем желатин стаканом бульона, оставляем набухать. Работаем с желатином, согласно инструкции на упаковке вашего желатина.
Набухший желатин нагреваем до растворения, не кипятим. Соединяем с оставшимся бульоном. Общий объём бульона около 600 мл.

Морковь можно нарезать для украшения на кубики, кружки или сделать, как я, звёздочки.

Берём форму, в которой будете готовить заливное. Для презентабельной подачи я взяла форму с кольцом посредине. На дно кладём морковь, сверху листики петрушки и наливаем немного бульона с желатином, чтобы в дальнейшем морковь красиво смотрелась сверху. Ставим на 10 минут в холодильник застыть.

Желудки тонко режем.

Берём консервированную кукурузу и зелёный горошек, у меня продукция "Фрау Марта".

Достаём форму из холодильника, равномерно кладём горошек и кукурузу в форму.

Сверху кладём нарезанные желудки и заливаем бульоном с желатином. Ставим в холодильник для полного застывания (минимум 3 часа).

Для подачи я нагреваю форму обычно феном. Заливное легко выходит из формы, переворачиваем его на блюдо.
Храним заливное в холоде. Приятного аппетита!!!








А это заливное на следующий день, оно плотное, хорошо режется и держит форму.


Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Фрау Марта, удивляйте любимых! Закуски На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День рождения / Новый год / Рождество На ужин : На закуску

Теги: обед ужин закуска праздник

Вкусы: куриный овощной пикантный насыщенный

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Заливное из куриных желудков
Описание: Если вы любитель куриных желудков, то такой вариант заливного вам непременного понравится, тем более, что он к тому же бюджетный. А в таком исполнении украсит и праздничный стол.
Рецепты: Закуски -> Заливное


Комментарии и отзывы

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Когда увидела, воскликнула: "Какая красота!" Обязательно сделаю на 8 марта. Вы умница, так подробно всё описли, что невозможно мимо рецепта пройти! Я тоже люблю куриные желудочки, тоже их готовлю, но ваши - это произведение искусства. Благодарю от всей души!
Можно добавить еще сердечки. будет интереснее и необычно
Очень аппетитно!
Великолепно, так и просится на праздничный стол))
Спасибо за рецепт!
Как же красиво, ярко и празднично выглядит заливное ! Диетическое, бюджетное-захотелось сразу приготовить!)) но чтото давно не видела в маркете желудочков в продаже((. Как только куплю и приготовлю, обязательно отчитаюсь. Спасибо за отличный рецепт , красивые фото и праздничное настроение!!!
У нас всегда в ассортименте, я живу на Дальнем Востоке, а эти завезены с Марий Эл, даже смешно, своих хватает.
Казусы торговли))) я с Украины. В маркете всегда тоже были в ассортименте. Но видимо, поменяли поставщика, и пропали желудки и сердечки. Ну или может я на них просто не попадаю))) Но..." Будем искать")), тк хочется попробовать сделать такую красоту
Какое интересное блюдо. Обязательно попробую. А вот за соду отдельное спасибо. Это как в фильме выражение "значит так можно любую стеночку отодвинуть?". В данном случае я сразу подумала о любом жестком мясе. Думаю применить.
Рецептик - так себе. Сами желудочки вкусны - спору нет. Вкусны даже без кукурузы и др добавок. Заливное и в африке заливное, а при наших ценах из курицы будет дешевле. Это, когда-то суппродукты были дёшевы, а сейчас цены на них кусаются.....
И, не вижу я чему радуются Ваши кулинары? Или это сказка про кукушку и петуха? И, сода ваша - чепуха! Вы, ещё, мыло положите. Ха-ха кулинарный гений.
Ответ для 331kam20
Всегда полага, что злобная старушка Шапокляк только в мультфильме существует, а она, оказывается, ещё и свои комментарии на "Поварёнке" осталяет. Зачем она здесь? Набирается опыта, чтобы Крокодила Гену отравить? А заодно и злобной старческой слюной вокруг себя разбрызгивает. Привет тебе, старушка!
Лучше на себя посмотри!!!!!!!!!!!!
Я - очаровательна, хорошо воспитана и с хорошим образным мышлением.
Ответ для Марина024
Большое спасибо за поддержку, да, таких комментариев с утра у меня предостаточно (я живу на Дальнем Востоке, разница 7 часов с центральной частью).
И, сода ваша - чепуха!
Сода - это слабая щелочь. Она делает мышечные волокна значительно мягче, от чего субпродукт быстрее готовится. Благодаря NaHCO3, структура становится пористой (как бы губчатой). В итоге, вы, будете наслаждаться нежным вкусным продуктом. Общеизвестный факт!
А написание таких необъективных комментариев показывает только узость вашего мышления.
большой спасибо за внимание и поддержку
Ответ для inna_innochka97
"наслаждаться нежным вкусным продуктом". Очень сомневаюсь, что после того,как продержать в соде 1 час. Они и будут пахнуть содой (тем более какая сейчас сода, с неприятным запахом). Делала так, только не желудки-испортила субпродукты. Так что проверено.
Не представляю что надо сделать, чтоб пахло содой, потому что сода совершенно не имеет запаха. По технологии субпродукты (желудки, почки, рубец, печень) пересыпаются небольшим количеством соды или вымачиваются в воде с содой, а после ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОМЫВАЮТСЯ! Если вы что то напутали, засыпали не тем, потом не промыли, то и получили не понятно что...
Ответ для 331kam20
Странно, у нас желудки дешевле, чем другое куриное мясо, а если считать, что они без костей, то в 2 раза по сравнению с любым филе. Спасибо, что нашли время написать комментарий, так добры
Ха-ха кулинарный гений.
Счастливый человек в очереди (читай - на кулинарном сайте) ругаться не будет!!!! За Гения спасибо отдельное
Выглядит аппетитно, но запах желудочков ведь ничем не убрать.
Их нужно поварить минут 10 после закипания,потом воду слить,желудки промыть,залить чистой водой,добавить специи и довести до готовности.Тогда привкус уже не ощущается.При варке добавить неочищенный чеснок,несколько зубчиков.Потом его выбросить.
Ответ для rybkin45
Странно, когда варились у меня был приятный хороший запах.
Очень нарядное блюдо! Спасибо, Светлана, за секретик с содой!
сама не знала, случайно вычитала
Вкуса соды не остаётся?
нет, конечно, её же промывают
А если дольше чем на час оставить?
Ничего страшного не случится?
нет))
Ответ для мисс
Ответ для ИРепка
Не нравится этот секретик.Конечно,это мое личное мнение.Но,даже хорошо промытый продукт теряет свой вкус первоночальный.Три раза ошибиться невозможноПришлось сопостовлять.А рецепт прекрасный!
ВАше право, но мне понравился и вкус и результат. У меня сватья кореянка, проработала в кафе в Сингапуре 10 лет, знает многие тонкости приготовления блюд. Так она засыпает содой и печёнку, я, когда первый раз у неё попробовала, не могла остановиться, аж стыдно было.
О печенке и соде можно подробней.
Очень красиво получилось!
Светочка,прекрасная замена холодцу!!!
Супер! И очень красивое, и бюджетное, и прекрасное диетическое блюдо! Отдельно спасибо за совет с содой!
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Света! Красивоооо! Забрала удовольствием!
Это очень вкусно! Делала часто, но чуть по другому. Обязательно попробую Ваш вариант.
Очень красивое, праздничное заливное!!!
Эффектное и вкусное заливное!
Светочка, как же красиво! Великолепное заливное!
Вчера всё же поторопилась, сегодня более плотное.
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