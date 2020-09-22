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  • 22 сентября 2020, 14:59
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Пирог с индейкой и овощами

Рецепт: Пирог с индейкой и овощами Рецепт: Пирог с индейкой и овощами

Предлагаю вашему вниманию рецепт порционных пирогов. Тесто получается очень вкусное, а внутри сочная начинка из мяса индейки и свежих овощей. Такие пироги можно приготовить и взять с собой на пикник.

Категория: Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт

Ингредиенты для «Пирог с индейкой и овощами»:

Тесто

Начинка

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2677.9 ккал 		белки
104.1 г 		жиры
156 г 		углеводы
357.2 г
Порции
ккал
669.5 ккал		 белки
26 г		 жиры
39 г		 углеводы
89.3 г
100 г блюда
ккал
166.3 ккал		 белки
6.5 г		 жиры
9.7 г		 углеводы
22.2 г

Рецепт «Пирог с индейкой и овощами»:

В рецепте я использую бедро индейки без кости и кожи. Мясо нарезать на маленькие кусочки.

Мясо индейки перемолоть в фарш в измельчителе.

Фарш обжарить с луком на сковороде до готовности, периодически мешая его лопаткой.

Приготовим тесто. В муку, предварительно просеянную, добавить соль, сахар, разрыхлитель, кефир и растительное масло, все хорошо перемешать и замесить тесто.

Тесто получается мягкое, к рукам не липнет. Тесто накрыть и дать ему "отдохнуть" 15 минут. Затем разделить на четыре части, примерно по 94 гр.

Подготовим овощи. Баклажан и кабачок нарезать тонкими кружками толщиной примерно 2-3 мм. С помидора я снимаю шкурку, обдав его кипятком, ( но это по желанию), нарезаю на кусочки. Кабачок и баклажан лучше брать не толстые.

На пергаменте или антипригарном коврике раскатать тонко тесто.

Положить тонким слоем фарш, отступая от края примерно 2-3 см

Сверху на фарш положить овощи чередуя их.

Подогнуть свободные края теста, защипывая его по кругу. Овощи смазать растительным маслом, посолить и поперчить по вкусу.

На овощи посыпать приправы-сухой базилик и прованские травы. У меня маленький противень, поэтому я выпекаю по два пирога.

Выпекать в духовке при температуре 180 гр.25-30 минут до золотистого цвета.

Отрезаем кусочек... Приятного аппетита!








Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Готовим из Индейки" На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: закуска обед ужин

Вкусы: овощной мясной

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Пирог с индейкой и овощами
Описание: Предлагаю вашему вниманию рецепт порционных пирогов. Тесто получается очень вкусное, а внутри сочная начинка из мяса индейки и свежих овощей. Такие пироги можно приготовить и взять с собой на пикник.


Комментарии и отзывы

Шикарный пирог!
Спасибо!
Супер! Флюиды сайта, и у меня похожие, но с фруктами!
Богатые пироги, ничего не скажешь! Заберу в КК, побалую себя и мужа!
Ниночка, спасибо,... тесто мне очень понравилось, а начинки можно разные использовать по своему вкусу.
Нравится!
Хороши пироги
Света,благодарю!
Наташенька, изумительные пироги! Очень красивые и аппетитные!
Ириша! Спасибо!
Вкусные галеты, очень красивые.
Спасибо,Людмила!
Хороши пироги
Пироги смотрятся мега аппетитно!
Благодарю!
шикарные пироги!
Спасибо!
красиво-вкусно!
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