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  • 8 октября 2020, 10:09
  • 4967

Тушёная белая рыба по-ливийски

Рецепт: Тушёная белая рыба по-ливийски Рецепт: Тушёная белая рыба по-ливийски

Для этого рецепта подойдёт любая белая рыба. У меня - наш курильский окунь. Главное в блюде – насыщенный пряностями, густой томатный соус, в котором тушится рыба. Сразу предвижу отзывы несколько знатоков ливийской кухни, которые будут писать злобные комменты, это почему-то стало часто практиковаться на нашем миролюбивом сайте. Давайте будем добрее друг к другу и просто готовить, есть и наслаждаться едой.

Категория: Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы

Ингредиенты для «Тушёная белая рыба по-ливийски»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1401 ккал 		белки
122.8 г 		жиры
56.4 г 		углеводы
108 г
Порции
ккал
350.3 ккал		 белки
30.7 г		 жиры
14.1 г		 углеводы
27 г
100 г блюда
ккал
74.9 ккал		 белки
6.6 г		 жиры
3 г		 углеводы
5.8 г

Рецепт «Тушёная белая рыба по-ливийски»:

Для приготовления подойдёт любая белая рыба, главное, не костлявая, у меня курильский окунь.

Рыбу чистим, режем на порционные куски, не надо разделывать на филе.
Натираем куски рыбы солью, чёрным перцем, соком лимона. Кладём рубленную кинзу, Ставим на 15 минут промариноваться в холод.

Готовим соус. Берём помидоры, чеснок, жгучий перец и половину сладкого перца.

Пробиваем блендером.

Лук чистим, режем мелкими кубиками.

Пассеруем лук 5 минут в масле на сковороде, разогретой на среднем огне.
Добавляем порезанный кубиками корень сельдерея, у меня черешки.

Кладём оставшийся перец, порезанный полосками, тушим 5 минут.

Выливаем овощное пюре в сковороду.

Кладём специи: кардамон, куркуму, кориандр, зиру и гвоздику. Перемешиваем, добавляем соль и сахар. Тушим без крышки 5 минут на среднем огне.

Кладём куски рыбы в соус, поливаем соусом сверху. Накрываем крышкой, на среднем огне тушим примерно 20 минут, до готовности рыбы.

Подаём рыбу горячей или холодной. Приятного аппетита!!!






Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "ХарвестФест" от GEFEST - плита На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее Специальное питание : Постное питание

Теги: обед ужин второе горячее праздник

Вкусы: рыбный овощной томатный острый кисло-сладкий пряный насыщенный пикантный

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Тушёная белая рыба по-ливийски
Рецепт: Тушёная белая рыба по-ливийски

Для этого рецепта подойдёт любая белая рыба. У меня - наш курильский окунь. Главное в блюде – насыщенный пряностями, густой томатный соус, в котором тушится рыба. Сразу предвижу отзывы несколько знатоков ливийской кухни, которые будут писать злобные комменты, это почему-то стало часто практиковаться на нашем миролюбивом сайте. Давайте будем добрее друг к другу и просто готовить, есть и наслаждаться едой.

Ингредиенты для «Тушёная белая рыба по-ливийски»:

