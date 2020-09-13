Осенью на рынках появляется в продаже острый красный перец. Я всегда на зиму делаю баночку или две такого вот маринованного острого перца. Его можно подать как дополнение к тарелке с соленьями, добавлять в салаты, соусы. Как дополнение к мясной нарезке он очень хорош, или как самостоятельная закуска для любителей острого. Этот перец умеренно острый, у него средняя приятная острота. Но, по этому же рецепту вы можете консервировать и перец чили.
- 13 сентября 2020, 7:40
- 5214
Маринованный острый перец с медом
Ингредиенты для «Маринованный острый перец с медом»:
- Перец красный жгучий (свежие стручки) — 15 шт
- Вода (примерно) — 250 мл
- Соль — 1 ч. л.
- Мед — 3 ч. л.
- Чеснок — 2 зуб.
- Лист лавровый — 1 шт
- Смесь перцев (горошком) — 1/2 ч. л.
- Гвоздика (целая) — 2 шт
- Уксусная эссенция — 1/2 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
270.1 ккал
|
белки
6.5 г
|
жиры
1 г
|
углеводы
59.1 г
|100 г блюда
|ккал
58.7 ккал
|белки
1.4 г
|жиры
0.2 г
|углеводы
12.8 г
Рецепт «Маринованный острый перец с медом»:
Перец можете брать красный, зеленый или их смесь. Хорошо помойте его, обсушите. Перчинки остаются целые
Рассчет продуктов дан на пол-литровую банку. Банку вымойте и простерелизуйте. Крышку вымойте и прокипятите. На момент консерврования крышка должна быть горячей (держите её в кипяченой горячей воде)
У меня в банку вошло 15 перчинок. Укладывать нужно плотно, но не трамбовать, чтобы перчинки не лопнули. Добавьте в банку нарезанный чеснок, лавровый лист, пару целых гвоздичек и перец горошком. У меня смесь 5 перцев, вы можете брать любые горошки.
Залейте содержимое бани кипящей водой из чайника. Воды войдёт примерно 200-250 мл. Накройте банку перевёрнутой крышкой и оставьте на 10 минут
В ковш насыпьте соль и добавьте мёд. Слейте сюда воду из банки, доведите до кипения, влейте в этот маринад уксусную эссенцию.
Кипящим маринадом залейте перцы в банке, завинтите горячей прокипячёной крышкой. Переверните на полотенце, укутайте до полного остывания. После остывания проверьте, что крышка "всосалась", т. е. вогнулась внутрь.
Перец будет мариноваться около месяца. Законсервированную таким образом банку можно хранить в комнате. После вскрытия банки, её нужно будет хранить в холодильнике.
Комментарии и отзывы
16 сентября nadinhike #
Красивенько и понимаю, что остренько. КЛАСС!
Забрала, опробую.
СПАСИБО
позавчера sibir77 # (автор рецепта)
14 сентября Anna-tag19 #
15 сентября sibir77 # (автор рецепта)
15 сентября oliva7777 #
15 сентября sibir77 # (автор рецепта)
16 сентября nadinhike #
Получается 8 по 1/2 чайн. л. или 4 чайные ложки.
Простите, что вклинилась
14 сентября Катерина32 #
15 сентября sibir77 # (автор рецепта)
об этом написано в предисловии к рецепту
14 сентября Ветер Степной #
Спасибо!
15 сентября sibir77 # (автор рецепта)
14 сентября Демоника #
15 сентября sibir77 # (автор рецепта)
14 сентября Людмила НК #
15 сентября sibir77 # (автор рецепта)
14 сентября Евгения 1976 #
Симпатично так, ярко получилось и быстро.
Через месяц напишу впечатления.
Тоня, ещё одно мерси!
14 сентября sibir77 # (автор рецепта)
14 сентября Евгения 1976 #
14 сентября МурКатеринка #
15 сентября sibir77 # (автор рецепта)
14 сентября мисс #
14 сентября sibir77 # (автор рецепта)
14 сентября мисс #
14 сентября sibir77 # (автор рецепта)
14 сентября мисс #
14 сентября sibir77 # (автор рецепта)
Консервируй с удовольствием!
13 сентября Ирушенька #
14 сентября sibir77 # (автор рецепта)
13 сентября Vishnja #
14 сентября sibir77 # (автор рецепта)
13 сентября Ал-нка 39 #
Простите, что в Вашем рецепте пишу. По горячим следам, так сказать.
А рецепт Ваш классный!
14 сентября мисс #
14 сентября sibir77 # (автор рецепта)
13 сентября канович #
14 сентября sibir77 # (автор рецепта)
13 сентября Okoolina #
13 сентября yugai ludmila65 #
13 сентября antoninaladyka63 #
13 сентября sibir77 # (автор рецепта)
13 сентября nelliundco #
13 сентября sibir77 # (автор рецепта)
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