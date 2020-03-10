Всем привет, дорогие Поварята!) Спешу поделиться очень удачным рецептом нежных и воздушных пампушек с чесноком на кефире. Именно с добавлением кефира я получила тот вкус, который так давно искала. Плюс ко всему такие пампушки долго сохраняют мягкость. Угощайтесь!
- 10 марта 2020, 12:01
- 14540
Пампушки с чесноком на кефире
Ингредиенты для «Пампушки с чесноком на кефире»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 400 г
- Кефир (теплый) — 200 мл
- Яйцо куриное (1.5 - в тесто, 0.5 - для смазывания пампушек) — 2 шт
- Масло растительное — 40 мл
- Дрожжи (сухие, быстродействующие) — 10 г
- Сахар — 1 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
Заливка
- Масло растительное — 40 мл
- Вода — 40 мл
- Чеснок — 4 зуб.
- Укроп (по вкусу)
- Соль (без горки) — 0.5 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
2390.6 ккал
|белки
71.5 г
|жиры
78.6 г
|углеводы
354.2 г
|100 г блюда
|ккал
243.9 ккал
|белки
7.3 г
|жиры
8 г
|углеводы
36.1 г
Рецепт «Пампушки с чесноком на кефире»:
Добавляю одно яйцо, второе яйцо немного взбиваю и в миску отправляю половину (второй половиной позже буду смазывать пампушки). Следом добавляю сахар, соль и растительное масло. Перемешиваю до однородности.
Тесто перекладываю в миску, накрываю пищевой пленкой и полотенцем. Оставляю для подъема на 1.5 часа.
Подошедшее тесто обминаю и делю на 6-8 кусочков (удобнее это делать смазанными растительным маслом руками). Каждому кусочку придаю округлую форму.
Через 40 мин. включаю духовку разогреваться до 200 °C, а пампушки смазываю оставленной половиной яйца.
Комментарии и отзывы
вчера в 10:55 galina27 1967 #
вчера в 12:40 ekaterina-lav # (автор рецепта)
вчера в 10:54 galina27 1967 #
вчера в 0:50 oxana_sh_1 #
вчера в 8:59 ekaterina-lav # (автор рецепта)
16 марта Покусаева Ольга #
16 марта ekaterina-lav # (автор рецепта)
16 марта Покусаева Ольга #
16 марта ekaterina-lav # (автор рецепта)
16 марта Bad Robot #
16 марта 7Катюша77 #
16 марта ekaterina-lav # (автор рецепта)
16 марта irman200362 #
16 марта Larionowa Larisa #
16 марта ekaterina-lav # (автор рецепта)
15 марта irinagin07 #
Всегда по её рецепту готовлю. Изумительные получаются!
15 марта myrka192963 #
15 марта ekaterina-lav # (автор рецепта)
15 марта Ася09 #
15 марта Ася09 #
15 марта ekaterina-lav # (автор рецепта)
15 марта irony2010 #
Но вопрос: "Спустя указанное время ещё раз хорошо перемешиваю и переливаю в глубокую миску." А сразу в ту глубокую миску забодяживать ни-ни? Или это - такая суперкулинарная хитрость?
15 марта ekaterina-lav # (автор рецепта)
15 марта irony2010 #
Продолжение, этап 2: "Спустя указанное время ещё раз хорошо перемешиваю и переливаю в глубокую миску."
Ни коем образом не хочу обидеть, но немножко занудствую по изложению рецепта.
Удачи! И пУсть вам всегда будет вкусно!
15 марта Kliviya #
15 марта ekaterina-lav # (автор рецепта)
15 марта pieriepiechienova #
15 марта ekaterina-lav # (автор рецепта)
15 марта pieriepiechienova #
15 марта ekaterina-lav # (автор рецепта)
15 марта pieriepiechienova #
15 марта linapitt #
15 марта ekaterina-lav # (автор рецепта)
14 марта акчуч #
15 марта ekaterina-lav # (автор рецепта)
14 марта petrishina 2407 #
14 марта ekaterina-lav # (автор рецепта)
14 марта balgyr #
С тестом не особенно дружу, поэтому делал практически всё один в один по шагам как в рецепте.
Прекрасные пампушки получились.
14 марта ekaterina-lav # (автор рецепта)
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