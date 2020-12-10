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  • 10 декабря 2020, 14:27
  • 7944

Песочный пирог с вареньем

Рецепт: Песочный пирог с вареньем

Самый знакомый, самый любимый пирог. Песочный со смородиновым вареньем. Мало кто откажется от кусочка к чаю. Рекомендую.

Категория: Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт

Ингредиенты для «Песочный пирог с вареньем»:

Тесто

Начинка

Дополнительно

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5217.1 ккал 		белки
63.1 г 		жиры
159.5 г 		углеводы
903.3 г
Порции
ккал
652.1 ккал		 белки
7.9 г		 жиры
19.9 г		 углеводы
112.9 г
100 г блюда
ккал
350.1 ккал		 белки
4.2 г		 жиры
10.7 г		 углеводы
60.6 г

Рецепт «Песочный пирог с вареньем»:

Взбить сахар, яйца и соль до светлой массы.

Холодное сливочное масло натереть на тёрке и смешать с яичной массой, растительным маслом, сметаной и содой.

Муку добавить в жидкую массу.

Замесить однородное тесто, положить в пакет и убрать в холодильник на 30 минут.

Духовку включить на разогрев. Варенье смешать с крахмалом.
Достать тесто, разделить на 2/3 и 1/3. Большую часть раскатать в круг, 34 см., толщиной 1 см..

Форму смазать маслом, присыпать мукой или застелить бумагой для выпечки. Перенести тесто в форму, формуя бортики. Выложить варенье.

Оставшимся тестом украсить заготовку. Выпекать при 180-190 градусах 35-40 минут.

Аккуратно извлечь из формы, остудить. При подаче украсить "снежком" из сахарной пудры.

Из остатков вышло 180 г. печенья.





ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ!!!







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Конкурс "Испеки себе Новый Год" На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин : На десерт

Теги: выпечка духовка пирог чаепитие праздник гости детям

Вкусы: печеный сладкий смородиновый

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Песочный пирог с вареньем
Рецепт: Песочный пирог с вареньем

Самый знакомый, самый любимый пирог. Песочный со смородиновым вареньем. Мало кто откажется от кусочка к чаю. Рекомендую.

Ингредиенты для «Песочный пирог с вареньем»:


Комментарии и отзывы

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Люблю песочные пироги только с настоящего песочного теста а не с фальшивого.
Немного не понятно , как в той песне " Но не понятно что ты имела ввиду?????"
Эх, грешна... люблю песочное тесто и пироги соответственно. Спасибо за рецепт!!!
Спасибо большое, я тоже люблю, всегда вкусно!
Красивый и вкусный пирог!
Спасибо, Вера.
красивый пирог
Света, спасибо.
очень люблю такие пироги... очень красивый
Наташа, благодарю.
Людмила! Необыкновенно вкусный и красивый пирог
Светлана, спасибо огромное.
Люда! Шикарное оформление и очень аппетитный пирог!
Спасибо, Наташа.
Людмила, оформление пирога просто ВАУ, так уютно и прзднично
Катюш, спасибо, милая.
Людочка, как празднично! Любимый пирог!
Спасибо, Любаша.
Это точно, как бы нас не дразнили "киши" , да "капкейки" , наши пироги самые лучшие.
Красивый, ароматный и вкусный пирог!
Жанна, спасибо огромное.
Людочка, красивый какой,праздничный пирог! Бесподобные фотографии!
Иришка, спасибо огромное.
Красавец пирог! Дивная выпечка
Настенька, от души благодарю.
С твоим дивным пирогом асе ближе и ближе НГ!
Людочка, спасибо. Да и так немного осталось, 3 недели...
вкусный пирожок к чаю!
Это точно, спасибо, Наташа.
Люда,такой домашний,душевный пирог получился! Красота.
Надя, спасибо.
Атмосферные фото.
Всеми любимый пирог.
Начинка и оформление замечательны!
Жанна, спасибо большое.
Это да, всеми любимый!
Праздничное оформление пирога , и самый простой пирог получается великолепным ! Мне бы кусочек , малюсенький !
Нелли, да я бы тебе и весь пирог подала, что там кусочек...
Спасибо за доброе внимание, дорогая.
Мне и кусочек хватит , много низя ! Спасибочки Люда
как скажешь.
Очень красивое оформление! Людмила, спасибо за чудесный рецептик!
Спасибо , Наташа.
Очень красивое оформление!
, как же приятно.
Людочка,красивые фото с настроением праздника.
В ингредиентах сметаны количество не понятно получилось.
Алечка, спасибо.
Отредактировала, .
с детства люблю! У тебя такое милое оформление пирога
Спасибо, Тоня. Новогоднее украшение.
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