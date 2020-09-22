Предлагаю вашему вниманию рецепт порционных пирогов. Тесто получается очень вкусное, а внутри сочная начинка из мяса индейки и свежих овощей. Такие пироги можно приготовить и взять с собой на пикник.
- 22 сентября 2020, 14:59
- 1475
Пирог с индейкой и овощами
Ингредиенты для «Пирог с индейкой и овощами»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 200 г
- Кефир — 100 г
- Масло растительное — 60 г
- Соль — 0,5 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Начинка
- Индейка (бедро без кости и кожи) — 350 г
- Баклажан — 1 шт
- Кабачок — 1 шт
- Помидор — 1 шт
- Лук репчатый (среднего размера) — 1 шт
- Соль — по вкусу
- Базилик — по вкусу
- Масло растительное (для смазывания овощей) — 4 ст. л.
- Приправа (прованские травы) — 1 ч. л.
- Перец черный — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2677.9 ккал
|
белки
104.1 г
|
жиры
156 г
|
углеводы
357.2 г
|Порции
|ккал
669.5 ккал
|белки
26 г
|жиры
39 г
|углеводы
89.3 г
|100 г блюда
|ккал
166.3 ккал
|белки
6.5 г
|жиры
9.7 г
|углеводы
22.2 г
Рецепт «Пирог с индейкой и овощами»:
Приготовим тесто. В муку, предварительно просеянную, добавить соль, сахар, разрыхлитель, кефир и растительное масло, все хорошо перемешать и замесить тесто.
Тесто получается мягкое, к рукам не липнет. Тесто накрыть и дать ему "отдохнуть" 15 минут. Затем разделить на четыре части, примерно по 94 гр.
Подготовим овощи. Баклажан и кабачок нарезать тонкими кружками толщиной примерно 2-3 мм. С помидора я снимаю шкурку, обдав его кипятком, ( но это по желанию), нарезаю на кусочки. Кабачок и баклажан лучше брать не толстые.
Подогнуть свободные края теста, защипывая его по кругу. Овощи смазать растительным маслом, посолить и поперчить по вкусу.
На овощи посыпать приправы-сухой базилик и прованские травы. У меня маленький противень, поэтому я выпекаю по два пирога.
Комментарии и отзывы
24 сентября ирпенчанка #
24 сентября Ната 69 # (автор рецепта)
23 сентября ma-ma sveta #
24 сентября Ната 69 # (автор рецепта)
23 сентября Нина-супербабушка #
24 сентября Ната 69 # (автор рецепта)
23 сентября Wera13 #
24 сентября Ната 69 # (автор рецепта)
23 сентября мисс #
24 сентября Ната 69 # (автор рецепта)
22 сентября Ирушенька #
24 сентября Ната 69 # (автор рецепта)
22 сентября yugai ludmila65 #
24 сентября Ната 69 # (автор рецепта)
22 сентября nelliundco #
24 сентября Ната 69 # (автор рецепта)
22 сентября balgur #
23 сентября Ната 69 # (автор рецепта)
22 сентября Valushka2003 #
23 сентября Ната 69 # (автор рецепта)
22 сентября sibir77 #
23 сентября Ната 69 # (автор рецепта)
22 сентября Okoolina #
23 сентября Ната 69 # (автор рецепта)
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