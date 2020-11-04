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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт
  • 4 ноября 2020, 22:45
  • 1974

Нежный заливной пирог

Рецепт: Нежный заливной пирог

Рассыпчатое песочное тесто и большое количество ароматных яблок и груш в нежной сметанной заливке.

Категория: Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт

Ингредиенты для «Нежный заливной пирог»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4391.7 ккал 		белки
47.7 г 		жиры
191.5 г 		углеводы
621.4 г
Порции
ккал
549 ккал		 белки
6 г		 жиры
23.9 г		 углеводы
77.7 г
100 г блюда
ккал
261.4 ккал		 белки
2.8 г		 жиры
11.4 г		 углеводы
37 г


Рецепт «Нежный заливной пирог»:

В миске смешиваем просеянную муку с разрыхлителем, добавить растопленное сливочное масло, сметану и замесить мягкое тесто. Тесто делим на 2 части. Маленькую часть отправим в морозильник на 20 мин.

Тесто выложить на дно формы (форма 26см, застелить пергаментом), разровнять по дну, сформировать средние бортики. 

Яблоки и груши режем на дольки

Готовим заливку: будем взбивать сахар с яйцом, масса должна получиться слегка кремогого цвета. Теперь добавим сметану и крахмала, все хорошо перемешать.

Теперь в тесто выложить фрукты и налить сверху заливку. Сверху натереть оставшееся тесто (достаём маленькую часть теста с морозильника). Отправить пирог в разогретую до 170° в духовку примерно на 60минут.

Пирог получается очень нежным и вкусным. Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На десерт На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На десерт

Теги: десерт пирог

Вкусы: сладкий нежный яблочный грушевый

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Нежный заливной пирог
Рецепт: Нежный заливной пирог

Рассыпчатое песочное тесто и большое количество ароматных яблок и груш в нежной сметанной заливке.

Ингредиенты для «Нежный заливной пирог»:

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Комментарии и отзывы

это вкусный пирог!
Спасибо . Да очень вкусный
вкус не шарлотки
Больше на сметанника похож
Аппетитный пирог!!!
Спасибо
Как раз искала новый пирог с яблоками и грушами. На выходных попробую Ваш!
Готовьте на здоровье
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