Освежающие и сливочные огурчики со свежим укропом, базиликом, лимоном и йогуртом просты в приготовлении и полны невероятного вкуса. Время на приготовление составит не более 15 мин., огурцы надо просто потом убрать в холодильник, чтобы они пропитались соусом и охладились.
- 12 июня 2020, 9:15
- 1755
Огурцы в йогуртово-лимонном соусе с базиликом
Ингредиенты для «Огурцы в йогуртово-лимонном соусе с базиликом»:
- Огурец — 500 г
- Йогурт (без вкусовых добавок) — 1/2 стак.
- Цедра лимона — 1/2 ч. л.
- Сок лимонный — 2 ст. л.
- Соль — 3/4 ч. л.
- Масло оливковое — 1 ст. л.
- Перец черный — 2 щепот.
- Базилик (листочки) — 10 шт
- Укроп — 2 веточ.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
541.1 ккал
|
белки
27.3 г
|
жиры
28.6 г
|
углеводы
69.7 г
|100 г блюда
|ккал
56.4 ккал
|белки
2.8 г
|жиры
3 г
|углеводы
7.3 г
Рецепт «Огурцы в йогуртово-лимонном соусе с базиликом»:
Готовую закуску подаём к столу
Огурчики получаются очень вкусными, насыщенные вкусами
Освежают в летнюю жару
❤️Приятного аппетита!!!❤️
Огурчики получаются очень вкусными, насыщенные вкусами
Освежают в летнюю жару
❤️Приятного аппетита!!!❤️
Комментарии и отзывы
позавчера alenanat #
позавчера МурКатеринка # (автор рецепта)
вчера в 8:45 alenanat #
13 июня solnce 0606 #
14 июня МурКатеринка # (автор рецепта)
13 июня oxanalieb #
13 июня МурКатеринка # (автор рецепта)
13 июня Катерина32 #
Прекрасная закуска, все строго по рецепту,исключение. Способ "разделки " огурцов.
У меня маленькие,молодые с тонкой шкуркой, ее я не снимала и порезала кружочками
13 июня МурКатеринка # (автор рецепта)
13 июня Himbeeren #
13 июня МурКатеринка # (автор рецепта)
вчера в 9:05 Himbeeren #
12 июня Ирушенька #
12 июня МурКатеринка # (автор рецепта)
12 июня Silverina1 #
12 июня МурКатеринка # (автор рецепта)
12 июня Okoolina #
12 июня МурКатеринка # (автор рецепта)
12 июня TANCHITTA #
12 июня МурКатеринка # (автор рецепта)
12 июня Демурия #
12 июня МурКатеринка # (автор рецепта)
12 июня yugai ludmila65 #
12 июня МурКатеринка # (автор рецепта)
12 июня yugai ludmila65 #
12 июня natapit #
12 июня МурКатеринка # (автор рецепта)
12 июня AneleRu #
12 июня МурКатеринка # (автор рецепта)
12 июня Людмила НК #
12 июня МурКатеринка # (автор рецепта)
12 июня jango72 #
12 июня МурКатеринка # (автор рецепта)
12 июня nelliundco #
12 июня МурКатеринка # (автор рецепта)
12 июня мисс #
12 июня МурКатеринка # (автор рецепта)
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