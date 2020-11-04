Рассыпчатое песочное тесто и большое количество ароматных яблок и груш в нежной сметанной заливке.
- 4 ноября 2020, 22:45
- 1974
Нежный заливной пирог
Ингредиенты для «Нежный заливной пирог»:
- Мука пшеничная / Мука — 350 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Сметана (Для теста и для начинки) — 150г+250 г
- Масло сливочное — 180 г
- Сахар — 200 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Крахмал — 3 ст. л.
- Яблоко — 2 шт
- Груша — 2 шт
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4391.7 ккал
|
белки
47.7 г
|
жиры
191.5 г
|
углеводы
621.4 г
|Порции
|ккал
549 ккал
|белки
6 г
|жиры
23.9 г
|углеводы
77.7 г
|100 г блюда
|ккал
261.4 ккал
|белки
2.8 г
|жиры
11.4 г
|углеводы
37 г
Рецепт «Нежный заливной пирог»:
В миске смешиваем просеянную муку с разрыхлителем, добавить растопленное сливочное масло, сметану и замесить мягкое тесто. Тесто делим на 2 части. Маленькую часть отправим в морозильник на 20 мин.
Тесто выложить на дно формы (форма 26см, застелить пергаментом), разровнять по дну, сформировать средние бортики.
Готовим заливку: будем взбивать сахар с яйцом, масса должна получиться слегка кремогого цвета. Теперь добавим сметану и крахмала, все хорошо перемешать.
Теперь в тесто выложить фрукты и налить сверху заливку. Сверху натереть оставшееся тесто (достаём маленькую часть теста с морозильника). Отправить пирог в разогретую до 170° в духовку примерно на 60минут.
Комментарии и отзывы
25 минут назад inna_2107 #
21 минуту назад nur ai2013 # (автор рецепта)
5 часов назад alenanat #
4 часа назад nur ai2013 # (автор рецепта)
5 ноября jannasimf #
5 ноября nur ai2013 # (автор рецепта)
4 ноября dantist1 #
5 ноября nur ai2013 # (автор рецепта)
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