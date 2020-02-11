Если вы любитель куриных желудков, то такой вариант заливного вам непременного понравится, тем более, что он к тому же бюджетный. А в таком исполнении украсит и праздничный стол.
- 11 февраля 2020, 6:58
- 5697
Заливное из куриных желудков
Ингредиенты для «Заливное из куриных желудков»:
- Желудки куриные — 500 г
- Лук репчатый — 1/2 шт
- Морковь — 1/2 шт
- Вода — 1000 мл
- Горошек зеленый ("Фрау Марта") — 4 ст. л.
- Кукуруза (консервированная "Фрау Марта") — 4 ст. л.
- Желатин — 20 г
- Соль — 1/2 ст. л.
- Сода — 1 ст. л.
- Смесь перцев — 1 ч. л.
- Лист лавровый — 2 шт
- Петрушка
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
1332.7 ккал
|белки
139.4 г
|жиры
41.8 г
|углеводы
103.7 г
|Порции
|ккал
222.1 ккал
|белки
23.2 г
|жиры
7 г
|углеводы
17.3 г
|100 г блюда
|ккал
66.3 ккал
|белки
6.9 г
|жиры
2.1 г
|углеводы
5.2 г
Рецепт «Заливное из куриных желудков»:
Куриные желудки по необходимости чистим, хорошо промываем, засыпаем содой. Оставляем на 1 час. Благодаря соде, желудки будут мягкие.
Промываем желудки от соды, заливаем водой, кладём соль, смесь перцев, лук, морковь, лавровый лист, доводим до кипения и варим на медленном огне около 1 часа. Морковь достаём через 20 минут, чтобы она не переварилась.
Даём бульону слегка остыть, заливаем желатин стаканом бульона, оставляем набухать. Работаем с желатином, согласно инструкции на упаковке вашего желатина.
Набухший желатин нагреваем до растворения, не кипятим. Соединяем с оставшимся бульоном. Общий объём бульона около 600 мл.
Берём форму, в которой будете готовить заливное. Для презентабельной подачи я взяла форму с кольцом посредине. На дно кладём морковь, сверху листики петрушки и наливаем немного бульона с желатином, чтобы в дальнейшем морковь красиво смотрелась сверху. Ставим на 10 минут в холодильник застыть.
Сверху кладём нарезанные желудки и заливаем бульоном с желатином. Ставим в холодильник для полного застывания (минимум 3 часа).
Для подачи я нагреваю форму обычно феном. Заливное легко выходит из формы, переворачиваем его на блюдо.
Храним заливное в холоде. Приятного аппетита!!!
А это заливное на следующий день, оно плотное, хорошо режется и держит форму.
Комментарии и отзывы
10 часов назад brundul2008natkir #
вчера в 16:45 Чиркова Елена #
16 часов назад мисс # (автор рецепта)
вчера в 16:29 IrikF #
16 часов назад мисс # (автор рецепта)
вчера в 14:00 Irena13 #
Спасибо за рецепт!
16 часов назад мисс # (автор рецепта)
вчера в 12:47 brechko irina #
16 часов назад мисс # (автор рецепта)
16 часов назад brechko irina #
16 часов назад мисс # (автор рецепта)
вчера в 12:27 Федотова Людмила #
16 часов назад мисс # (автор рецепта)
вчера в 12:01 331kam20 #
И, не вижу я чему радуются Ваши кулинары? Или это сказка про кукушку и петуха? И, сода ваша - чепуха! Вы, ещё, мыло положите. Ха-ха кулинарный гений.
вчера в 14:20 tanyska60 #
16 часов назад мисс # (автор рецепта)
вчера в 14:32 Марина024 #
вчера в 16:55 331kam20 #
вчера в 20:48 Марина024 #
16 часов назад мисс # (автор рецепта)
16 часов назад мисс # (автор рецепта)
вчера в 20:04 inna_innochka97 #
А написание таких необъективных комментариев показывает только узость вашего мышления.
16 часов назад мисс # (автор рецепта)
9 часов назад tasha astapenko #
7 часов назад inna_innochka97 #
16 часов назад мисс # (автор рецепта)
16 часов назад мисс # (автор рецепта)
вчера в 11:29 rybkin45 #
вчера в 14:25 tanyska60 #
16 часов назад мисс # (автор рецепта)
16 часов назад мисс # (автор рецепта)
12 февраля Hanna21 #
13 февраля мисс # (автор рецепта)
12 февраля ИРепка #
13 февраля мисс # (автор рецепта)
позавчера laim89 #
позавчера мисс # (автор рецепта)
позавчера laim89 #
Ничего страшного не случится?
позавчера мисс # (автор рецепта)
16 часов назад мисс # (автор рецепта)
вчера в 11:07 lyssyak natalia #
16 часов назад мисс # (автор рецепта)
2 часа назад rybkin45 #
12 февраля UNU #
13 февраля мисс # (автор рецепта)
12 февраля Татушка77 #
13 февраля мисс # (автор рецепта)
12 февраля OlgaBerdsk #
13 февраля мисс # (автор рецепта)
12 февраля sarataylor5 #
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13 февраля мисс # (автор рецепта)
12 февраля Беннито #
13 февраля мисс # (автор рецепта)
12 февраля JAROSLAVA9 #
13 февраля мисс # (автор рецепта)
12 февраля MarinaS16 #
13 февраля мисс # (автор рецепта)
12 февраля Kuss #
13 февраля мисс # (автор рецепта)
12 февраля Демурия #
12 февраля мисс # (автор рецепта)
11 февраля Ирушенька #
12 февраля мисс # (автор рецепта)
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