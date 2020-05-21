Если очень хочется винегрета, а в холодильнике нет квашенной капусты и солёных или маринованных огурцов, предлагаю вам замену. Винегрет получается очень сочный, с насыщенным вкусом, остренький, от которого просто тяжело оторваться.
- 21 мая 2020, 17:31
- 3752
Винегрет с мгновенно маринованной капустой
Ингредиенты для «Винегрет с мгновенно маринованной капустой»:
Для капусты
- Капуста белокочанная / Капустa — 200 г
- Чеснок — 1 зуб.
- Лук репчатый (небольшая луковица) — 1 шт
- Морковь (небольшая) — 1 шт
- Вода — 250 мл
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 0.5 ст. л.
- Масло подсолнечное — 1 ст. л.
- Уксус (7 %) — 2 ст. л.
Для винегрета
- Капуста белокочанная / Капустa (ёмкость банки 0,5 л, маринованная) — 0.5 бан.
- Свекла — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Картофель — 1 шт
- Лук красный (маленькая луковица) — 1 шт
- Горошек зеленый — 4 ст. л.
- Масло растительное (нерафинированное) — 3 ст. л.
- Соль — 1 щепот.
- Перец кайен (любой вами любимый) — 0.25 ч. л.
- Зелень (укроп и петрушка)
Время приготовления:
Количество порций: 3
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1077.7 ккал
|
белки
19.4 г
|
жиры
61 г
|
углеводы
114.9 г
|Порции
|ккал
359.2 ккал
|белки
6.5 г
|жиры
20.3 г
|углеводы
38.3 г
|100 г блюда
|ккал
84.2 ккал
|белки
1.5 г
|жиры
4.8 г
|углеводы
9 г
Рецепт «Винегрет с мгновенно маринованной капустой»:
Ставим варить овощи для винегрета. Начинаем делать маринованную капусту. Капусту шинкуем, лук режем тонкими полу-кольцами, чеснок мелко рубим, морковь натираем на тёрке. Помещаем всё в большую чашу. перемешиваем и будем плотно заполнять пол-литровую банку этой овощной смесью. Делаем рассол. В кастрюлю наливаем 250 мл воды, ставим на огонь, размешиваем в ней сахар и соль, доводим до кипения, наливаем масло подсолнечное и в самом конце уксус. Этим рассолом заливаем банку с капустой сразу же. Это количество рассола должно у вас улиться в банку с капустой, если только останется примерно 1 ст л. Чтобы рассол улился, нужно черенком ложки или ножом прокалывать слой капусты до дна. Накрываем крышкой (не закрываем!) и даём капусте остыть полностью прямо на столе. Пробуем, капуста готова. Её уже можно есть просто без винегрета.
Делаем винегрет. Выкладываем шумовкой половину банки капусты в салатник. овощи режем произвольно. Я люблю чтобы они были порезаны маленьким кубиком. Лук очень мелко порезала. Налила масла, масла лейте по вкусу. Поперчила, попробовала на соль и ещё щепоткой соли досолила. Выложила зелёный горошек, перемешала, накрыла крышкой и отправила в холодильник настояться, пропитаться и охладиться на 20-30 минут.
Это очень душевный винегрет и в него не нужно класть даже огурцы.
Комментарии и отзывы
30 мая Kuss #
30 мая Okoolina # (автор рецепта)
26 мая LanaSlavina #
26 мая Okoolina # (автор рецепта)
26 мая LanaSlavina #
26 мая Okoolina # (автор рецепта)
25 мая dalena 11 #
25 мая Okoolina # (автор рецепта)
25 мая Мама Механика #
Отдельное спасибо за "быстрокапусту"!
25 мая Okoolina # (автор рецепта)
24 мая Moshkin #
Это классный винегрет, я по фоткам вижу!
А ещё и быстрокапуста!
24 мая Okoolina # (автор рецепта)
24 мая Василина0209 #
24 мая Okoolina # (автор рецепта)
24 мая dalena 11 #
24 мая Okoolina # (автор рецепта)
23 мая Таня-кофеманка #
24 мая Okoolina # (автор рецепта)
23 мая svetik5552 #
23 мая Okoolina # (автор рецепта)
23 мая Okoolina # (автор рецепта)
23 мая snmelevnikolay2019 #
22 мая Valushka2003 #
22 мая Okoolina # (автор рецепта)
22 мая ирпенчанка #
22 мая Okoolina # (автор рецепта)
22 мая nadin0930 #
22 мая Okoolina # (автор рецепта)
22 мая МурКатеринка #
22 мая Okoolina # (автор рецепта)
22 мая tatabilga-2015 #
22 мая Okoolina # (автор рецепта)
22 мая мисс #
22 мая Okoolina # (автор рецепта)
21 мая wowan5 #
Надо будет попробовать,только без чеснока
22 мая Okoolina # (автор рецепта)
21 мая Tanushechka-2017 #
Капусту так быстро еще не пробовала мариновать
22 мая Okoolina # (автор рецепта)
21 мая топиарий #
21 мая Okoolina # (автор рецепта)
21 мая solnce 0606 #
21 мая Okoolina # (автор рецепта)
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