Комментарии и отзывы

А можно в таком соусе рыбу запечь?
Спасибо за рецепт! Обязательно приготовлю
Привет,Света!Прекрасный рецепт!Это блюдо в Израиле называется "Храйме Триполитаим".Триполи-столица Ливии.У нас очень много выходцев из этой страны.Семьи когда-то были большими.Хозяйке нужно было быстро приготовить еду на всех.Соуса и приправ(это же восток) в блюде должно быть много!Подается много белого хлеба,которым все вымакивают соус из большой сковороды!Подходит любая рыба!Но самой лучшей считается кефаль!
Мой коммент не злобный, просто недоумевающий Сам соус, без сомнения, должен получиться вкусным! НО! С таким количеством различных специй, особенно чеснока, вы вкус самой рыбы-то чувствуете? Или курильский окунь не имеет вообще никакого вкуса?
Я не посчитала злобным. Нет, курильский окунь очень вкусный. Но просто захотелось разнообразить.
Лично мне Ваши рецепты нравятся, некоторые из них оставила себе. На злобные комментарии не стоит обращать внимания, пусть себе злопыхают . Лично меня всегда удивляют комменты типа: " Вместо того, я положила это, а ещё убрала это и это, и добавила того и того. Получилось очень вкусно, спасибо за рецепт", или ещё лучше, всё то же самое, а в конце: " Рецепт не очень вдохновил, повторять точно не стану". Вот в этих случаях я реально не понимаю , за что хвалят или ругают автора рецепта, ведь это получается ну совсем другой вкус
Спасибо. Да, вы правы. Иногда до курьёза. напишут кучу замены, а в итоге не понравилось. Да, я делаю сама, даже не меняю а просто другой раз купила, другой сорт чего-то и вкус другой. Элементарно, вместо маринованного - кислый огурец, горошек не сладкий, колбаса дешёвая, лук крупно нарезала, майонез другой - и... "Оливье" гадость.
Да, качество продуктов, это вообще основа вкуса. А на сайте, если мне приглянулся рецепт, я сначала готовлю его так как предлагается, а уж затем делаю выводы. Либо оставляю всё как есть, либо вношу корректировки под свой вкус, либо совсем удаляю рецепт из книги. И никогда не пишу отрицательные отзывы, во-первых на вкус и цвет..., а во вторых считаю что если тебе нечего сказать человеку приятного, то лучше промолчи
Светик, хороший рецепт рыбки!
Светочка, просто восхитительная, ароматная рыба! Очень интересный рецепт!
В знатоки ливийской кухни не записываюсь. Но еще моя бабушка, живя у Азовского моря, так готовила судака в томатном соусе)) Ливийкой она не была. Любой житель приморских городов и сел знает такой способ приготовления рыбы. Часто на противне в духовке.
Принадлежность к какой то нац.кухне скорее всего обуславливается набором специй. А так да, все рыбаки тушат с овощами рыбку.
Ответ для Катерина Валериевна 1
отличная рыбка!
Вкуууснооо!!!
Как же аппетитно Давно не готовила тушёную рыбку
Светлана! Рыбка в таком соусе, просто, прелесть
Светлана, извини разболтались тут у тебя, но здесь так уютно, по-домашнему, грех не поговорить.
Шикарная рыбка! Представляю этот густой,насыщенный вкус
Люблю такую рыбку, в маринаде, .
У нас он продаётся как терпуг, а на Сахалине - тоже курильский окунь, очень вкусная рыбка.
А я подумала,что ошиблась,что это терпуг.Вкусная рыба ...
Нет, всё правильно, его так зовут на Дальнем Востоке, а так это терпуг.
Понятно
Какой точный смайлик, кстати, я уже года два-три не вижу терпуга в продаже.
В магазине,где закупаемся продуктами есть,но у него такооой вид,что и даром не надо.И цену задрали,как за красную почти.
А он никогда и не был особо дешёвым, в ценовом ряду с треской, но у него всегда огромная голова, выходит ещё дороже. Без головы редко вижу. Но, он , зараза, вкусный когда свежий, приходилось есть, безумно вкусный!
Что верно,то верно - очень вкусный!
Ответ для yugai ludmila65
без головы и не видела, а треска у нас ещё дороже
У нас и треска и терпуг под 300 , всё везут издалека.
Ответ для красавица киса
ну, живу на Дальнем Востоке, стыдно без рыбы, около моря, вчера было три вида окуня. А насчёт цены, у нас горбуша и кета дешевле окуня, остальная рыба дороже.
ну, живу на Дальнем Востоке, стыдно без рыбы, около моря, вчера было три вида окуня.
Света,извини,не совсем поняла,к чему это?Как-то агрессивно немного...
я имею ввиду, что было бы странно, что у нас нет рыбы хорошей, может не там сунула коммент, не в тему
Неет.
В магазине,где закупаемся продуктами есть,но у него такооой вид,что и даром не надо.И цену задрали,как за красную почти.
Это сюда был коммент.
Понятно
Ответ для красавица киса
Я наоборот борец с агрессией на сайте.
Ответ для yugai ludmila65
Да, окунь-терпуг. Но на ценнике написано было "курильский окунь", по 212 руб, а раньше сами ловили на море.
Кстати , и я познакомилась с этой рыбой как с курильским окунем, на далёком Сахалине, в прошлом веке, по другому его и не звали. А уж потом увидела здесь на материке терпуг. Света , и мы ловили свежую, , ох , дела давно минувших дней.
Отличный рецепт!
Хороший рецепт и правильный подбор специй
Аппетитное блюдо!
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