BB-код для вставки:

BB-код используется на форумах

[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/167805/]Тушёная белая рыба по-ливийски[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/167805/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020oct/08/58/2775900_51091-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Горячие блюда -> Блюда из рыбы и морепродуктов -> Горячие блюда из рыбы Для этого рецепта подойдёт любая белая рыба. У меня - наш курильский окунь. Главное в блюде – насыщенный пряностями, густой томатный соус, в котором тушится рыба. Сразу предвижу отзывы несколько знатоков ливийской кухни, которые будут писать злобные комменты, это почему-то стало часто практиковаться на нашем миролюбивом сайте. Давайте будем добрее друг к другу и просто готовить, есть и наслаждаться едой. Ингредиенты: Рыба, Помидор, Перец сладкий красный, Масло растительное, Чеснок, Лук репчатый, Сок лимонный, Кинза, Сельдерей корневой, Гвоздика, Зира, Кориандр, Куркума, Перец красный жгучий, Перец черный, Сахар, Соль, Кардамон. Тэги: обед, ужин, второе, горячее, праздник.