Фламмкухен с моцареллой

Смазать лепешку сметаной. Сметана должна быть жирной. Конечно, всё зависит от производителя и качества изготовления, но 15 % сметана может в процессе нагревания свернуться и у вас будет полный противень жидкости. А она тут совсем не нужна! Я так один раз пирог испортила.