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  • 21 мая 2020, 17:31
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Винегрет с мгновенно маринованной капустой

Рецепт: Винегрет с мгновенно маринованной капустой

Если очень хочется винегрета, а в холодильнике нет квашенной капусты и солёных или маринованных огурцов, предлагаю вам замену. Винегрет получается очень сочный, с насыщенным вкусом, остренький, от которого просто тяжело оторваться.

Категория: Салаты Салаты из овощей, грибов, сыра Салаты из овощей

Ингредиенты для «Винегрет с мгновенно маринованной капустой»:

Для капусты

Для винегрета

Время приготовления:

Количество порций: 3

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1077.7 ккал 		белки
19.4 г 		жиры
61 г 		углеводы
114.9 г
Порции
ккал
359.2 ккал		 белки
6.5 г		 жиры
20.3 г		 углеводы
38.3 г
100 г блюда
ккал
84.2 ккал		 белки
1.5 г		 жиры
4.8 г		 углеводы
9 г

Рецепт «Винегрет с мгновенно маринованной капустой»:

Ставим варить овощи для винегрета. Начинаем делать маринованную капусту. Капусту шинкуем, лук режем тонкими полу-кольцами, чеснок мелко рубим, морковь натираем на тёрке. Помещаем всё в большую чашу. перемешиваем и будем плотно заполнять пол-литровую банку этой овощной смесью. Делаем рассол. В кастрюлю наливаем 250 мл воды, ставим на огонь, размешиваем в ней сахар и соль, доводим до кипения, наливаем масло подсолнечное и в самом конце уксус. Этим рассолом заливаем банку с капустой сразу же. Это количество рассола должно у вас улиться в банку с капустой, если только останется примерно 1 ст л. Чтобы рассол улился, нужно черенком ложки или ножом прокалывать слой капусты до дна. Накрываем крышкой (не закрываем!) и даём капусте остыть полностью прямо на столе. Пробуем, капуста готова. Её уже можно есть просто без винегрета.

Делаем винегрет. Выкладываем шумовкой половину банки капусты в салатник. овощи режем произвольно. Я люблю чтобы они были порезаны маленьким кубиком. Лук очень мелко порезала. Налила масла, масла лейте по вкусу. Поперчила, попробовала на соль и ещё щепоткой соли досолила. Выложила зелёный горошек, перемешала, накрыла крышкой и отправила в холодильник настояться, пропитаться и охладиться на 20-30 минут.

Подаём. Для подачи винегрета порублю мелко зелень: укроп и петрушку.

Накладываем винегрет в тарелку и щедро посыпаем его зеленью.

Остатки капусты в банке отправьте в холодильник. В холодильнике она стоит дней 5 и становится только вкусней. Такой капусты можно сделать и 1 л или 1,5 л банки, увеличив количество ингредиентов соответственно вдвое или втрое.

Это очень душевный винегрет и в него не нужно класть даже огурцы.


Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Перед употреблением охладить" На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску Специальное питание : Вегетарианское питание / Для беременных и кормящих / Постное питание

Теги: закуска салат праздник гости обед ужин

Вкусы: овощной капустный свекольный картофельный морковный насыщенный острый

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Винегрет с мгновенно маринованной капустой
Описание: Если очень хочется винегрета, а в холодильнике нет квашенной капусты и солёных или маринованных огурцов, предлагаю вам замену. Винегрет получается очень сочный, с насыщенным вкусом, остренький, от которого просто тяжело оторваться.


Комментарии и отзывы

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Как интересно! Обязательно попробую такую капустку!
это вкусная капуста!
Внучка обожает квашеную капусту! Спасибо за рецепт!
вот и хорошо!
Спасибо, очень люблю такие рецепты-матрешки, рецепт в рецепте. К сожалению, винегрет у нас не едят от слова совсем, правда, не теряю надежды приучить к этому полезному блюду домашних. А капуста получилась шикарная! Сделала сразу из килограммового вилка молодой капусты. Посолила чуть больше, у меня соль очень крупная, морская. Солила в контейнере, придавила тарелочкой. И, попробовав, как вкусно, сверху потом еще порезала тонко пару огурчиков. Отличный рецепт быстромаринованной капусты, спасибо, рекомендую всем!
Видите, всё-равно рецепт пригодился. А вот пойдёт свежая свёкла и морковка, картошка. Как же вкусно будет и витаминно!
Не стала откладывать в долгий ящик)) приготовила, мне очень понравились и отдельно капуста и винегрет в сборе. Спасибо!
Спасибо за красивый фотоотчёт!!!

Отдельное спасибо за "быстрокапусту"!
Попробуйте!
Спасибо большое!
Это классный винегрет, я по фоткам вижу!
А ещё и быстрокапуста!
Попробуйте!
Спасибо за рецепт! Я просто обожаю винегрет, а тут еще и быстрая капустка. Прям с нее и начала и должна сказать, у нас поганая капуста-сухая как кормовая. Сделала все по рецепту, капуста получилась приятная, запах прянный с остринкой, чеснок не чувствуется, для меня было мало соли (это я учту), сделала "ведрышко" винегрета и добавила соленые огурцы. Просто вкусно! Спасибо, буду непременно готовить именно так!
Спасибо за красивый фотоотчёт! Это вкусный винегрет!!!
Спасибо за идею с капустой, хочется иногда винегрет сделать, а огурчиков нет. Буду пробовать))
Конечно попробуйте! Это вкусно!
Обожаю винегретик,хочу-хочу!!!
Вкусно!
Спасибо за рецепт.Капусту мариновала ночь, очень вкусная получилась
Вкусная!!!!
Ответ для svetik5552
Спасибо за фотоотчёт! Красиво!
Наташа, винегрет что надо!
спасибо!
Чудесный, душевный салатик!
спасибо!
Вкусно!
да, овощей нужно есть много!
Вкусненько
да!
Наташа,спасибо за рецепт ! Вкусно получилось ,из зелени кинза и укроп , зелёный горошек в банке был с кукурузой ,все по рецепту ,капуста отличная !!
Я такую капусту делаю просто так и ем ее! Только уксуса поменьше кладу. На следующий день она ещё вкусней! Спасибо большое за фотоотчёт!
изумительная идея, обожаю винегрет
спасибо!
Интересный способ маринования капусты
Надо будет попробовать,только без чеснока
Чеснок там не учуешь, но он там нужен! Попробуй конечно без него
Интересно попробовать
Капусту так быстро еще не пробовала мариновать
Попробуй!
Отличный винегретик!!!
это правда!!
Отличный, любимый салатик!
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