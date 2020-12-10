Самый знакомый, самый любимый пирог. Песочный со смородиновым вареньем. Мало кто откажется от кусочка к чаю. Рекомендую.
- 10 декабря 2020, 14:27
- 7944
Песочный пирог с вареньем
Ингредиенты для «Песочный пирог с вареньем»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука (+,- 1 ст.л. «Бело-нежная» ООО «ТД «Оскольская мука») — 500 г
- Масло сливочное — 140 г
- Масло растительное — 30 мл
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сахар — 140 г
- Сметана (15-20%) — 1 ст. л.
- Сода (без горки) — 1 ч. л.
- Соль (1/3 ч.л.) — по вкусу
Начинка
Дополнительно
- Сахарная пудра — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5217.1 ккал
|
белки
63.1 г
|
жиры
159.5 г
|
углеводы
903.3 г
|Порции
|ккал
652.1 ккал
|белки
7.9 г
|жиры
19.9 г
|углеводы
112.9 г
|100 г блюда
|ккал
350.1 ккал
|белки
4.2 г
|жиры
10.7 г
|углеводы
60.6 г
Рецепт «Песочный пирог с вареньем»:
Холодное сливочное масло натереть на тёрке и смешать с яичной массой, растительным маслом, сметаной и содой.
Духовку включить на разогрев. Варенье смешать с крахмалом.
Достать тесто, разделить на 2/3 и 1/3. Большую часть раскатать в круг, 34 см., толщиной 1 см..
Форму смазать маслом, присыпать мукой или застелить бумагой для выпечки. Перенести тесто в форму, формуя бортики. Выложить варенье.
ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ!!!
Комментарии и отзывы
16 декабря Наташенька-2019 #
16 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
16 декабря наталия_ласточка #
16 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
13 декабря Wera13 #
13 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
13 декабря мисс #
13 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
12 декабря ariel7777 #
12 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
11 декабря wise1288 #
11 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
11 декабря ирпенчанка #
11 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
11 декабря МурКатеринка #
11 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 декабря Vishnja #
11 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Это точно, как бы нас не дразнили "киши" , да "капкейки" , наши пироги самые лучшие.
10 декабря jannasimf #
10 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 декабря Ирушенька #
10 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 декабря Анастасия АГ #
10 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 декабря Людмила НК #
10 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 декабря Okoolina #
10 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 декабря красавица киса #
10 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 декабря Himbeeren #
Всеми любимый пирог.
Начинка и оформление замечательны!
10 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Это да, всеми любимый!
10 декабря nelliundco #
10 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Спасибо за доброе внимание, дорогая.
10 декабря nelliundco #
10 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 декабря nattela v #
10 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 декабря Лиса Петровна #
В ингредиентах сметаны количество не понятно получилось.
10 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Отредактировала, .
10 декабря sibir77 #
10 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
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