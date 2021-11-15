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  • 15 ноября 2021, 17:00
  • 4837

Камбала, запеченная с паприкой и петрушкой

Рецепт: Камбала, запеченная с паприкой и петрушкой

Чаще всего камбалу жарят, я же предлагаю запечь её в духовке в фольге. Простой и лаконичный рецепт, а рыба получается сочная, нежная, с ароматом петрушки и лимона.

Категория: Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы

Ингредиенты для «Камбала, запеченная с паприкой и петрушкой»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2175.5 ккал 		белки
310.1 г 		жиры
100.1 г 		углеводы
7.1 г
100 г блюда
ккал
104.1 ккал		 белки
14.8 г		 жиры
4.8 г		 углеводы
0.3 г

Рецепт «Камбала, запеченная с паприкой и петрушкой»:

Камбалу выпотрошить, помыть и сделать на тушке надрезы.

Для маринада смешать паприку, сок лимона, измельченную петрушку, соль, перец и растительное масло "Олейна".

Обмазать камбалу маринадом и оставить на 20 минут. Включить духовку на разогрев до 180 градусов.

На фольгу положить несколько веточек петрушки и немного полить растительным маслом.

На петрушку положить камбалу и завернуть её в фольгу.

Поставить противень с рыбой в духовку на 20 минут. Вот и сё. Камбала готова.

Приятного аппетита!
К рыбе можно подать овощной салат, рис или картофельное пюре.





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Олейна делает осень вкуснее" На обед : На второе На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: второе ужин обед духовка диетический запекать

Вкусы: рыбный лимонный пряный

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Камбала, запеченная с паприкой и петрушкой
Рецепт: Камбала, запеченная с паприкой и петрушкой

Чаще всего камбалу жарят, я же предлагаю запечь её в духовке в фольге. Простой и лаконичный рецепт, а рыба получается сочная, нежная, с ароматом петрушки и лимона.

Ингредиенты для «Камбала, запеченная с паприкой и петрушкой»:

Комментарии и отзывы

Рыба просто изумительная! Не очень люблю запах камбалы, но благодаря лимону запаха этого не стало. Я в восторге от рыбки, спасибо вам за рецепт!)))
На здоровье!
У Вас очень красиво получилось!
Большое спасибо!
Чудесно получилось Очень вкусно, полезно и легко на ужин. Камбалу жарю часто, но никогда не запекала. Теперь буду и так.
Спасибо!
Спасибо за фотоотчет! Очень аппетитно получилось!
Во-первых, это не камбала. Камбала рыба большая от 2-х кг и у нее на спинке такие шишки. Она очень жирная и ее жарить нужно на сухой сковороде, на небольшом огне. То что у вас на фото - глосики, правда в разных регионах ее называют по-разному. В Крыму - это глосики. И тут вы правы: они вкуснее если их запекать, потому что если жарить обычным способом - получаются суховаты. Но есть еще один способ - это жарить во фритюре каких-то 2-3 минуты, тогда тоже вкусно, ну и заморочно, конечно. Ваш способ лучше всего. Только я на фольгу кладу еще бумагу для запекания - так спокойней моему желудку.
И еще. Кто-то посоветовал снимать шкурку. Не делайте это ни в коем случае! Если с глосика снять шкурку - останется только хребетик.
Спасибо за рецепт. Завидую вам, у вас есть возможность купить такую рыбку. У меня остались только воспоминания.
Спасибо за комментарий!
В Одессе - всё, что плоское - то камбала. Так и называется - риба изпод прэсса.
Рецепт понравился, будем готовить.
Ответ для raisa k 2020
Это тоже камбала, только речная.
Ответ для raisa k 2020
Вы описываете палтуса
Ответ для raisa k 2020
Добрый вечер raisa k 2020. У на на Алтае в магазинах продается такая рыбка , но на ценниках написана камбала.
Ответ для raisa k 2020
В Черном море водится три вида камбалы: камбала Глосса, калкан и морской язык. Так вот камбала Глосса - и есть глосик на местном сленге. Сейчас мелкий, по причине варварского лова. В 80-х годах в Сиваше попадались экземпляры до 1,5 кг.
Да-да! Калкан называли камболой. Спасибо! Напомнили.
Камбала очень вкусная рыбка, только не забудьте шкурку снять с неё, чтобы впечатление не испортить...Эх, запеку!!!
Спасибо вам!
Спасибо!
Спасибо!
Надежда! Замечательная, ароматная рыбка
Спасибо!
Надежда, ох, и хороша рыба!
Спасибо!
Ох как я люблю камбалу, часто готовлю, запекаю тоже.
Спасибо, что заглянули! Да, рыбка вкусная.
Камбала очень вкусная рыбка , запечённую не пробовала , несомненно вкусно !
Спасибо!
интересно. ни разу не запекала.
Вкусно! Попробуйте как нибудь.
я люблю камбалу запеченную очень!
Спасибо!
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