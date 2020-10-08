Для этого рецепта подойдёт любая белая рыба. У меня - наш курильский окунь. Главное в блюде – насыщенный пряностями, густой томатный соус, в котором тушится рыба. Сразу предвижу отзывы несколько знатоков ливийской кухни, которые будут писать злобные комменты, это почему-то стало часто практиковаться на нашем миролюбивом сайте. Давайте будем добрее друг к другу и просто готовить, есть и наслаждаться едой.
- 8 октября 2020, 10:09
- 4967
Тушёная белая рыба по-ливийски
Ингредиенты для «Тушёная белая рыба по-ливийски»:
- Рыба — 600 г
- Помидор — 6 шт
- Перец сладкий красный (один крупный или два средних) — 1 шт
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Чеснок — 4 зуб.
- Лук репчатый (крупная головка) — 1 шт
- Сок лимонный — 3 ст. л.
- Кинза — 1 пуч.
- Сельдерей корневой (или 2 шт черешки) — 80 г
- Гвоздика (молотая) — 1/2 ч. л.
- Зира — 1 ч. л.
- Кориандр (молотый) — 1 ч. л.
- Куркума — 1 ч. л.
- Перец красный жгучий — 1/2 шт
- Перец черный (молотый) — 1 ч. л.
- Сахар — 2 ч. л.
- Соль — 2 ч. л.
- Кардамон — 1/2 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1401 ккал
|
белки
122.8 г
|
жиры
56.4 г
|
углеводы
108 г
|Порции
|ккал
350.3 ккал
|белки
30.7 г
|жиры
14.1 г
|углеводы
27 г
|100 г блюда
|ккал
74.9 ккал
|белки
6.6 г
|жиры
3 г
|углеводы
5.8 г
Рецепт «Тушёная белая рыба по-ливийски»:
Рыбу чистим, режем на порционные куски, не надо разделывать на филе.
Натираем куски рыбы солью, чёрным перцем, соком лимона. Кладём рубленную кинзу, Ставим на 15 минут промариноваться в холод.
Пассеруем лук 5 минут в масле на сковороде, разогретой на среднем огне.
Добавляем порезанный кубиками корень сельдерея, у меня черешки.
Кладём специи: кардамон, куркуму, кориандр, зиру и гвоздику. Перемешиваем, добавляем соль и сахар. Тушим без крышки 5 минут на среднем огне.
Кладём куски рыбы в соус, поливаем соусом сверху. Накрываем крышкой, на среднем огне тушим примерно 20 минут, до готовности рыбы.
Комментарии и отзывы
11 часов назад Annushka_Zh #
позавчера ISSemenova #
вчера в 1:12 мисс # (автор рецепта)
12 октября ли-ли-я #
позавчера мисс # (автор рецепта)
12 октября duduka05 #
12 октября мисс # (автор рецепта)
11 октября Кучерова Ирина #
12 октября мисс # (автор рецепта)
12 октября Кучерова Ирина #
позавчера мисс # (автор рецепта)
10 октября Алиева2012 #
11 октября мисс # (автор рецепта)
8 октября Ирушенька #
9 октября мисс # (автор рецепта)
8 октября Катерина Валериевна 1 #
8 октября yugai ludmila65 #
9 октября мисс # (автор рецепта)
9 октября yugai ludmila65 #
9 октября мисс # (автор рецепта)
8 октября ma-ma sveta #
9 октября мисс # (автор рецепта)
8 октября nelliundco #
9 октября мисс # (автор рецепта)
8 октября Демурия #
9 октября мисс # (автор рецепта)
8 октября МурКатеринка #
9 октября мисс # (автор рецепта)
8 октября wise1288 #
9 октября мисс # (автор рецепта)
8 октября yugai ludmila65 #
9 октября мисс # (автор рецепта)
9 октября yugai ludmila65 #
8 октября красавица киса #
9 октября мисс # (автор рецепта)
8 октября yugai ludmila65 #
У нас он продаётся как терпуг, а на Сахалине - тоже курильский окунь, очень вкусная рыбка.
8 октября красавица киса #
8 октября yugai ludmila65 #
8 октября красавица киса #
8 октября yugai ludmila65 #
8 октября красавица киса #
8 октября yugai ludmila65 #
8 октября красавица киса #
9 октября мисс # (автор рецепта)
9 октября yugai ludmila65 #
9 октября мисс # (автор рецепта)
9 октября красавица киса #
9 октября мисс # (автор рецепта)
9 октября мисс # (автор рецепта)
9 октября красавица киса #
9 октября мисс # (автор рецепта)
9 октября мисс # (автор рецепта)
9 октября yugai ludmila65 #
10 октября мисс # (автор рецепта)
8 октября inna_2107 #
9 октября мисс # (автор рецепта)
8 октября wowan5 #
9 октября мисс # (автор рецепта)
8 октября Silverina1 #
9 октября мисс # (автор рецепта)
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