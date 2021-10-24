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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы
  • 24 октября 2021, 21:04
  • 734

Карась, тушенный с яблоками

Рецепт: Карась, тушенный с яблоками

Очень интересное блюдо. Кисло-сладкий соус придает обычному карасю изыск и благородный вкус. Можно подавать и как самостоятельное блюдо, и как гарнир к рису, картофелю.

Категория: Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы

Ингредиенты для «Карась, тушенный с яблоками»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1347.7 ккал 		белки
93 г 		жиры
86.4 г 		углеводы
43 г
Порции
ккал
336.9 ккал		 белки
23.3 г		 жиры
21.6 г		 углеводы
10.8 г
100 г блюда
ккал
128.4 ккал		 белки
8.9 г		 жиры
8.2 г		 углеводы
4.1 г


Рецепт «Карась, тушенный с яблоками»:

Приготовить продукты.
Сметану достать из холодильника, чтобы нагрелась до комнатной температуры.
Карася лучше почистить и нарезать на порции накануне вечером (посолить и положить в холодильник до приготовления).

На дно сотейника вылить растительное масло.
Яблоки очистить от кожуры и семян, нарезать тонкими ломтиками и положить в сотейник.

Лук-порей нашинковать и выложить поверх яблочного слоя

На лук - кусочки рыбы.
Влить лимонный сок и вино.
Закрыть сотейник и тушить рыбу на медленном огне до готовности.
У меня это заняло ~ 40 мин.
Можно пару раз перевернуть кусочки.

За 10-15 мин. до готовности на каждую рыбку положить по кусочку сливочного масла

Готовую рыбу положить в отдельную посуду.
Такое количество жидкости должно получится.

Уварить так, чтобы осталась половинка.
(уже на этой стадии соус получается просто чумовой!)

Сметану разбавить теплой водой ( ~ 50-70 мл) и аккуратно влить в маслено-яблочно-луковую смесь непрерывно помешивая.
Добавить соль и перец, довести до легкого кипения и держать на огне ~ 3-5 мин.

Положить рыбу в соус, прогреть.
Можно сразу подавать к столу, но лучше убрать с огня и выдержать 15-20 мин, чтобы рыба пропиталась ароматами.
Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: второе ужин обед горячее

Вкусы: пикантный изысканный кисло-сладкий

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Карась, тушенный с яблоками
Рецепт: Карась, тушенный с яблоками

Очень интересное блюдо. Кисло-сладкий соус придает обычному карасю изыск и благородный вкус. Можно подавать и как самостоятельное блюдо, и как гарнир к рису, картофелю.

Ингредиенты для «Карась, тушенный с яблоками»:

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Комментарии и отзывы

Карась очень костлявая рыба и не очень большая.На ваших фото похоже карп.
Вы правы, карп тоже подойдет! Спасибо! Добавила в рецепт.
Но я использовала именно карася, крупненького. Муж рыбак, поэтому карасей, карпов, щук и т.п. едим своих и разных размеров.
Интересное какое блюдо!
Любопытно) с яблоками не делала)
Попробуйте ) Осенние яблоки придают соусу, как ни странно, сладость.
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