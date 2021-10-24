Очень интересное блюдо. Кисло-сладкий соус придает обычному карасю изыск и благородный вкус. Можно подавать и как самостоятельное блюдо, и как гарнир к рису, картофелю.
- 24 октября 2021, 21:04
- 734
Карась, тушенный с яблоками
Ингредиенты для «Карась, тушенный с яблоками»:
- Карась (очищенный, нарезанный на порционные куски, у меня 4 кусочка, можно вместо карася взять карпа) — 500 г
- Яблоко (типа Антоновки) — 2 шт
- Лук-порей (~10 см белой части)
- Вино белое сухое (использовала вино ДИОСКУРИЯ) — 30 мл
- Масло сливочное (небольшие кусочки, на каждую рыбку)
- Сок лимонный — 1 ч. л.
- Сметана (15% жирности) — 3 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец белый — по вкусу
- Масло растительное — 5 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1347.7 ккал
|
белки
93 г
|
жиры
86.4 г
|
углеводы
43 г
|Порции
|ккал
336.9 ккал
|белки
23.3 г
|жиры
21.6 г
|углеводы
10.8 г
|100 г блюда
|ккал
128.4 ккал
|белки
8.9 г
|жиры
8.2 г
|углеводы
4.1 г
Рецепт «Карась, тушенный с яблоками»:
Приготовить продукты.
Сметану достать из холодильника, чтобы нагрелась до комнатной температуры.
Карася лучше почистить и нарезать на порции накануне вечером (посолить и положить в холодильник до приготовления).
На дно сотейника вылить растительное масло.
Яблоки очистить от кожуры и семян, нарезать тонкими ломтиками и положить в сотейник.
На лук - кусочки рыбы.
Влить лимонный сок и вино.
Закрыть сотейник и тушить рыбу на медленном огне до готовности.
У меня это заняло ~ 40 мин.
Можно пару раз перевернуть кусочки.
Сметану разбавить теплой водой ( ~ 50-70 мл) и аккуратно влить в маслено-яблочно-луковую смесь непрерывно помешивая.
Добавить соль и перец, довести до легкого кипения и держать на огне ~ 3-5 мин.
Положить рыбу в соус, прогреть.
Можно сразу подавать к столу, но лучше убрать с огня и выдержать 15-20 мин, чтобы рыба пропиталась ароматами.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
позавчера Мыша в кедах 1 #
позавчера NatalyLeva # (автор рецепта)
Но я использовала именно карася, крупненького. Муж рыбак, поэтому карасей, карпов, щук и т.п. едим своих и разных размеров.
24 октября Ирушенька #
24 октября qwerrty121 #
24 октября NatalyLeva # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: