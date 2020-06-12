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  • 12 июня 2020, 9:15
  • 1755

Огурцы в йогуртово-лимонном соусе с базиликом

Рецепт: Огурцы в йогуртово-лимонном соусе с базиликом

Освежающие и сливочные огурчики со свежим укропом, базиликом, лимоном и йогуртом просты в приготовлении и полны невероятного вкуса. Время на приготовление составит не более 15 мин., огурцы надо просто потом убрать в холодильник, чтобы они пропитались соусом и охладились.

Категория: Закуски Закуски из овощей

Ингредиенты для «Огурцы в йогуртово-лимонном соусе с базиликом»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
541.1 ккал 		белки
27.3 г 		жиры
28.6 г 		углеводы
69.7 г
100 г блюда
ккал
56.4 ккал		 белки
2.8 г		 жиры
3 г		 углеводы
7.3 г

Рецепт «Огурцы в йогуртово-лимонном соусе с базиликом»:

Огурцы помыть, очистить от кожуры с помощью овощечистки.

Каждый огурец разрезать на 8 полосок.

Огурцы сложить в миску, добавить соль, перемешать и оставить на 5 мин.

Для соуса соединить йогурт (можно сметану), цедру лимона, лимонный сок, оливковое масло, перец.

Хорошо перемешать.

Полить соусом огурцы, перемешать, накрыть и убрать в холодильник минимум на 2-3 часа.

Перед подачей добавить мелко нарезанный укроп и базилик. По желанию добавьте ещё соль по вкусу.

Готовую закуску подаём к столу


Огурчики получаются очень вкусными, насыщенные вкусами



Освежают в летнюю жару



❤️Приятного аппетита!!!❤️

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Перед употреблением охладить" На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На закуску

Теги: закуска обед ужин

Вкусы: огуречный перечный соленый лимонный сливочный

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Огурцы в йогуртово-лимонном соусе с базиликом
Описание: Освежающие и сливочные огурчики со свежим укропом, базиликом, лимоном и йогуртом просты в приготовлении и полны невероятного вкуса. Время на приготовление составит не более 15 мин., огурцы надо просто потом убрать в холодильник, чтобы они пропитались соусом и охладились.


Комментарии и отзывы

не обижайтесь, но не поняла,вышел огуречный салат,малосольные огурчики лучше
И не собираюсь обижаться Это ведь действительно огуречный салатик
спасибо, за адекватность
Катя, отличная закуска! Летняя, освежающая!
Эльза, спасибочки Действительно освежает
Свежо и вкусно
Благодарю


Прекрасная закуска, все строго по рецепту,исключение. Способ "разделки " огурцов.
У меня маленькие,молодые с тонкой шкуркой, ее я не снимала и порезала кружочками
Очень рада, что огурчики понравились Спасибо большое за внимание и доверие к рецепту
Нежные огурчики! Катя, можно сухой базилик? Не пострадает вкус?
Да, можно сухой базилик, тогда его лучше добавить вместе с соусом сразу Спасибо за внимание
Катюша, прелесть, какая ароматная, нежная закуска!
Ирочка, спасибо большое Да, огурчики удались на славу
Как нежно смотрится
Спасибочки
Ох и каких только огурцов не бывает, все хочется попробовать!
Угощайтесь
Пикантные огурчики !!!
Да да, спасибо, Танюш
Беру бутылочку , бегу под твою закусочку , Катюш.
Очень жду
Просто, но как вкусно!!!
Всё верно Спасибо большое
Очень вкусно и без заморочек, как я люблю, спасибо за рецепт!
И вам спасибо большое за внимание
Чудесные огурчики!
Людмила, спасибо большое
Надо- надо !!! Огурцы любим, а в жару - такое прохладное блюдо. Спасибо. Сейчас и приготовим!
Спасибо большое!!! Готовьте на здоровье
Хороша закуска
Нелли, спасибо большое
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