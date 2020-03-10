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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Булочки
  • 10 марта 2020, 12:01
  • 14540

Пампушки с чесноком на кефире

Рецепт: Пампушки с чесноком на кефире

Всем привет, дорогие Поварята!) Спешу поделиться очень удачным рецептом нежных и воздушных пампушек с чесноком на кефире. Именно с добавлением кефира я получила тот вкус, который так давно искала. Плюс ко всему такие пампушки долго сохраняют мягкость. Угощайтесь!

Категория: Выпечка Изделия из теста Булочки

Ингредиенты для «Пампушки с чесноком на кефире»:

Тесто

Заливка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2390.6 ккал		 белки
71.5 г		 жиры
78.6 г		 углеводы
354.2 г
100 г блюда
ккал
243.9 ккал		 белки
7.3 г		 жиры
8 г		 углеводы
36.1 г


Рецепт «Пампушки с чесноком на кефире»:

В теплый кефир всыпаю дрожжи и перемешиваю. Оставляю смесь на 10-15 мин.

Спустя указанное время ещё раз хорошо перемешиваю и переливаю в глубокую миску.

Добавляю одно яйцо, второе яйцо немного взбиваю и в миску отправляю половину (второй половиной позже буду смазывать пампушки). Следом добавляю сахар, соль и растительное масло. Перемешиваю до однородности.

Небольшими порциями, просеивая, ввожу муку. Замешиваю мягкое тесто.

Заканчиваю его вымешивать, как только оно вберет в себя всю муку и начнет липнуть к рукам.

Тесто перекладываю в миску, накрываю пищевой пленкой и полотенцем. Оставляю для подъема на 1.5 часа.

Подошедшее тесто обминаю и делю на 6-8 кусочков (удобнее это делать смазанными растительным маслом руками). Каждому кусочку придаю округлую форму.

Заготовки перекладываю в смазанную маслом форму, накрываю пищевой пленкой и даю подойти 40 мин.

Через 40 мин. включаю духовку разогреваться до 200 °C, а пампушки смазываю оставленной половиной яйца.

Выпекаю пампушки при температуре 200 °C примерно 30 мин.

Для заливки смешиваю растительное масло, воду, измельченный чеснок, зелень укропа и соль.

Достав пампушки из духовки, сразу же покрываю их чесночной заливкой. Аромат умопомрачительный)))

Приятного аппетита!)










Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед На обед : На второе

Теги: выпечка духовка обед ужин

Вкусы: мягкий нежный пикантный приятный сдобный чесночный

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Пампушки с чесноком на кефире
Описание: Всем привет, дорогие Поварята!) Спешу поделиться очень удачным рецептом нежных и воздушных пампушек с чесноком на кефире. Именно с добавлением кефира я получила тот вкус, который так давно искала. Плюс ко всему такие пампушки долго сохраняют мягкость. Угощайтесь!


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Фотографии «Пампушки с чесноком на кефире» от приготовивших (8)

