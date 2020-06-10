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  • 10 июня 2020, 8:47
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Творожные блины на кефире и воде

Рецепт: Творожные блины на кефире и воде Рецепт: Творожные блины на кефире и воде

Одни из самых вкусных блинов, как и любая творожная выпечка. Нежные, мягкие, уютные. Не прилипают к сковороде и всегда получаются! Угощайтесь!!!

Категория: Выпечка Блины, оладьи, сырники Блины

Ингредиенты для «Творожные блины на кефире и воде»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1808.7 ккал 		белки
59 г 		жиры
56.6 г 		углеводы
266.4 г
100 г блюда
ккал
190.4 ккал		 белки
6.2 г		 жиры
6 г		 углеводы
28 г

Рецепт «Творожные блины на кефире и воде»:

Творог, яйца и сахар взбить блендером. Добавить масло и кефир. Взбить миксером пол минутки.

Всыпать муку и разрыхлитель. Взбить тесто пол минутки. Затем частям вливать кипяченую воду 60 градусов. Венчиком или миксером вымешиваем тесто. Оставляем его отдохнуть минут на 15.

Жарить блины на хорошо разогретой сковороде, с двух сторон. Сковороду каждый раз смазываем силиконовой кисточкой, смоченной в растительном масле.

Приятного аппетита!!!




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Готовь с вдохновением" - плита На завтрак На обед На полдник На ужин

Теги: выпечка блины детям завтрак обед

Вкусы: творожный нежный

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Творожные блины на кефире и воде
Описание: Одни из самых вкусных блинов, как и любая творожная выпечка. Нежные, мягкие, уютные. Не прилипают к сковороде и всегда получаются! Угощайтесь!!!


Комментарии и отзывы

Вы забыли указать добавку, которая придала такой цвет блинам и упорно просто благодарите за этот комплимент. И ещё в тексте рецепта неувязка. Масло для смазывания сковороды, и в описании - добавить масло в тесто.
Извините, что без лести.
масло растительное 3 ложки, и + для смазывания сковороды, я тоже сначала не поняла этот момент, потом присмотрелась внимательнее
Ответ для Зосик
Никаких добавок нет сударыня и ничья лесть мне не нужна и ваша агрессия совершенно не понятна и не уместна. Я использую домашние яйца, не магазинные, отсюда и цвет желтый. И в тексте все правильно указано и если вы читали рецепт внимательно, то прочитали натекали этапе масло идёт в тесто и естественно для смазывания сковороды.
?
Чудные блинчики!
Благодарю
Блины понравились, мягкие, нежные. Творога добавила не 100, а 200 т.к. люблю творожнее) В сочетании с клубникой очень вкусно! Не такие красивые как у Вас, но я старалась)
Благодарю за рецепт!
Оленька, интересные какие, яркие блины!
Благодарю
Оленька, замечательные блинчики!
Спасибо
Очень яркие и солнечные блины вышли,Оля!
Спасибо
у нас с тобой сегодня-блинный день! А говорят, что всемирный День Мороженого! Я тоже с утра блинов кукурузно-пшеничных объелась....
очень красивые блины , сколько штук из данного кол-ва продуктов получается?
Не считала, тем более дети сразу с тарелки таскали
Спасибо за рецепт! Сегодня вечером с клубникой приготовлю. Если не забуду с меня отчет.
На здоровье
Спасибо! Попробую приготовить.
На здоровье
Какие красивые блинчики получились
Спасибо
никогда такие не пекла!
Попробуй
обязательно!
Благодарю
Вкусно!
Спасибо
Благодарю
Какие солнечные! И как здорово, что творожные!
Спасибо
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