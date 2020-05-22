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  • 22 мая 2020, 9:16
  • 5945

Морковно-кокосовый пирог

Рецепт: Морковно-кокосовый пирог Рецепт: Морковно-кокосовый пирог

Сегодня опять морковная выпечка. Если уже пришло вдохновение, то меня не удержать! Раз, два и готово! Заходите, угощаю!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Морковно-кокосовый пирог»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3141.7 ккал 		белки
45.9 г 		жиры
133 г 		углеводы
444.9 г
100 г блюда
ккал
278 ккал		 белки
4.1 г		 жиры
11.8 г		 углеводы
39.4 г

Рецепт «Морковно-кокосовый пирог»:

Морковь натереть на средней терке.
Добавить сок лимона и аккуратно перемешать.

Взбить желтки с сахаром.
В отдельной миске взбить белки со щепоткой соли в крепкую пену. Соединить обе массы. Мешаем лопаткой.

Растопить масло в микроволновке, слегка остудить.
Муку смешать с разрыхлителем.

Добавить к яичной массе кокос, морковь и муку с разрыхлителем. Перемешать. В последнюю очередь добавить масло.

Вылить тесто в подготовленную фому (24см).
Выпекать в разогретой духовке при 160гр 45 минут.
Готовый пирог полностью остудить на решетке.

В отдельной миске смешать сахарную пудру и сок лимона.
Нанести на остывший пирог.
Сверху присыпать цедрой лимона.





Угощайтесь!



Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На полдник Конкурсные рецепты : Конкурс "Готовь с вдохновением" - духовка На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: завтрак полдник чаепитие гости

Вкусы: насыщенный сладкий кокосовый морковный

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Морковно-кокосовый пирог
Описание: Сегодня опять морковная выпечка. Если уже пришло вдохновение, то меня не удержать! Раз, два и готово! Заходите, угощаю!


Комментарии и отзывы

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Чудесный пирог!
большое спасибо за фото отчет!
Рада, что рецепт понравился!
Прелестный пирожок, Ириша!
большое спасибо
Так ,что за кокос?Так ни кто и не ответил!
я использую коковую стружку
поддерживаю коммент "prosto tomka". вот если бы писали только приготовившие. а то разводят цуцелы-муцелы, а в результате гора испорченных продуктов. я понимаю,что вкусы у всех разные и все-таки.....
Жуть какая.Столько сахара.
Сахар всегда можно отрегулировать по своему вкусу
Кокос - это сушеная стружка? Или сырой тёртый кокос?
Я использовала замороженный сырой тертый кокос
Спасибо
Ириша,очень яркий красивый пирог! Морковная выпечка всегда вкусна!
Надюша! Большое спасибо
Довольно необычный вкус: морковь, кокос и лимон. Все вкусы ярко ощущаются. Тесто мягкое. Не могу определиться - очень уж необычное сочетание.
Большое спасибо за интерес к моему рецепту.
Очень люблю морковные пироги. А теперь попробую еще и с кокосом. Спасибо!!!
Пеките в удовольствие!
Вкусно и недорого. Чудесный пирог!
Спасибушки, спасибо
Ириша, замечательный, яркий, ароматный пирог!
Ирочка! Большое спасибо
Очень красивый и ароматный кекс !
Большое спасибо
спасибо
Ирочка очень аппетитный яркий и ароматный пирог!!!
спасибо, милая моя!
Яркий, вкусный и красивый пирог!
большое спасибо
А из всех написавший коммент, кто-то его готовил? Или это просто чат?
А из всех написавший коммент, кто-то его готовил?
А Вы считаете, что на опубликованный несколько часов назад рецепт, должно уже быть много отчетов?!
Так, а зачем люди тогда так восхищаются тем, что ещё сами не пробовали? Это вводит в заблуждение .. почему нельзя сначала приготовить , а потом оценить?
Это не в обиду вам сказано, всегда об этом размышляю..
Ням-ням! Можно к Вам на чай?
с удовльствием! Двери всегда для друзей открыты
Диктуйте адрес, я записываю
Какая вкусная морковная выпечка! Пирог яркий и такой заманчивый!
большое спасибо
Супер ,супер пирог Ирочка , как быть ,когда все съесть
Такой же вопрос мне мой муж задавал....
На карантине и гостей не позовешь
Заходи в гости....хоть так виртуально угостись!
Спасибо ,самой как-то не хочется толстеть ,ну очень вкусноо
Ураааа!
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