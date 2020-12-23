Блюдо, как для семейного, так и для праздничного стола. Можно использовать любую не костлявую рыбу, как белую, так и красную, по желанию и возможностям. Вместо цветной капусты, можно брать брокколи или ассорти из них.
- 23 декабря 2020, 5:56
- 3932
Запеканка из горбуши и цветной капусты
Ингредиенты для «Запеканка из горбуши и цветной капусты»:
- Сыр плавленый (Hochland) — 100 г
- Горбуша (Вес в чищенном виде. Любая красная, белая, не костлявая рыба.) — 500 г
- Капуста цветная (брокколи или ассорти, свежие или мороженные) — 300 г
- Яйцо куриное — 3 шт
- Сливки (20%) — 100 мл
- Чеснок — 1 зуб.
- Смесь перцев (молотая) — 1/2 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Сок лимонный — 1 ст. л.
- Приправа (для рыбы, у меня: тимьян, цедра лимона, петрушка, майоран, сухой чеснок, морская соль, чёрный перец) — 1 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1680.7 ккал
|
белки
160.7 г
|
жиры
100.8 г
|
углеводы
30.8 г
|Порции
|ккал
420.2 ккал
|белки
40.2 г
|жиры
25.2 г
|углеводы
7.7 г
|100 г блюда
|ккал
138.9 ккал
|белки
13.3 г
|жиры
8.3 г
|углеводы
2.5 г
Рецепт «Запеканка из горбуши и цветной капусты»:
Я готовила половину количества.
Рыбу чистим, у меня - горбуша, разделываем на филе, я кожу оставляю, вы - на своё усмотрение, режем кусочками 2 на 3 см. Маринуем рыбу в соли, соке лимона, приправе для рыбы и смеси перцев.
Берём цветную капусту. Если свежая, то разбираем на соцветия. Отвариваем в подсоленной воде. Если свежая, то 5 минут, если мороженная, то 2 минуты. Откидываем на дуршлаг.
Готовим заливку. Сливки немного нагреваем, кладём в них плавленный сыр, размешиваем венчиком. Сливки нужны слегка подогретые, иначе сыр не растворится. У меня сыр плавленный Hochland.
Кладём в форму рыбу и цветную капусту. Выдавливаем чеснок, это надо было сделать сразу при мариновании.
Заливаем рыбу сырно-сливочно-яичной массой. Ставим в духовку на 200 градусов, запекаем до готовности и румяной корочки около 40 минут.
Комментарии и отзывы
29 декабря 2020 года solaris-7 #
30 декабря 2020 года мисс # (автор рецепта)
24 декабря 2020 года zaval #
25 декабря 2020 года мисс # (автор рецепта)
24 декабря 2020 года VeVeTa Tuk #
25 декабря 2020 года мисс # (автор рецепта)
25 декабря 2020 года VeVeTa Tuk #
26 декабря 2020 года мисс # (автор рецепта)
24 декабря 2020 года wise1288 #
24 декабря 2020 года мисс # (автор рецепта)
24 декабря 2020 года Ирушенька #
24 декабря 2020 года мисс # (автор рецепта)
23 декабря 2020 года nataliaatceken #
24 декабря 2020 года мисс # (автор рецепта)
23 декабря 2020 года МурКатеринка #
24 декабря 2020 года мисс # (автор рецепта)
23 декабря 2020 года Valushok #
24 декабря 2020 года мисс # (автор рецепта)
23 декабря 2020 года inna_2107 #
24 декабря 2020 года мисс # (автор рецепта)
23 декабря 2020 года Савуш #
24 декабря 2020 года мисс # (автор рецепта)
23 декабря 2020 года Анастасия АГ #
24 декабря 2020 года мисс # (автор рецепта)
23 декабря 2020 года yugai ludmila65 #
24 декабря 2020 года мисс # (автор рецепта)
23 декабря 2020 года Анастасия Цубленок #
23 декабря 2020 года мисс # (автор рецепта)
23 декабря 2020 года nelliundco #
23 декабря 2020 года мисс # (автор рецепта)
23 декабря 2020 года Okoolina #
23 декабря 2020 года мисс # (автор рецепта)
23 декабря 2020 года VikkiV #
23 декабря 2020 года мисс # (автор рецепта)
23 декабря 2020 года Демурия #
23 декабря 2020 года мисс # (автор рецепта)
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