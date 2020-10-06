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  • 6 октября 2020, 11:37
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Фламмкухен с моцареллой

Рецепт: Фламмкухен с моцареллой Рецепт: Фламмкухен с моцареллой

Фламмкухен - немецкий открытый пирог со сметаной, беконом и репчатым луком. Очень домашний, невероятно вкусный и совсем не хлопотный, готовить его одно удовольствие! От себя я добавила немного моцареллы, она со сметаной вкусно подружилась.

Категория: Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт

Ингредиенты для «Фламмкухен с моцареллой»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2335.1 ккал 		белки
71.1 г 		жиры
154.8 г 		углеводы
168.6 г
100 г блюда
ккал
281.3 ккал		 белки
8.6 г		 жиры
18.7 г		 углеводы
20.3 г

Рецепт «Фламмкухен с моцареллой»:

Соединить в миске муку, воду, соль и растительное масло. Приготовить довольно густое, но не тугое тесто. Тесто получается не липкое.

Собрать тесто в шар, замотать в плёнку и оставить на 30-40 минут отдохнуть.

Нарезать репчатый лук и сырокопченый бекон.

Раскатать тесто в тонкую лепешку, примерно как на пиццу. Я раскатываю на бумаге для выпечки, ничем её не смазываю.

Смазать лепешку сметаной. Сметана должна быть жирной. Конечно, всё зависит от производителя и качества изготовления, но 15 % сметана может в процессе нагревания свернуться и у вас будет полный противень жидкости. А она тут совсем не нужна! Я так один раз пирог испортила.

Сверху сметаны распределить нарезанные бекон и лук. Посыпать черным перцем.
Фламмкухен выпекается как пицца, поэтому нужно заранее разогреть духовку до 230 градусов. Отправить в хорошо разогретую духовку на 20-25 минут. Ориентируйтесь на свою технику.

За 5 минут до приготовления достать противень и сверху разложить кусочки моцареллы. Я взяла один большой шарик.
Поставить противень назад в духовку еще на 5 минут до расплавления моцареллы.

Разрезать пирог на кусочки и подавать всем желающим.
Приятного аппетита!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "ХарвестФест" от GEFEST - духовка На полдник На ужин Неожиданные гости

Теги: пирог ужин выпечка духовка

Вкусы: луковый ветчинный пикантный насыщенный хрустящий бесподобный

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Фламмкухен с моцареллой
Рецепт: Фламмкухен с моцареллой

Фламмкухен - немецкий открытый пирог со сметаной, беконом и репчатым луком. Очень домашний, невероятно вкусный и совсем не хлопотный, готовить его одно удовольствие! От себя я добавила немного моцареллы, она со сметаной вкусно подружилась.

Ингредиенты для «Фламмкухен с моцареллой»:

Комментарии и отзывы

Получился очень вкусный пирог!!! У меня только моцарелла не в шариках, а кусочком, я её натерла сверху. Всё остальное по рецепту. Нам очень понравился пирог, такой сытный и ароматный. И да, он не похож на пиццу. Надежда, огромное спасибо за рецепт!!!
Пожалуйста! Готовьте на здоровье! Спасибо за фотоотчет!
Классный рецепт
Ели в Страстбурге . Вместо сметаны был творожный сыр и пирог назывался почему-то "фламбе", хотя поджигали только с яблочной начинкой. Я тоже стала добавлять моцареллу. Это очень вкусно
Спасибо!
Очень аппетитно!
Спасибо!
Мммм, вкуснятина!
Отлично получилось! Тесто тоненькое, по бокам хрустящее, начинка сочная, ароматная.
На мой взгляд совсем на пиццу не похоже. Совершенно отдельная, замечательная "единица" в строю подобных "пирогов".
Очень вкусно! Спасибо огромное!
Как оперативно! Спасибо за фотоотчет! Я рада что понравилось! На здоровьичко!
Очень аппетитно
Спасибо!
Надежда, бесподобная выпечка! Красивая, ароматная!
Спасибо! Было очень вкусно!
ЗдОрово!
Очень аппетитно выглядит. И начинка в моём вкусе.
Обязательно надо попробовать.
Спасибо!
Жееняяя! Я к тебе на фламкухен , шикарный он у тебя получился
Угощаю от души
Очень вкусный получился
Спасибо большое за внимание
Спасибо Женечка , по фото видно, что вкусно ?
А я когда делаю фламмкухен, то чуток поджариваю бекон с луком и добавляю сметану, а потом все намазываю на тесто
Спасибо! Надо попробовать и ваш способ приготовления.
Ну тогда здесь посмотрите мой очень давний рецепт
https://www.povarenok.ru/recipes/show/12575/
Обожаю фламкухен ! У вас очень хороший рецепт , но тесто раскатывается очень тонко . Фото очень аппетитные
А Ваше мнение по раскатке теста? Если у автора примерно 350 теста - какого размера должна быть основа?
Думаю, что на весь противень, я сама не делала тесто на фламкухен, у нас продают готовое, оно тоньше, чем слоёное, тем более на пиццу. А рецепт супер !
То есть ооочень тонкое?
Да, очень тонкое.
Спасибо! Буду знать...
Ответ для kostiks
Тесто после выпечки должно быть тонюсенькое а это почти как пицца, что и было сказано в тексте
Тут дело такое, что и почти как пиццы бывают разные! При весе 350 - можно раскатать "как пицца" примерно на 38...40 см в диаметре, а можно расплющить скалкой и до 5о см... Поэтому я уточняю. Хотя Вы и уважаемый пользователь на этом сайте, но очень прошу Вас не указывать мне, что было написано в рецепте. Читал сам.
и где я указывала?Я вам написала подтверждение что очень тонкое тесто, и чем это Вас оскорбило?
А про уважаемость....не смешите
"а это почти как пицца, что и было сказано в тексте" - ни чем, это НЕ оскорбление, просто считаю такое "подтверждение" весьма не корректным! Как будто я не читал рецепт и не знаю, о чем разговор...
Осень....обострение.
Ответ для nelliundco
Спасибо!
Очень даже интересно! Надо попробовать! Действительно на пиццу похоже, или на лахмаджун, только европейский...
Ответ для kostiks
Извините, коммент не отправился... Спасибо! Попробуйте обязательно, очень вкусно. Пеку фламмкухен не первый раз, тесто толщиной 3-5 мм, пропекается отлично, краешки хрустят. Рецепт от нашего соотечественника, проживающего в Германии.
Обязательно попробую в ближайшее время! Интересно...
Ответ для kostiks
Фламкухен по вкусу всё же не похож на пиццу, по мне так он вкуснее пиццы
А я с вами соглашусь! На мой вкус он, и правда, вкуснее!
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