Фламмкухен - немецкий открытый пирог со сметаной, беконом и репчатым луком. Очень домашний, невероятно вкусный и совсем не хлопотный, готовить его одно удовольствие! От себя я добавила немного моцареллы, она со сметаной вкусно подружилась.
- 6 октября 2020, 11:37
- 7122
Фламмкухен с моцареллой
Ингредиенты для «Фламмкухен с моцареллой»:
- Мука пшеничная / Мука — 200 г
- Вода — 125 мл
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Соль — 1 щепот.
- Лук репчатый — 2 шт
- Бекон (сырокопченный) — 200 г
- Моцарелла (большой шарик или по вкусу) — 1 шт
- Сметана (20-30% жирности) — 100 г
- Перец черный — 1 щепот.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2335.1 ккал
|
белки
71.1 г
|
жиры
154.8 г
|
углеводы
168.6 г
|100 г блюда
|ккал
281.3 ккал
|белки
8.6 г
|жиры
18.7 г
|углеводы
20.3 г
Рецепт «Фламмкухен с моцареллой»:
Соединить в миске муку, воду, соль и растительное масло. Приготовить довольно густое, но не тугое тесто. Тесто получается не липкое.
Раскатать тесто в тонкую лепешку, примерно как на пиццу. Я раскатываю на бумаге для выпечки, ничем её не смазываю.
Смазать лепешку сметаной. Сметана должна быть жирной. Конечно, всё зависит от производителя и качества изготовления, но 15 % сметана может в процессе нагревания свернуться и у вас будет полный противень жидкости. А она тут совсем не нужна! Я так один раз пирог испортила.
Сверху сметаны распределить нарезанные бекон и лук. Посыпать черным перцем.
Фламмкухен выпекается как пицца, поэтому нужно заранее разогреть духовку до 230 градусов. Отправить в хорошо разогретую духовку на 20-25 минут. Ориентируйтесь на свою технику.
За 5 минут до приготовления достать противень и сверху разложить кусочки моцареллы. Я взяла один большой шарик.
Поставить противень назад в духовку еще на 5 минут до расплавления моцареллы.
Комментарии и отзывы
25 октября Лилек3011 #
25 октября UNU # (автор рецепта)
13 октября аля аля #
11 октября oks-11-10 #
11 октября UNU # (автор рецепта)
7 октября inna_2107 #
7 октября UNU # (автор рецепта)
7 октября Евгения 1976 #
Отлично получилось! Тесто тоненькое, по бокам хрустящее, начинка сочная, ароматная.
На мой взгляд совсем на пиццу не похоже. Совершенно отдельная, замечательная "единица" в строю подобных "пирогов".
Очень вкусно! Спасибо огромное!
7 октября UNU # (автор рецепта)
7 октября мисс #
7 октября UNU # (автор рецепта)
7 октября Ирушенька #
7 октября UNU # (автор рецепта)
6 октября Евгения 1976 #
Очень аппетитно выглядит. И начинка в моём вкусе.
Обязательно надо попробовать.
Спасибо!
7 октября nelliundco #
7 октября Евгения 1976 #
Очень вкусный получился
Спасибо большое за внимание
7 октября nelliundco #
6 октября wowan5 #
6 октября UNU # (автор рецепта)
6 октября wowan5 #
https://www.povarenok.ru/recipes/show/12575/
6 октября nelliundco #
6 октября kostiks #
6 октября nelliundco #
6 октября kostiks #
6 октября nelliundco #
6 октября kostiks #
6 октября wowan5 #
6 октября kostiks #
6 октября wowan5 #
А про уважаемость....не смешите
6 октября kostiks #
11 октября Русалочка88 #
6 октября UNU # (автор рецепта)
6 октября kostiks #
6 октября UNU # (автор рецепта)
6 октября UNU # (автор рецепта)
6 октября kostiks #
6 октября nelliundco #
6 октября UNU # (автор рецепта)
6 октября nelliundco #
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: