Сегодня опять морковная выпечка. Если уже пришло вдохновение, то меня не удержать! Раз, два и готово! Заходите, угощаю!
- 22 мая 2020, 9:16
- 5945
Морковно-кокосовый пирог
Ингредиенты для «Морковно-кокосовый пирог»:
- Морковь (натереть на средней терке.) — 200 г
- Сок лимонный (плюс 2ст.л. на помадку) — 50 мл
- Яйцо куриное — 4 шт
- Сахар — 180 г
- Соль — 1 щепот.
- Кокос — 100 г
- Мука пшеничная / Мука — 120 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Масло сливочное — 90 г
- Сахарная пудра — 150 г
- Цедра лимона — 1 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3141.7 ккал
|
белки
45.9 г
|
жиры
133 г
|
углеводы
444.9 г
|100 г блюда
|ккал
278 ккал
|белки
4.1 г
|жиры
11.8 г
|углеводы
39.4 г
Рецепт «Морковно-кокосовый пирог»:
Взбить желтки с сахаром.
В отдельной миске взбить белки со щепоткой соли в крепкую пену. Соединить обе массы. Мешаем лопаткой.
Добавить к яичной массе кокос, морковь и муку с разрыхлителем. Перемешать. В последнюю очередь добавить масло.
Вылить тесто в подготовленную фому (24см).
Выпекать в разогретой духовке при 160гр 45 минут.
Готовый пирог полностью остудить на решетке.
В отдельной миске смешать сахарную пудру и сок лимона.
Нанести на остывший пирог.
Сверху присыпать цедрой лимона.
Угощайтесь!
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
31 мая tehnokom sveta #
31 мая Беннито # (автор рецепта)
Рада, что рецепт понравился!
30 мая Kuss #
31 мая Беннито # (автор рецепта)
27 мая sergei kondurov #
29 мая Беннито # (автор рецепта)
26 мая ogrypych #
25 мая keg4557 #
25 мая KarinaGans #
25 мая chermargarita #
2 июня Юлия Вячеславовна #
3 июня chermargarita #
25 мая красавица киса #
25 мая Беннито # (автор рецепта)
24 мая Юлия Вячеславовна #
24 мая Беннито # (автор рецепта)
24 мая Linetka #
24 мая Беннито # (автор рецепта)
23 мая Himbeeren #
24 мая Беннито # (автор рецепта)
23 мая Ирушенька #
24 мая Беннито # (автор рецепта)
22 мая TANCHITTA #
22 мая Беннито # (автор рецепта)
22 мая Демурия #
22 мая Беннито # (автор рецепта)
22 мая топиарий #
22 мая Беннито # (автор рецепта)
22 мая jannasimf #
22 мая Беннито # (автор рецепта)
22 мая Yeva_Yeva #
22 мая ved-marina #
24 мая prosto_tomka #
Это не в обиду вам сказано, всегда об этом размышляю..
24 мая NataMi1 #
22 мая Савуш #
22 мая Беннито # (автор рецепта)
25 мая Савуш #
22 мая Valushka2003 #
22 мая Беннито # (автор рецепта)
22 мая tatabilga-2015 #
22 мая Беннито # (автор рецепта)
На карантине и гостей не позовешь
Заходи в гости....хоть так виртуально угостись!
22 мая tatabilga-2015 #
22 мая ирпенчанка #
22 мая Беннито # (автор рецепта)
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