Одни из самых вкусных блинов, как и любая творожная выпечка. Нежные, мягкие, уютные. Не прилипают к сковороде и всегда получаются! Угощайтесь!!!
- 10 июня 2020, 8:47
- 5917
Творожные блины на кефире и воде
Ингредиенты для «Творожные блины на кефире и воде»:
- Яйцо куриное — 2 шт
- Творог — 100 г
- Сахар — 4 ст. л.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука — 200 г
- Кефир — 200 мл
- Вода — 200 мл
- Масло растительное (+ для смазывания сковороды) — 3 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1808.7 ккал
|
белки
59 г
|
жиры
56.6 г
|
углеводы
266.4 г
|100 г блюда
|ккал
190.4 ккал
|белки
6.2 г
|жиры
6 г
|углеводы
28 г
Рецепт «Творожные блины на кефире и воде»:
Всыпать муку и разрыхлитель. Взбить тесто пол минутки. Затем частям вливать кипяченую воду 60 градусов. Венчиком или миксером вымешиваем тесто. Оставляем его отдохнуть минут на 15.
Жарить блины на хорошо разогретой сковороде, с двух сторон. Сковороду каждый раз смазываем силиконовой кисточкой, смоченной в растительном масле.
Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
5 часов назад Зосик #
Извините, что без лести.
3 часа назад kat sargaeva #
1 час назад Демурия # (автор рецепта)
?
позавчера Himbeeren #
позавчера Демурия # (автор рецепта)
10 июня Руала #
Благодарю за рецепт!
10 июня Ирушенька #
позавчера Демурия # (автор рецепта)
10 июня lakshmi-777 #
10 июня Демурия # (автор рецепта)
10 июня lakshmi-777 #
10 июня inulia68 #
10 июня Демурия # (автор рецепта)
10 июня Okoolina #
10 июня Демурия # (автор рецепта)
10 июня Foshizzle #
10 июня Демурия # (автор рецепта)
10 июня Руала #
10 июня Демурия # (автор рецепта)
10 июня savalina2010 #
10 июня Демурия # (автор рецепта)
10 июня МурКатеринка #
10 июня Демурия # (автор рецепта)
10 июня natapit #
10 июня Демурия # (автор рецепта)
10 июня natapit #
10 июня мисс #
10 июня Демурия # (автор рецепта)
10 июня yugai ludmila65 #
10 июня Демурия # (автор рецепта)
10 июня Андрей Силантьев #
10 июня Демурия # (автор рецепта)
10 июня Андрей Силантьев #
10 июня Valushka2003 #
10 июня Демурия # (автор рецепта)
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