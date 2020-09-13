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  • 13 сентября 2020, 7:40
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Маринованный острый перец с медом

Рецепт: Маринованный острый перец с медом Рецепт: Маринованный острый перец с медом

Осенью на рынках появляется в продаже острый красный перец. Я всегда на зиму делаю баночку или две такого вот маринованного острого перца. Его можно подать как дополнение к тарелке с соленьями, добавлять в салаты, соусы. Как дополнение к мясной нарезке он очень хорош, или как самостоятельная закуска для любителей острого. Этот перец умеренно острый, у него средняя приятная острота. Но, по этому же рецепту вы можете консервировать и перец чили.

Категория: Заготовки Консервированные плоды

Ингредиенты для «Маринованный острый перец с медом»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
270.1 ккал 		белки
6.5 г 		жиры
1 г 		углеводы
59.1 г
100 г блюда
ккал
58.7 ккал		 белки
1.4 г		 жиры
0.2 г		 углеводы
12.8 г

Рецепт «Маринованный острый перец с медом»:

Перец можете брать красный, зеленый или их смесь. Хорошо помойте его, обсушите. Перчинки остаются целые

Рассчет продуктов дан на пол-литровую банку. Банку вымойте и простерелизуйте. Крышку вымойте и прокипятите. На момент консерврования крышка должна быть горячей (держите её в кипяченой горячей воде)

У меня в банку вошло 15 перчинок. Укладывать нужно плотно, но не трамбовать, чтобы перчинки не лопнули. Добавьте в банку нарезанный чеснок, лавровый лист, пару целых гвоздичек и перец горошком. У меня смесь 5 перцев, вы можете брать любые горошки.

Залейте содержимое бани кипящей водой из чайника. Воды войдёт примерно 200-250 мл. Накройте банку перевёрнутой крышкой и оставьте на 10 минут

В ковш насыпьте соль и добавьте мёд. Слейте сюда воду из банки, доведите до кипения, влейте в этот маринад уксусную эссенцию.

Кипящим маринадом залейте перцы в банке, завинтите горячей прокипячёной крышкой. Переверните на полотенце, укутайте до полного остывания. После остывания проверьте, что крышка "всосалась", т. е. вогнулась внутрь.

Перец будет мариноваться около месяца. Законсервированную таким образом банку можно хранить в комнате. После вскрытия банки, её нужно будет хранить в холодильнике.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "ХарвестФест" от GEFEST - плита На обед : На закуску На природу На ужин : На закуску Специальное питание : Постное питание

Теги: заготовка консервация

Вкусы: острый сладкий соленый

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Маринованный острый перец с медом
Описание: Осенью на рынках появляется в продаже острый красный перец. Я всегда на зиму делаю баночку или две такого вот маринованного острого перца. Его можно подать как дополнение к тарелке с соленьями, добавлять в салаты, соусы. Как дополнение к мясной нарезке он очень хорош, или как самостоятельная закуска для любителей острого. Этот перец умеренно острый, у него средняя приятная острота. Но, по этому же рецепту вы можете консервировать и перец чили.


Комментарии и отзывы


Красивенько и понимаю, что остренько. КЛАСС!
Забрала, опробую.
СПАСИБО
на здоровье!
Подскажите, эссенции нет, можно ли просто уксус 9%? И в каком кол-ве, если можно ? Заранее благодарю за ответ.
просто уксус можно, но его нужно больше. Как пересчитать не знаю, плохо у меня с математикой
1 к 7 в пересчете
Спасибо за подсказку
Ответ для Anna-tag19
70 / 9 = 7,77 можно округлить до 8.
Получается 8 по 1/2 чайн. л. или 4 чайные ложки.
Простите, что вклинилась
Подскажите а какой он получается на вкус?горький? Жгучий? С чем его кушать или добавлять в блюда?
Подскажите а какой он получается на вкус?горький? Жгучий?
Острый. Логично, же, если вы консервируете острый перец, то он по вкусу острый.

С чем его кушать или добавлять в блюда?
об этом написано в предисловии к рецепту
Удачный рецепт! Мы уже года 4 так закатываем по рецепту Людмилы (yugai ludmila65). У нас Уксусной эссенции нет в свободной продаже ...
Спасибо!
на здоровье
Красота!
спасибо
Тоня, чуть не проморгала твой рецепт. У меня на грядке два кустика с горьким перцем красуются, подожду, когда окончательно покраснеют и баночку закручу. Спасибо за рецепт!
консервируй на здоровье!
Вот, закрутила на пробу. Горячая ещё)))
Симпатично так, ярко получилось и быстро.
Через месяц напишу впечатления.
Тоня, ещё одно мерси!
Женёк, балуешь ты меня сегодня своими отчетами! Спасибо, солнце!
Красота
спасибо
Это 700-ый рецепт у тебя!!! Поздравляююююююю!!!!
))))), я никогда не считаю. Спасибо за твою внимательность
по этому же рецепту вы можете консервировать и перец чили
Вот это идея, правда, дорогой по 350, но его там-то и 300 гр хватит.
ну его же не надо много. Да, грамм 300 сделаешь, потом на всю зиму хватит
Что ты со мной делаешь Только из-за фото такое сделаю. Соседка дала, у неё, правда, побольше размером, штук, 10 всего. Но он же потом зверский, у нас такой не поешь.
ну этот не сильно острый, он такой, в меру. Я его люблю мелко резать и в майонезный соус добавлять. Или к языку отварному на тарелку на НГ всегда кладу.
Консервируй с удовольствием!
Тонечка, ох, и хороши перчики! От фотографий глаз не оторвать! Браво!
спасибо, Ириша
Тоня, очень аппетитные перцы! Попробую такую же порцию!
на здоровье, Любаш
Какие красивые фотографии!!! Вы только не обижайтесь, я под впечатлением комм-тов одного умника к моему рецепту помидоров. Вы тоже воздуха в банку "загнали" , "а это брак"!!! Так мне написал супер-технолог с консервного завода. Похоже на этом сайте одни "бракоделы" и "отравители". Да и консервные заводы надо давно закрыть, в магазинах тоже банки с воздухом стоят.
Простите, что в Вашем рецепте пишу. По горячим следам, так сказать.
А рецепт Ваш классный!
Аналогично, а я вот всегда вспоминаю, как мой класс (10-ый) в качестве субботника послали на консервный завод, банки мыть, это был... 1980 год. Так там было грязи по колено, и как мыли школьники, понятно, больше баловались. И не представляю, как эти банки потом не взрывались.
Ответ для Ал-нка 39
насмешили
Рецепт супер Скажите, пожалуйста, а какой процент уксуса? Заранее СПАСИБО
в рецепте использована уксусная эссенция. Она всегда 70%
Это вкусно, давно готовлю такой https://www.povarenok.ru/recipes/show/126710/.
ЗдоровО!!! Обязательно закатаю. Люблю такое. Спасибо за рецепт!
на здоровье.!
Хороши перчики
спасибо!
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