Чаще всего камбалу жарят, я же предлагаю запечь её в духовке в фольге. Простой и лаконичный рецепт, а рыба получается сочная, нежная, с ароматом петрушки и лимона.
- 15 ноября 2021, 17:00
- 4837
Камбала, запеченная с паприкой и петрушкой
Ингредиенты для «Камбала, запеченная с паприкой и петрушкой»:
- Камбала — 3 шт
- Паприка сладкая — 2 ч. л.
- Сок лимонный — 3 ст. л.
- Масло растительное (ТМ "Олейна") — 3 ст. л.
- Петрушка — 1 пуч.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2175.5 ккал
|
белки
310.1 г
|
жиры
100.1 г
|
углеводы
7.1 г
|100 г блюда
|ккал
104.1 ккал
|белки
14.8 г
|жиры
4.8 г
|углеводы
0.3 г
Рецепт «Камбала, запеченная с паприкой и петрушкой»:
Для маринада смешать паприку, сок лимона, измельченную петрушку, соль, перец и растительное масло "Олейна".
Комментарии и отзывы
24 ноября tatyanakonovalova2010 #
24 ноября UNU # (автор рецепта)
23 ноября lela290328 #
24 ноября UNU # (автор рецепта)
22 ноября Татьяна Хрусталёва #
Спасибо!
22 ноября UNU # (автор рецепта)
18 ноября raisa k 2020 #
И еще. Кто-то посоветовал снимать шкурку. Не делайте это ни в коем случае! Если с глосика снять шкурку - останется только хребетик.
Спасибо за рецепт. Завидую вам, у вас есть возможность купить такую рыбку. У меня остались только воспоминания.
19 ноября UNU # (автор рецепта)
21 ноября megakuhor #
Рецепт понравился, будем готовить.
21 ноября anna shiran #
21 ноября зыркало #
21 ноября lnl59 #
21 ноября Ярослав Барышников #
22 ноября raisa k 2020 #
18 ноября наталия_ласточка #
18 ноября UNU # (автор рецепта)
17 ноября mariana82 #
18 ноября UNU # (автор рецепта)
17 ноября svetalana-s #
17 ноября UNU # (автор рецепта)
16 ноября wise1288 #
17 ноября UNU # (автор рецепта)
15 ноября Ирушенька #
16 ноября UNU # (автор рецепта)
15 ноября yugai ludmila65 #
16 ноября UNU # (автор рецепта)
15 ноября nelliundco #
16 ноября UNU # (автор рецепта)
15 ноября специалист # (модератор)
16 ноября UNU # (автор рецепта)
16 ноября специалист # (модератор)
15 ноября Okoolina #
16 ноября UNU # (автор рецепта)
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