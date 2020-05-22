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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/164931/]Морковно-кокосовый пирог[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/164931/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020may/18/10/2709933_11255-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Выпечка -> Изделия из теста -> Пироги Сегодня опять морковная выпечка. Если уже пришло вдохновение, то меня не удержать! Раз, два и готово! Заходите, угощаю! Ингредиенты: Морковь, Сок лимонный, Яйцо куриное, Сахар, Соль, Кокос, Мука пшеничная, Разрыхлитель теста, Масло сливочное, Сахарная пудра, Цедра лимона. Тэги: завтрак, полдник, чаепитие, гости.