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Комментарии и отзывы

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Забрала рецепт
Благодарю!)
Забрала рецепт
супер!!! спасибо большое! пористые, ароматные и ооочень вкусные!
Благодарю за добрые слова и такой аппетитный фото-отчет!
Не устояла и я перед этими пампушками! Тесто замечательное, приятное в работе и, как результат, пышные, невесомые , мягенькие булочки! Все в них в норме. А аромат просто сводил с ума. Отличный рецепт, за который тебе, Катюша, большое спасибо!
Олечка, огромное спасибо за отзыв и такое аппетитное фото! Очень рада, что рецепт понравился!)
И тебе,Катюша, спасибо большое за одобрение и чудесный рецепт!
Пампушки получились очень вкусные ! СПАСИБО !
Пожалуйста) Благодарю за отзыв!
На Кубани моя свекровь готовила пампушки с чесноком к борщу,но она их делала не такими большими,как булочки.У неё были меньше размером и выкладывала их в противень плотно друг к другу,захватывая бочком пампушки масло,чтоб после выпекания они хорошо отделялись друг от друга.А заливкой поливала пампушки в кастрюле,куда складывала и нужно потрясти,чтоб распредилить масло с чесноком по всем пампушкам
Спасибо за рецепт, очень вкусные и красивые!
Большое спасибо за добрые слова и такое аппетитное фото!
По-моему Вы этот рецепт у Tanushechka-2017 взяли...
Всегда по её рецепту готовлю. Изумительные получаются!
Спасибо за простой рецепт,я с дрожжевым тестом не дружу,ну даже у меня получились вкусные пампушки
Большое спасибо за Ваш отзыв!) Рада быть полезной)
Что-то калорий маловато. Мука высшего сорта и в тесте довольно много масла.
Смазывать их яйцом обязательно?
Необязательно, просто с яйцом корочка красивая)
Рецепт утащила в КК, конечно. Спасибо!
Но вопрос: "Спустя указанное время ещё раз хорошо перемешиваю и переливаю в глубокую миску." А сразу в ту глубокую миску забодяживать ни-ни? Или это - такая суперкулинарная хитрость?
Благодарю!) Да нет не хитрость. Кефир же нужен теплый, я в этой небольшой мисочке его быстро подогрела в микроволновке))
Начало рецепта этап 1: "В теплый кефир всыпаю дрожжи и перемешиваю. Оставляю смесь на 10-15 мин."
Продолжение, этап 2: "Спустя указанное время ещё раз хорошо перемешиваю и переливаю в глубокую миску."
Ни коем образом не хочу обидеть, но немножко занудствую по изложению рецепта.
Удачи! И пУсть вам всегда будет вкусно!
До чего же красивые, аппетитные пампушки. Две недели назад была на дне рождения у свахи. Ее подруга приносила пампушки чесночные. Вкусно, но выглядели далеко не так симпатично. А главное, они не были такими мягкими и воздушными. Желания попросить рецепт не возникло. Так что именно ваш рецепт возьму в копилочку!
Мне очень и очень приятно)) Спасибо Вам огромное! Готовьте с удовольствием!)
Спасибо! Рецепт потрясающий! Пампушки чудо и не трудно-хотя и не люблю кефир, но попробую, не пить же его в тесто только, обычно кислое молоко или сыворотку
Большое спасибо за добрые слова!) Желаю вкусной выпечки!)
Катенька Тебе спасибо за вкусный рецептик, даже настроение улучшилось
Я очень рада))
Спасибо! Рецепт потрясающий! Пампушки чудо и не трудно-хотя и не люблю кефир, но попробую, не пить же его в тесто только, обычно кислое молоко или сыворотку
Всё понравилось. Вкусно, без заморочек.Не хватило белой муки - добавила ржаную. Красота!
Большое спасибо за отзыв и аппетитный фото-отчет!
Рецепт сразу привлек мое внимание. Решила испробовать новый планетарный миксер для замеса тесто. Шикарно все получилось. Ни прибавить, ни убавить. Тесто расстаивалось в теплой духовке. Далее все по рецепту. Получилось 13 плюшек. А какие они вкусные!!! Еще горячими продегустировала! Мягонькие, воздушные, в меру чесночные! И такие ароматные! Побоялась использовать всю заливку, немного осталось. Хотя, думаю, что можно и всю было применить. Рецепт забрала в Золотую коллекцию!
Олечка, огромное спасибо за такой подробный отзыв и доверие к рецепту! Очень рада, что рецепт понравился!) Благодарю за высокую оценку и аппетитный фото-отчет!
Очень вкусные пампушки .Тесто воздушное , пампушки невесомые .Очень удачный рецепт , буду пользоваться . Спасибо !!!
Огромное спасибо за добрые слова и такой аппетитный фото-отчет! Очень рада, что рецепт понравился!)
Екатерина, слов нет, одни эмоции.
С тестом не особенно дружу, поэтому делал практически всё один в один по шагам как в рецепте.
Прекрасные пампушки получились.
Большое спасибо за отзыв и добрые слова! Замечательные пампушки у Вас на фото!
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