Винегрет с мгновенно маринованной капустой

Ставим варить овощи для винегрета. Начинаем делать маринованную капусту. Капусту шинкуем, лук режем тонкими полу-кольцами, чеснок мелко рубим, морковь натираем на тёрке. Помещаем всё в большую чашу. перемешиваем и будем плотно заполнять пол-литровую банку этой овощной смесью. Делаем рассол. В кастрюлю наливаем 250 мл воды, ставим на огонь, размешиваем в ней сахар и соль, доводим до кипения, наливаем масло подсолнечное и в самом конце уксус. Этим рассолом заливаем банку с капустой сразу же. Это количество рассола должно у вас улиться в банку с капустой, если только останется примерно 1 ст л. Чтобы рассол улился, нужно черенком ложки или ножом прокалывать слой капусты до дна. Накрываем крышкой (не закрываем!) и даём капусте остыть полностью прямо на столе. Пробуем, капуста готова. Её уже можно есть просто без винегрета.