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  • 23 декабря 2020, 5:56
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Запеканка из горбуши и цветной капусты

Рецепт: Запеканка из горбуши и цветной капусты

Блюдо, как для семейного, так и для праздничного стола. Можно использовать любую не костлявую рыбу, как белую, так и красную, по желанию и возможностям. Вместо цветной капусты, можно брать брокколи или ассорти из них.

Категория: Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы

Ингредиенты для «Запеканка из горбуши и цветной капусты»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1680.7 ккал 		белки
160.7 г 		жиры
100.8 г 		углеводы
30.8 г
Порции
ккал
420.2 ккал		 белки
40.2 г		 жиры
25.2 г		 углеводы
7.7 г
100 г блюда
ккал
138.9 ккал		 белки
13.3 г		 жиры
8.3 г		 углеводы
2.5 г

Рецепт «Запеканка из горбуши и цветной капусты»:

Я готовила половину количества.
Рыбу чистим, у меня - горбуша, разделываем на филе, я кожу оставляю, вы - на своё усмотрение, режем кусочками 2 на 3 см. Маринуем рыбу в соли, соке лимона, приправе для рыбы и смеси перцев.

Берём цветную капусту. Если свежая, то разбираем на соцветия. Отвариваем в подсоленной воде. Если свежая, то 5 минут, если мороженная, то 2 минуты. Откидываем на дуршлаг.

Готовим заливку. Сливки немного нагреваем, кладём в них плавленный сыр, размешиваем венчиком. Сливки нужны слегка подогретые, иначе сыр не растворится. У меня сыр плавленный Hochland.

Кладём яйца.

Взбиваем венчиком.

Кладём в форму рыбу и цветную капусту. Выдавливаем чеснок, это надо было сделать сразу при мариновании.

Заливаем рыбу сырно-сливочно-яичной массой. Ставим в духовку на 200 градусов, запекаем до готовности и румяной корочки около 40 минут.

Подаём запеканку горячей. Приятного аппетита!!!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс рецептов "Hochland делает нас ближе" На обед : На второе На праздничный стол : 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Рождество На ужин : На горячее

Теги: обед праздник ужин второе горячее

Вкусы: рыбный сливочный сырный капустный нежный насыщенный

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Запеканка из горбуши и цветной капусты
Рецепт: Запеканка из горбуши и цветной капусты

Блюдо, как для семейного, так и для праздничного стола. Можно использовать любую не костлявую рыбу, как белую, так и красную, по желанию и возможностям. Вместо цветной капусты, можно брать брокколи или ассорти из них.

Ингредиенты для «Запеканка из горбуши и цветной капусты»:

Комментарии и отзывы

Вкусная рыбка, спасибо за рецепт
С наступающим!
спасибо за рецепт, внятно и фотографии великолепные
С Рождеством!
Светлана! Отличная запеканка
Спасибо
Светочка, чудесная, нежная запеканка!
на новый год обязательно приготовлю
Ммм...чудесно!!!
вкусняшка
Вкусная рыбная запеканка!
Вкусненько! Люблю рыбку!
Светлана, очень вкусное блюдо!
Вкусно!
Спасибо
Спасибо
вкусно!
Спасибо
О, как же это аппетитно выглядит, Света!
Спасибо
Спасибо
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