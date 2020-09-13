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<div style="background-color:#FFFBF0;border:2px dashed #FFF3D2;font-family:Tahoma,Verdana,Arial;font-size:12px;clear:both; padding: 17px 10px 10px 10px;"> <a href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/167326/"><img border="0" align="left" style="border:1px solid #FFD14E; margin:0px 10px 10px;" height="150" width="150" alt="Маринованный острый перец с медом" src="https://www.povarenok.ru/data/cache/2020sep/12/16/2765363_47633-150x150x.jpg"/></a> <a href="https://www.povarenok.ru/"><img src="https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.png" style="margin:-8px 5px 1px 0;border:none;float:left;"/></a> <div style="padding-top:6px"> <a style="color:#D59C01;font-size:19px;font-weight:bold;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/167326/">Маринованный острый перец с медом</a> </div> <br> <div style="padding:5px 0 3px"><strong>Описание:</strong> Осенью на рынках появляется в продаже острый красный перец. Я всегда на зиму делаю баночку или две такого вот маринованного острого перца. Его можно подать как дополнение к тарелке с соленьями, добавлять в салаты, соусы. Как дополнение к мясной нарезке он очень хорош, или как самостоятельная закуска для любителей острого. Этот перец умеренно острый, у него средняя приятная острота. Но, по этому же рецепту вы можете консервировать и перец чили.</div> <div style="padding:3px 0"> <strong>Рецепты:</strong> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/35">Заготовки</a> </nobr> -> <nobr> <a style="color:#d59c01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/130">Консервированные плоды</a> </nobr> <br> </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Ингредиенты:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/5217">Перец красный жгучий</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/351">Вода</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1681">Соль</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1080">Мед</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2036">Чеснок</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/4460">Лист лавровый</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3014">Смесь перцев</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/405">Гвоздика</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3964">Уксусная эссенция</a>. </div> <div style="padding:3px 0"><strong>Тэги:</strong> <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/172/">заготовка</a>, <a style="color: #D59C01" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/743/">консервация</a>. </div> <br> <br> <div> <a style="color:#D59C01; margin:10px 0;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/167326/">Читать рецепт полностью >></a> </div> </div>